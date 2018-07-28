Мумриков - Концепции современного естествознания - христианско-апологетический аспект
«Концепции современного естествознания» (КСЕ) — стандартная дисциплина в светской системе образования. Это междисциплинарное направление, в рамках которого рассматриваются фундаментальные идеи, принципы, законы, методы классического и современного естествознания, а также внутренние связи между основными отраслями науки. В Московских духовных школах в XIX в. (до 1870 г.) прообразом данной дисциплины были традиционно преподаваемые отдельные курсы естественно-научных дисциплин (медицина, физика, основы сельского хозяйства, астрономия); а в периоды с 1870 по 1917-й и с 2007 по 2010 г. — естественно-научная апологетика.В настоящее время курс КСЕ в Московских духовных школах читается на протяжении одного учебного года на бакалавриате. Возможно более углубленное изучение дисциплины с учетом дальнейшей специализации будущих богословов и в магистратуре. Содержание предмета в духовных школах — изучение истории науки и концепций современного естествознания в христианско-апологетическом освещении, а также знакомство с историей, современным состоянием диалога богословия и естествознания. При изучении данной дисциплины студентам важно «освежить» знания по базовым естественно-научным предметам за полный курс средней школы: физике, химии, биологии, физической географии, астрономии.
иерей Мумриков Олег - Концепции современного естествознания - христианско-апологетический аспект - Учебное пособие для духовных учебных заведений
Сергиев Посад; М.: Паломник, 2013. — 704 с.
ISBN 978-5-88060-040-3
иерей Мумриков Олег - Концепции современного естествознания - христианско-апологетический аспект - Учебное пособие для духовных учебных заведений - Предисловие
- Введение - ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ АПОЛОГЕТИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
- Глава I - МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
- Глава II - ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. ДИАЛОГ С БОГОСЛОВИЕМ
- Глава III - СТРУКТУРА МАТЕРИИ НА УРОВНЕ МИКРОМИРА И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
- Глава IV - УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЖИВОЙ МАТЕРИИ
- Глава V - СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
- Глава VI - ЭВОЛЮЦИЯ И КОНЦЕПЦИИ САМООРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ
- Глава VII - СОВРЕМЕННАЯ КОСМОЛОГИЯ И КОСМОГОНИЯ
- Глава VIII - ОДИНОКИ ЛИ МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ?
- Глава IX - ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
- Глава X - ФЕНОМЕН ЖИЗНИ
- Глава XI - ЧЕЛОВЕК
- Глава XII - ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1 - Периодическая система элементов Д. И. Менделеева
- Приложение 2 - Мексиканский саркофаг и его интерпретации
- Приложение 3 - Геохронологическая шкала
- Приложение 4 - Отрывок из книги руководителя Международного проекта «Геном человека»
- Приложение 5 - Обзор толкований на Быт. 3:21
Список упоминаемых в тексте персоналий
Глоссарий
Цитированные источники и библиография
иерей Мумриков Олег - Концепции современного естествознания - христианско-апологетический аспект - Учебное пособие для духовных учебных заведений - Богословско-философские подходы к осмыслению проблемы развития жизни
Глобальная эволюция живого, как междисциплинарная мировоззренческая проблема, не осталась только достоянием естествознания, но неизбежно вызывала и будет вызывать интерес мыслителей.
В начале XX в. французский философ Анри Бергсон (Henri Bergson; 1859-1941), критикуя принципы «развития на основе закономерностей» (номогенез) или «целесообразности» (телеология — от греч. теХос, — цель), выдвинул, тем не менее, сходную концепцию. Многообразие и развитие организмов, по А. Бергсону, есть следствие некоего спонтанного «жизненного порыва», «неделимого потока жизни, пронизывающего материю и вырезающего в ней живые существа»[1]. В основе этого «потока жизни» лежит некое загадочное Сверхсознание[2]. Идеи Бергсона оказали, в свою очередь, влияние на многих крупнейших мыслителей и естествоиспытателей, в частности, на П. Тейяра де Шардена (1881-1955), В.И. Вернадского (1863-1945), разработавших учение о ноосфере как конечном продукте эволюции, и на К. Поппера (1902-1994), выдвинувшего гипотезу растущей или творческой эволюции, подразделяющейся на следующие этапы образования:
- водорода и гелия;
- более тяжелых элементов, кристаллов;
- живых организмов;
- сенсорности;
- осознания себя и своей смерти;
- человеческого языка, теории «я» и смерти;
- произведений искусства, технологий и научных трудов[3].
