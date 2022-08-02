Между древними Дельфами и Фивами, на западном склоне горы Геликон с видом на гору Парнас, расположен православный мужской монастырь Осиос Лукас. Здесь сохранились две церкви, X и XI веков, с великолепными мозаиками и фресками, а также древняя трапезная, кельи и многие другие монастырские постройки, большая часть которых и сейчас используется по назначению. Основателем монастыря был почитаемый в Греции святой, уроженец этих мест преподобный Лука Стирит (896-953). На протяжении многих лет он подвизался в разных регионах центральной Греции, а в конце жизни вернулся в родные края и основал здесь монастырь. Преподобный Лука пользовался любовью иноков и прихожан и прославился дарами исцеления и пророчества. Самое знаменитое из его предсказаний — об отвоевании Крита у арабов в царствование императора Романа — сбылось в 961 голу, уже после смерти святого Луки. Монастырское предание называет ктитором монастыря императора Романа II (959-963), будто бы погребенного вместе со своей супругой в крипте главного храма. Каких-либо документальных подтверждений этого нет. Согласно житию преподобного Луки, составленному вскоре после его кончины, древнейшей церковью монастыря был храм Святой Варвары, основанный одним из местных воевод и освященный в 955 году. Некоторые исследователи отождествляют его с сохранившейся церковью Богородицы, тогда как другие связывают строительство церкви Богородицы с именем Романа II. Согласно сведениям письменных источников XI века, главный храм монастыря (кафоликон) был построен по инициативе игумена Филофея и освящен в 1011 или 1022 году в честь преподобного Луки, мощи которого были сюда торжественно перенесены. Вероятно, в 1030-1040-е годы, при игумене Феодоре (Феодосии) Леовахе, кафоликон был украшен великолепными мозаиками и фресками. Будучи членом влиятельной аристократической семьи из Фив, игумен мог иметь возможности пригласить художников из самого Константинополя. Более поздний средневековый источник называет ктитором монастыря самого императора Константина Мономаха (1042-1055). Хотя других подтверждений этих сведений до сих пор не найдено, и архитектура, и монументальная декорация кафоликона Осиос Лукас свидетельствуют о самом высоком уровне и столичном происхождении работавших здесь мастеров.

Церковь Богородицы принадлежит к наиболее распространенному в Византии в X веке архитектурному типу: это так называемый «крестовокупольный храм на четырех колоннах». Почти квадратный в плане, с выделенной алтарной частью с востока и с нартексом (вестибюлем) с запада, такой храм имеет иерархичное устройство цельного внутреннего пространства. В нем доминирует высокий светлый купол, перекрывающий центральную часть. Купол по четырем сторонам поддерживают крестообразно расходящиеся цилиндрические своды. Их несут четыре свободно стоящие колонны с резными капителями. Устремленность всей композиции к единому центру - куполу выявлена и во внутреннем пространстве, и во внешнем облике храма. Снаружи храм выглядит необыкновенно нарядным, его украшают разнообразные кирпичные орнаменты и резные мраморные плиты. Из первоначального внутреннего убранства сохранилась невысокая алтарная преграда из мрамора и закрепленные на алтарных столбах резные кивоты - обрамления для. когда-то находившихся здесь образов. Только в диаконнике (служебном помещении справа от алтаря) осталось несколько изображений святых, написанных в конце XII века. С западной стороны к храму примыкает открытый внешний нартекс, двухъярусная аркада которого выходит в монастырский двор. По бокам внешнего нартекса были небольшие приделы. Когда в начале XI века к юго-западному углу церкви Богородицы примкнул построенный вплотную новый кафоликон, один из этих приделов был превратен в проход между двумя церквями. Недавно на его восточной стене из-под мраморной облицовки начала XI века была открыта фреска с изображением Иисуса Навина - преемника пророка Моисея, возглавлявшего завоевание Земли обетованной.

Кафоликон монастыря Осиос Лукас обладает теми же важнейшими качествами восточнохристианского храма и тоже представляет собой центрическое купольное здание со строго продуманным иерархическим устройством. Однако он значительно больше по масштабу и сложнее по своей конструкции и композиции. Кафоликон имеет крипту, или нижнюю церковь, — полуподземное помещение, использовавшееся для погребений и связанных с ними обрядов. Верхний храм перекрыт огромным куполом гораздо большего диаметра, чем в церкви Богородицы. Этот купол опирается не на хрупкие колонки, а на громадные столбы. Они словно отодвинуты в углы подкупольного квадрата, чтобы полностью его освободить и сделать просторным и светлым. Углы столбов дают восемь точек опоры для восьми одинаковых арок, несущих купол. Четыре арки с востока, юга, запада и севера продолжаются сводами, доходящими до внешних стен здания, что четко выделяет во внутреннем пространстве форму креста. Другие четыре арки, перекинутые над углами подкупольного квадрата, переходят в заполняющие углы глубокие ниши - так называемые тромпы. Над головой человека, вошедшего в храм, разворачивается гармоничная последовательность геометрических форм: окружность купола перетекает сначала в восьмиугольник, затем в квадрат, из которого вырастает крест. Создается удивительное ощущение самопроизвольного, иррационального развития пространства, исходящее словно от образа Христа Вседержителя, который был помещен в куполе. Кафоликон монастыря Осиос Лукас обладает теми же важнейшими качествами восточнохристианского храма и тоже представляет собой центрическое купольное здание со строго продуманным иерархическим устройством. Однако он значительно больше по масштабу и сложнее по своей конструкции и композиции. Кафоликон имеет крипту, или нижнюю церковь, — полуподземное помещение, использовавшееся для погребений и связанных с ними обрядов. Верхний храм перекрыт огромным куполом гораздо большего диаметра, чем в церкви Богородицы. Этот купол опирается не на хрупкие колонки, а на громадные столбы. Они словно отодвинуты в углы подкупольного квадрата, чтобы полностью его освободить и сделать просторным и светлым. Углы столбов дают восемь точек опоры для восьми одинаковых арок, несущих купол. Четыре арки с востока, юга, запада и севера продолжаются сводами, доходящими до внешних стен здания, что четко выделяет во внутреннем пространстве форму креста. Другие четыре арки, перекинутые над углами подкупольного квадрата, переходят в заполняющие углы глубокие ниши - так называемые тромпы. Над головой человека, вошедшего в храм, разворачивается гармоничная последовательность геометрических форм: окружность купола перетекает сначала в восьмиугольник, затем в квадрат, из которого вырастает крест. Создается удивительное ощущение самопроизвольного, иррационального развития пространства, исходящее словно от образа Христа Вседержителя, который был помещен в куполе.

Анна Захарова - Монастырь Осиос Лукас. Греция

«Воскресный день», «Белый город», 2018. - 244 с.

ISBN 978-5-7793-4575-0

Анна Захарова - Монастырь Осиос Лукас. Греция - Содержание