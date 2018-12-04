Монфокон - Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике - Выпуск 4

Выдающийся специалист по греческой и славяно-русской палеографии Евгения Эдуардовна Гранстрем родилась 8 июля (25 июня по старому стилю) 1911 г. в Петербурге в семье доктора медицины приват-доцента Императорской Военномедицинской академии Эдуарда Андреевича Гранстрема и его жены Евгении Евстафьевны, выпускницы естественного отделения Высших Женских Бестужевских курсов.

По отцу она приходилась внучкой известному издателю детской и юношеской литературы Э. А. Гранстрему, на книгах которого выросло несколько поколений русских читателей. 25 сентября Евгения Эдуардовна была крещена в православной церкви святых праведных Захария и Елизаветы при Елизаветинской богадельне братьев Елисеевых на Васильевском острове.

До пяти лет она прожила в Петрограде, а осенью 1916 г. переехала c родителями в Саратов в связи с избранием отца экстраординарным профессором университета по кафедре врачебной диагностики и назначением старшим ординатором сводноэвакуационного госпиталя № 120. К этому времени за свою службу Э. А. Гранстрем был награжден орденами св. Анны III степени и св. Станислава II степени и состоял в чине коллежского советника.

Революционные события и Гражданскую войну семья пережила в Саратове. В 1926 г. Евгения Эдуардовна вместе с матерью и старшей сестрой вернулась в Ленинград и в 1929 г. поступила на историко-литературное отделение Ленинградского Историко-лингвистического института (ЛИЛИ), которое окончила в 1932 г. по специальности «педагог английского языка». Одна из ее сокурсниц вспоминала: «Не будучи веселой болтушкой, ни общительной хохотуньей, ни “современной”, она как-то сразу выделялась. Ее нельзя было смешать с прочими...

Собой эта молоденькая девочка была очень хороша, но в ней не было этакого “гибкого извива тонкого стана”, не было на ней никаких дешевых побрякушек, ни в чем не было видно старания быть “модной”. Не было также и всего того, что в те года составляло атрибуты “сознательных” — кепки, полумужской блузы, значка с соответствующим портретом вождя. Почему-то больше всего мне запомнились голубые и вообще светлые тона ее одежды, очень скромной, но какой-то “законченной”. Ее короткие пепельно-золотистые волосы мягко вились, большие голубые глаза смотрели очень серьезно, иной раз могли показаться и меланхоличными.

Весь ее облик напоминал перламутр или спокойное голубоватое море.». В июле 1932 т. Евгения Эдуардовна поступила на службу в библиотеку Всесоюзного Института защиты растений, откуда в декабре была уволена по сокращению штатов; с января 1933 г. по март 1934 г. работала библиотекарем романогерманского кабинета Ленинградского Историко-философско-лингвистического института (ЛИФЛИ). 21 марта 1934 г. Е. Э. Гран стрем была зачислена в Публичную библиотеку на должность библиотекаря 2-го разряда в специальный читальный зал для научных работников, а осенью переведена в Рукописный отдел.

Перевод был связан с тем, что хранитель греческого фонда выдающийся византинист В. Н. Бенешевич, только что вернувшийся из заключения, искал себе помощника в библиотеке для продолжения начатой им ранее работы по научному описанию, составлению и изданию полного каталога греческих рукописей. О. А. Добиаш-Рождественская обратила его внимание на Евгению Эдуардовну, которая с 1935 г. стала аспиранткой Бенешевича в ГПБ по специальности «греческая палеография», продолжая работать на полставки. «Среди сотрудников Рукописного отделения она была действительно молодой: она поступила к нам 24-х лет.

Держалась в стороне, казалась очень застенчивой и очень боялась Бычкова. Рукописное отделение представлялось ей землей обетованной, которой она достигла; в каждом сотруднике она видела великого ученого; работа представлялась ей идеальной, и она работала с яростным увлечением и над своими греческими рукописями, и над архивом Соляной конторы... Как человек, Гранстрем была доброй и отзывчивой, культурной, тактичной, очень мягкой. Нравилась мне в ней ее фанатическая любовь к животным», — писала о ней сотрудница Рукописного отдела тех лет Г. В. Никольская.