В целом концепции А. Бергсона, как и Л.С. Берга, являются по своей сути своеобразным возвращением к платонизму. С нравственной точки зрения их положительной стороной является провозглашение торжества Духа над материей, красоты как абсолютной реальности,
гармонии и целесообразности в мире. Однако и деистическое понимание Бога Творца, и платоновская концепция безличного Единого Абсолюта одинаково чужды христианскому откровению о Личном Боге Троице, Создателе и Промыслителе Вселенной.
Более совершенным в этом смысле является христианское телеологическое понимание эволюции, о достоинствах и проблематике которого речь уже шла в VI главе.
Родоначальником его можно считать французского богослова, священника, философа и палеонтолога П. Тейяра де Шардена {Pierre Teilhard de Chardin; 1881-1955). В той или иной мере теистический эволюционизм не отвергался такими богословами, как прот. Василий Зеньковский (1881-1962), архиеп. Нафанаил (Львов; 1906-1985), проф. Николай Николаевич Фиолетов (1891-1943), митр. Иоанн (Вендланд) (1909-1989), прот. Лазарь Милин, прот. Николай Иванов (1904-1990), прот. Стефан Ляшевский (1899-1986), прот. Глеб Каледа (1921-1994), прот. Александр Мень (1935-1990), еп. Александр (Милеант; 1938-2005), протодиак. Андрей Кураев и др. Несмотря на различное понимание деталей процесса, у этих авторов можно выделить некоторые общие положения христианского телеологизма.
- Творение осуществлялось поэтапно в течение миллионов лет.
- В результате творческого вмешательства, возможно путем мутаций, создавались новые архетипы, которые далее развивались. Так осуществлялся Божественный Промысл о мире — посредством постоянной синергии двух видов причин, естественных (природных закономерностей) и сверхъестественных (божественных «мыслеволений» или логосов).
- Замысел творения — это идея восхождения твари ко Творцу путем постепенного и направленного развития, вершиной которого является человек («Слепцы... вы думаете, что своими измерениями переходных ступеней вы посрамили чудо, а вы теперь поклонились Ему несчетное число раз, вместо того чтобы поклониться один раз. Раз чудо совершается в материи, естественно, что оно совершается и во времени. Разве чудо воскрешения Лазаря перестало быть чудом оттого, что он оживал несколько секунд или минут? Чудо в необъяснимости, беспричинности, а не в мгновенности. Категория постепенности никак не заменяет категорию причинности»)[4].
иерей Мумриков Олег - Перед тайной мироздания
Сергиев Посад, 2012 г.
Первоначальная редакция книги, до выхода ее в печать
Рассмотрев очевидные закономерности в структуре Вселенной (от субатомных частиц до метагалактик), можно вполне определенно заметить, что они не бессмысленно-самодостаточны, но отражают, как нерукотворная икона, идеальный принцип иерархичности Мироздания, возглавляемого Самим Творцом «всего видимого и невидимого». Эта иерархия отраженна в библейских текстах, в первую очередь в Шестодневе. О внутренней иерархичности природы человека как «микрокосма» речь будет вестись ниже, в соответствующей главе. Здесь же представляется уместным указать на мысли святых отцов, задолго до открытия принципа системности, говоривших о «ступенчатом», иерархическом устроении Космоса, главой и царем которого и был поставлен Богом первозданный Адам.
иерей Мумриков Олег
канд. богословия, преподаватель МПДАиС, доцент ПСТГУ
здорово! большое спасибо за книгу!