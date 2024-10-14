Кострюков - История Русской Зарубежной Церкви - 1920—2007

Отсчет истории Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ) исследователи обычно начинают с 1920 г., однако ее появлению предшествовали события на родине в годы Гражданской войны, когда на территориях, контролируемых Белым движением, стали возникать независимые от патриарха церковные управления. Создание таких управлений было оправданно. Епископы, отрезанные от центра России линией фронта, не имели возможности общения с патриархом Московским Тихоном (Беллавиным), а количество вопросов, требовавших немедленного решения, с каждым днем увеличивалось.

Впервые вопрос о временно независимом от Москвы церковном управлении был поставлен на Соборном совещании, проходившем в г. Томске с 14 ноября по 3 декабря 1918 года под председательством митрополита Казанского и Свияжского Иакова (Пятницкого). В совещании приняли участие 13 архиереев Сибири, Урала и Поволжья, а также 26 членов Всероссийского Собора 1917—1918 гг. из духовенства и мирян. На совещании было образовано Временное высшее церковное управление (ВВЦУ), которое возглавил архиепископ Сильвестр (Ольшевский). Духовенство, находившееся в Сибири и на Дальнем Востоке, признало власть нового органа.

Однако в истории Русской Зарубежной Церкви главную роль довелось сыграть не Сибирскому ВЦУ, а созданному по его примеру Высшему церковному управлению на Юге России. История этого органа власти такова. В феврале 1919 г. глава военного духовенства Вооруженных сил Юга России протопресвитер Георгий Шавельский обратился с докладом к командующему Добровольческой армией генералу А. И. Деникину, где обосновывал необходимость организовать независимую церковную власть в областях, свободных от большевиков. Инициатива протопресвитера была встречена с пониманием и в мае того же года началась подготовка к Собору епархий Юга России. Одной из задач Собора должно было стать создание Высшего церковного управления для южных российских губерний. В качестве примера для своей деятельности Предсоборная комиссия рассматривала Томское совещание, о котором на Юге России было известно из газет.

Кострюков А. А. - История Русской Зарубежной Церкви - 1920—2007 - Учебное пособие

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2024. — 448 с.

ISBN 978-5-7429-1601-7

Кострюков А. А. - История Русской Зарубежной Церкви – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Русская Зарубежная Церковь при митрополите Антонии (Храповицком)

Глава 1. Временное ВЦУ на Юге России и начало зарубежной церковной власти

Глава 2. Высшее церковное управление в Константинополе

Глава 3. Русская церковная эмиграция при митрополите Антонии (Храповицком)

Глава 4. Вопрос о каноничности РПЦЗв 1921 — 1922 гг. Карловацкий Собор

Глава 5. Русская Зарубежная Церковь и Московская Патриархия в 1922-1925 гг

Глава 6. Русская Зарубежная Церковь в период управления Всероссийской Церковью митрополита Петра (Полянского)

Глава 7. Русская Зарубежная Церковь в период первого заместительства митрополита Сергия (Страгородского)

Глава 8. Архиерейский Синод РПЦЗ и митрополит Евлогий (Георгиевский) в 1920—1927 гг

Глава 9. Архиерейский Синод РПЦЗ и Североамериканская митрополия в 1920—1927 гг

Глава 10. Реакция церковного зарубежья на «Декларацию» митрополита Сергия 1927 г

Глава 11. Русская Зарубежная Церковь и Московская Патриархия в 1931-1936 гг

Глава 12. Архиерейский Синод РПЦЗ и митрополит Евлогий в 1927-1936 гг

Глава 13. Архиерейский Синод РПЦЗ и Североамериканская митрополия в 1927-1936 гг

Глава 14. Русская Зарубежная Церковь и проблемы церковной жизни в 1920—1930-е гг

Глава 15. Богословие Русской Зарубежной Церкви в 1920-1930-е гг

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Русская Зарубежная Церковь при митрополите Анастасии (Грибановском)

