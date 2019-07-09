Интересно, есть ли на земле люди, которые никогда не испытывали трудностей во взаимоотношениях с близкими людьми? Если есть, то моя книга явно не для них. Я пишу для тех, кто любит и страдает, кому не всегда везет. Особенно симпатизирую и хочу помочь девушкам и женщинам — и молодым, и умудренным опытом семейной жизни, которые, казалось бы, делают для своих любимых все, но почему-то не очень счастливы. Возможно, они любят слишком сильно? Обычная ситуация: любви, как кажется, слишком много, а отношения вас не удовлетворяют.

Что же делать? Один из ответов — искать выход из возможных заблуждений. Мы будем говорить об интимных взаимоотношениях. Давайте сразу условимся, что мы будем под этим понимать. В современной жизни это понятие сузилось — в представлении некоторых, до содержания магазина «Интим». Но сексуальные отношения — лишь малая часть интимных взаимоотношений, лишь частный случай, одно из их слагаемых. То, о чем мы будем говорить в книге, гораздо шире, многообразнее и интереснее. Интимность — это праздник разделения всех чувств.

Москаленко Валентина - Когда любви «слишком много». Как стать счастливой в любви и браке

М.: Никея, 2017. 288 с.

ISBN 978-5-91761-618-6

Москаленко Валентина - Когда любви «слишком много». Как стать счастливой в любви и браке - Содержание

Слово к читателю

Зачем христианину психология?

Введение

КАК ЭТО В ЖИЗНИ БЫВАЕТ

ПРАВДА ИЛИ ЗАБЛУЖДЕНИЕ?

ЛЮБОВЬ ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ?

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩЕЕ СУПРУЖЕСТВО

ВАЖНЕЙШИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДУШИ

ЕЩЕ РАЗ О ГРАНИЦАХ ЛИЧНОСТИ

СТРОИМ ЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Принцип бумеранга

ПРИЛОЖЕНИЯ

Литература

Москаленко Валентина - Когда любви «слишком много». Как стать счастливой в любви и браке - Зачем христианину психология?

Книги Валентины Москаленко «Возвращение к жизни» и «Когда любви слишком „много", которые выходят в издательстве «Никея», — не просто очередные издания, посвященные психологии человеческих отношений. Их автор делает попытку ответить на непростой вопрос о том, как теория и практический опыт психологической науки могут быть соединены с христианским мировоззрением. Не секрет, что для современного человека психология становится неким эрзацем религии, повторяющим ее настолько, что в ней имеются аналоги основных таинств (Крещения, Исповеди...). Эта замена вовсе не случайна, она есть результат вытеснения священного, религиозного из современной жизни при сохраняющейся потребности ее регулирования, осмысления и даже «одухотворения», осуществляемых в психологии через обращение к сфере бессознательного. Неудивительно, что в среде православных христиан широко распространено мнение о психологии как о чем-то таком, что противоречит вере. Однако можем ли мы, современные христиане, сказать, что те проблемы, которые описываются в данных книгах, являются чуждыми для нас? Нет. Более того, пастырская практика свидетельствует о том, что психологические недуги, о которых пишет автор, в православной среде приобретают почти всеобщий характер. Конечно, можно, цитируя апостола, говорить об этом как об условии преизобилия благодати (Рим. 5: 20), но трезвая, лишенная предвзятости оценка, приведет нас к выводу о том, что наш дом построен не на камне Христовой любви и свободы, а на песке внешней благопристойности (см. Мф. 7). И великое падение такого дома — не дело будущего, оно уже происходит... Христиане, полностью отрицающие значение психологии, сами того не подозревая, отрицают самого человека, сложного и непредсказуемого. Такая ошибка носит роковой характер, ведь подобное «богословие творения» вносит искажение в основание нашей веры. Эта книга не просто бросает вызов ханжеству и фарисейскому лицемерию, она утверждает благость мира, те благодатные дары, которыми наделил каждого из нас Творец.

Обратить жизнь в статичное благопристойное «нечто» означало бы отказаться от самой природы человека, поэтому автор не боится рассуждений о влюбленности, интимной жизни, сложной динамике личных взаимоотношений. Грех, как его понимает автор книг, не просто общий принцип, неприятие которого достаточно декларировать, — грех разоблачается как мнимая «жертвенность», как фальшивая «преданность», как фиктивная «любовь»... И это разоблачение, когда оно совершается человеком, есть плод подлинного, а не формального покаяния, в котором нельзя не увидеть настоящее чудо. Если книга «Когда любви слишком „много" повествует о драматическом опыте отношений, который приобретают дети, выросшие в неблагополучных семьях, опыте, который искажает их собственную будущую семейную жизнь, то в книге «Возвращение к жизни» автор рассказывает о семье как структуре, которая создает условия и питает развитие алкоголизма и наркомании, о тяжелом, разрушающем состоянии даже «здоровых» ее членов. Многое в тексте книг может показаться непривычным для православного читателя. Например, акцентирование достоинства, ценности отдельной человеческой личности, постоянное подчеркивание необходимости четкого определения ее границ. Но и здесь психология лишь повторяет на своем новом языке истины, давным-давно открытые христианством. Вспомним, что человек — это образ и подобие Самого Бога (Быт. l), а Церковь — это единство незаменимых в общем бытии отдельных личностей (1 Кор. 13). Таким образом, эти книги, используя богатый инструментарий психологической науки, направляют православного читателя на поиск подлинной, а не мнимой духовности, готовят его к борьбе с грехом, укрепляет его веру в спасение.

Священник Глеб Курский, преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета