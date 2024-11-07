Богословские труды - с № 41
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ издательский совет русской православной церкви под председательством Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси многие годы выпускал сборники богословских трудов на разные темы. Вашему вниманию предлагается сборник 41.
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Несмотря на то, что нередко имя Оригена ассоциируют прежде всего с рядом неортодоксальных гипотез метафизического и космологического содержания, выдвинутых им в трактате «О началах» (далее - РА), можно с полным правом утверждать, что центральное место в его деятельности занимала не философия, а библейская экзегеза. Наряду с Ипполитом Римским Ориген был одним из первых христианских авторов, начавших писать специальные сочинения, посвященные систематической интерпретации отдельных книг Библии. Помимо подробных комментариев, в их число входили уже упоминавшиеся гомилии, стенографические записи его проповедей, а также краткие пояснительные схолии. Большинство созданных Оригеном произведений носили именно экзегетический характер.
Как экзегет, Ориген сформулировал известную теорию о существовании трех смыслов Писания – «телесного», «душевного» и «духовного» (РА 4, 2, 3-5). Впрочем, в контексте конкретной интерпретации того или иного библейского текста он совершенно не склонен систематически применять это различение, всякий раз указывая все три возможных смысла разбираемого им места или хотя бы квалифицируя усматриваемый им смысл как, скажем, «душевный» в отличие от «духовного». Если использовать в качестве примера СМ 10-11, то можно сказать, что для Оригена гораздо более характерны дуалистические противопоставления «очевидного» и «скрытого» смысла Писания, «истории» и «иносказания», «более простого» и «более глубокого» истолкований (ср., например, СМ 10: 1, 34-38; 5, 5-13; 14, 34-45; 18, 9-13; 23, 22-23). Некоторые из этих противоположений предполагают гармоничное соотношение этих двух уровней библейского текста, как в СМ 10, 14, 44-45, где говорится о восхождении к духовному смыслу с учетом буквы Писания, тогда как в других случаях Ориген допускает, что сказанное в Писании, будучи истинным в качестве иносказания, в историческом смысле может противоречить истине (10, 18, 9-13; ср. РА 4, 2, 9, 13-19).
Чаще всего «скрытый» или «иносказательный» смысл текста в СМ соответствует именно «духовному» смыслу из РА, т. е. речь идет о том, «образу и тени каких небесных вещей служили иудеи по плоти и тень каких будущих благ имеет закон» (РА 4, 2, 6, 12-14) . В таком случае Ориген демонстрирует, как различные события евангельской истории или евангельские притчи указывают на то, что Слово Божие было отвергнуто иудеями и стало достоянием язычников (например, 10, 16-18. 22-23; 11, 11.13-14). При этом сами иудеи и язычники, как и вообще различные народы, местности, города, существующие в земной действительности, могут рассматриваться как символы соответствующих элементов духовного мира, а именно - различных категорий духовных существ. Хорошим примером такого рода экзегезы, ближайшую аналогию которой Даниэлу находил в гностицизме , может служить СМ 11, 17. Вместе с тем букве Писания может противопоставляться и то, что обычно называют моральным смыслом, хотя в СМ 10-11 Ориген не фиксирует это противопоставление на терминологическом уровне.
Все же оно вполне очевидно, например, в СМ 11, 5-6, где евангельский эпизод из Мф. 14:22-32, в котором ученики попадают в бурю, а Иисус приходит к ним по воде, представлен как аллегорическое изображение испытаний и искушений, подстерегающих верующего в его земном существовании. Можно также заметить, что одним из объектов оригеновской экзегезы порой становится сама теория этой экзегезы, хотя бы потому, что скрытый смысл Писания, на взгляд дидаскала, зачастую заключается как раз в указании на тот факт, что у Писания есть скрытый смысл. Например, в СМ 10, 14, 47-62 более глубокий, в отличие от более простого, смысл Мф. 13:52, где говорится о «книжнике», который научается «Царству Небесному», усматривается Оригеном как раз в намеке на переход от буквального понимания Библии к скрытому в ней духовному учению.