Начинать учебу в аспирантуре по специальности «греческая палеография» Евгении Эдуардовне, никогда ранее не сталкивавшейся с греческим, пришлось с освоения алфавита. Весь первый год был посвящен изучению греческого языка по «Практическому курсу греческого языка» М. Х. Григоревского. Занятия грамматикой и чтением проводились Бенешевичем, который попутно знакомил ее с греческой и византийской историей и литературой.

«Приблизительно в это же время поступил В. Н. Бенешевич, кажется, ранее уже работавший в Рукописном отделении, — известный знаток Византии, специалист по нашим греческим рукописям; своей наружностью он мне напоминал почему-то польского помещика, и манеры у него были барственно мягкие. К нему стала ходить заниматься греческим языком Е. Э. Гранстрем... тогда аспирантка. Занимались они чаще всего на “дубовой лестнице” внизу, у окошка, там, где помещалась библиотека А. Ф. Бычкова».

Нагрузка была огромная, но Евгения Эдуардовна, несмотря на то что у нее был маленький ребенок, работала «с достойным особого признания усердием». После того как аспирантка овладела основами греческого языка, Бенешевич стал обучать ее приемам работы над рукописями: «Показываю ей рукописи с краткими объяснениями, даю переписывать свои описания рукописей, еще не на карточки, а на особые листки начерно, причем объясняются основные черты описания. <...> Задача будет заключаться в том, чтобы научить ее правильно обращаться с греческими рукописями, быть моим сначала помощником, а потом и преемником».

Особое внимание Бенешевич уделял освоению греческой палеографии не только пергаменных и бумажных рукописей, но и папирусов. «Уменье читать рукописи будет достигнуто на снимках с рукописей и на оригиналах ГПБ; приобретенный опыт будет суммирован для установления особенностей письма по векам и датировки рукописей. Одновременно читаемый текст должен и переводиться для того, чтобы знание греческого языка укреплялось и расширялось. <...> Критическое ознакомление с описаниями рукописей и воспроизведением образцов греческого письма займет видное место в работе аспирантки.

Основным руководством будет служить практично расположенный и краткий обзор E. M. Thompson, Handbook of Greek and Latin Palaeography. Во второй половине первого семестра можно будет приступить к опытам описания рукописей». Вместе с греческим Гранстрем занималась латинским языком и основами латинской палеографии. Главный упор второго года занятий (1936/1937) был направлен на изучение истории и литературы Греции и Византии, что Бенешевич считал особенно трудным, т. к. отсутствовали нужные пособия общего характера.



Монфокон - Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике - Выпуск 4

Отв. ред. Б. Л. Фонкич

Издание — 2-е

Издательство — «Языки славянской культуры» — 792 с.

Москва — 2017 г.

ISBN 978-5-94457-313-1 (вып. 4)

ISBN 978-5-6040195-2-8



Монфокон - Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике - Выпуск 4 - Содержание

Предисловие 5

Статьи

- I -

Вольфцун Л. Б. Евгения Эдуардовна Гранстрем и Публичная библиотека

Фонкич Б. Л. Еще раз о датировке Codex Marchalianus

Фонкич Б. Л. Coisl. gr. 1: к вопросу о датировке рукописи

Фонкич Б. Л. Порфирьевский Евхологий РНБ. Греч. 226. К вопросу о датировке и локализации рукописи

Веление Г. Хронологические системы по надписям и рукописям византийского и поствизантийского периодов

Быкова Г. З., Добрынина Э. Н. О времени создания миниатюр Хлудовской Псалтири: результаты исследования в процессе реставрации

Морозов Д. А. Московские фрагменты греко-сиро-арабской Псалтири

Курышева М. А. Пометы Арсения Суханова в греческих рукописях, находящихся вне Синодального собрания ГИМ

Саминский А. Л. Византийские редакции таблиц канонов Евсевия Кесарийского. Версия Евангелия из Австрийской Национальной библиотеки в Вене Suppl. gr. 50

Фонкич Б. Л. Палеографические заметки о греческих рукописях Российской Национальной библиотеки

Фонкич Б. Л., Оборнева З. Е. Кирилл Лукарис и Россия (Создание русским правительством системы материальной помощи Христианскому Востоку в 20-х годах XVII в.)

