Мухинъ - Отношеніе христіанства къ рабству въ римской имперіи

Вопросъ о томъ, какъ подъ вліяніемъ христіанства измѣнялся гражданскій бытъ римскаго народа, принадлежитъ къ числу интереснѣйшихъ проблемъ историческаго знанія. Оставляя пока неприкосновеннымъ строй жизни римлянъ, христіанство вліяло на нравственное сознаніе античнаго человѣка, преобразовывало понятія, которыми онъ жилъ, смягчало его нравы, обычаи и тѣмъ содѣйствовало измѣненію самаго быта римскаго народа. Воспроизвести, во всѣхъ деталяхъ этотъ процессъ постепенной Христіанизаціи римскаго общества въ указанномъ отношеніи—очень важно для историка. Но это—очень сложная задача, превышающая Силы единичнаго изслѣдователя. Желая внести свою долю труда въ рѣшеніе указанной научной проблемы, мы остановимся на одномъ изъ частныхъ пунктовъ ея, на вопросѣ о' томъ, какъ христіанство относилось къ величайшему злу гражданскаго быта римлянъ—къ рабству. Здѣсь христіанство столкнулось . съ той стороной быта римскаго народа, гдѣ позиція язычества, вслѣдствіе своекорыстія человѣческаго, казалась наиболѣе неуязвимой, и тѣмъ не менѣе, подъ живительными лучами христіанской любви, растаяла эта ледяная твердыня языческаго эгоизма, и христіанство произвело величайшую соціальную реформу, какую только знаетъ міровая исторія. Такова научная значимость намѣченнаго нами вопроса, разсматриваемаго примѣнительно къ прошлымъ судьбамъ человѣчества. Независимо отъ этого, обслѣдуемый нами вопросъ представляетъ глубокій интересъ современности и съ этой стороны заслуживаетъ особеннаго вниманія къ себѣ со стороны общества. Дѣло въ томъ, что, хотя физическое рабство безвозвратно отошло въ область прошлаго, но на смѣну ему въ новѣйшее время явилось не меньшее зло—экономическое рабство, подъ гнетомъ котораго стонутъ многіе и многіе милліоны людей. Немало было сдѣлано попытокъ къ уврачеванію этого недуга современной жизни, но онѣ не имѣли успѣха и будутъ безплодны по своимъ результатамъ до тѣхъ поръ, пока общество, въ борьбѣ съ этимъ зломъ современной жизни, не станетъ на тотъ путь, какимъ пошла христіанская Церковь въ борьбѣ съ аналогичнымъ ему недугомъ античной жизни. Это—единственно вѣрный путь къ разрѣшенію указанной соціальной проблемы, и гордое своимъ матеріальнымъ прогрессомъ оовременное общество многому могло бы научиться изъ исторіи борьбы христіанства съ античнымъ рабствомъ, если бы пожелало обратиться къ надлежащимъ средствамъ къ уврачеванію разъѣдающаго его недуга современной жизни.