Иносказательный смысл, по убеждению Оригена, присутствует в Библии повсюду. В принципе любое место Писания может стать отправной точкой для его постижения (10, 14, 53-57), следующий этап которого заключается в том, чтобы собрать все места библейского текста, имеющие отношение к рассматриваемой проблеме (10, 1,29-33; 10, 15, 721; 11, 3, 52-56; 11,4, 4-10; 11, 17, 1-12). В сущности, Ориген исповедует идею исчерпывающего контекстуального анализа библейской лексики: чтобы понять, что хочет сказать Писание в каком-нибудь одном месте, надо учесть все другие места, где используются аналогичные выражения (на практике он, правда, склонен ограничиваться подбором нескольких наиболее показательных цитат - ср. 11, 4, 11-13). Конечно, такой контекстуальный анализ не носит собственно историко-филологического характера. Речь идет именно о реконструкции единого и непротиворечивого иносказательного смысла, наличие которого предполагается во всех библейских книгах вне зависимости от исторического контекста их возникновения. Например, в Мф. 6:20 говорится о «сокровищах на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют». Ориген привлекает текст Притч. 25:20: «Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека», - исходя из которого заявляет, что в Мф. 6:20 «моль» обозначает страсти вообще или печаль в частности (10, 14, 82-94). Такое толкование сегодня может показаться результатом произвольной ассоциации, но на самом деле оно представляет собой достаточно естественное следствие применения к библейскому тексту вполне определенных и по-своему строгих принципов интерпретации.
Богословские труды – сборник 41 - Московская патриархия
Москва: Издательский совет русской православной церкви, 2007. — 590 с.
ISBN: 5-94625-075-2
Богословские труды – сборник 41 - Московская патриархия – Содержание
Из святоотеческого наследия
-
Византийские догматические толкования на Иисусову молитву
-
Ориген. Комментарий на Евангелие от Матфея. Книги 10-11
Догматическое богословие
-
Вл. Лосский. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Майстера Экхарта (гл. 3)
-
М. М. Бернацкий. Константинопольский Собор 1691 г. и его рецепция в Русской Православной Церкви
-
Ж.-К. Ларше. Христологический вопрос. По поводу проекта соединения Православной Церкви с Дохалкидонскими Церквами: нерешенные богословские и эккле- зиологические проблемы
Библеистика
-
А. А. Алексеев. Септуагинта и ее литературное окружение
Агиография
-
Ю. Виноградов. Предания об апостольской проповеди на восточном берегу Черного моря
Литургика
-
Диакон Михаил Желтов. Чин Божественной литургии в древнейших (ХI-ХIV вв.) славянских Служебниках
Из русской религиозной мысли
-
«Дело об афонских монахах» в Канцелярии Святейшего Синода Российской Церкви. Материалы подготовлены к печати епископом Венским и Австрийским Иларионом (Алфеевым)
-
К 125-летию со дня рождения и 70-летию со дня кончины священника Павла Флоренского – Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси, председатель Редакционной коллегии сборника «Богословские труды». Священник Павел Флоренский
-
П. А. Флоренский. Св. Иаков, Брат Господень (характеристика «Послания» и личности)
-
П. Визгин. Соотношение платонистской и экзистенциальной установок в религиозной философии Павла Флоренского
История церкви
-
К 90-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви – Е. В.Иванова. Святейший Патриарх Тихон и голод 1921-1922 гг. в России
Критика и библиография
-
Кранц Д. К. Библиография библиографий по патристике и смежным дисциплинам: Пособие для учащихся и исследователей. Рим, 2005
