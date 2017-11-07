Моор-Мурадов - Занимательный иврит 2
В предисловии я писал о насущной необходимости знать реалии и историю, чтобы понимать, что пишут и говорят. И не откладывая дела в долгий ящик, в первой же главе приведу примеры, взятые из крупнейших израильских газет, вышедших в свет в ту самую неделю, когда я заканчиваю работу над книгой. Первый пример. На обложке спортивного приложения к газете «Маарив» большой портрет репатрианта, олигарха и щедрого благотворителя Аркадия Гайдамака.
Он сложил пальцы в фигуру, называемую «ноль», заголовок крупными буквами гласит: «Ани ве-афси».Материал посвящен тому, что принадлежащая ему столичная футбольная команда БЕЙТАР во второй раз завершает матч с нулевой ничьей, чем заметно снижает свои шансы снова стать чемпионом страны. Заголовок можно перевести «Я и мой нуль». Газета также намекает на известную еврейскую поговорку — «ани ве-афси од», смысл которой: «второго такого как я нет».
Израильская пресса давно пытается убедить своих читателей, что Гайдамаку присущ грех гордыни и высокомерия.Ничья на иврите — «тейку», нулевая ничья — «тейку эфес».А вообще тот жест олигарха означает «о’кей, все в порядке».Второй пример — из юмористического раздела газеты «Едиот ахаронот». На снимке знакомое всем израильтянам лицо Рафи Эйтана, который держит в руках большую дорожную сумку и, якобы, говорит: «Опять еду в Аргентину за преступником».
Шутка непременно вызовет улыбку — но у того, кто знает, о чем идет речь. Депутат Кнессета от партии пенсионеров и министр Рафи Эйтан в конце 1950-х, будучи молодым агентом Мосада, отправился в Аргентину, чтобы схватить там и доставить в Израиль для суда нацистского преступника Адольфа Айхмана. Сейчас в той же Аргентине прячется от справедливого наказания Моте Бен-Ивги, который убил здесь таксиста Дерека Рота.
Как видите, чтобы понять шутку в газете, мало узнать в лицо Рафи Эйтана (это несложно, он часто появляется на телеэкране), нужно знать то, что знает любой, кто учился в израильской школе, жил здесь последние 30-40-50 лет. Третий пример: На последней станице газеты — портреты двух восходящих звезд израильской эстрады — Нинет Тайеб и Шири Маймон. Обе они согласились участвовать в рекламных кампаниях. Заголовок: «Нинет — глухат-рош, Шири — ктума». Про Нинет все понятно — выполняя условия контракта, она остриглась наголо. Будет рекламировать фирму «Пелефон». А почему Шири — «ктума»? На снимке она по-прежнему блондинка, не перекрасила волосы в оранжевый цвет. Имеется в виду, что она будет рекламировать телефонные услуги конкурирующей фирмы «Оранж».
Юрий Моор-Мурадов - Нюансы иврита или занимательный иврит 2
Иерусалим ,2008
ISBN 978-965-91216-0-1
362с.
Юрий Моор - Мурадов - Нюансы иврита или занимательный иврит 2 - Содержание
- Предисловие
- Шуточки в строю
- Дело в шляпе
- Оттоманские замашки
- Еврейский сленг Геббельса
- Ни дня без строчки
- Тезка Эйнштейна
- Пушкин в Африке — Усышкин
- Без священных коров
- В чужом пиру похмелье
- Мавр сделал свое дело
- Неделя имени Гайдамака
- Главный большевик Израиля
- Тили-тили тесто
- Лучший Черномырдин Израиля
- Челюсть — оружие иудея
- Тоже мне умник!
- Очаровательны в Сдероте вечера
- Джинн из бутылки
- Клин — клином
- Ностальгия по сарафану
- А без «ну» уважаешь?
- Сын мой, вы ополлитрились
- Прошлогодний снег властей
- Террорист на тропе мира
- Приятного аппетита!