Вопросъ объ отношеніи христіанства къ рабству въ римской имперіи получалъ не одинаковое освѣщеніе въ ученой литературѣ. Одни изслѣдователи признаютъ великія заслуги христіанства въ уврачеваніи тяжелаго недуга соціальной жизни Рима, какимъ было рабство. Иниціатива въ такой постановкѣ этого вопроса и въ соотвѣтствующемъ рѣшеніи его принадлежитъ французскому ученому Валлону, трех-томное сочиненіе котораго»—Histoire de 1’esclavage dans l’antiquitd“, выпущенное въ Парижѣ въ 1847 г., считается еще и до сихъ поръ классическимъ. Выясненію отношенія христіанства къ рабству посвященъ третій томъ этого изслѣдованія. Представляя обстоятельное рѣшеніе намѣченнаго вопроса и заключая въ себѣ богатѣйшій матеріалъ ію дагійому предмету, сочиненіе Валлона не всегда отличается ясе-ланйой ясностью изложенія, можетъ быть, объясняющейся сайой трудностью вопроса,. вращающагося въ не легко Поддающейся точному учёту сферѣ йо-ральйыхъ явленій; Отъ ётЬГб Недостатка свободно сочиненіе Шмидта„—Essai histdrique sur Іа societe civile dans le mond romain et sur sa transformation par le Christianisme. Strassbourg. 1853“.Являясь блестящимъ по своему изложенію, сочиненіе это касается Не всѣхъ сторонъ интересующаго насъ войроса. И это понятно. Въ данномъ изслѣдованій указанный Вопросъ вдвинутъ авторомъ въ рамки болѣе общаго вопроса объ отношеній христіанства къ гражданскому строю жизни римскаго Народа. Отдавая должное научнымъ достоинствамъ указанныхъ работъ Валлона и Шмидта, мы не можемъ пройти молчаніемъ тѣхъ преувеличеній, въ какія. впадаютъ эти изслѣдователи, и въ своёмъ мѣстѣ отмѣтимъ дефекты ихъ работъ. Дополненіемъ къ указаннымъ изслѣдованіямъ служитъ Сочиненіе Аллара „Les esclaves chretiens depuis le premiers temps de l’Eglise jusqu’a la fin de la domination romaine en Occident*, вышедшее въ Парижѣ въ 1876 г. и выдержавшее затѣмъ нѣсколько изданій. Со времени появленія работъ Валлона и Шмидта наука . обогатилась цѣннымъ эпиграфическимъ матеріаломъ, проливающимъ свѣтъ На нѣкоторыя стороны дѣятельности Церкви, направленной къ уврачеванію указаннаго недуга соціальной жизни Рима. Этотъ эпиграфическій Матеріалъ и использованъ Алларомъ въ приведенномъ сочиненіи его. Написанное красивымъ языкомъ, сочиненіе Аллара представляетъ собой популярную обработку матеріала, добытаго его учеными предшественниками, и изобилуетъ трогательными подробностями изъ жизни рабовъ. Въ положительномъ смыслѣ также рѣшаютъ вопросъ о вліяніи христіанства на положеніе рабовъ въ римской импе.ріи Мэлеръ (Bruchstucke aus der Geschichte der Aufhebung der Skl&vprQi), Дэллцнгеръ (Hippolytus und Kallistus. Regensburg. 1853), Гефеле (Sklaverei und .Christenthum. 1861), Озанамъ (La civilisation au cinquieme siecle. 1—-II. Paris. 1873), Данъ (Sklaverei und Christenthum in der altenl/Velt. Erlangen. 1879), Лайтфутъ (Saint Paul’s Epistles to the Colossians and to Philemon. .London. 1892), Brownlow (Lectures on Slaveryand Serfdom in Europe. London. 1892) и другіе изслѣдователи, съ мнѣніями которыхъ намъ приходится считаться въ нашемъ изслѣдованіи.

Это—одно теченіе въ ученой литературѣ по нашему вопросу. Другое теченіе является антиподомъ перваго. Оно сводитъ до минимума заслуги христіанства въ его вліяніи на.судьбу римскихъ рабовъ, а то и вовсе отрицаетъ всякое участіе его въ смягченіи участи ихъ, выставляя его защитникомъ неизмѣнности этого позорнаго института античной жизни. Взглядъ на такое отношеніе христіанства къ рабству впервые высказанъ былъ Гиббономъ въ 1 части его извѣстнаго сочиненія „Исторія упадка и разрушенія римской имперіи". Мнѣніе это затѣмъ было поддержано и болѣе послѣдовательно проведено Эрнестомъ Аве въ его изслѣдованіи „Le Christianisme et ses origines". Окончательная формулировка этого взгляда принадлежитъ Овербекку. Сочиненіе послѣдняго „Ueber das Verhaltniss der alten Kirche zur Sclave-rei. im romischen Reiche", трактующее объ этомъ, имѣло большой успѣхъ среди изслѣдователей протестантскаго лагеря, и воззрѣнія этого ученаго по занимающему насъ вопросу, повидимому, встрѣтили общее признаніе въ протестантскомъ ученомъ мірѣ. По крайней мѣрѣ они нашли себѣ выраженіе на страницахъ послѣдняго изданія протестантской богословской энциклопедіи Гаука (см. Artild DobschutJa. „Slda-verei und Christentum" въ XVIII томѣ этой энциклог педіи).

