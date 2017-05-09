Неизвестная история

Историей Беларуси я увлекся по воле случая — в 2008 году стал случайным свидетелем спора литовских юношей с белорусскими. Придя домой просмотрел исторические справки официальных сайтов Беларуси и Летувы. Обнаружил большие временные пропуски и нестыковки в трактовке историй двух стран, что и послужило возникновению интереса к истории Беларуси. Дальше было еще больше выявленных нестыковок и, соответственно, усиление интереса.

Уже на начальном этапе составления «Хронологии» понял, что слишком понадеялся на средневековые карты. Карты это всего лишь отражение какой-то концепции исследователя, а эти концепции, в свою очередь, до такой степени различаются, что начинаешь понимать: авторы книг просто компилировали данные по Руссии (России) из разных источников, не вникая в смысл написанного. Чтобы понять это, достаточно посмотреть расширенную мной версию таблицы Мыльниковой А.С. [1, с. 64-65] «Цветовое и территориальное соотношения термина "Русь"».

Тогда я решил просто собирать в хронологическом порядке любые материалы, связанные с понятием «Белая Русь» (Руссия, Россия) и ее производными, независимо от того, нравятся мне эти документы или нет, и по возможности анализировать их. А потом все это осмыслить.

По прошествии года стал понимать, что как у официальных историков, так и у меня — доказательства мозаичного характера, что я аргументированно (на основании документов) ставлю под сомнение официальную точку зрения, но и своих аргументов мне тоже не хватает.

Иначе говоря, есть масса информации, разбросанной по времени и пространству и невозможно проследить причинно-следственные связи в доказательствах историков. При этом нашлось порядка сотни карт, где Московия показана под названием «Белая Русь (или Руссия, или Россия), к тому же целый ряд документов вписывается в данную трактовку. В течение года на форуме, на основании карт и документов, я упорно доказывал, что «Белая Русь» — это Московия, а на землях ВКЛ (Беларуси) это название было всего лишь «отголоском».

Наиболее меня увлекла тема возникновения исторической области с названием «Белая Русь». На эту тему историками написано много, но как-то целенаправленно и однобоко, при этом пропущены многие важные моменты, а иногда встречаются непонятные (или спорные) трактовки документов.

Предисловие

Глава 1. Царский титул и Белая Россия,

Глава 2. Белорусцы и белорусская вера

Глава 3. Белорусское письмо

Глава 4. Мое понимание термина «Белая Русь»

Библиография

Белая Русь: Хронология термина

Мозаика

Приложение. Цветовое и территориальное соотношение термина «Руссия» в иностранных источниках

Коротко об авторе

Михаил Митин - Белая Русь - Хроника употребления термина - Предисловие

Основу «Хронологии» составляют факты (ссылки на документы) из книг Алеся Белого [2; 3] и Олега Латышонка [4], а также из работ других авторов и документов, которые я нашел. После выставления на форуме первой версии «Хронологии» некоторые люди упрекали меня в целенаправленной критики работ Белого и Латышонка. Это ошибочное мнение, т.к. я использовал их как наиболее информативные работы в области ссылок на источники документов, нет никакой личной заинтересованности — чистая механика.

Правильность решения в осмысливании хронологии «убрать» практически все иностранные источники в сторону и принимать во внимание только «местные» исторические документы России, Беларуси и Украины подтверждается докторской диссертацией А. Белого [3,с.413]:

«За время, прошедшее с ее первого издания (2000 г.), произошло много событий как в жизни Беларуси, так и во "внутренней жизни" этого текста, которые в глазах автора имеют уже черты определенного живого существа, иногда очень навязчивого и капризного. В 2006 г. первая попытка автора защитить диссертацию на ее основании, не была встречена благосклонно академическим сообществом РБ. Главные упреки, если абстрагироваться от случайных придирок, сводились к тому, что истоки названия Белая Русь автор решился искать не в глубине крестьянского фольклора — в главном и едва ли не единственном, до сих пор, источнике белорусской национальной идентичности, — а в европейской письменной традиции, притом преимущественно латинской. Ну что же делать, если такую исследовательскую стратегию диктует весь набор имеющихся источников по теме, и письменных, и устных? Вторая попытка защиты диссертации, в 2008 г., была успешной, но происходило уже в Литве».