Медведев И. П. Мануссос Мануссакас о греческой рукописи № 747 из собрания Российской Национальной библиотеки

Рамазанова Д. Н. «Риторики» Герасима Влаха и Софрония Лихуда в составе РНБ. Греч. 736: из наблюдений над кодексом

Бондач А. Г. Новая коллекция греческих документов и автографы

Евгения Вулгариса в фондах Российского государственного архива древних актов

Фонкич Б. Л. Автографы Евгения Вулгариса в собраниях России и Украины

Тюрина Г. А. Еще раз о «Систематическом описании рукописей Московской Синодальной (Патриаршей) библиотеки»: К 100-летию со дня кончины епископа Владимира (Филантропова)

Вольфцун Л. Б. Петербургская история Синайской Библии

Щеголева Л. И. К истории собирания греческих рукописей в России:

Петр Иванович Севастьянов

Курышева М. А. К истории греческой палеографии в России:

Мстислав Антонинович Шангин (1896—1942)

Греческие рукописи в российских и европейских собраниях Munitiz J. A. Lists of Manuscripts of the different collections of Quaestiones attributed to Anastasius of Sinai (CPG 7746)

Рамазанова Д. Н. Греческие рукописи из собрания Дечанского монастыря

Карначев А. Е. Малоизвестные и «забытые» греческие материалы библиотек Санкт-Петербурга

Публикации

Яламас Д. А. Иерусалимский патриарх Досифей и Россия

Фонкич Б. Л. Письмо Виктора Гардтхаузена Порфирию Успенскому

- II -

Антонец Е. В. Беневентанское письмо: правила и традиции. Предисловие к переводу XII главы книги Э. Лоу «Беневентанское письмо: история южноитальянского минускула»

Елагина Н. А. «Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора (Рукопись РНБ. Fr.F.v.XIV.3)

Блескина О. Н. Рукописный латинский «Бестиарий» (РНБ. Lat. Q.V.15)

Логутова М. Г. Образованный человек Средневековья и книга. По записям в кодексах немецкого происхождения из Российской Национальной библиотеки

Карп С. Я. Найденная и «пропавшая» рукописи Дидро

Васильева О. В. Ориентальные манускрипты польской провененции:

К реконструкции собраний графа Ржевуского и князей Чарторыйских

- III -

Бруни А. М. Славянские рукописи Григория Назианзина: дополнения к каталогу литургической коллекции 16 Слов

Уханова Е. В. О форме объединения древнерусских писцов в конце XI — начале XII в

Калугин В. В. Афонский (Морозовский) список Толковых пророчеств с глаголицей середины XVI в

Мошкова Л. В. «Фальсификаты Н. Г. Головина»: палеографический анализ

Шевченко Е. Э. Кирилло-белозерский книгописец Евстафий Григорьев (рубеж ХVI—ХVП вв.) и русский палимпсест ХШ в. в его рукописи

Шустова Ю. Э. Печатные бланки разрешительных грамот восточных иерархов XVII в.: проблемы атрибуции

Вознесенская И. А. «Каталог универсальный»: первый опыт научной датировки славянских рукописей

Рецензии

Фонкич Б. Л. Исследования по греческой палеографии и кодикологии: IV—XIX вв. / отв. ред. М. А. Курышева. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2014 (Г. А. Тюрина)

Каталог греческих рукописей Российской Национальной библиотеки. СПб., 2014 (Б. Л. Фонкич)

Тюрина Г. А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII — начале XIX в. Христиан Фридрих Маттеи (1744—1811). М.: Языки славянской культуры, 2012. 404 с.; илл. (И. П. Медведев)

Мокрецова И. П., Щеголева Л. И. (авторы-сост.). Каталог средневековых западноевропейских иллюстрированных рукописных книг в собраниях Москвы. М.: Индрик, 2010 (Н. А. Ганина)

Памяти Поля Канара (Б. Л. Фонкич)

Указатель шифров рукописных и старопечатных книг и документов

Сокращения

Монфокон - Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике - Выпуск 4 - Малоизвестные и «Забытые» Греческие материалы библиотек Санкт-Петербурга



В этой статье мне хотелось бы обратить внимание на тот род грекоязычных рукописных фондов наших библиотек, который, по разным причинам, остается вне поля зрения современных византиноведов и палеографов. Во-первых, дело касается некоторых двуязычных рукописей с основным греческим текстом и вспомогательным «аппаратом» в виде интерлинеарных или маргинальных глосс на иных языках. Классические ученые-грецисты и византинисты, очевидно слишком привязанные к своей узкой специализации, зачастую «отказываются» от них в пользу других специалистов, а те «не дерзают» заниматься ими, не зная, как они считают, в совершенстве основного языка документа. В результате интереснейшие рукописи годами, десятилетиями лежат неисследованными, а то и вовсе не описанными.