-
Святого Симеона Нового Богослова «Алфавитные главы» / Введение, текст, пер. монахов священнообители Ставроникита. Афон, 2005
-
Книги Еноха и кумранские источники: Новый взгляд на забытую связь / Ред. Г. Боккачини. Гранд Рэпидс; Кэмбридж, 2005
-
Ричардс Е. Рэндольф. Апостол Павел и эпистолография I века: секретари, составление и собирание писем. Даунерс Гроув, 2004
-
Петр (Л’Юилье), архиепископ. Правила первых четырех Вселенских Соборов / Пер. с франц. под ред. прот. В. Цыпина; Науч. ред. прот. В. Цыпин. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2005 (А. Г. Бондач)
-
Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. (Материалы и архивные документы по истории Русской Православной Церкви)
-
Несколько замечаний по поводу книги В. Н. Лосского «Отрицательное богословие и познание Бога в учении Майстера Экхарта»
Конференции и семинары
-
Прот. Николай Макар, И. В. Назаров, Н. Г. Филиппенко. Международная научная конференция «Православие и мир: экклезиология - антропология - культура (памяти о. Сергия Булгакова (1871-1944), о. Василия Зеньковского (1881-1962), о. Александра Шмемана (1921-1983), о. Иоанна Мейендорфа (1926-1992))
-
В. Т. Семинар «Русская философия (традиция и современность)»
Список сокращений
К сведению авторов
Богословские труды – сборник 42 - Московская патриархия
Издательство Московской Патриархии Москва 2009
ISBN 978-5-88017-093-7
Богословские труды – сборник 42 - Московская патриархия - Содержание
ИЗ СВЯТООТЕЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
- Преподобный Иоанн Дамаскин. Трактат о правомыслии (пер. с древнегреч. и примеч. А. Р. Фокина)
- Пресвитер Евтропий. Книга о подобии плоти греха (предисл. и пер. с лат. С. С. Кима)
ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ПАТРОЛОГИЯ
- В. Серёгин. К вопросу о двух Оригенах
- Д. С. Бирюков. Тема описания человека через «схождение особенностей» у свт. Василия Великого и ее церковно-исторический и историко-философский контекст
- Н. Лосский. Понятие «аналогий» у Псевдо-Дионисия Ареопагита (пер. с франц. М. Ю. Реутина)
- М. Скарпа. Учение о Евхаристии в творениях свт. Григория Паламы
- А. Г. Дунаев. Богословие Евхаристии в контексте паламитских споров
- М. М. Бернацкий. Присутствие Христа в Евхаристии «по сущности (κατ’ ούσίαν)»: К вопросу об интерпретации и источниках одного места из гомилии о Евхаристии Георгия (Геннадия) Схолария
- С. Хоружий. Опыт преображения у прп. Силуана Афонского.
АГИОГРАФИЯ
- А. Ю. Виноградов. «Деяния Андрея и Матфия»: композиция текста и богословие апокрифа
ИЗ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ
- Прот. Георгий Флоровский. Письмо к Энн Сполдинг от 27 февраля 1940 года(предисл., публ. и пер. И. А. Кукоты)
- П. А. Флоренский. О терафимах. Что такое идолы Лавана, и с какой целью Рахиль похитила их у отца? (предисл., публ. и примеч. А. В. Пономарева)
КАЛЕНДАРНЫЙ ВОПРОС Ю. В. Нестеренко. Церковные календари и пасхалия (математический подход)
РЕЦЕНЗИИ
- Бралевский С. Образ папства в церковной историографии ранней Византии. Лодзь,
- 2006 (А. В. Бармин)
- Византийские мистики / Изд. подг. А. Риго. Турин, 2008 (А. Г. Дунаев)
- Григорий Палама, свт. Трактаты / Пер. с греч. и примеч. архим. Нектария (Яшунско
- го). Краснодар, 2007. (Патристика: тексты и исследования) (А. Г. Дунаев)
- Максим Исповедник, прп. Вопросы и затруднения. Quaestiones et dubia / Вступ. статья, пер. и комм. П. К. Доброцветова. М., 2008 (Г. И. Беневич)
Богословские труды - 50 лет - Юбилейный выпуск 43-44
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви Москва 2012
