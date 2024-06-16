Мы живём в такое время, когда христианская жизнь – жизнь церковная, жизнь приходской общины – строится по не совсем естественному образцу. Если мы обратимся к тому времени, когда формировалась первая в подлинном смысле этого слова христианская община, то есть ко временам евангельским, то увидим, как она складывалась. Вот перед нами апостол Андрей Первозванный, который фактически первым из будущих учеников узнал Христа, – и он идёт и зовет одного, другого, третьего. Мы слышим историю о том, как он находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию» (Ин 1, 41) и ведёт его ко Христу. А потом Господь призывает Филиппа, а тот находит Нафанаила и в ответ на его сомнения убеждает: «Пойди и посмотри» (Ин 1, 46). Точно так же, как можно понять, происходило и в дальнейшем образование общины учеников Христовых.

То есть изначально, в первые столетия жизни Церкви, всё было совсем не так, как в наше время, когда стоит некий храм, в нём совершается богослужение, и туда приходят помолиться те, кого мы называем прихожанами. Для христианской жизни неестественно, что люди, составляющие собой общину, всё остальное время, кроме богослужения, находятся не только вне этого конкретного храма, но и вне самой общины как таковой. Все же верующие были вместе и имели всё общее (Деян 2, 44)… Конечно, сейчас уже не идёт речи о том, чтобы члены одного прихода объединяли всё свое имущество. Но это должны быть люди, которые, по крайней мере, хорошо друг друга знают, у которых общие интересы и в той или иной степени общая жизнь.

В идеале такой семьей должен быть не только один приход, но и вся Церковь Христова, но в реальности мы видим, что даже на уровне храма это либо не совсем получается, либо не получается совсем. Поэтому любому священнику, настоятелю приходится думать о том, каким образом сформировать хотя бы ядро этой общины, собрать вокруг себя «учеников, которые пришли первыми», чтобы уже они – подобно тому, как это совершалось в первые века – приводили за собой в храм других людей и помогали им войти в церковную жизнь. Как возникает такое ядро? По мере того как появляются люди, понимающие, что жизнь храма – это дело, безусловно, не только лишь настоятеля, духовенства, людей, которые в этом храме работают, но и каждого из тех, кто воспринимает этот храм как свой приход. Эти люди, объединяясь в храме, начинают что-то для его жизни делать, и с этого начинается формирование общины. Каковы могут быть формы служения Богу через служение храму, через служение на приходе? Они могут быть очень разнообразными, но прежде всего, наверное, нужно говорить о том, что каждый христианин – и особенно тот, кто уже является членом церковной общины – должен быть в самом простом, самом элементарном смысле этого слова апостолом.

Игумен Нектарий Морозов - Долг любви - Как быть христианином всегда?

Фонд «Традиция»

ISBN 978-5-00152-008-5

Игумен Нектарий Морозов - Долг любви - Как быть христианином всегда? - Содержание

Глава 1

О христианском служении

О «нецерковном» в жизни христианина

О недостатках церковной жизни

О лжепастырях и пастырских заблуждениях

О внешней форме и сущности христианства

О христианском единстве

Глава 2

Об откладывании дел на потом

О дисциплине

О преодолении трудностей

О принятии решений

О навыке осмысленной жизни

Глава 3

Об охлаждении в вере

Об отношении к здоровью

О христианском подвиге

О чтении Священного Писания

О возгревании духа

Глава 4

Об искушениях

И ещё бывает

О падениях в жизни христианина

О принципах борьбы со страстями

Об укреплении души

Глава 5

О проявлении эмоций

О неравнодушии

О культуре общения

О взаимоотношениях со «сложными» людьми

О христианском отношении к предательству

О славе от Бога и славе человеческой

Глава 6

О молитвенном правиле

Об отношениях со святыми

О сокровенном поучении

О взаимосвязи молитвы и жизни

Глава 7