Все знают, что Лютер обладал большими организаторскими способностями и известен своей ученостью, однако он также был истинно благочестивым и богобоязненным человеком. Глубина его религиозного опыта нашла отражение в жизни тех, кто знал его. Лютер родился в крестьянской семье в Эйслебене. По настоянию отца юный Мартин поступил в Эрфуртский университет. Здесь он изучал философию и право и читал произведения античной литературы. В возрасте двадцати лет он получил ученую степень магистра, а после этого посвятил себя изучению гражданского права. В те годы в жизни молодого Лютера произошел трагический случай: от удара молнии погиб его друг. В июле 1505 г. оставив ученые занятия, Лютер ушел в монастырь отшельников-августинцев. В 1507 г. он отслужил свою первую мессу в сане священника. В возрасте тридцати лет он получил степень доктора богословия и стал преподавателем философии и библеистики в Виттенбергском университете.



Движимый жаждой благочестия, Лютер зачитывался сочинениями Августина, Бернара Клервоского и Иоган на Таулера. Он также внимательно изучал «Немецкое богословие» (Theologia Germanica) - анонимное сочинение «друзей Бога» (Лютер издал его в 1518 г.). Но более всего сердце Лютера было тронуто богодухновенными словами Библии. Среди лекций, которые Мартин Лютер читал в Виттенберге, центральное место занимали лекции по Посланию Павла к римлянам. Именно это послание оказало сильнейшее влияние на богословское миросозерцание Лютера и сделало его горячим приверженцем истины об «оправдании верой». Пережив глубокий перелом в духовной жизни, священник католической церкви Лютер стал главным деятелем Реформации. Его религиозные идеи явились отражением многих новых тенденций в духовной жизни Церкви. Согласно Лютеру, каждый человек должен был стать для себя самого священником, который вправе приближаться к Самому Богу Проповедь стала важной частью церковного богослужения; посредством проповеди благодать Божья пробуждает веру в слушателях. На церковных богослужениях стали звучать гимны. Таинствами были признаны только два - крещение и вечеря Господня, поскольку только эти два установления Господни упомянуты в Новом Завете. Библия как «Слово Божье» (а не власть папы римского и Церкви) стала руководством для человека. Был снят запрет на вступление в брак для священников. Истина о спасении верой в Иисуса Христа стала самой сутью христианского богословствования и жизни.

Мартин Лютер - Застольные беседы

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ ЕРПЦО 2011 280 с.

ISBN 978-966-2110-17-3

Мартин Лютер - Застольные беседы - Содержание

Введение

О Слове Божьем

О деяниях Божьих

О мироустройстве

Об Иисусе Христе

О Духе Святом

О грехах

О свободе воли

О Законе и Евангелии

Об оправдании

О молитве

О крещении

О таинстве вечери Господней

О Церкви

О проповедниках и проповедовании

Об Отцах Церкви

О патриархах и пророках

Об апостолах и учениках Христа

Об ангелах

Об искушении и скорби

О преступлениях

О христианской жизни

О разногласиях

О болезни и ее причинах

О смерти

О воскресении

Об университетах, свободных искусствах и других предметах

Об ученых мужах

Мартин Лютер - Застольные беседы - Введение

Цель этого издания, основанного на переводе Уильяма Хэзлитта (1778-1830), состоит в том, чтобы дать возможность современному человеку прикоснуться к духовному миру Мартина Лютера и с помощью прозрений великого реформатора попытаться найти ответ на свои вопросы. Хотя некоторые из вдей Лютера неразрывно связаны с исторической ситуацией, сложившейся в шестнадцатом веке в Западной Европе, многие его наставления, вошедшие в «Застольные беседы», не утратили актуальности до сего дня и продолжают вдохновлять людей нашего времени.



Мартин Лютер всю свою жизнь питался плодами высокой духовности прошлого. Псалом 45, именуемый «возвышенной песнью веры» и написанный после окончания вавилонского плена, когда еврейский народ претерпевал тяжкие испытания и скорби, послужил вдохновением для Лютера во времена Реформации. Этот псалом учил еврейский народ тому, что главный источник мужества и силы - в Боге. Подобным образом и Мартин Лютер ощущал эту поддержку в свое время. Вдохновленный этим возвышенным псалмом, он написал свой гимн «Господь - наш истинный оплот», который впоследствии приобрел всемирное признание. Хотя Лютер был человеком большой физической силы, он понимал, что силу жить и трудиться ему дарует благодать Божья:

И потому на Бога я всем сердцем уповаю,

И утешенье, и покой всегда в Нем обретаю,

Опора, Пастырь мой и Щит, от зла меня Он оградит,

Я жду Его в терпеньи

Великий реформатор считал, что музыка является одним из мощнейших средств, помогающих поклоняющемуся познать благодать Божью. В 1524 г. он издал сборник гимнов (в него было включено двадцать три гимна) для использования на общественных и частных богослужениях. «Я всегда любил музыку - отмечал Лютер. - У кого есть навык в этом искусстве, обладает добрым нравом, делающим его ко всему способным. Мы не должны посвящать молодых людей на служение проповеди, если они не прошли основательной подготовки в музыкальном искусстве. Пение гимнов - благое и угодное Богу дело. Музыка - благое и угодное Богу дело. Музыка - это замечательный дар Бога, и по своему значению она уступает только богословию. Те небольшие познания в музыке, которыми я обладаю, я не променял бы на многие богатства».



Сильная вера в Бога, обитавшая в сердце Лютера, и глубокая радость христианской религии, проявлявшаяся в его восторженном отношении к музыке, вновь и вновь находят отражение в «Застольных беседах». «Лютер трудился за пятерых», - так говорит о нем один современный биограф реформатора. «Застольные беседы» открывают широту интересов Лютера и свидетельствуют о том, что, несмотря на занятость, он находил время беседовать с друзьями на многие темы, большинство из которых, конечно, были тесно связаны с основными истинами христианской религии.



В основу текста этого издания положен английский перевод Уильяма Хэзлитга (1778-1830), британского литературного критика и эссеиста. Перевод Хэзлитга заслужил славу наиболее ясного и точного перевода «Застольных бесед» на английский язык, и именно этот текст послужил основой последующих изданий бесед Лютера.