ISBN 978-5-88017-279-5
Богословские труды - 50 лет - Юбилейный выпуск 43-44 - Содержание
От редакции
ПЕРЕВОДЫ ИСТОЧНИКОВ
- Сирийская версия 4-й книги Эзры (предисл. и пер. с сирийского Е. В. Барского)
- СВТ. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ. Неизреченное (предисл. и пер. с древнегреч. В. Н. Генке)
- ПРП. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК. Пасхалистический трактат (предисл., пер.с древне греч. и коммент. П. В. Кузенкова)
- СВТ. СИМЕОН ФЕССАЛОНИКИЙСКИЙ. Послание увещательное о пути спасения, посланное святым Божиим церквам по всей епархии (пер. с древнегреч.М. В. Никифорова под ред. М. М. Бернацкого)
ИССЛЕДОВАНИЯ
- В. Н. ЛОССКИЙ. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Майстера Экхарта (гл. 4) (пер. с франц. Г. В. Вдовиной)
- М. М. БЕРНАЦКИЙ. Проблемы авторства и литературной традиции «Слова о том, что всегда надлежит держать в уме день исхода из жизни» (CPG. 4035) Симеона Месопотамского
- В. В. ПЕТРОВ. Символ и священнодействие в позднем неоплатонизме и в «Аре опагитском корпусе»
- А. Г. ДУНАЕВ. К истолкованию Quaestiones et dubia, 13 прп. Максима Исповедника
- А. В. БАРМИН. Вопрос о Filioque и его источники в творчестве Евстратия Никейского
- А. Ю. ВИНОГРАДОВ. Существует ли «Исихастское утешение» Каллиста Ангеликуда? Предварительные замечания о рукописной традиции текста
- С. ФРЁЙСХОВ. Часослов без последований Больших Часов (вечерни и утрени):Исследование недавно изданного Часослова Sin. gr. 864 (IX в.) (пер. с франц. М. М. Бернацкого)
- А. М. ПЕНТКОВСКИЙ. К истории славянского богослужения византийского обряда в начальный период (кон. IX — нач. X в.): два древних славянских канона архангелу Михаилу
- CВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЖЕЛТОВ. Чины вечерни и утрени в древнерусских Служебниках студийской эпохи
- CВЯЩЕННИК ДМИТРИЙ ПАШКОВ. Сенат и Синод в позднеримской империи
- А. Г. БОНДАЧ. К публикации работы С. Н. Трояноса о понятии «икономия»
- С. Н. ТРОЯНОС. Понятие «икономия» в византийском праве (с учетом современной греческой канонистики) (пер. с нем. свящ. Дмитрия Пашкова)
- П. В. КУЗЕНКОВ. Пасхалии и летосчисления на примерах систем Анатолия Лаодикийского и Андрея Константинопольского: богословские и астрономические аспекты
- КЛИМЕНТ, МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ. Православная Церковь на Североамериканском континенте после продажи Аляски Соединенным Штатам. Острова Прибылова
РЕЦЕНЗИИ
- Παναγιώτης Ἀ. Δ. ῾Ησυχαστικά, Α΄. Ἀθήνα, 2006. (Βυζαντινὴ Γραμματεία; 3) (А. Г. ДУНАЕВ)
- Два отечественных введения в агиографию [Никулина Е. Н. Агиология. Курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008; Лурье В. М. Введение в критическую агиографию. СПб.: Аксиома, 2009] (А. Ю. ВИНОГРАДОВ)
- Иванова К. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов», 2008 (А. Ю. ВИНОГРАДОВ)
- Philothée du Sinaï. Nouveaux Manuscrits Syriaques du Sinaï. Athènes: Fondation du Mont Sinaï, 2008 (Г. М. КЕССЕЛЬ)
- Παῦλος (Μενεβίσογλου), μητρ. Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας. Αἱ ἐκδόσεις τῶν ἱερῶν κανόνων κατὰ τὸν 16ον καὶ 17ον αἰῶνα (1531–1672). Θεσσαλονίκη: Ἐπέκτασις, 2007. (Νομοκανονικὴ βιβλιοθήκη; 21) (А. Г. БОНДАЧ)
- Занемонец А. В. Иоанн Евгеник и православное сопротивление Флорентийской унии. СПб.: Алетейя, 2008. (Серия «Византийская библиотека. Исследования») (ПРОТ. ВАЛЕНТИН АСМУС)
Сокращения
Сведения об авторах и переводчиках
Богословские труды – Сборник 45 - Московская патриархия
Издательство Московской Патриархии Москва 2013
