Муди - Польза и наслаждение от изучения Библии

Всякое духовное пробуждение, чтобы быть прочным, должно иметь своим источником Слово Божие. Один из присутствовавших на наших собраниях заявил, что благотворное влияние этих собраний останется у него на всю жизнь. Я ответил ему, что он так же ошибается, как если бы думал одним принятием пищи насытиться на всю жизнь. В подобную ошибку впадают многие. Они бегают с одного собрания на другое и думают, что этим все сделано для спасения их души. Если собрания не приводят к более близкому общению со Словом Божиим, то все их благотворное влияние скоро исчезает. Чем сильнее любовь к св. Писанию, тем больше крепнет вера. Среди любящих Слово Божие мало вероотступников. Если вы имеете общение со Словом Божиим, вы приобретаете сокровище непреходящее, ибо Слово Божие вечно. В Псалме 118-м псалмопевец девять раз взывает к Богу о ниспослании ему ожив отворения по слову Божию (словом Божиим), Его закону, Его суду, Его заповедям и пр. Если бы я мог внушить христианам, чтобы они от глубины души полюбили Слово Божие, я считал бы, что оказал им величайшую услугу. На вопрос, как полюбить Библию всей душой, ответ прост: примись за изучение ее с. молитвой о помощи, и Бог непременно по- может в этом. Слово Божие и служение Слово и служение создают здравого христианина.

Если ограничиться только словами без дел, то люди будут страдать тем, что я называю духовной подагрой. С другой стороны, если заниматься только служением, не пребывая в Слове, то таковые скоро впадут во всякого рода грехи и заблуждения и принесут больше вреда, чем пользы. Прежде чем приступить к служению, изучим Слово Божие, и тогда мы будем здравыми и полезными христианами. Я никогда не встречал верующего, приносящего добрые плоды, который не пребывал бы в изучении св. Писания. Если человек пренебрегает Словом Божиим, он напрасно будет молить Бога, чтобы Он употребил его и благословил в служении, так как, нс изучая св. Писания, он тем самым лишает себя благодатного воздействия со стороны Святого Духа, который действует чрез слова Божии. Чтобы быть успешным, мы должны владеть Словом Божиим, которое “острее всякого меча обоюдоострого”. У нас .много молитвенных собраний, но есть нечто, столь же важное, как молитва, это — чтение Библии, изучение ее. разбор Слова Божия, библейские классы или кружки, ибо это все помогает нам усвоить Слово Божие. *' — 8 — Когда я молюсь, я беседую с Богом, но когда я читаю Библию, Бог беседует со мною, и, конечно, гораздо важнее, чтобы Господь беседовал со мной, чем я с Ним. Я верю, что мы умели бы лучше молиться, если бы больше и лучше знали Библию.

К чему пригодно войско, солдаты которого не умеют владеть своим оружием? Что может сделать молодой работник, приступающий к служению на ниве Божией, если он не знает Слова Божия? Неуверенный в силе своего оружия не годится для битвы, и я никогда еще не встречая, что- бы сомневающийся в истинах Библии преуспевал в служении или даже в духовной жизни. Я видел, как рушилось служение за служением только потому, что люди не имели веры в эту святую Книгу. Если новообращенные хотят трудиться для Бога, они должны питаться Его Словом. Личные свидетельства о их собственном обращении могут в начале хорошо и полезно влиять на слушателей и помочь им в их духовных исканиях, но если такое свидетельство будет повторяться многократно, то его влияние прекратится, и оно наскучит слушателям. Рассказав однажды слушателям о своем обращении, следует затем перейти к питанию их Словом Божиим. Не мы источник благодати, она истекает из Слова Божия. Если мы сами питаемся Словом, то нам легко будет говорить из него другим; кроме того, мы и сами будем преуспевать при этом в благодати, и наша жизнь и наши слова будут назидательны для других. Среди верующих так мало возрастающих духовно потому, что лишь немногие изучают Библию. Обыкновенно они редко заглядывают в нее и читают немного здесь и там. Что бы было, если бы так кормили тело? Я советовал бы новообращенным как можно больше пользоваться общением с зрелыми верующими. Я люблю бывать в обществе людей, знающих больше меня, и я никогда не пропускаю случая извлечь набольшую пользу из общения с ними. Изучайте Библию тща­тельно и с молитвой, спрашивайте у других о значении того или другого места Писания, вникайте в основные истины этой Книги, и вы будете меньше страшиться мира, плоти диавола, и вас не постигнут разочарования в вашей христианской жизни и служении. Люди говорят постоянно: ,‘Мам нужно что-нибудь новое, новое учение, новые мысли!” Будьте уверены, что им наскучило и их утомило Слово Божие, они уже вне общения с Богом.

Муди - Польза и наслаждение от изучения Библии

Свет на Востоке 1990год 127ст

Муди - Польза и наслаждение от изучения Библии - Содержание

1. Близкое знакомство со Словом Божиим

2. Сомнения н исследования

3. Ветхий и Новый Заветы

4. “Слова Мои не прейдут ״״

5. Исполнившиеся пророчества

6. Проповедь на текст и объяснительная проповедь

7. Чтение и изучение

8. Как изучать Библию?

9. Методы изучения Библии

10. Изучение по главам

11. Изучение прообразов

12. Изучение предметов

13. Изучение слов

14. Заметки в Библии

15. Личная работа над душами

16. Итог советам