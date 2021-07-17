Эдгар Морен – О сложностности

Морен – О сложностности
Первой книгой Морена стала Нулевой Год Германии [L’An Zero de l’Allemagne], написанная сразу после окончания Второй мировой войны, когда Морен, которому тогда было чуть больше 20-ти лет, находился в Германии вместе с французской армией. Нулевой Год Германии — его попытка документировать разруху од ной из самых утонченных и культурных стран Европы — родины Гете, Бетховена, Канта и других выдающихся деятелей западной цивилизации. Она являла собой попытку понять, как такая страна могла погрузиться в кошмар нацистской эпохи.
Центральное место в книге занимает не желание Морена сводить Германию и немцев к «продажным бошам» (мерзким немцам), но стремление оценить ужас ситуации в широком контексте и с необычайной глубиной чувств. Здесь мы уже находим краеугольный камень того, что Морен — борец еврейского сопротивления, в годы войны живший в смертельной опасности, — позже назвал бы сложностным мышлением, своим отказом редуцировать и тем самым искажать. Короче, сложностное мышление не редуцирует и не поляризует. Морен не хочет сводить Германию и ее народ к действиям нацистов, что сразу после войны слишком легко было сделать. Этот отказ от редукционстской — скажем, манихейской, — упрощенной точки зрения (точки зрения, которая часто руководствуется страхом, гневом и другими эмоциями, но не редко маскируется под холодную рациональность), является центральным элементом мысли Морена.
В наши дни термин редукционизм используется весьма, может даже чрезмерно, часто. У Морена редукционизм не какая-то теоретическая абстракция, не форма навешивания ярлыков.
Напротив, благодаря Морену, Альфонсо Монтуори он возникает из экзистенциальной реальности повседневной жизни и воплощается в ней. Позиция Морена проявляется в нежелании занять редукционистскую позицию по отношению к немецкому народу. Он отказывается уравнивать немцев и Германию только с нацистами и Холокостом. Было бы слишком легко сказать, что унижение евреев в Германии оправдывает такое же унижение немцев — как «чистое зло» — или нечто похожее. Но Морен настаивает на том, чтобы рассматривать немцев во всей их сложностности. Он исследует, почему и как, учитывая сложностность немецкого народа, тот стал жертвой нацистского бедствия. И самое главное, он всегда напоминает нам, что, будучи людьми, мы все уязвимы перед моментами безумия. Морен напоминает нам, что дуализм «добро против зла» слишком легко приводит нас к мысли, что «они» являются «злом», а «мы» — по определению — «добром», и потому все, что делаем мы, также — по определению — является добрым и законным. Ключевым здесь является то, что вера в «нашу» врожденную доброту сопровождается отсутствием само-рефлексии и самокритики, обычно с разрушительными результатами. Участие наблюдателя в каждом наблюдении, роль само-рефлексии и само-исследования в исследовании, опасность редукции и дизьюнкции, а также часто скрытые мотивы, задающие стремление к определенности, будут центральными и повторяющимися темами во всем творчестве Морена.
Эдгар Морен – О сложностности
(Современная философская мысль)
Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2019 г. — 284 с.
ISBN 978-5-7312-0990-8
Эдгар Морен – О сложностности Содержание
Предисловие: Путь сложностности Эдгара Морена. Альфонсо Монтуори
1. Слепой интеллект
- Начиная сознавать
- Патология познания, слепой интеллект
- Необходимость в сложностном мышлении
2. Сложностный паттерн и дизайн
- Индо-Америка
- Теория систем
- Открытые системы
- Информация/Организация
- Организация
- Самоорганизация
- Сложностность
- Субъект и объект
- Согласованность и эпистемологическое открытие
- Scienza Nuova
- За единство науки
- Интеграция реальностей, изгнанных классической наукой
- За пределами классической альтернативы или/или
- Парадигматический поворотный пункт
3. Парадигма сложностности
- Парадигма простоты
- Порядок и беспорядок во Вселенной
- Самоорганизация
- Автономия
- Сложностность и полнота
- Разум, рациональность и рационализация
- Необходимость макро-концептов
- Три принципа
- На пути к сложностности
4. Сложностность и действие
- Действие — это также пари
- Действие избегает наших намерений
- Нетривиальная машина
- Подготовка к неожиданному
5. Сложностность и Предприятие
- Три причины
- От самоорганизации к само-эко-организации
- Жить и иметь дело с беспорядком
- Стратегия, программа и организация
- Дополнительные и антагонистические отношения
- Необходимость живой солидарности
6. О понятии субъекта
7. Эпистемология сложности
Приложение 1: Концепт системы
1. По ту сторону холизма и редукционизма: реляционный цикл
2. Целое — не все
3. По ту сторону формализма и реализма: от physis к пониманию, от понимания к physis — субъектная система и объектная система
Ссылки
Приложение 2: Новая наука об автономии
Сноски
Кое-что о сложностности.
Послесловие переводчика и редактора
Похоже на Пригожина, которого кто только не критиковал за вольное обращение с фактами. Из последней критики рекомендую физика из фермилаба А. Бурова "Загадка жизни".
Вся суть книги - попытка вывести все из ничего, творчество без Творца, и т.п. вещи.
спасибо. интригует.