ISBN 978-5-88017-420-1
Богословские труды – Сборник 45 - Московская патриархия - Содержание
ПЕРЕВОДЫ ИСТОЧНИКОВ
- ОРИГЕН. Восемь гомилий на Исаию (пер. с лат. М. Г. Калинина под ред. А. Г. Дунаева)
ИССЛЕДОВАНИЯ
- В. Н. ЛОССКИЙ. Отрицательное богословие и познание Бога в учении Майстера Экхарта (окончание, гл. 5-6) (пер. с франц. Г. В. Вдовиной)
- А. Ю. ВИНОГРАДОВ. Еще раз к вопросу о месте ссылки, смерти и погребения прп. Максима Исповедника
- Д. Е. АФИНОГЕНОВ. «Многосложный свиток» — славянский перевод послания трех восточных патриархов императору Феофилу
- СИМЕОН ФРЁЙСХОВ. Часослов без последований Больших Часов (вечерни и утрени): Исследование недавно изданного Часослова Sin. gr. 864 (IX в.) (окончание) (пер. с франц. А. В. Пономарева)
- М. А. ЮДАКОВ. Порядок употребления в Русской Церкви архиерейского омофора за Божественной литургией (исторический анализ)
- Μ. М. БЕРНАЦКИЙ. Канонизация патриарха Кирилла I Лукариса и Иерусалимский Собор 1672 года
- А. В. ШЕК. Об актуальных задачах изучения мелодических формул знаменного распева 331
ПУБЛИКАЦИИ
- Переписка мученика Михаила Новоселова с Ф. Д. Самариным, 1905-1913 гг. (публикация и коммент. Е. С. Полищука)
РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ
- Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Vol. 1 (600-900) / Ed. D. Thomas, B. Roggema. Leiden: Brill, 2009. (The History of Christian-Muslim Relations, 11) (Г. M. КЕССЕЛЬ)
- Memorial Monseigneur Joseph Nasrallah / Ed. par P. Canivet (t), J.-P. Rey-Coquais. Damas: Institut Fran9ais du Proche Orient, 2006. (Publications de Tlnstitut Fran- 9ais de Damas; 221) (Г. M. КЕССЕЛЬ)
- Кнежевик М. Максим Исповедник (580-662): Библиография. Београд: Институт за теолошка истраживанъа ПБФ, 2012. (Библиографии а српске теологие. Кн. 6); Idem. Тригорине Палама (1296-1357): Библиографии а. Београд: Институт за теолошка истраживана ПБФ, 2012. (Библиографиа српске теологие. Кн. 7) (А. Г. ДУНАЕВ)
- Добрый кормчий. Почитание святителя Николая в христианском мире: [сб. ст.] / [Сост. и общ. ред. А. В. Бугаевского]. М.: Скиния, 2011 (А. В. ПОНОМАРЕВ)
Сокращения
Сведения об авторах и переводчиках
Богословские труды – Сборник 47-48 - Московская патриархия
Издательство Московской Патриархии Москва 2018
ISBN 978-5-88017-674-8
Богословские труды – Сборник 47-48 - Содержание
ПУБЛИКАЦИИ
- СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ (Dub.). Проповедь на слова «Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19, 17), о гостеприимстве Авраама, об украшающих себя женщинах и о чревоугодии (CPG. 4916, BHG. 2003e) (предисловие, публикация и пер. с древнегреческого С. С. Кима)
- ПРП. ИСААК СИРИН. Избранные главы Второго слова о знании (предисловие, публикация и пер. с сирийского А. Д. Макарова)
- ИЕРОМОНАХ АРСЕНИЙ (ТРОЕПОЛЬСКИЙ). Искатель непрестанной молитвы (публикация и примеч. А. М. Пентковского)
ИССЛЕДОВАНИЯ
- М. И. ВАРФОЛОМЕЕВ. Предкрещальное заклинание в тексте «Завещания Господа нашего Иисуса Христа»: анализ структуры и содержания
- Г. М. КЕССЕЛЬ. Пятое собрание Исаака Ниневийского: предварительные наблюдения о новонайденной рукописи (olim Diyarbakır / Scher 25)
- М. Г. КАЛИНИН, А. М. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. «Главы о ведении» Иосифа Хаззайи: новое рукописное свидетельство и ранее не идентифицированные главы
- А. Ю. ВИНОГРАДОВ, Ш. ГУГУШВИЛИ. Очерк истории Абхазского католикосата. Часть 2. XI–XV вв.
- ПРОТ. МАКСИМ КОЛЕСНИК. Келейные молитвенные правила по рукописям Иосифо-Волоколамского монастыря XV–XVI вв.
