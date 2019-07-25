Можанская, Андреева - Я избрал путь истины, Господи
«Я избрал путь истины, Господи» (Пс. 138, 17-18) — это название дано воспоминаниям двух сестер-близнецов, в конце своей долгой жизни буквально по крупицам собравших всю доступную информацию и написавших книгу о своем отце, петроградском протоиерее Феодоре Андрееве. Героический и удивительно обаятельный образ о. Феодора встает со страниц этой книги.
За недолгое время своего пастырства (1922-1929 гг.) о. Феодор стал настоящей легендой — его талантливая проповедь, слово о Боге выдающегося пастыря-богослова было с любовью и благодарностью встречено петроградским (ленинградским) церковным обществом 1920-х гг.
«Я все думаю, о происходящих церковных событиях и могу только сказать, что с тем умом и той душой, которую мне дал Господь, я иначе поступить не мог», — такими словами сам о. Феодор подвел итог своему участию в иосифлянском движении. До самой кончины он был в центре церковной жизни Петрограда, он шел путем истины, и через много лет это помогло вернуться в Церковь его дочкам, не сумевшим сохранить церковную жизнь среди бурных событий XX века.
А. Ф. Можанская, М. Ф. Андреева - Я избрал путь истины, Господи: Жизненный путь и служение протоиерея Феодора Андреева
Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 г. — 648 с.
ISBN 978-S-7429-1308-5
А. Ф. Можанская, М. Ф. Андреева - Я избрал путь истины, Господи: Жизненный путь и служение протоиерея Феодора Андреева – Содержание
- Предисловие
- Глава 1. Андреевы. История семьи
- Глава 2. Детство
- Глава 3. Реальное училище
- Глава 4. Институт гражданских инженеров Императора Николая I
- Глава 5. Московская Духовная Академия
- Глава 6. И. д. доцента Московской Духовной Академии
- Глава 7. Первая мировая война
- Глава 8. Смерть Константина Ивановича
- Глава 9. Февральская революция. Начало новой эпохи
- Глава 10. Богословско-пастырское училище и Богословский институт
- Глава 11. Просветительская деятельность
- Глава 12. Женитьба. Принятие сана в условиях «Петроградской автокефалии»
- Глава 13. Начало служения в Сергиевском соборе
- Глава 14. Литовская ул., д. 21а/ул. Жуковского, д. 63, кв. 7 и ее обитатели
- Глава 15. Жизнь нашей семьи на Литовской. Друзья, знакомые, духовные дети о. Феодора
- Глава 16. 1926 год
- Глава 17. Начало иосифлянского движения
- Глава 18. Собор Воскресения Христова (на крови)
- Глава 19. Кончина отца Феодора
- Глава 20. Разгром иосифлянского движения в Ленинграде
- Глава 21. Послесловие
Приложение 1. Отзывы и документы МДА
- Отзывы на кандидатское сочинение Ф.К. Андреева, 1913 г
- Утверждение Ф. К. Андреева на должность преподавателя систематической философии и логики 4
- Журналы Заседаний Совета МДА 5 июня 1913 года
- Диплом
Приложение 2. Переписка
- Письма к о. Павлу Флоренскому и членам его семьи 429
- Недатированные записки
- Черновики ответных писем и телеграмма о. Павла Флоренского
- Прочие письма
Ф.К. Андреев — С.Н. Булгакову
М.А. Новоселов — Ф.К. Андрееву
Ф.К. Андреев — Ф.Д. Самарину
М.А. Новоселов — Ф.К. Андрееву
Ф.К. Андреев — В.В. Розанову
Свящ. В.В. Поликарпов — Ф.К. Андрееву
Ф.К. Андреев — М.А. Новоселову
И. П. Щербов — Ф. К. Андрееву
И. П. Щербов — о. Павлу Флоренскому
И. П. Щербов — о. Павлу Флоренскому
Приложение 3. Письма Н.Н. Андреевой из алма-атинской ссылки
- Список фотографий к Приложению 3
Указатель имен
Список литературы с указаниями сокращений
А. Ф. Можанская, М. Ф. Андреева - «Я избрал путь истины, Господи»: Жизненный путь и служение протоиерея Феодора Андреева - Глава 1. Андреевы. История семьи
Недалеко от Рыбинска, в Мышкинском уезде Ярославской губернии на берегу реки Сутки, впадающей в Волгу, среди болот и лесов раскинулось старинное богатое село Шестихино. Село украшала Воскресенская церковь, построенная в 1804 г.
Жители Шестихина были привержены тайной скопческой ереси. Труднодоступность села обеспечивала сохранение его тайны. Но, как видно, кое-кто туда добирался. У одной крестьянки из богатой семьи, Александры Алексеевны Дурдиной, в 1817 г. родился сын. Его назвали Иваном, возможно, по имени одного из братьев Александры Дурдиной, и отчество дали Андреевич. Подрастая, Иван все больше чувствовал свое одиночество, так как его сверстников в селе не было, и он тяготился своим положением. Когда он шел по селу, народ показывал на него и кричал: «Вот, дите идет».
Иван вырос высоким, крепким и смышленым.
В это время в Ярославской губернии был очень развит отхожий промысел. В начале XIX века в отхожий промысел уходил каждый второй крестьянин Ярославской губернии. Шли в основном в Москву и в Санкт-Петербург.
Брат Александры Дурдиной Иван Алексеевич в том же 1817 г. отправился на заработки в Москву, где пристроился торговать пивом. Скопив денег, он откупился с семьей на волю (поскольку был крепостным). От Московского общества пивоваров И. А. Дурдин был направлен приказчиком в Петербург, где в 1836 г. стал хозяином пивоварни. С этого времени начинается история знаменитой петербургской фирмы «пивных королей» Дурдиных, процветавшей до самой революции и владевшей домами и пивными заводами в Санкт-Петербурге и Рыбинске. Другой брат Александры Дурдиной Александр Алексеевич также завел свое дело в столице — он вел торговлю серебряным товаром и содержал трактир в Апраксином переулке. Впоследствии он стал видным общественным деятелем.
Александра Дурдина, видя, как неуютно ее сыну в родном селе, при первой возможности, когда он стал более самостоятельным и научился грамоте, отправила его пешком в Петербург с письмом к своему брату. Ему было 10 лет.
Первое время дядя использовал племянника по разным поручениям. Но в 14 лет, когда у него проявился решительный и независимый характер, он ушел от дядьев и сделался «менялой», т. е. обменивал ассигнации на мелкие деньги. За эту услугу взимался определенный процент. Ивану Андреевичу в Петербурге была присвоена фамилия Андреев. Большинство населения России даже в первой половине XIX века не имело родовых фамилий, фамилии присваивались простым удвоением отчества.
В середине XIX века тайная секта скопцов в селе Шестихино была раскрыта. В те времена с разного рода сектантами, которых особенно много было в этих местах, расправлялись жестоко. Кто был богат, откупались деньгами, а остальных судили и отправляли в ссылку в Сибирь или на Кавказ. Мать Ивана Андреевича Александру Дурдину сослали на Кавказ, а ее братья откупились огромной суммой.
Подкопив денег, Иван Андреевич Андреев открыл собственное дело. Он купил лавку в Апраксином дворе и начал торговать дровами. В это время в Петербурге велось большое строительство, спрос на дрова увеличивался, и дело пошло успешно. На торговле дровами Иван Андреевич сделал свое состояние. Со временем он подал прошение в Купеческую управу, предъявил капитал и был зачислен в петербургские купцы 2-й гильдии. Впоследствии Иван Андреевич также владел недвижимостью на Васильевском острове в Тучковом и Волховском переулках.
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