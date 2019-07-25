«Я избрал путь истины, Господи» (Пс. 138, 17-18) — это название дано воспоминаниям двух сестер-близнецов, в конце своей долгой жизни буквально по крупицам собравших всю доступную информацию и написавших книгу о своем отце, петроградском протоиерее Феодоре Андрееве. Героический и удивительно обаятельный образ о. Феодора встает со страниц этой книги.

За недолгое время своего пастырства (1922-1929 гг.) о. Феодор стал настоящей легендой — его талантливая проповедь, слово о Боге выдающегося пастыря-богослова было с любовью и благодарностью встречено петроградским (ленинградским) церковным обществом 1920-х гг.

«Я все думаю, о происходящих церковных событиях и могу только сказать, что с тем умом и той душой, которую мне дал Господь, я иначе поступить не мог», — такими словами сам о. Феодор подвел итог своему участию в иосифлянском движении. До самой кончины он был в центре церковной жизни Петрограда, он шел путем истины, и через много лет это помогло вернуться в Церковь его дочкам, не сумевшим сохранить церковную жизнь среди бурных событий XX века.

А. Ф. Можанская, М. Ф. Андреева - Я избрал путь истины, Господи: Жизненный путь и служение протоиерея Феодора Андреева

Москва: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2019 г. — 648 с.

ISBN 978-S-7429-1308-5

А. Ф. Можанская, М. Ф. Андреева - Я избрал путь истины, Господи: Жизненный путь и служение протоиерея Феодора Андреева – Содержание

Предисловие

Глава 1. Андреевы. История семьи

Глава 2. Детство

Глава 3. Реальное училище

Глава 4. Институт гражданских инженеров Императора Николая I

Глава 5. Московская Духовная Академия

Глава 6. И. д. доцента Московской Духовной Академии

Глава 7. Первая мировая война

Глава 8. Смерть Константина Ивановича

Глава 9. Февральская революция. Начало новой эпохи

Глава 10. Богословско-пастырское училище и Богословский институт

Глава 11. Просветительская деятельность

Глава 12. Женитьба. Принятие сана в условиях «Петроградской автокефалии»

Глава 13. Начало служения в Сергиевском соборе

Глава 14. Литовская ул., д. 21а/ул. Жуковского, д. 63, кв. 7 и ее обитатели

Глава 15. Жизнь нашей семьи на Литовской. Друзья, знакомые, духовные дети о. Феодора

Глава 16. 1926 год

Глава 17. Начало иосифлянского движения

Глава 18. Собор Воскресения Христова (на крови)

Глава 19. Кончина отца Феодора

Глава 20. Разгром иосифлянского движения в Ленинграде

Глава 21. Послесловие

Приложение 1. Отзывы и документы МДА

Отзывы на кандидатское сочинение Ф.К. Андреева, 1913 г

Утверждение Ф. К. Андреева на должность преподавателя систематической философии и логики 4

Журналы Заседаний Совета МДА 5 июня 1913 года

Диплом

Приложение 2. Переписка

Письма к о. Павлу Флоренскому и членам его семьи 429

Недатированные записки

Черновики ответных писем и телеграмма о. Павла Флоренского

Прочие письма

Ф.К. Андреев — С.Н. Булгакову

М.А. Новоселов — Ф.К. Андрееву

Ф.К. Андреев — Ф.Д. Самарину

М.А. Новоселов — Ф.К. Андрееву

Ф.К. Андреев — В.В. Розанову

Свящ. В.В. Поликарпов — Ф.К. Андрееву

Ф.К. Андреев — М.А. Новоселову

И. П. Щербов — Ф. К. Андрееву

И. П. Щербов — о. Павлу Флоренскому

И. П. Щербов — о. Павлу Флоренскому

Приложение 3. Письма Н.Н. Андреевой из алма-атинской ссылки

Список фотографий к Приложению 3

Указатель имен

Список литературы с указаниями сокращений

А. Ф. Можанская, М. Ф. Андреева - «Я избрал путь истины, Господи»: Жизненный путь и служение протоиерея Феодора Андреева - Глава 1. Андреевы. История семьи

Недалеко от Рыбинска, в Мышкинском уезде Ярославской губернии на берегу реки Сутки, впадающей в Волгу, среди болот и лесов раскинулось старинное богатое село Шестихино. Село украшала Воскресенская церковь, построенная в 1804 г.

Жители Шестихина были привержены тайной скопческой ереси. Труднодоступность села обеспечивала сохранение его тайны. Но, как видно, кое-кто туда добирался. У одной крестьянки из богатой семьи, Александры Алексеевны Дурдиной, в 1817 г. родился сын. Его назвали Иваном, возможно, по имени одного из братьев Александры Дурдиной, и отчество дали Андреевич. Подрастая, Иван все больше чувствовал свое одиночество, так как его сверстников в селе не было, и он тяготился своим положением. Когда он шел по селу, народ показывал на него и кричал: «Вот, дите идет».

Иван вырос высоким, крепким и смышленым.

В это время в Ярославской губернии был очень развит отхожий промысел. В начале XIX века в отхожий промысел уходил каждый второй крестьянин Ярославской губернии. Шли в основном в Москву и в Санкт-Петербург.

Брат Александры Дурдиной Иван Алексеевич в том же 1817 г. отправился на заработки в Москву, где пристроился торговать пивом. Скопив денег, он откупился с семьей на волю (поскольку был крепостным). От Московского общества пивоваров И. А. Дурдин был направлен приказчиком в Петербург, где в 1836 г. стал хозяином пивоварни. С этого времени начинается история знаменитой петербургской фирмы «пивных королей» Дурдиных, процветавшей до самой революции и владевшей домами и пивными заводами в Санкт-Петербурге и Рыбинске. Другой брат Александры Дурдиной Александр Алексеевич также завел свое дело в столице — он вел торговлю серебряным товаром и содержал трактир в Апраксином переулке. Впоследствии он стал видным общественным деятелем.

Александра Дурдина, видя, как неуютно ее сыну в родном селе, при первой возможности, когда он стал более самостоятельным и научился грамоте, отправила его пешком в Петербург с письмом к своему брату. Ему было 10 лет.

Первое время дядя использовал племянника по разным поручениям. Но в 14 лет, когда у него проявился решительный и независимый характер, он ушел от дядьев и сделался «менялой», т. е. обменивал ассигнации на мелкие деньги. За эту услугу взимался определенный процент. Ивану Андреевичу в Петербурге была присвоена фамилия Андреев. Большинство населения России даже в первой половине XIX века не имело родовых фамилий, фамилии присваивались простым удвоением отчества.

В середине XIX века тайная секта скопцов в селе Шестихино была раскрыта. В те времена с разного рода сектантами, которых особенно много было в этих местах, расправлялись жестоко. Кто был богат, откупались деньгами, а остальных судили и отправляли в ссылку в Сибирь или на Кавказ. Мать Ивана Андреевича Александру Дурдину сослали на Кавказ, а ее братья откупились огромной суммой.

Подкопив денег, Иван Андреевич Андреев открыл собственное дело. Он купил лавку в Апраксином дворе и начал торговать дровами. В это время в Петербурге велось большое строительство, спрос на дрова увеличивался, и дело пошло успешно. На торговле дровами Иван Андреевич сделал свое состояние. Со временем он подал прошение в Купеческую управу, предъявил капитал и был зачислен в петербургские купцы 2-й гильдии. Впоследствии Иван Андреевич также владел недвижимостью на Васильевском острове в Тучковом и Волховском переулках.