- А. М. ПЕНТКОВСКИЙ. История текста и автор «Откровенных рассказов странника»
- Ю. В. НЕСТЕРЕНКО. Лунное течение для новоюлианского календаря
ПЕРЕВОДЫ
- МАРИЙ ВИКТОРИН. О рождении божественного Слова (пер. с латинского А. Р. Фокина)
- ИОСИФ ХАЗЗАЙЯ. О молитве в месте ясности (пер. с сирийского М. Г. Калинина)
РЕЦЕНЗИИ
- Святитель Фотий, патриарх Константинопольский. Антилатинские сочинения / Пер. с древнегреческого Д. Е. Афиногенов, П. В. Кузенков. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, 2015. (Патристические исследования и переводы) (ПРОТ. ВАЛЕНТИН АСМУС)
- Евстратий Никейский. Опровержительные слова / Изд. подг. А. В. Бармин. М.: Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2016. (Б-ка сб-ка «Богословские труды») (Р. М. ШУКУРОВ)
- Мар Исхак Ниневийский (преподобный Исаак Сирин). Книга о восхождении инока: Первое собрание (трактаты I–VI) / [Изд. подг.] А. В. Муравьев. М.: Издательский дом ЯСК, 2016 (А. Г. ДУНАЕВ, И. Е. ЯМПОЛЬСКИЙ)
Summaries
Сокращения
Сведения об авторах и переводчиках
Богословские труды – Сборник 49 - Московская патриархия
Издательство Московской Патриархии Москва 2019
ISBN 5-94625-075-2
Богословские труды – Сборник 49 - Содержание
ЧАСТЬ 1 (к 10-летию интронизации Cвятейшего Патриарха Кирилла)
- Святейший Патриарх Кирилл как богослов
- МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН. Патриарх Кирилл о служении Церкви в мире
- ЕПИСКОП БАЛАШИХИНСКИЙ НИКОЛАЙ. Богословские ответы Патриарха Кирилла на вызовы современности
- ПРОТ. АЛЕКСАНДР РАННЕ. Ректор Ленинградской духовной семинарии и академии будущий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: личные воспоминания
- М. В. ШКАРОВСКИЙ. Санкт-Петербургская (Ленинградская) духовная академия в период ректорства архиепископа Кирилла
- Богословские работы Святейшего Патриарха Кирилла
- К вопросу о реконструкции Кирилло-Мефодиевского перевода Священного Писания (1980)
- Процесс преодоления схоластических влияний в русском богословии (1987)
- Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, в русском религиозном сознании (1998)
- Святитель Филарет Московский и библейская традиция (2005)
- Принципы церковной науки и их воплощение в творчестве А. А. Дмитриевского (2006)
ЧАСТЬ 2
- А. Ю. ВИНОГРАДОВ, СВЯЩ. МИХАИЛ ЖЕЛТОВ. Порядок вступления иерархов на кафедру в домонгольской Руси и вопросы хронологии первых митрополитов Киевских
- М. М. БЕРНАЦКИЙ. Трактат Николая Мефонского «К сомневающимся и говорящим, что священнодействуемые хлеб и вино не суть Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа» (PG. 135. COL. 509–518) — еще одна подделка Константина Палеокаппы (XVI в.)
- С. С. ХОРУЖИЙ. Новейшие тенденции в изучении исихазма
- Материалы к истории дискуссии о веществах таинства Евхаристии на Поместном Соборе 1917–1918 гг. (предисл. и публикация А. Г. Кравецкого) ПРОТ. ВАЛЕНТИН АСМУС. К публикации писем протоиерея Петра Гнедича А. В. Ведерникову
- Письма протоиерея Петра Гнедича к А. В. Ведерникову (публикация Е. С. Полищука)
- МАР НАРСАЙ. Против иудеев (вступ. статья и перевод с сирийского Д. Ф. Бумажнова, С. В. Фомичевой)
РЕЦЕНЗИИ
- Хрушкова Л. Г. Восточное Причерноморье в византийскую эпоху. История. Архитектура. Археология. Калининград–Москва: ИД «РОС-ДОАФК», 2018. 480 с. (Труды исторического факультета МГУ; 137. Серия II. Исторические исследования; 80) (А. Ю. ВИНОГРАДОВ, Е. Ю. ЕНДОЛЬЦЕВА, Д. В. БЕЛЕЦКИЙ)
Сокращения
Сведения об авторах
Богословские труды – Сборник 50 - Московская патриархия
Издательство Московской Патриархии Москва 2021
ISBN 978-5-88017-933-6
Богословские труды – Сборник 50 - Московская патриархия – Содержание
ПУБЛИКАЦИИ
- Первая редакция 1823 г. Христианского катихизиса свт. Филарета (Дроздова) с разночтениями по редакциям 1827 и 1839 гг. (публикация и предисловие Μ. М. Бернацкого, Н. А. Мамлиной)
- ИЕРОМОНАХ ГЕРМАН (ВЕЙНБЕРГ). Службы русским святым, появившиеся за синодальный период русской церковной жизни (публикация А. Г. Кравецкого, М. В. Мирошниченко)
- ИССЛЕДОВАНИЯ
- Д. Ф. БУМАЖНОВ. Рай без зверей? Животные в раннехристианской литературе: некоторые наблюдения
- ПРОТОИЕРЕЙ МАКСИМ КОЛЕСНИК. Келейные молитвенные правила по рукописям Свято-Троицкой Сергиевой Лавры XV-XVII вв.