Говоря «в глубине крестьянского фольклора» А. Белый утрирует, т.к. в делопроизводстве трех вышеуказанных стран было достаточно много документов, определяющих данный термин, особенно в документах XVII века.

В процессе проверки ссылок на источники данного термина и поиска новых документов, я задался простым и «наивным» вопросом: насколько полно имеющиеся сборники отражают действительный документооборот?

Так, Виленской комиссией было издано 39 томов документов, на которые все и ссылаются как на последнюю инстанцию. Мне попалась книга Горбачевского Н.И. [5] с описью судов ВКЛ и я сравнил документы Брестского суда — по описи — с изданными (2,5 тома — самый большой объем в издании) и получил менее 1 %. С учетом разницы между написанным и напечатанным, этот процент может подняться до двух, максимум до трех. Это означает, что мы пользуемся одним документом из 30—50 реально существующих, т.е. наша историческая мысль направлена в одном, специально выкопанном, русле трактовки событий.

А если взять «Литовскую метрику», которая способна ответить на многие вопросы об истории Беларуси, то за два века мы имеем изданных только порядка 40 книг, и то лишь до XVII века.

Ввиду отсутствия исторического образования я испытывал определенные проблемы с терминологией. В частности, мне был непонятно использование понятия «русин» в качестве политонима, так же как и понятия православный «литвин». С политонимом ясно, он закреплен в Статуте ВКЛ, а вот с вероисповеданием было непонятно.

Потратил несколько дней для поиска исходного материала, однако ничего не нашел. Всё упиралось в религиозный смысл термина «русин» Ф. Скорины и вот тут у меня возник вопрос: почему переводчик с латыни слова «Ruthenus» и «rutheni» переводит как «русин» (в религиозном смысле), а не как «русский»? По крайней мере, мне неизвестен ни один документ, где бы Митрополит Киевский и подчиненные ему епископы обращались бы к своей пастве, как к «русинам». Фигурирует только одно понятие — «руский» (с одним «с»). Да и веры у нас не было такой — «русинской».

В последнее время муссируется утверждение, что Россия украла историческое имя Украины — Русь. Просматривая последние 6-7 лет исключительно только исторические документы, я пришел к однозначному выводу, что это не так. «Русь» по всем документам, которые я видел, относится только к территории современной Украины, можно назвать что «Русь» — это некая историческая область (территория). А «Россия» (Руссия), это религиозный термин, обозначающий ареал руской (православной) церкви, которая с конца XIV века разделялась на «малую» и «большую» (великую). Таким образом, это — разные понятия.

Уже при Петре I Киевская метрополия была подчинена Москве, большая часть бывшего Руского княжества входила в состав Московии, а в Литве, преобладало католичество и униатство. Да и иностранные географы, описывая «Руссию», в основном подразумевали расширившуюся к тому времени Московию. Так что переименование Московии в Россию мне кажется закономерным. А вот то, что Россия, используя свой огромный пропагандистский потенциал, приравнивает понятие «Россия» к понятию «Русь», это — другой вопрос.

Вот еще один интересный вопрос. У белорусской (руской) веры и названия епископства существует (по документам) два названия: Белорусская и Белороссийская. Некоторые скажут: ну и что тут особенного, ведь это одно и тоже, только с применением греческого языка и латыни? Ну, если это одно и тоже, то почему нашу территорию называют не «альбаруссия» (на латыни) или «левкороссия» (по гречески)? И если термин «Белоруссия», это историческое название, то почему в нем сочетаются слова из двух разных языков, а иногда даже из третьего?