- Утка по-пекински
- Что б ни творили цари-сумасброды
- Искусство «косить» от армии
- Упрощение по Марксу
- Подержанный «Кадиллак» Арафата
- Еврей пожаловался католику на мусульманина
- Козырная карта спецназа
- Красивое молчание министров
- Такой неоднозначный «Плейбой»
- Режут без ножа
- Подслащенная пилюля
- Мороженое для премьера
- Скелет в шкафу волшебника
- Рычи, Китай!
- Из Москвы — с любовью
- Милый, делай обрезанье
- Большой запас честности
- Кстати о водке
- Моцарт в бикини
- Царица доказательств
- Лапша на уши
- Волшебная лампа Аладдина
- Любимец далай-ламы
- Веселая планета
- А что такое любовь?
- Грамматика виновата
- Кто таскает каштаны из огня
- Послесловие
Юрий Моор - Мурадов - Нюансы иврита или занимательный иврит 2 - Дело в шляпе
К выходу в отставку начальника генерального штаба Дана Халуца газета «Едиот ахаронот» вышла с аршинным заголовком: «Азав бе-трика». Что имелось в виду? Есть выражение «лацет бе-трикатделет», означает оно — «уйти, громко хлопнув дверью». Разгневанные люди покидают комнату, хлопнув дверью — «бе-трикатделет». Газета хотела сказать, что Халуц покидает свой пост, хлопнув дверью. Почему она сделала такой вывод? Накануне на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне бывший военный летчик, бывший командующий ВВС Дан Халуц проронил: «Тяжелее всего для летчика, когда его ведомый стреляет ему в спину». Он хотел сказать, что те, кто должен был подстраховать его, предали, не помогли, более того, стреляли ему в спину — в образном смысле, конечно. На следующий день в резиденции президента состоялась церемония передачи «ключей» генштаба от Халуца новому начальнику армии Габи Ашкенази. При этом сказали, что спикер Кнессета Далья Ицик выступает на этой церемонии во второй своей шляпе — «бакова ha-шния шела».
Что это за выражение? Про людей, которые имеют несколько должностей или выступают в нескольких ипостасях, говорят, что у них несколько шляп. Под одной шляпой Далья Ицик — спикер парламента, под другой — исполняющая с недавних пор обязанности президента. На днях Ави Дихтера пригласили на телевидение и пожелали поговорить с ним в двух его ипостасях — как с бывшим главой ШАБАКа и как с нынешним министром внутренней безопасности. После того, как он по увиливал от ответов как бывший глава ШАБАКа, ведущий сказал ему: А теперь наденьте шляпу министра, у меня есть к вам вопросы в этом вашем качестве. «Ане ле шеэлот шели тахат кова шель сар».Выступая под шляпой ВРИО президента, Далья Ицик произнесла проникновенную речь, при этом называла уходившего в отставку начгенштаба «Халуц» — с ударением на «а». А тот, кто вел эту церемонию, называл его «Халуц» с ударением на «у». И в радиорепортажах дикторы ставили в его фамилии ударение на «у». Так полагается по правилам иврита, в котором 90 процентов слов имеют ударение на последнем слоге.
Но в Израиле в неофициальной речи действует несколько иное правило: в именах и фамилиях ударение с конца переносится на первый слог или на средний. Обычно люди говорят «Рабин», а дикторы всегда — Рабин». И так далее. В тех случаях, когда имя является значащим словом на иврите, эта привычка помогает иной раз понять, имеется в виду имя или слово. Так, если говорят «шалом» — то это «мир», если «Шалом» — то это имя. Или «Аhува» — это имя девушки, а «аhува» — это любимая. «Барух» благословенный, «Барух» — имя. То же правило в отношении слов «Хедва»-«Хедва» (радость). «Виноград» — это фамилия судьи, возглавившего комиссию по расследованию, а «виноград» вообще не имеет никакого смысла. На иврите.
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