Во-вторых, хочется сказать и о том, что греческие материалы, иногда уникального качества, могут находиться в наших книгохранилищах совсем не там, где им, казалось бы, следует быть. Тому пример — одна «нестандартная» единица славянского фонда БАН, о которой здесь пойдет речь, оказавшаяся на деле уникальной разработкой по текстологии древнейшего периода греко-славянской переводной литературы, а заодно и «полевым», то есть сложившимся по ходу основного исследования, альбомом по греческой палеографии, выполненным отечественным ученым-славяноведом рубежа XIX—XX вв.

Ни в коей мере не претендуя на первенство в изучении представляемых материалов (для большинства из них имеются более или менее пространные упоминания в предшествовавшей научной литературе), автор желает лишь еще раз привлечь внимание специалистов к «сопредельным» областям книжного рукописного наследия, составляющего бесценный и, увы, плохо систематизированный запас наших библиотек. Рукопись РНБ. Греч. 113 (илл. 1) известна в науке еще с начала XVIII в., когда ее описал Бернар де Монфокон в составе библиотеки канцлера Франции Пьера Сегье — в первом академически правильном каталоге греческих рукописей в Европе. Кодекс сохранил переплет XVII в., с вытисненным на верхней крышке гербом Сегье и монограммой PSq («Petrus Sequerius») — на нижней.

Ранее рукопись хранилась в монастыре Сен-Жермен-де-Пре. В Россию книга попала, судя по записи на л. 1 («Ex Musaeo Petri Dubrowsky»), вскоре после Французской революции. Свой теперешний номер, 113, кодекс получил в описании греческих рукописей Императорской Публичной библиотеки у Э. де Муральта. Из первоначального описания Монфокона сведения о ней попали в многотомную «Историю французской литературы» В. Ле Клерка, ибо с самого начала своей «ученой» истории уникальная рукопись фигурировала как перевод на греческий язык нескольких богословских сочинений малоизвестного прованского епископа Раймонда Медульонского (лат. Mediolanensis).

Название замка Медульон (фр. Meullion) фигурирует в финале последнего трактата, на л. 223, где указана и дата составления или произнесения речи: «за три дня до праздника блаженной подруги Господа нашего, Марии Магдалины, в год от Его (пришествия) 1292». Долгое время считалось, что 19 июля 1292 г. и есть точная атрибуция рукописи. Так думали еще С. И. Соболевский и Г. Ф. Церетели, воспроизведшие снимок из этого кодекса в своем альбоме датированных греческих рукописей; Е. Э. Гранстрем сохранила эту дату неизменной в своем «Каталоге греческих рукописей ленинградских хранилищ». Что собою представляет эта рукопись на самом деле, стало понятно лишь в 1930-х гг., когда Иоахим Каррерас Арто наткнулся на статью о ней в «Истории французской литературы» Ле Клерка.

Он моментально отождествил инципит одного из греческих трактатов с текстом обвинительного заключения суда инквизиции против знаменитого каталонского медика и алхимика Арнольда (Арно) из Виллановы (ум. 1311, осужден посмертно 6 (9) ноября 1316 г. в Таррагоне). Каталонские оригиналы запрещенных инквизицией сочинений, за исключением одного, не сохранились, что побудило каталонского (!) ученого более пристально исследовать описание ленинградского сборника. Внимательное изучение позволило ему установить, что четыре трактата рукописи РНБ. Греч. 113 (№ 5, 7, 8, 9) соответствуют тем, что содержатся в ватиканской рукописи lat. 3824 (№ 3, 8, 2, 10), включающей латинские варианты сочинений Арно; инципиты других четырех (№ 1—4) совпадают с каталонскими инципитами, цитируемыми в приговоре инквизиции; наконец, трактат № 6 рукописи РНБ. Греч. 113 не поддается точной идентификации, но также определенно принадлежит Арнальдо.