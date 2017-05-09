Митин - Белая Русь - Хроника употребления термина
Неизвестная история
Историей Беларуси я увлекся по воле случая — в 2008 году стал случайным свидетелем спора литовских юношей с белорусскими. Придя домой просмотрел исторические справки официальных сайтов Беларуси и Летувы. Обнаружил большие временные пропуски и нестыковки в трактовке историй двух стран, что и послужило возникновению интереса к истории Беларуси. Дальше было еще больше выявленных нестыковок и, соответственно, усиление интереса.
Наиболее меня увлекла тема возникновения исторической области с названием «Белая Русь». На эту тему историками написано много, но как-то целенаправленно и однобоко, при этом пропущены многие важные моменты, а иногда встречаются непонятные (или спорные) трактовки документов.
Иначе говоря, есть масса информации, разбросанной по времени и пространству и невозможно проследить причинно-следственные связи в доказательствах историков. При этом нашлось порядка сотни карт, где Московия показана под названием «Белая Русь (или Руссия, или Россия), к тому же целый ряд документов вписывается в данную трактовку. В течение года на форуме, на основании карт и документов, я упорно доказывал, что «Белая Русь» — это Московия, а на землях ВКЛ (Беларуси) это название было всего лишь «отголоском».
По прошествии года стал понимать, что как у официальных историков, так и у меня — доказательства мозаичного характера, что я аргументированно (на основании документов) ставлю под сомнение официальную точку зрения, но и своих аргументов мне тоже не хватает.
Тогда я решил просто собирать в хронологическом порядке любые материалы, связанные с понятием «Белая Русь» (Руссия, Россия) и ее производными, независимо от того, нравятся мне эти документы или нет, и по возможности анализировать их. А потом все это осмыслить.
Уже на начальном этапе составления «Хронологии» понял, что слишком понадеялся на средневековые карты. Карты это всего лишь отражение какой-то концепции исследователя, а эти концепции, в свою очередь, до такой степени различаются, что начинаешь понимать: авторы книг просто компилировали данные по Руссии (России) из разных источников, не вникая в смысл написанного. Чтобы понять это, достаточно посмотреть расширенную мной версию таблицы Мыльниковой А.С. [1, с. 64-65] «Цветовое и территориальное соотношения термина "Русь"».
Михаил Митин - Белая Русь - Хроника употребления термина
Михаил Митин. — Рига : ИБИК, 2017. — 416 с.: илл. — (Неизвестная история)
ISBN 978-9984-897-28-8
Тираж 50 экз.
Издатель: Baltkrievijas Vestures un Kulturas Instituts (г. Рига, Латвия)
Михаил Митин - Белая Русь - Хроника употребления термина
Предисловие
- Глава 1. Царский титул и Белая Россия,
- Глава 2. Белорусцы и белорусская вера
- Глава 3. Белорусское письмо
- Глава 4. Мое понимание термина «Белая Русь»
Библиография
- Белая Русь: Хронология термина
- Мозаика
Приложение. Цветовое и территориальное соотношение термина «Руссия» в иностранных источниках
Коротко об авторе
Михаил Митин - Белая Русь - Хроника употребления термина - Предисловие
Основу «Хронологии» составляют факты (ссылки на документы) из книг Алеся Белого [2; 3] и Олега Латышонка [4], а также из работ других авторов и документов, которые я нашел. После выставления на форуме первой версии «Хронологии» некоторые люди упрекали меня в целенаправленной критики работ Белого и Латышонка. Это ошибочное мнение, т.к. я использовал их как наиболее информативные работы в области ссылок на источники документов, нет никакой личной заинтересованности — чистая механика.
Правильность решения в осмысливании хронологии «убрать» практически все иностранные источники в сторону и принимать во внимание только «местные» исторические документы России, Беларуси и Украины подтверждается докторской диссертацией А. Белого [3,с.413]:
«За время, прошедшее с ее первого издания (2000 г.), произошло много событий как в жизни Беларуси, так и во "внутренней жизни" этого текста, которые в глазах автора имеют уже черты определенного живого существа, иногда очень навязчивого и капризного. В 2006 г. первая попытка автора защитить диссертацию на ее основании, не была встречена благосклонно академическим сообществом РБ. Главные упреки, если абстрагироваться от случайных придирок, сводились к тому, что истоки названия Белая Русь автор решился искать не в глубине крестьянского фольклора — в главном и едва ли не единственном, до сих пор, источнике белорусской национальной идентичности, — а в европейской письменной традиции, притом преимущественно латинской. Ну что же делать, если такую исследовательскую стратегию диктует весь набор имеющихся источников по теме, и письменных, и устных? Вторая попытка защиты диссертации, в 2008 г., была успешной, но происходило уже в Литве».
