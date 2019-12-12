Евгений Мороз – Евреи в конфликте цивилизаций

Слово антисемитизм впервые прозвучало в конце 70-х годов XIX столетия. Его ввел в оборот немецкий публицист Вильгельм Марр. В отличие от христианских борцов против иудаизма, веками пытавшихся окрестить ев-реев, Марр был убежденным националистом. Он полагал, что обличаемые им пороки еврейского народа не исчезают вместе с крещением, но коренятся в самом еврейском естестве.

Это не помешало Марру раз за разом трижды жениться на еврейках. В конце жизни он даже отрекся от прежних воззрений, заклеймив их приверженцев как «банду антисемитов». Но, независимо от убеждений самого Марра, феномен антисемитизма прочно укоренился в за-падной культуре. Антисемитизм пришел на смену традиционной христианской иудофобии, направленной против иудаистских верований.

Таковыми были последствия рождения европейского национализма, отодвигавшего религиозный фактор на второй план или даже сознательно его игнорировавшего. Для средневековых ненавистников евреев, чье мировоззрение оставалось в рамках религиозного сознания, важнейшим грехом еврейского народа представлялось его вероучение. В эпоху же национализма в центре внимания оказалась физическая природа.

В историческом плане антисемитизм иудофобия представляют собой явления различные. Их роднит негативное отношение к евреям, так что обе эти формы ненависти зачастую неразличимо смешиваются в сознании одних и тех же людей. По этой причине уже к концу XIX столетия характеристика «антисемитизм» стало часто использоваться как общее понятие, охватывающее все формы неприязненного отношения к евреям.

В ситуациях, когда евреи терпели пусть даже самые ужасные бедствия, но вместе с прочими народами и не были при этом как-то специально выделены, не следует усматривать проявлений антисемитизма. Ведь тогда жестокость не относилась исключительно к евреям. Например, при всех жестокостях ассирийских властителей, нет оснований подозревать их в особом недоброжелательстве именно к евреям.

Когда ученые прочли надписи, которые оставили после себя ассирийские цари, выяснилось, что предметом их особой гордости были воспоминания о горах трупов, оставшихся после походов ассирийских армий. В этих победных манифестах с торжеством рассказывается о том, как победители отрубали у врагов конечности, выкалывали им глаза, вспарывали животы беременным женщинам, скармливали трупы свиньям и собакам.

На барельефах, украшавших дворцы царей Ассирии, можно увидеть, как они пировали, любуясь отрубленными головами своих жертв. Множество народов, оказавшихся на пути свирепых ассирийских воинов, просто исчезли с лица земли. Судьба евреев в этом отношении представляется еще относительно удачной. После осуществлявшихся между 734 и 720 годами до н.э. походов Тиглатпаласара III, Салманазара V и Саргона II пало северное еврейское государство Израиль, вместе с которым покинули историю 10 из 12-ти израильских колен. Однако в южной части Палестины осталось другое еврейское государство - Иудея со столицей в Иерусалиме.

Евгений Мороз – Евреи в конфликте цивилизаций

Москва: «ACT» – 2009 г. – 223 с.

Красноярск: «АБу»

Владимир: «ВКТ»

ISBN 978-5-17-053209-4 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-9713-8227-0 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-226-00804-7 (ВКТ)

(С.: Ист. библ. (84)).

ISBN 978-5-17-055186-6 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-9713-9694-9 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА»)

ISBN 978-5-226-00805-4 (ВКТ)

(С.: Ист. библ. (новая)).

Евгений Мороз – Евреи в конфликте цивилизаций – Содержание

Введение

К постановке вопроса

Глава первая

Были ли римляне антисемитами?

Глава вторая

Мятежная провинция великой империи:

История восстания

Глава третья

Религиозная война

Глава четвертая

Драма диаспоры. Греки и иудеи

Глава пятая

Последний акт. Бар-Кохба - герой или безумец?

Глава шестая

Эпилог. Мирная Иудея в Римском мире

Глава седьмая

Конец и начало. От Рима к второму Риму

В качестве послесловия

Судьба Иерусалима, или опыт исторического вычитания

Евгений Мороз – Евреи в конфликте цивилизаций – Были ли римляне антисемитами?

При всех бедствиях, веками сопутствовавших истории еврейского народа, эпоха столкновения с Римом остается одним из самых катастрофических ее периодов. Менее чем за семь десятилетий - с 66 по 135 годы нашей эры - на земле Иудеи и в населенных евреями восточных римских провинциях трижды вспыхивали яростные еврейские восстания, потрясшие империю. В борьбе с первым из них войска Рима, которыми предводительствовал полководец Тит, захватили в 70 году Иерусалим и разрушили величайшую святыню еврейского народа - Иерусалимский Храм.

Как рассказывал о поре процветания Иудеи Филон Александрийский: «...десятки тысяч людей, кто по суше, кто по морю, с востока, с запада, с юга и севера сбираются в Храм на каждый праздник».1 Во время трех главных празднеств еврейского календаря сюда приходили жители Иудеи и паломники изо всех стран еврейского рассеяния - в Иерусалиме могли встретиться евреи Рима и граждане парфяне-кого Ктесифонта, жители южных провинций Египта и го-родов Крыма. Иосиф Флавий, которому было суждено пережить гибель Храма, вспоминал о том зрелище, которое открывалось взорам паломников в священной столице Иудеи: «Что же касается наружного вида святилища, то он являл все, что может поразить взор и душу.

Святилище было обложено со всех сторон толстыми золотыми пластинами, и блеск, излучаемый им при восходе солнца, казался столь нестерпимым, что тот, кто пытался взглянуть, отворачивался как от солнечных лучей. Приближавшимся же к Йерусалиму чужестранцам Храм представлялся издали горой под снежным покровом, потому что в тех местах, где не было позолоты, он был ослепительно белого цвета. На верхушке святилища находились острые золотые спицы, предназначенные для того, чтоб птицы не могли садиться на Храм...». В течение веков евреи собирали средства для этого фантастического сооружения.

Уже сам холм, на вершине которого находилось здание, был во многом искусственным произведением: жители Иудеи существенно увеличили природную возвышенность. Храм был окружен рядами стен и галерей-колоннад. Поднявшись по широким лестницам и минуя ворота, украшенные драгоценными пластинами, паломники оказывались на вершине холма. Там они могли увидеть огражденный решеткой гигантский каменный жертвенник, на котором совершались все сожжения, и само здание Храма. Его огромные ворота, украшенные золотым орнаментом в виде лозы, были лишены дверей, символизируя тем самым бесконечность неба.

Лишь священнослужителям было дано пройти через верхнее помещение Храма и приблизиться к следующему дверному проему, огражденному занавесом, который сверкал переливами шарлаха, виссона, пурпура и гиацинта. Эта красно-голубая-пурпурно-фиолетовая гамма пронизывалась на просвет искрами 30-лотой вышивки. За покрывалом находилось нижнее помещение, освещенное золотым семисвечным светильником. Как полагают некоторые исследователи, отсветы этого огня через специально устроенные окна были видны всем жителям Иерусалима.