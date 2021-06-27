Пандекты - Богодухновенных Святых Писаний - Антиох Монах

В мае 2014 года исполнилось 1400 лет трагическим событиям взятия персами Иерусалима в 614 году, сопровождавшимся массовыми убийствами и пленением византийского христианского населения Иерусалима. Издательство «Сибирская Благозвонница» предлагает читателям публикацию перевода известного в древности произведения монашеской письменности «Пандекты Богодухновенных Писаний» преп. Антиоха Монаха, жившего в VI–VII веках в Палестине и ставшего очевидцем тех событий. Сведений о самом авторе сохранилось совсем немного. Преподобный Антиох был монахом (а некоторые его называют даже игуменом Великой лавры святого Саввы в Палестине в первой половине VII века. Родилсяон в селении Медосага, которое находилось в 20 км от Анкиры в Галатии (МалаяАзия). Антиох «принял постриг в Атталинском монастыре в Анкире, затем перешел в Лавру преп. Саввы Освященного близ Иерусалима, где и подвизался до своей кончины».

Преподобный Антиох Монах - Всеобъемлющее собрание (Пандекты) Богодухновенных Святых Писаний

Издательство Сибирская Благозвонница. 2015 г. 752 стр

ISBN: 978-5-91362-901-2

Монах Антиох - Всеобъемлющее собрание (Пандекты) - Содержание

П.К. Доброцветов. Преподобный Антиох Савваит как представитель Палестинского монашества и его «Пандекты»

КНИГА, СОДЕРЖАЩАЯ ГОСПОДНИ ЗАПОВЕДИ, А ТАКЖЕ ИХ ТОЛКОВАНИЕ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМ И ВЫТЕКАЮЩЕЕ ИЗ НИХ УЧЕНИЕ

Пролог к настоящему сочинению

Послание Антиоха, монаха лавры Святого Саввы, Евстафию, игумену Атталинского монастыря города Анкиры в Галатии, от тамошних святых отцов, содержащее в себе 130 глав, а также молитвенное исповедание

Антиоха Монаха предварительное рассуждение

Слово 1. О вере

Слово 2. О надежде

Слово 3. О вкушении пищи

Слово 4. О чревоугодии

Слово 5. О пьянстве

Слово 6. О воздержании

Слово 7. О посте

Слово 8. О сребролюбии

Слово 9. О страсти к принятию даров

Слово 10. О скаредности

Слово 11. О дающих в долг

Слово 12. О лихве

Слово 13. О многостяжательности

Слово 14. Об озабоченности

Слово 15. О том, чтобы не любить мир

Слово 16. О наглости

Слово 17. Об удалении от женщин

Слово 18. О том, чтобы не оставаться долго с поющими псалмы женщинами

Слово 19. О блуде

Слово 20. О целомудрии

Слово 21. О девстве

Слово 22. О необдуманности

Слово 23. О гневе

Слово 24. О ярости

Слово 25. О печали

Слово 26. Об унынии

Слово 27. Об отчаянии

Слово 28. О ропоте

Слово 29. О злословии

Слово 30. О наушничестве

Слово 31. О том, чтобы не порицать

Слово 32. О пререкании

Слово 33. О празднословии

Слово 34. О любопытстве

Слово 35. О пренебрежении

Слово 36. О безделье

Слово 37. О том, чтобы не спорить с теми, кто облечен властью

Слово 38. О преслушании

Слово 39. О послушании

Слово 40. О клевете

Слово 41. О воровстве

Слово 42. О лжи

Слово 43. О тщеславии

Слово 44. О гордости

Слово 45. О высокомудрии

Слово 46. О том, чтобы не мнить много о себе

Слово 47. О том, чтобы не презирать никого

Слово 48. О том, чтобы не насмехаться

Слово 49. О том, чтобы не осуждать

Слово 50. О том, чтобы не соблазнять

Слово 51. О том, чтобы не порицать, но лучше самому быть порицаемым

Слово 52. О том, чтобы не воздавать злом [за зло]