Когда внимательно читаешь авторов, пишущих о Белой Руси, то возникает ощущение, что автор просто «вбивает» тебе в голову нужное ему понимание вопроса. Иногда историки мельком упоминают документы, невыгодные для их версии, но не анализируют их, а .. .забывают. Применяются такие приемы как: «Если не обращать внимание на неправильную информацию о том, что Белая Русь...», «скорее всего, случайно..,». Откуда такая уверенность в своей правоте, что можно исключать источники?

Или такое выражение: «впервые упомянута в официальных документах ВКЛ», когда речь идет о жалобе с польской стороны. Или: «... Антоний Поссевино "Белой Русью" считал исключительно сегодняшнюю северо-восточную Беларусь», тогда как по его тексту непонятно, к чему относится данное понятие. Историки обходят стороной мемуары примерно того же времени Герберштейна, Гваньини, Флетчера, считавших Московию Белой Руссией, а Стрыйковский, вообще относил к ней относил Литву, Польшу и Московию.

Интересно выражение: «Мацей Стрыйковский первым употребляет этноним Bielorussacy Litewscy». Ну, если он выделял «белорусцев литовских», значит, были и другие, например — польские, московские. И о каком этнониме могла идти речь в XVI — XVII веках?

«Конец 1650-х, Белую Русь начинают стабильно отображать на европейских картах в границах Полоцкого воеводства». Ну да, появилось 5—7 карт с указанной локализацией, но вот вопрос: куда девать примерно 60 карт уважаемых европейских издателей, выпущенных позже (почти до конца XVIII века), которые относят Белую Руссию к Московии (России)?

«Белорусские края» прочно привязываются к территории современной Беларуси. Интересно, а есть ли Подольские края или Волынские?

Порой сталкиваешься с интересной логикой доказательства. Вот, к примеру, что пишет Алесь Белый:

с. 40 «Самоназвание народа, который римляне называли "Албания", неизвестно, а этимологию их латинского псевдонима сейчас почти невозможно восстановить».

с. 43 «Термин Alba Ruscia, как нам кажется, в контексте этого трактата может означать "часть Руси, которая когда-то была Албанией", т.е. страной "албанов" — "вщау" — вепсов».

с. 44 «Можно гипотетически предположить, что именно в Гамбурге, у кафедры, чьей истории было посвящено произведение Адама Бременского, и были переосмыслены сведения об албанах, было создано и имя Белая Русь».

с. 48. «Встает вопрос о роли Адама Бременского в формировании образа Албании (и, возможно, Белой Руси)».

с. 48. «Но даже если Белая Русь — своеобразный "клон" Албании, она не вытеснила прототип полностью».

с. 53. «Превращение Албании в Белую Русь, как мы увидим далее, произошло не только на севере Восточной Европы, так сказать, "на Вепсский субстрате», но и в Северном Причерноморье и Приазовье».

Итак, ничего толком не знаем, но если посомневаться вслух и гипотетически предположить, то оказывается возможным констатировать нечто как свершившийся факт.

Цветовая раскраска термина «Русь»

Термин «Белая Русь» довольно широко распространен в документах ВКЛ и Московии и о его значении можно спорить, приводя свои аргументы в пользу той или иной версии. Термин «Красная Русь» — выдумка географов, основанная на переводе названия «столичного» города древней Руси — Нервен, при полном отсутствие этого названия в документах. Термин «Черная Русь» почему то привязан к западной части современной Беларуси, на неизвестном основании. Этот термин — аналогичная выдумка географов, не подкрепленная ни одним документом.

Чтобы понять, что цветовая раскраска термина «Русь» (Россия, Руссия) является фантазией, достаточно просто посмотреть приложение «Цветовое и территориальное соотношение термина "Руссия"».

Вообще говоря, в процессе работы над хронологией термина «Белая Русь» (Руссия, Россия) меня удивило наличие большого количества фальсифицированных документов, заведомо ложных переводов (на государственном уровне!), бездумных компиляциий некоторых исследователей (непонятно на чем основанных и без проверки источников), искусного «слалома» между «неприятными» документами, безапелляционных утверждений на основании единичных фактов, непонятного смысла и тому подобного.