Глава 1. Русская Зарубежная Церковь в первые годы правления митрополита Анастасия (Грибановского)

Глава 2. Идеология Русской Зарубежной Церкви и ее отношение к ситуации на родине накануне Второй мировой войны

Глава 3. Проблемы Русской Зарубежной Церкви в 1939—1944 гг

Глава 4. Идеология Русской Зарубежной Церкви в годы Второй мировой войны

Глава 5. Отношение Русской Зарубежной Церкви к московской церковной власти в годы Второй мировой войны

Глава 6. Русская Зарубежная Церковь в конце Второй мировой войны. Присоединение части клира к Московскому Патриархату

Глава 7. Попытка осуждения Зарубежного Синода московской церковной властью

Глава 8. Положение Русской Зарубежной Церкви в 1945—1950 гг

Глава 9. Отношения между Русской Зарубежной Церковью и Московской Патриархией в первые послевоенные годы

Глава 10. Отношения Зарубежного Синода с Североамериканской митрополией и русским Западноевропейским экзархатом в первые послевоенные годы

Глава 11. Переезд Архиерейского Синода РПЦЗ в Нью-Йорк. Административное устройство Русской Зарубежной Церкви в 1950-1964 гг

Глава 12. Миссия Русской Зарубежной Церкви в 1950—1964 гг

Глава 13. Отношение Русской Зарубежной Церкви к Церкви в Отечестве (1950—1964)

Глава 14. Отношения РПЦЗ с мировым православием при митрополите Анастасии (1950—1964 гг.)

Глава 15. Отношения РПЦЗ с Североамериканской митрополией и Русским Западноевропейским экзархатом Константинопольского Патриархата в 1950—1964 гг

Глава 16. Внутренние потрясения в последние годы правления митрополита Анастасия

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Русская Зарубежная Церковь при митрополите Филарете (Вознесенском)

Глава 1. Митрополит Филарет (Вознесенский) и проблемы Русской Зарубежной Церкви в годы его правления

Глава 2. Отношения Русской Зарубежной Церкви с Западноевропейским экзархатом и Североамериканской митрополией при митрополите Филарете

Глава 3. Канонизации святых при митрополите Филарете

Глава 4. Отношение Русской Зарубежной Церкви к инославию и экуменизму при митрополите Филарете

Глава 5. Миссия Русской Зарубежной Церкви при митрополите Филарете

Глава 6. Русская Зарубежная Церковь и Церковь в Отечестве при митрополите Филарете

Глава 7. Отношения с Поместными Церквами при митрополите Филарете

Глава 8. Русская Зарубежная Церковь и старостильное движение

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Русская Зарубежная Церковь при митрополите Виталии (Устинове)

Глава 1. Митрополит Виталий (Устинов) и жизнь Русской Зарубежной Церкви в 1986-1990 гг

Глава 2. Русская Зарубежная Церковь и Московская Патриархия в 1986-1990 гг

Глава 3. Приходы Русской Зарубежной Церкви на канонической территории Московского Патриархата. Начало «Свободной Церкви»

Глава 4. Русская Зарубежная Церковь в 1991—2001 гг

Глава 5. Русская Зарубежная Церковь и «Свободная Церковь» в 1990-е гг

Глава 6. Попытки сближения представителей Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом в 1990-е гг

Глава 7. Кризис в Русской Зарубежной Церкви 2000—2001 гг

ЧАСТЬ ПЯТАЯ Русская Зарубежная Церковь при митрополите Лавре (Шкурле)

Глава 1. Митрополит Лавр (Шкурла) — новый первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. Отделение митрополита Виталия (Устинова) и его последователей

Глава 2. Сближение Русской Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве

Глава 3. Диалог между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью в 2004—2007 гг

Глава 4. Объединение Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви

Акт о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Православной Церковью Заграницей

Источники

Список литературы

Список сокращений