Говоря «в глубине крестьянского фольклора» А. Белый утрирует, т.к. в делопроизводстве трех вышеуказанных стран было достаточно много документов, определяющих данный термин, особенно в документах XVII века.
В процессе проверки ссылок на источники данного термина и поиска новых документов, я задался простым и «наивным» вопросом: насколько полно имеющиеся сборники отражают действительный документооборот?
Так, Виленской комиссией было издано 39 томов документов, на которые все и ссылаются как на последнюю инстанцию. Мне попалась книга Горбачевского Н.И. [5] с описью судов ВКЛ и я сравнил документы Брестского суда — по описи — с изданными (2,5 тома — самый большой объем в издании) и получил менее 1 %. С учетом разницы между написанным и напечатанным, этот процент может подняться до двух, максимум до трех. Это означает, что мы пользуемся одним документом из 30—50 реально существующих, т.е. наша историческая мысль направлена в одном, специально выкопанном, русле трактовки событий.
А если взять «Литовскую метрику», которая способна ответить на многие вопросы об истории Беларуси, то за два века мы имеем изданных только порядка 40 книг, и то лишь до XVII века.
Ввиду отсутствия исторического образования я испытывал определенные проблемы с терминологией. В частности, мне был непонятно использование понятия «русин» в качестве политонима, так же как и понятия православный «литвин». С политонимом ясно, он закреплен в Статуте ВКЛ, а вот с вероисповеданием было непонятно.
Потратил несколько дней для поиска исходного материала, однако ничего не нашел. Всё упиралось в религиозный смысл термина «русин» Ф. Скорины и вот тут у меня возник вопрос: почему переводчик с латыни слова «Ruthenus» и «rutheni» переводит как «русин» (в религиозном смысле), а не как «русский»? По крайней мере, мне неизвестен ни один документ, где бы Митрополит Киевский и подчиненные ему епископы обращались бы к своей пастве, как к «русинам». Фигурирует только одно понятие — «руский» (с одним «с»). Да и веры у нас не было такой — «русинской».
В последнее время муссируется утверждение, что Россия украла историческое имя Украины — Русь. Просматривая последние 6-7 лет исключительно только исторические документы, я пришел к однозначному выводу, что это не так. «Русь» по всем документам, которые я видел, относится только к территории современной Украины, можно назвать что «Русь» — это некая историческая область (территория). А «Россия» (Руссия), это религиозный термин, обозначающий ареал руской (православной) церкви, которая с конца XIV века разделялась на «малую» и «большую» (великую). Таким образом, это — разные понятия.
Уже при Петре I Киевская метрополия была подчинена Москве, большая часть бывшего Руского княжества входила в состав Московии, а в Литве, преобладало католичество и униатство. Да и иностранные географы, описывая «Руссию», в основном подразумевали расширившуюся к тому времени Московию. Так что переименование Московии в Россию мне кажется закономерным. А вот то, что Россия, используя свой огромный пропагандистский потенциал, приравнивает понятие «Россия» к понятию «Русь», это — другой вопрос.
Вот еще один интересный вопрос. У белорусской (руской) веры и названия епископства существует (по документам) два названия: Белорусская и Белороссийская. Некоторые скажут: ну и что тут особенного, ведь это одно и тоже, только с применением греческого языка и латыни? Ну, если это одно и тоже, то почему нашу территорию называют не «альбаруссия» (на латыни) или «левкороссия» (по гречески)? И если термин «Белоруссия», это историческое название, то почему в нем сочетаются слова из двух разных языков, а иногда даже из третьего?
