Достоевский прожил глубоко трагическую жизнь. Его одиночество было безгранично. Гениальные проблемы автора «Преступления и наказания» были недоступны современникам: они видели в нем только проповедника гуманности, певца «бедных людей», «униженных и оскорбленных». Людям XIX в. мир Достоевского представлялся фантастическим. Тургенев, Гончаров и Лев Толстой эпически изображали незыблемый строй русского «космоса» — Достоевский кричал, что этот «космос» непрочен, что под ним шевелится хаос. Среди всеобщего благополучия он один говорил о кризисе культуры и о надвигающихся на мир неслыханных катастрофах. Исступление и отчаяние автора «Записок из подполья» казались современникам чудачеством и болезнью. Достоевский был прозван «больным, жестоким талантом» и скоро забыт. Духовная связь между писателем и поколениями 80-х и 90-х гг. порвалась. В начале XX в., перед первой революцией, символисты «открыли» Достоевского. Исторические устои русской жизни заколебались; родились новые души, с новым трагическим мироощущением. Автор «Бесов» стал их духовным учителем; они были охвачены его пророческой тревогой. В книгах и статьях Н. Бердяева, Д. Мережковского, С. Булгакова, А. Волынского, В. Иванова и В. Розанова впервые раскрылась философская диалектика Достоевского, впервые была оценена произведенная им духовная революция. Творчество писателя приобрело третье измерение: метафизическую глубину. Заслуга символистов — в преодолении чисто психологического подхода к создателю «романов трагедий». XX в. увидел в Достоевском не только талантливого психопатолога, но и великого религиозного мыслителя.

Мочульский Константин - Федор Достоевский

Единство личной жизни и творчества автора гениальных романов-трагедий. — М.: Центр поли граф, 2024. — 671 с.

ISBN 978-5-227-10617-9

Мочульский Константин - Федор Достоевский - Содержание

Глава 1. Детство и юность

Глава 2. «Бедные люди»

Глава 3. «Двойник». «Господин Прохарчин»

Глава 4. Произведения 1847 и 1848 гг

Глава 5. Первый опыт романа: «Неточка Незванова»

Глава 6. Достоевский-революционер

Глава 7. Крепость и каторга

Глава 8. Ссылка. Первая женитьба. «Дядюшкин сон». «Село Степанчиково...»

Глава 9. «Записки из Мертвого дома»

Глава 10. «Униженные и оскорбленные»

Глава 11. Журнал «Время» (1861—1863). «Зимние заметки о летних впечатлениях». Роман с А. Сусловой

Глава 12. Журнал «Эпоха». «Записки из подполья»

Глава 13. «Преступление и наказание»

Глава 14. «Игрок». Вторая женитьба. Жизнь за границей (1866—1868)

Глава 15. «Идиот»

Глава 16. Флоренция и Дрезден. «Вечный муж» и «Житие великого грешника»

Глава 17. Работа над романом «Бесы»

Глава 18. «Бесы»

Глава 19. Эпоха «Гражданина». «Дневник писателя» за 1873 г

Глава 20. «Подросток»

Глава 21. «Дневник писателя» (1876—1877 гг.)

Глава 22. Последние годы. История создания «Братьев Карамазовых»

Глава 23. «Братья Карамазовы»

Глава 24. Пушкинская речь. Смерть

Заключение

Приложение. Планы и наброски Достоевского 1. «Император»