Въ русской литературѣ, кромѣ незначительнаго по объему отдѣла въ „Очеркахъ язычества и христіанства" профессора С. В. Еіиевскаго и небольшого изслѣдованія Т. М. Джапаридзе „ Вліяніе христіанства на положеніе рабовъ въ римскомъ государствѣ. Ставрополь. 1904,“—нѣтъ никакихъ работъ по занимающему насъ вопросу. Профессоръ Ешевскій въ указанныхъ очеркахъ не идетъ дальше общихъ сужденій по интересующему насъ вопросу, отражающихъ взгляды на этотъ счетъ Валлона и Шмидтр,, цСочиненіе, г. Джащдридзе. представляетъ собою студенческій трудъ его. Какъ составленный сравнительно въ короткій срокъ, трудъ этотъ не обнаруживаетъ въ авторѣ его широкаго знакомства съ литературой предмета и не достаточно полно освѣщаетъ многія стороны предмета. Это—литературный эскизъ, намѣчающій въ общихъ штрихахъ рѣшеніе поставленнаго вопроса, написанный красивымъ, колоритнымъ языкомъ и свидѣтельствующій о вѣрномъ пониманіи авторомъ трактуемаго имъ сюжета. Что касается двухъ статей, имѣющихъ отношеніе къ интересующей насъ области знанія: „Вліяніе христіанства на языческое общество въ первые три вѣка послѣ рождества Христа Спасителя" и „Состояніе рабства въ древнемъ мірѣ и вліяніе на него, христіанства", напечатанныхъ въ „Прибавленіяхъ къ Твореніямъ святыхъ Отцовъ" за 1861 г. (книжка 3) и въ „Православномъ Обозрѣніи" за 1889 г. (№№ 11—12), то обѣ эти работы не имѣютъ характера ученыхъ изслѣдованій, это—не больше, какъ переводы или пересказы упомянутыхъ нами выше французскихъ сочиненій: первая—Шмидта, а вторая—АЛлара. Къ тому же, вторая статья не закончена гі трактуетъ только о состояніи рабства въ римскомъ государствѣ въ до-христіанскую пору его исторіи.

Н. Мухинъ - Отношеніе христіанства къ рабству въ римской имперіи. Церковно-историческое изслѣдованіе

Кiевъ, 1916.

Н. Мухинъ - Отношеніе христіанства къ рабству въ римской имперіи. Церковно-историческое изслѣдованіе - Содержание

Предисловіе

Глава I. Рабство, какъ основа содіально-экономической жизни римлянъ

Глава ІІ. Число рабовъ. Источники рабства. Торговля рабами

Глава ІІI. Положеніе рабовъ de jure

Глава IV. Положеніе рабовъ de facto

Глава V. Отпущеніе рабовъ на свободу въ языческомъ Римѣ

Глава VI. Смягченіе положенія рабовъ подъ вліяніемъ философіи и литературы

Глава VII. Ученіе новозавѣтныхъ священныхъ книгъ о рабствѣ и объ отношеніи къ нему

Глава VIII. Ученіе церковныхъ писателей о рабствѣ и объ отношеніи къ нему

Глава IX. Равенство раба со свободнымъ въ лонѣ Церкви

Глава X. Реабилитація христіанствомъ физическаго труда и значеніе этого въ дѣлѣ отмѣны рабства

Глава XI. Вліяніе христіанства на семейную и общественную жизнь римлянъ и значеніе этого въ борьбѣ съ рабствомъ

Глава ХІІ. Отпущеніе рабовъ на свободу въ христіанствѣ

Глава XIII. Измѣненіе римскаго права въ пользу рабовъ подъ воздѣйствіемъ христіанства

Заключеніе

Предметный указатель

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