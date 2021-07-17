Эдгар Морен – О сложностности

Первой книгой Морена стала Нулевой Год Германии [L’An Zero de l’Allemagne], написанная сразу после окончания Второй мировой войны, когда Морен, которому тогда было чуть больше 20-ти лет, находился в Германии вместе с французской армией. Нулевой Год Германии — его попытка документировать разруху од ной из самых утонченных и культурных стран Европы — родины Гете, Бетховена, Канта и других выдающихся деятелей западной цивилизации. Она являла собой попытку понять, как такая страна могла погрузиться в кошмар нацистской эпохи.

Центральное место в книге занимает не желание Морена сводить Германию и немцев к «продажным бошам» (мерзким немцам), но стремление оценить ужас ситуации в широком контексте и с необычайной глубиной чувств. Здесь мы уже находим краеугольный камень того, что Морен — борец еврейского сопротивления, в годы войны живший в смертельной опасности, — позже назвал бы сложностным мышлением, своим отказом редуцировать и тем самым искажать. Короче, сложностное мышление не редуцирует и не поляризует. Морен не хочет сводить Германию и ее народ к действиям нацистов, что сразу после войны слишком легко было сделать. Этот отказ от редукционстской — скажем, манихейской, — упрощенной точки зрения (точки зрения, которая часто руководствуется страхом, гневом и другими эмоциями, но не редко маскируется под холодную рациональность), является центральным элементом мысли Морена.

В наши дни термин редукционизм используется весьма, может даже чрезмерно, часто. У Морена редукционизм не какая-то теоретическая абстракция, не форма навешивания ярлыков.

Напротив, благодаря Морену, Альфонсо Монтуори он возникает из экзистенциальной реальности повседневной жизни и воплощается в ней. Позиция Морена проявляется в нежелании занять редукционистскую позицию по отношению к немецкому народу. Он отказывается уравнивать немцев и Германию только с нацистами и Холокостом. Было бы слишком легко сказать, что унижение евреев в Германии оправдывает такое же унижение немцев — как «чистое зло» — или нечто похожее. Но Морен настаивает на том, чтобы рассматривать немцев во всей их сложностности. Он исследует, почему и как, учитывая сложностность немецкого народа, тот стал жертвой нацистского бедствия. И самое главное, он всегда напоминает нам, что, будучи людьми, мы все уязвимы перед моментами безумия. Морен напоминает нам, что дуализм «добро против зла» слишком легко приводит нас к мысли, что «они» являются «злом», а «мы» — по определению — «добром», и потому все, что делаем мы, также — по определению — является добрым и законным. Ключевым здесь является то, что вера в «нашу» врожденную доброту сопровождается отсутствием само-рефлексии и самокритики, обычно с разрушительными результатами. Участие наблюдателя в каждом наблюдении, роль само-рефлексии и само-исследования в исследовании, опасность редукции и дизьюнкции, а также часто скрытые мотивы, задающие стремление к определенности, будут центральными и повторяющимися темами во всем творчестве Морена.

Эдгар Морен – О сложностности

(Современная философская мысль)

Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2019 г. — 284 с.

ISBN 978-5-7312-0990-8

Эдгар Морен – О сложностности Содержание

Предисловие: Путь сложностности Эдгара Морена. Альфонсо Монтуори

1. Слепой интеллект

Начиная сознавать

Патология познания, слепой интеллект

Необходимость в сложностном мышлении

2. Сложностный паттерн и дизайн

Индо-Америка

Теория систем

Открытые системы

Информация/Организация

Организация

Самоорганизация

Сложностность

Субъект и объект

Согласованность и эпистемологическое открытие

Scienza Nuova

За единство науки

Интеграция реальностей, изгнанных классической наукой

За пределами классической альтернативы или/или

Парадигматический поворотный пункт

3. Парадигма сложностности

Парадигма простоты

Порядок и беспорядок во Вселенной

Самоорганизация

Автономия

Сложностность и полнота

Разум, рациональность и рационализация

Необходимость макро-концептов

Три принципа

На пути к сложностности

4. Сложностность и действие

Действие — это также пари

Действие избегает наших намерений

Нетривиальная машина

Подготовка к неожиданному

5. Сложностность и Предприятие

Три причины

От самоорганизации к само-эко-организации

Жить и иметь дело с беспорядком

Стратегия, программа и организация

Дополнительные и антагонистические отношения

Необходимость живой солидарности

6. О понятии субъекта

7. Эпистемология сложности

Приложение 1: Концепт системы

1. По ту сторону холизма и редукционизма: реляционный цикл

2. Целое — не все

3. По ту сторону формализма и реализма: от physis к пониманию, от понимания к physis — субъектная система и объектная система

Ссылки

Приложение 2: Новая наука об автономии

Сноски

Кое-что о сложностности.

Послесловие переводчика и редактора