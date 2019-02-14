Одно из широко распространенных заблуждений состоит в том, что людям, однажды попавшим в секту, достаточно сложно из нее выйти. Это неверно. Подавляющее большинство бывших членов НРД не испытывают серьезных проблем с возвращением к нормальной жизни. Подавляющее большинство людей уходящих в секты в конечном итоге покидает их без какой-либо помощи со стороны сектоведов.

При этом если хотя бы 50% людей, выходящим из сект, нужна была квалифицированная помощь психологов, психиатров или социальных работников, то данная проблема стала бы одной из самых тяжелых в современном обществе и вытеснила бы по степени актуальности наркоманию и алкоголизм. Многие бывшие члены сект даже после выхода из группы так до конца и не понимают, что находились в секте или культе, не интерпретируют свой опыт в качестве однозначно негативного или безапелляционно позитивного.

Владимир Александрович Мартинович - Введение в сектоведение

Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2019 г. — 112 с.

ISBN 978-5-7533-1506-9

Владимир Александрович Мартинович - Введение в сектоведение - Содержание

Введениe

Глава 1. Классификация сектантства по структуре

Глава 2. Классификация сектантства по содержанию

Глава 3. Система сектантства

Глава 4. Система воспроизводства сектантства

Глава 5. Идентификация сектантства в обществе

Глава 6. Вход в секты

Глава 7. Членство в сектах

Глава 8. Выход из сект

Глава 9. Вопрос деструктивности сектантства

Владимир Александрович Мартинович - Введение в сектоведение – Введение

Сектантство в своем основании является одним из последствий повреждения духовной природы человека, наступившего в результате грехопадения и последующего неприятия искупления Господом нашим Иисусом Христом. Приобщение человека к любым формам сектантства неизбежно сопровождается невидимым отлучением его от благодатного единства и полноты церковной.

По форме своего бытования в обществе сектантство включает все многообразие структурированных и неструктурированных религиозных форм отклонения от существующих пределов вариативности традиций, норм и нормативного поведения в социокультурной, религиозной и иных сферах жизни общества. Православная Церковь полагает фундамент нормативной среды общества в религиозной сфере, а ее вероучение — отправную точку в оценке характера и степени сектантскости той или иной идеи, группы, сообщества или организации.

В той или иной форме сектантство существовало на протяжении всей истории человечества, непрестанно будоражило умы и сердца людей, сбивало их с пути соделывания своего спасения. Древний мир, Античность, Средневековье и Новое время породили огромное количество различных сектантских сообществ, формировавших, изменявших и корректировавших свое учение и практики в соответствии с эпохой и географией своего расположения. Вслед за изменением сектантства менялись подходы, характер и степень внимания Православной Церкви к теме сект. Так, во времена мужей апостольских, апологетов, отцов и учителей Церкви проблематика ересей и сект являлась одной из центральных тем, была неразрывно вписана в саму историю формирования учения Церкви. Св. Ириней Лионский, св. Афанасий Великий, св. Василий Великий, св. Кирилл Александрийский, св. Епифаний Кипрский, св. Григорий Нисский, св. Иоанн Златоуст, св. Иоанн Дамаскин и многие другие богословы, отцы и учителя Церкви посвящали значительное количество трудов проблематике сектантства. В полемике с ересями они погружались в самые глубины богословской мысли. Все Вселенские Соборы уделяли значительное внимание опровержению еретических заблуждений и установлению торжества учения Церкви. В последующий период, вплоть до конца ХIХ столетия проблематика сектантства вначале теряет ключевое значение для богословия, а затем постепенно выталкивается на периферию богословской мысли. При этом общее количество сект в обществе не уменьшается. В результате к XX–XXI вв. значительно сократились объемы богословской рефлексии над феноменом нетрадиционной религиозности. В то же время:

а) изменились место и роль православного сектоведения в обществе: из-за стремительного роста количества серьезных научных исследований сектантства Церковь утратила монополию на знание о сектах в обществе;

б) изменилась целевая аудитория православных сектоведов — с людей воцерковленных, которые ранее в основной своей массе уходили в секты, на людей неверующих, являющихся главным объектом вербовки в секты в современном мире;

в) резко увеличился процент сект и культов, глубоким анализом которых Церковь никогда не занималась и учение которых в принципе несопоставимо с православным вероучением;

г) появились формы сектантства, не только не противопоставляющие себя Православной Церкви, но и допускающие возможность одновременного активного участия человека в таинствах, не требующие от него отказа от вероучения Церкви;

д) в современном обществе в качестве основополагающих были признаны право на свободу вероисповедания и равенство религиозных организаций перед законом.

Произошедшие изменения побуждают вновь вернуться к осмыслению должного места и роли сектоведения в общей системе богословских и светских наук. Богословская мысль Церкви традиционно сильна в области критики христианских и псевдохристианских ересей и сект, но в XXI веке они составляют лишь малую часть сектантства в целом. В отношении остальных форм и типов нетрадиционной религиозности Церковь, оставаясь в рамках богословского подхода, лишь только может констатировать лишь их полную чужеродность по отношению к православному вероучению. Однако в XXI веке этого недостаточно, так как равноудаленные от истины Церкви сектантские сообщества сильно отличаются друг от друга по количеству последователей (от нескольких человек до нескольких десятков миллионов членов), бюджету (от нескольких сотен долларов до нескольких сотен миллиардов долларов), степени своего влияния на население, общество и государство, имеют разный моральноэтический кодекс, наконец, по-разному относятся к самой Церкви. При этом в обществе стремительно теряет значение церковная богословско-каноническая оценка феномена сектантства.