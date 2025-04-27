Мочульский Константин - Федор Достоевский
Достоевский прожил глубоко трагическую жизнь. Его одиночество было безгранично. Гениальные проблемы автора «Преступления и наказания» были недоступны современникам: они видели в нем только проповедника гуманности, певца «бедных людей», «униженных и оскорбленных». Людям XIX в. мир Достоевского представлялся фантастическим. Тургенев, Гончаров и Лев Толстой эпически изображали незыблемый строй русского «космоса» — Достоевский кричал, что этот «космос» непрочен, что под ним шевелится хаос. Среди всеобщего благополучия он один говорил о кризисе культуры и о надвигающихся на мир неслыханных катастрофах. Исступление и отчаяние автора «Записок из подполья» казались современникам чудачеством и болезнью. Достоевский был прозван «больным, жестоким талантом» и скоро забыт. Духовная связь между писателем и поколениями 80-х и 90-х гг. порвалась. В начале XX в., перед первой революцией, символисты «открыли» Достоевского. Исторические устои русской жизни заколебались; родились новые души, с новым трагическим мироощущением. Автор «Бесов» стал их духовным учителем; они были охвачены его пророческой тревогой. В книгах и статьях Н. Бердяева, Д. Мережковского, С. Булгакова, А. Волынского, В. Иванова и В. Розанова впервые раскрылась философская диалектика Достоевского, впервые была оценена произведенная им духовная революция. Творчество писателя приобрело третье измерение: метафизическую глубину. Заслуга символистов — в преодолении чисто психологического подхода к создателю «романов трагедий». XX в. увидел в Достоевском не только талантливого психопатолога, но и великого религиозного мыслителя.
Мочульский Константин - Федор Достоевский
Единство личной жизни и творчества автора гениальных романов-трагедий. — М.: Центр поли граф, 2024. — 671 с.
ISBN 978-5-227-10617-9
Мочульский Константин - Федор Достоевский - Содержание
- Глава 1. Детство и юность
- Глава 2. «Бедные люди»
- Глава 3. «Двойник». «Господин Прохарчин»
- Глава 4. Произведения 1847 и 1848 гг
- Глава 5. Первый опыт романа: «Неточка Незванова»
- Глава 6. Достоевский-революционер
- Глава 7. Крепость и каторга
- Глава 8. Ссылка. Первая женитьба. «Дядюшкин сон». «Село Степанчиково...»
- Глава 9. «Записки из Мертвого дома»
- Глава 10. «Униженные и оскорбленные»
- Глава 11. Журнал «Время» (1861—1863). «Зимние заметки о летних впечатлениях». Роман с А. Сусловой
- Глава 12. Журнал «Эпоха». «Записки из подполья»
- Глава 13. «Преступление и наказание»
- Глава 14. «Игрок». Вторая женитьба. Жизнь за границей (1866—1868)
- Глава 15. «Идиот»
- Глава 16. Флоренция и Дрезден. «Вечный муж» и «Житие великого грешника»
- Глава 17. Работа над романом «Бесы»
- Глава 18. «Бесы»
- Глава 19. Эпоха «Гражданина». «Дневник писателя» за 1873 г
- Глава 20. «Подросток»
- Глава 21. «Дневник писателя» (1876—1877 гг.)
- Глава 22. Последние годы. История создания «Братьев Карамазовых»
- Глава 23. «Братья Карамазовы»
- Глава 24. Пушкинская речь. Смерть
Заключение
Приложение. Планы и наброски Достоевского 1. «Император»
- 2. «Юродивый»
- 3. «Повесть о капитане Картузове»
- 4. «Смерть поэта»
- 5. «Романист»
- 6. «Мысль на лету»
Большое спасибо!