В предисловии я писал о насущной необходимости знать реалии и историю, чтобы понимать, что пишут и говорят. И не откладывая дела в долгий ящик, в первой же главе приведу примеры, взятые из крупнейших израильских газет, вышедших в свет в ту самую неделю, когда я заканчиваю работу над книгой. Первый пример. На обложке спортивного приложения к газете «Маарив» большой портрет репатрианта, олигарха и щедрого благотворителя Аркадия Гайдамака.

Он сложил пальцы в фигуру, называемую «ноль», заголовок крупными буквами гласит: «Ани ве-афси».Материал посвящен тому, что принадлежащая ему столичная футбольная команда БЕЙТАР во второй раз завершает матч с нулевой ничьей, чем заметно снижает свои шансы снова стать чемпионом страны. Заголовок можно перевести «Я и мой нуль». Газета также намекает на известную еврейскую поговорку — «ани ве-афси од», смысл которой: «второго такого как я нет».

Израильская пресса давно пытается убедить своих читателей, что Гайдамаку присущ грех гордыни и высокомерия.Ничья на иврите — «тейку», нулевая ничья — «тейку эфес».А вообще тот жест олигарха означает «о’кей, все в порядке».Второй пример — из юмористического раздела газеты «Едиот ахаронот». На снимке знакомое всем израильтянам лицо Рафи Эйтана, который держит в руках большую дорожную сумку и, якобы, говорит: «Опять еду в Аргентину за преступником».

Шутка непременно вызовет улыбку — но у того, кто знает, о чем идет речь. Депутат Кнессета от партии пенсионеров и министр Рафи Эйтан в конце 1950-х, будучи молодым агентом Мосада, отправился в Аргентину, чтобы схватить там и доставить в Израиль для суда нацистского преступника Адольфа Айхмана. Сейчас в той же Аргентине прячется от справедливого наказания Моте Бен-Ивги, который убил здесь таксиста Дерека Рота.

Как видите, чтобы понять шутку в газете, мало узнать в лицо Рафи Эйтана (это несложно, он часто появляется на телеэкране), нужно знать то, что знает любой, кто учился в израильской школе, жил здесь последние 30-40-50 лет. Третий пример: На последней станице газеты — портреты двух восходящих звезд израильской эстрады — Нинет Тайеб и Шири Маймон. Обе они согласились участвовать в рекламных кампаниях. Заголовок: «Нинет — глухат-рош, Шири — ктума». Про Нинет все понятно — выполняя условия контракта, она остриглась наголо. Будет рекламировать фирму «Пелефон». А почему Шири — «ктума»? На снимке она по-прежнему блондинка, не перекрасила волосы в оранжевый цвет. Имеется в виду, что она будет рекламировать телефонные услуги конкурирующей фирмы «Оранж».

Юрий Моор-Мурадов - Нюансы иврита или занимательный иврит 2

Иерусалим ,2008

ISBN 978-965-91216-0-1

362с.

Юрий Моор - Мурадов - Нюансы иврита или занимательный иврит 2 - Содержание

Предисловие

Шуточки в строю

Дело в шляпе

Оттоманские замашки

Еврейский сленг Геббельса

Ни дня без строчки

Тезка Эйнштейна

Пушкин в Африке — Усышкин

Без священных коров

В чужом пиру похмелье

Мавр сделал свое дело

Неделя имени Гайдамака

Главный большевик Израиля

Тили-тили тесто

Лучший Черномырдин Израиля

Челюсть — оружие иудея

Тоже мне умник!

Очаровательны в Сдероте вечера

Джинн из бутылки

Клин — клином

Ностальгия по сарафану

А без «ну» уважаешь?

Сын мой, вы ополлитрились

Прошлогодний снег властей

Террорист на тропе мира

Приятного аппетита!

Утка по-пекински

Что б ни творили цари-сумасброды

Искусство «косить» от армии

Упрощение по Марксу

Подержанный «Кадиллак» Арафата

Еврей пожаловался католику на мусульманина

Козырная карта спецназа

Красивое молчание министров

Такой неоднозначный «Плейбой»

Режут без ножа

Подслащенная пилюля

Мороженое для премьера

Скелет в шкафу волшебника

Рычи, Китай!

Из Москвы — с любовью

Милый, делай обрезанье

Большой запас честности

Кстати о водке

Моцарт в бикини

Царица доказательств

Лапша на уши

Волшебная лампа Аладдина

Любимец далай-ламы

Веселая планета

А что такое любовь?

Грамматика виновата

Кто таскает каштаны из огня

Послесловие

Юрий Моор - Мурадов - Нюансы иврита или занимательный иврит 2 - Дело в шляпе

К выходу в отставку начальника генерального штаба Дана Халуца газета «Едиот ахаронот» вышла с аршинным заголовком: «Азав бе-трика». Что имелось в виду? Есть выражение «лацет бе-трикатделет», означает оно — «уйти, громко хлопнув дверью». Разгневанные люди покидают комнату, хлопнув дверью — «бе-трикатделет». Газета хотела сказать, что Халуц покидает свой пост, хлопнув дверью. Почему она сделала такой вывод? Накануне на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне бывший военный летчик, бывший командующий ВВС Дан Халуц проронил: «Тяжелее всего для летчика, когда его ведомый стреляет ему в спину». Он хотел сказать, что те, кто должен был подстраховать его, предали, не помогли, более того, стреляли ему в спину — в образном смысле, конечно. На следующий день в резиденции президента состоялась церемония передачи «ключей» генштаба от Халуца новому начальнику армии Габи Ашкенази. При этом сказали, что спикер Кнессета Далья Ицик выступает на этой церемонии во второй своей шляпе — «бакова ha-шния шела».

Что это за выражение? Про людей, которые имеют несколько должностей или выступают в нескольких ипостасях, говорят, что у них несколько шляп. Под одной шляпой Далья Ицик — спикер парламента, под другой — исполняющая с недавних пор обязанности президента. На днях Ави Дихтера пригласили на телевидение и пожелали поговорить с ним в двух его ипостасях — как с бывшим главой ШАБАКа и как с нынешним министром внутренней безопасности. После того, как он по увиливал от ответов как бывший глава ШАБАКа, ведущий сказал ему: А теперь наденьте шляпу министра, у меня есть к вам вопросы в этом вашем качестве. «Ане ле шеэлот шели тахат кова шель сар».Выступая под шляпой ВРИО президента, Далья Ицик произнесла проникновенную речь, при этом называла уходившего в отставку начгенштаба «Халуц» — с ударением на «а». А тот, кто вел эту церемонию, называл его «Халуц» с ударением на «у». И в радиорепортажах дикторы ставили в его фамилии ударение на «у». Так полагается по правилам иврита, в котором 90 процентов слов имеют ударение на последнем слоге.

Но в Израиле в неофициальной речи действует несколько иное правило: в именах и фамилиях ударение с конца переносится на первый слог или на средний. Обычно люди говорят «Рабин», а дикторы всегда — Рабин». И так далее. В тех случаях, когда имя является значащим словом на иврите, эта привычка помогает иной раз понять, имеется в виду имя или слово. Так, если говорят «шалом» — то это «мир», если «Шалом» — то это имя. Или «Аhува» — это имя девушки, а «аhува» — это любимая. «Барух» благословенный, «Барух» — имя. То же правило в отношении слов «Хедва»-«Хедва» (радость). «Виноград» — это фамилия судьи, возглавившего комиссию по расследованию, а «виноград» вообще не имеет никакого смысла. На иврите.