Слово 53. О том, чтобы не памятозлобствовать

Слово 54. О том, чтобы не враждовать

Слово 55. О том, чтобы не завидовать

Слово 56. О том, чтобы не ссориться

Слово 57. О том, чтобы не ненавидеть

Слово 58. О том, чтобы не злорадствовать

Слово 59. О том, чтобы сорадоваться

Слово 60. О том, чтобы никого не опечаливать

Слово 61. О том, чтобы внимать себе

Слово 62. О добрых речах

Слово 63. О том, чтобы не клясться

Слово 64. О том, чтобы хранить тайну

Слово 65. О том, чтобы не доверять тайн не вовремя

Слово 66. Об истине

Слово 67. О том, чтобы обличать

Слово 68. О том, чтобы быть обличаемым

Слово 69. О том, чтобы стыдиться

Слово 70. О смиренномудрии

Слово 71. О том, чтобы прощать ближнего

Слово 72. О том, чтобы молиться за других и за врагов

Слово 73. О том, чтобы не искать своего

Слово 74. О том, чтобы не вожделеть

Слово 75. О справедливом суде

Слово 76. О правой мере

Слово 77. О покаянии

Слово 78. О терпении

Слово 79. О подвиге

Слово 80. О единомыслии

Слово 81. О помыслах

Слово 82. О наказании

Слово 83. О совете

Слово 84. О снах

Слово 85. О малодушии и двоедушии

Слово 86. О труде

Слово 87. О поспешении

Слово 88. О служении

Слово 89. О нестяжательности

Слово 90. О плаче

Слово 91. О том, что для всякой вещи — свое время

Слово 92. О сострадании

Слово 93. О том, чтобы не относиться с лицеприятием

Слово 94. О том, чтобы жить с немногими добрыми

Слово 95. О том, чтобы не смеяться

Слово 96. О том, чтобы любить ближнего

Слово 97. О гостеприимстве

Слово 98. О нищелюбии

Слово 99. О посещении

Слово 100. О том, чтобы не надеяться на человека

Слово 101. О том, чтобы не полагаться на собственные силы

Слово 102. О том, чтобы избегать ненужных встреч

Слово 103. О безмолвии

Слово 104. О бдении

Слово 105. О псалмопении

Слово 106. О молитве

Слово 107. О сокрушении

Слово 108. О почтении к родителям

Слово 109. О том, чтобы уважать старших

Слово 110. О долготерпении и гневливости

Слово 111. Об игуменах

Слово 112. Об отречении [от мира]

Слово 113. О послушании

Слово 114. О соблюдении заповедей

Слово 115. О кротости

Слово 116. О том, чтобы терпеть несправедливость, а не самому творить несправедливость

Слово 117. О благодарении

Слово 118. О веселии по Богу

Слово 119. О том, чтобы не заботиться

Слово 120. О начатках

Слово 121. Об умилостивлении

Слово 122. Об архиерействе

Слово 123. О назначении в клир

Слово 124. О том, чтобы уважать священников

Слово 125. О чаянии будущего

Слово 126. О Божественном призвании

Слово 127. О страхе Божием

Слово 128. О любви к Богу

Слово 129. Об усыновлении

Слово 130. О Царстве Небесном

О молитве и исповедании

Комментарии

Монах Антиох - Всеобъемлющее собрание (Пандекты) - Преподобный Антиох Савваит как представитель Палестинского монашества и его «Пандекты»

В то время Византия переживала один из самых драматичных периодов своей истории — войну с Персией (602–628). В начале этой войны персы оккупировали восток империи — Палестину, Сирию, Малую Азию, Египет, и даже осадили Константинополь. В Палестину персы, возглавляемые военачальником Шахрваразом, вторглись в конце 613 — начале 614 года. Им активно помогали внутренние враги византийцев — иудеи, жившие на территории Византии: «Сотрудничество персов и иудеев было полным… Они стекались, чтобы записаться в персидскую армию», многие становились проводниками персов. Из 150–20 тысяч живших в Палестине иудеев, по подсчетам таких авторитетных историков, как Гиббон и Ролинсон, доля записавшихся в персидскую армию иудеев могла составлять от 26 тысяч до 36 тысяч человек, то есть более 10 % от их общей численности.