- А. Ю. ВИНОГРАДОВ, СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЖЕЛТОВ. Опыт передачи трудных мест в русских переводах Литургии свт. Иоанна Златоуста
ПЕРЕВОДЫ
- ОРИГЕН. Против Цельса. Книга шестая (перевод с древнегреческого О. П. Цыбенко)
РЕЦЕНЗИИ
- История колливадского движения. Сборник. Пенза: Пензенская духовная семинария, 2019 (Μ. М. БЕРНАЦКИЙ)
- Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Т. 1: А-Б / Под ред. А. Г. Кравецкого, А. А. Плетневой. М.: Словари XXI века, 2016. (Настольные словари русского языка); Большой словарь церковнославянского языка Нового времени. Т. 2: В / Под ред. А. Г. Кравецкого, А. А. Плетневой. М.: Родное слово, 2019 (Настольные словари русского языка) (Μ. М. БЕРНАЦКИЙ)
- Прот. Александр Шмеман. Прот. Георгий Флоровский. Письма 1947-1955 гг. / Сост., пред. П. Л. Гаврилюк. М.: Изд-во ПСТГУ, 2019 (ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН АСМУС)
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Сведения об авторах
Богословские труды – Сборник 51 - Московская патриархия
Издательство Московской Патриархии Москва 2024
ISBN 978-5-907701-76-2
Богословские труды – Сборник 51 - Московская патриархия – Содержание
ПУБЛИКАЦИИ
- Прот. А. В. Горский. О пребывании Церкви Христовой в полном ее устройстве до времени второго — славного пришествия Иисуса Христа (публикация Л. А. КАРЕЛИНОЙ)
- К истории дружбы двух профессоров: письма И. В. Попова С. И. Смирнову за 1904-1915 гг. (публикация и предисл. В. А. ЯЧМЕНИКА)
- Служба свт. Павлину Милостивому: реконструкция текста (публикация и предисл. И. А. КОРНИЛАЕВОЙ)
ИССЛЕДОВАНИЯ
- ПРОТОДИАКОН КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ. Амаларий Мецкий и его аллегорическое толкование на чин таинства Евхаристии (De Ecclesiasticis officiis, Liber III)
- Л. А. КАРЕЛИНА. Опровержение идеи раскольников о наступившем царстве антихриста в материалах прот. А. В. Горского в контексте противостояния Православной Церкви учению раскола с XVIII до середины XIX вв.
- Л. А. КАРЕЛИНА. Исторический обзор опубликованных трудов прот. А. В. Горского, посвященных изучению раскола, в контексте его академической деятельности
- А. Г. КРАВЕЦКИЙ. К истории печатных изданий Чинов присоединения к православию
- А. Е. СОБОЛЕВА, В. А. ВАСИЛОВСКИЙ, А. В. САХАРОВА. Материалы к каталогу рукописных Служебных миней собрания Российской государственной библиотеки
- К. Г. ШАХБАЗЯН, М. А. ШАХБАЗЯН. «И Слово плоть бысть...»: Персоналистская интерпретация терминов православной христологии на примере полемики Ж.-К. Ларше и митр. Иоанна (Зизиуласа)
- В. Р. ВЫЧЕРОВ. Размышление о проблеме этиологии религии у Эмиля Дюркгейма
РЕЦЕНЗИИ
- Б. А. Тихомиров. Состав и канон Священного Писания Ветхого Завета в основных христианских конфессиях. М., 2022 (ПРОТ. ВАЛЕНТИН АСМУС)
- Роберт Ф. Слесински. Богословие Сергия Булгакова. Йонкерс, Нью-Йорк, 2017. (Научные монографии, 2) (С. В. КРАВЧУК)
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Сведения об авторах
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