Когда внимательно читаешь авторов, пишущих о Белой Руси, то возникает ощущение, что автор просто «вбивает» тебе в голову нужное ему понимание вопроса. Иногда историки мельком упоминают документы, невыгодные для их версии, но не анализируют их, а .. .забывают. Применяются такие приемы как: «Если не обращать внимание на неправильную информацию о том, что Белая Русь...», «скорее всего, случайно..,». Откуда такая уверенность в своей правоте, что можно исключать источники?
Или такое выражение: «впервые упомянута в официальных документах ВКЛ», когда речь идет о жалобе с польской стороны. Или: «... Антоний Поссевино "Белой Русью" считал исключительно сегодняшнюю северо-восточную Беларусь», тогда как по его тексту непонятно, к чему относится данное понятие. Историки обходят стороной мемуары примерно того же времени Герберштейна, Гваньини, Флетчера, считавших Московию Белой Руссией, а Стрыйковский, вообще относил к ней относил Литву, Польшу и Московию.
Интересно выражение: «Мацей Стрыйковский первым употребляет этноним Bielorussacy Litewscy». Ну, если он выделял «белорусцев литовских», значит, были и другие, например — польские, московские. И о каком этнониме могла идти речь в XVI — XVII веках?
«Конец 1650-х, Белую Русь начинают стабильно отображать на европейских картах в границах Полоцкого воеводства». Ну да, появилось 5—7 карт с указанной локализацией, но вот вопрос: куда девать примерно 60 карт уважаемых европейских издателей, выпущенных позже (почти до конца XVIII века), которые относят Белую Руссию к Московии (России)?
«Белорусские края» прочно привязываются к территории современной Беларуси. Интересно, а есть ли Подольские края или Волынские?
Порой сталкиваешься с интересной логикой доказательства. Вот, к примеру, что пишет Алесь Белый:
с. 40 «Самоназвание народа, который римляне называли "Албания", неизвестно, а этимологию их латинского псевдонима сейчас почти невозможно восстановить».
с. 43 «Термин Alba Ruscia, как нам кажется, в контексте этого трактата может означать "часть Руси, которая когда-то была Албанией", т.е. страной "албанов" — "вщау" — вепсов».
с. 44 «Можно гипотетически предположить, что именно в Гамбурге, у кафедры, чьей истории было посвящено произведение Адама Бременского, и были переосмыслены сведения об албанах, было создано и имя Белая Русь».
с. 48. «Встает вопрос о роли Адама Бременского в формировании образа Албании (и, возможно, Белой Руси)».
с. 48. «Но даже если Белая Русь — своеобразный "клон" Албании, она не вытеснила прототип полностью».
с. 53. «Превращение Албании в Белую Русь, как мы увидим далее, произошло не только на севере Восточной Европы, так сказать, "на Вепсский субстрате», но и в Северном Причерноморье и Приазовье».
Итак, ничего толком не знаем, но если посомневаться вслух и гипотетически предположить, то оказывается возможным констатировать нечто как свершившийся факт.
Цветовая раскраска термина «Русь»
Термин «Белая Русь» довольно широко распространен в документах ВКЛ и Московии и о его значении можно спорить, приводя свои аргументы в пользу той или иной версии. Термин «Красная Русь» — выдумка географов, основанная на переводе названия «столичного» города древней Руси — Нервен, при полном отсутствие этого названия в документах. Термин «Черная Русь» почему то привязан к западной части современной Беларуси, на неизвестном основании. Этот термин — аналогичная выдумка географов, не подкрепленная ни одним документом.
Чтобы понять, что цветовая раскраска термина «Русь» (Россия, Руссия) является фантазией, достаточно просто посмотреть приложение «Цветовое и территориальное соотношение термина "Руссия"».
Вообще говоря, в процессе работы над хронологией термина «Белая Русь» (Руссия, Россия) меня удивило наличие большого количества фальсифицированных документов, заведомо ложных переводов (на государственном уровне!), бездумных компиляциий некоторых исследователей (непонятно на чем основанных и без проверки источников), искусного «слалома» между «неприятными» документами, безапелляционных утверждений на основании единичных фактов, непонятного смысла и тому подобного.
27/05/2017 добавлена вторая книга - Карты к первой книге
Огромное спасибо за работу и уважение к настоящим книгам по нашей литвинской неисковерканной истории!