Местные же арабские племена, до сих пор связанные с византийской властью договоренностями, почувствовав ее ослабление и наступивший хаос, стали нападать на жителей этой богатой византийской провинции, начались грабежи. Арабы грабили и монастыри, в том числе захватили и Лавру святого Саввы: «В Великую Лавру преподобного Саввы мародеры ворвались за неделю до падения Иерусалима. Иноков, не пожелавших покинуть обитель (таких было сорок четыре), мучили в течение многих дней, пытаясь выведать, где хранятся сокровища, после чего убили всех до единого».

Об этих трагических событиях рассказывается в послании преп. Антиоха к Евстафию, игумену Атталинского монастыря в Анкире, земляку преп. Антиоха («Послание Антиоха, монаха Лавры святого Саввы, Евстафию, игумену Атталинского монастыря города Анкиры в Галатии, от тамошних святых отцов»). Преп. Антиох сообщает, что остальная братия во главе с игуменом Никомедом успела покинуть монастырь и скрыться в Аравии (то есть на территории за Иорданом). Некоторые монахи, как, например, Стратигий, укрылись в Иерусалиме и стали свидетелями и участниками последовавшей катастрофы. Какое-то время спустя братия Лавры святого Саввы, спасшаяся бегством от захватчиков и грабителей в Аравию, вернулась в монастырь и, увидев убитых собратий, с великим плачем и почестями погребла их.

В конце апреля — в мае 614 года началась трехнедельная осада Иерусалима, закончившаяся падением города, несмотря на героическое сопротивление его защитников. Иерусалим подвергся чудовищному трехдневному разграблению и разрушению. Разные источники называют разное количество убитых — от 34 тысяч до 90 тысяч. При этом в жестокости местные иудеи превзошли захватчиков. «Иерусалимские евреи были на стороне персов и при взятии ими города принимали деятельное участие в избиении христиан», — пишет А. А. Васильев. Шахрвараз оставшимся в живых жителям города обещал жизнь, но иудеи собрали большую сумму денег (каждый вложил по своему достатку) и на них выкупали пленных византийцев и убивали их. Около 35 тысяч пленников, включая Иерусалимского патриарха свт. Захарию, были собраны на Елеонской горе, а затем через Дамаск отправлены в Персию. Персы завладели и величайшей святыней христианского мира — Крестом Господним. Его также вывезли в Персию. Было разрушено около трехсот монастырей и церковных строений, среди которых храм Воскресения Христова (храм Гроба Господня), построенный святым императором Константином и святой императрицей Еленой, церковь святого Стефана и др. Управление тем, что осталось от Иерусалима, персы на некоторое время вверили иудеям.

Трагедию взятия Иерусалима в христианском мире трудно оценить. Преп. Антиох, как явствует из его «Пандектов», был в числе бежавших с аввой Никомедом и, соответственно, очевидцем произошедших событий.

Произведение, известное под названием «Пандекты Богодухновенных Священных Писаний», преп. Антиох составил по просьбе игумена Евстафия около 620 года. Это творение преп. Антиоха, а также «Пасхальная хроника» и повествование Антиоха Стратигия считаются источниками сведений о взятии Иерусалима, современными самим описываемым событиям (другие авторы — Феофан, Михаил Сириец и Агапий писали об этом же позже). Кроме того, «Пандекты», безусловно, яркая страница в истории византийской церковной письменности.

Из предисловия преп. Антиоха видно, что братия игумена Евстафия после захвата персами окрестностей Анкиры в Малой Азии (около 619 года), спасаясь бегством, покинула монастырь и вынужденно скиталась по разным местам. Книги из монастырской библиотеки были, по всей видимости, утрачены, и потому преп. Антиох составляет сборник выдержек из Писания и отцов, который мог бы стать источником духовного утешения для странствующих братий и утоления «голода слышания слова Божия» (Ам. 8:11). По словам Дерваса Читти, «Евстафий, игумен одного монастыря возле Анкиры, подобно многим, бежавший еще до прихода персов, обратился к Антиоху с просьбой дать ему краткое изложение содержащегося в Писаниях учения, которое он мог бы носить с собою».

Последующие события жизни Антиоха Монаха нам неизвестны, но Греческая Церковь чтит его память в лике преподобных 24 декабря, перед Рождеством Христовым по новому стилю. В Русской же Церкви нет отдельного дня празднования его памяти, и память этого святого совершается в Соборе преподобных отцов, в подвиге просиявших, в субботу сырную перед Великим постом.