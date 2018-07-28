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Цитированные источники и библиография

иерей Мумриков Олег - Концепции современного естествознания - христианско-апологетический аспект - Учебное пособие для духовных учебных заведений - Богословско-философские подходы к осмыслению проблемы развития жизни

Глобальная эволюция живого, как междисциплинарная мировоззренческая проблема, не осталась только достоянием естествознания, но неизбежно вызывала и будет вызывать интерес мыслителей.

В начале XX в. французский философ Анри Бергсон (Henri Bergson; 1859-1941), критикуя принципы «развития на основе закономерностей» (номогенез) или «целесообразности» (телеология — от греч. теХос, — цель), выдвинул, тем не менее, сходную концепцию. Многообразие и развитие организмов, по А. Бергсону, есть следствие некоего спонтанного «жизненного порыва», «неделимого потока жизни, пронизывающего материю и вырезающего в ней живые существа» [1] . В основе этого «потока жизни» лежит некое загадочное Сверхсознание [2] . Идеи Бергсона оказали, в свою очередь, влияние на многих крупнейших мыслителей и естествоиспытателей, в частности, на П. Тейяра де Шардена (1881-1955), В.И. Вернадского (1863-1945), разработавших учение о ноосфере как конечном продукте эволюции, и на К. Поппера (1902-1994), выдвинувшего гипотезу растущей или творческой эволюции, подразделяющейся на следующие этапы образования:

водорода и гелия;

более тяжелых элементов, кристаллов;

живых организмов;

сенсорности;

осознания себя и своей смерти;

человеческого языка, теории «я» и смерти;

произведений искусства, технологий и научных трудов[3].

В целом концепции А. Бергсона, как и Л.С. Берга, являются по своей сути своеобразным возвращением к платонизму. С нравственной точки зрения их положительной стороной является провозглашение торжества Духа над материей, красоты как абсолютной реальности,

гармонии и целесообразности в мире. Однако и деистическое понимание Бога Творца, и платоновская концепция безличного Единого Абсолюта одинаково чужды христианскому откровению о Личном Боге Троице, Создателе и Промыслителе Вселенной.

Более совершенным в этом смысле является христианское телеологическое понимание эволюции, о достоинствах и проблематике которого речь уже шла в VI главе.

Родоначальником его можно считать французского богослова, священника, философа и палеонтолога П. Тейяра де Шардена {Pierre Teilhard de Chardin; 1881-1955). В той или иной мере теистический эволюционизм не отвергался такими богословами, как прот. Василий Зеньковский (1881-1962), архиеп. Нафанаил (Львов; 1906-1985), проф. Николай Николаевич Фиолетов (1891-1943), митр. Иоанн (Вендланд) (1909-1989), прот. Лазарь Милин, прот. Николай Иванов (1904-1990), прот. Стефан Ляшевский (1899-1986), прот. Глеб Каледа (1921-1994), прот. Александр Мень (1935-1990), еп. Александр (Милеант; 1938-2005), протодиак. Андрей Кураев и др. Несмотря на различное понимание деталей процесса, у этих авторов можно выделить некоторые общие положения христианского телеологизма.