Говорят, Один вырвал свой глаз в жертву за дар мудрости. Истекая видениями, кровавый шар смотрел из колодца Мирмира, источника, питающего Мировое Древо Иггдрасиль, которое проходит через девять миров. Пожертвовать глазом подобно этому северному Богу-Отцу — значит посвятить разум определенному способу постижения вещей. Это значит, что нужно быть преданным идее. Взгляд Одина на идею, которую мы рассмотрим на этих страницах, исходит от Юнга. Размышляя о психологии в свете своей концепции архетипа (идея, ради которой он тоже отдал свой глаз), великий психолог пишет:

Психология, как одно из многих выражений психической жизни, оперирует идеями, которые, в свою очередь, являются производными от архетипических структур и, таким образом, порождают несколько более абстрактный вид мифа. Таким образом, психология переводит архаическую речь о мифе в современную мифологему — еще, конечно, не признанную как таковую — которая составляет один из элементов «науки» о мифах. Это, казалось бы, безнадежное начинание является живым и проживаемым мифом, удовлетворительным для людей с соответствующим темпераментом, действительно целительным, поскольку они отрезаны от своего психического происхождения невротической диссоциацией.

В следующих главах мы постараемся продемонстрировать, что архаичная речь о мифе действительно была переведена в современную мифологему — этот «живой и проживаемый миф», как его называет Юнг — в психологию. Будучи сравнительным исследованием, наш подход должен заключаться в рассмотрении теорий Фрейда и Юнга через призму скандинавского мифа. В соответствии с этим, наш интерес будет не столько в обеспечении психологического прочтения скандинавской мифологии, сколько в открытии того, как скандинавские божества воплощаются в концепции и теории глубинной психологии наших предков.

Мифы наших северных предков были жизненно важным выражением их борьбы за существование в мире, в котором они жили. Психология, как и цикл древних историй, предшествовавших ей, в равной степени относится и к нам. Это тоже миф, так как мифы древнего Севера были психологией прошлой эпохи. [3] Конечно, есть различия. История движется дальше, времена изменились. От значения, которое миф имел в прошлом, нас отделяет огромная пропасть. И, тем не менее, сравнения, которые можно провести, оказывают жизненно важное влияние на практику психологии и анализа. Просто называя психологию мифом (и признавая таким образом ее символическое измерение), мы устанавливаем живую связь с ее теориями, используя их не так, как если бы мы ценили их только за их объяснительную силу. Сит grano salis, теперь дело психологии — быть для нашего времени тем, чем были гексаграммы И-цзин, скандинавские руны и просто сказания для другого.

Гper Могенсон – Северный Гнозис - Тор, Бальдр и Вёльсунги в мысли Фрейда и Юнга

М:«Касталия», 2020 — 198 с.

ISBN 978-5-521-157952

Гper Могенсон – Северный Гнозис – Содержание

Благодарности

Введение

ГЛАВА 1. Молот Тора: Реальность и объективность психики в мысли Фрейда и Юнга

ГЛАВА 2. Барнсток и Вёльсунги: меч инцеста и древо жизни у Фрейда, Юнга и Шпильрейн

ГЛАВА 3. Смерть Бальдра: Индивидуация и родовая душа

Ссылки