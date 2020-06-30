Обстоятельный и по возможности полный учебник по святоотеческой литературе первых четырех веков — не считая положившей начало русской патрологической литературе книги архиеп. Филарета (Гумилевского) «Историческое учение об отцах Церкви» (1859) — сегодня весьма востребован, но был до сих пор практически недоступен на русском языке (общий обзор имеющихся ныне пособий представлен ниже в разделе «Лекции Н. И. Сагарды и патрология XX века»). Несомненно, что устранение лакуны в столь важной области церковной науки чрезвычайно актуально. Это обстоятельство побудило Издательский Совет Русской Православной Церкви принять решение о публикации лекций по патрологии проф. Н. И. Сагарды.

Николай Иванович Сагарда - Лекции по патрологии. I—IV века

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. — 796 с.

ΙSΒΝ 5-94625-092-2

Николай Иванович Сагарда - Лекции по патрологии. I—IV века - Содержание

От издательства

От редактора

Т. В. Коваль. - Н. И. Сагарда: жизнь, посвященная науке

Библиография работ Н. И. Сагарды

А. Г. Дунаев - Лекции Н. И. Сагарды и патрология XX века

ВВЕДЕНИЕ

Первый отдел ДОНИКЕЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Первый период. Древнецерковная литература времени мужей апостольских

«Учение 12-ти апостолов»

Послание апостола Варнавы

Св. Климент Римский

Са Игнатий Богоносец

Са Поликарп Смирнский и его Послание к филиппищам

«Пастырь» Ермы

Папий, епископ Иерапольский

Общие замечания об учении мужей апостольских

Второй период. Возникновение научной христианской письменности

I ПРОИЗВЕДЕНИЯ АПОЛОГЕТОВ II ВЕКА

Кодрат

Св. Аристид

Аристон Пелльский

Са Иустин Философ и Мученик

Татиан

Мильтиад

Аполлинарий Иерапольский

Св Мелитон, еп. Сардийский

Афинагор Философ

Св Феофил Антиохийский

«Послание к Диогнету»

Ермий Философ

Минуций Феликс

Общий взгляд на богословское учение апологетов II века

II. АНТИГНОСТИЧЕСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ II ВЕКА

Общий характер и существенные пункты гностического учения и вытекающие отсюда задачи церковных писателей-антигностиков

Древнейшие антигностики до Иринея

Игизипп

Св. Ириней, епископ Лионский

Третий период. Возникновение богословской науки

Общий взгляд на условия происхождения церковной литературы этого периода

Александрийская школа

Пантен

Климент Александрийский

Ориген

Тертуллиан

Св Киприан, епископ Карфатенский

Св Ипполит, епископ Римский

Четвертый период. Первые сторонники и противники Оригена

Св Дионисий, епископ Александрийский

Св Мефодий, епископ Олимпийский

Второй отдел ГРЕЧЕСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА IV ВЕКА

Св Александр, епископ Александрийский

Св Афанасий Александрийский

Дидим Александрийский

Каппадокийцы

Св Василий Великий

Св Григорий Богослов

Св. Григорий Нисский

Св. Кирилл Иерусалимский

ПРИЛОЖЕНИЯ И СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ

Экзаменационные билеты

Таблицы соответствий

Указатель цитат из Священного Писания

Произведения древних авторов

Именной указатель

Богословский указатель

Сокращения

Николай Иванович Сагарда - Лекции по патрологии. I—IV века - Каппадокийцы

Во второй половине IV в. в греческом богословии замечается значительный духовный подъем. Он связывается, с одной стороны, с более свободным отношением к античному образованию, так как к этому времени язычество в существенном было побеждено и христиане могли без прежних опасений отдаваться изучению классической литературы; с другой стороны — с наступившим [оживлением в освоении наследия Оригена] и более полным и непосредственным пользованием плодами его учености. Этот подъем научного богословского духа нашел блестящее выражение в богословской деятельности великих каппадокийских отцов — Василия Великого, его брата Григория Нисского и его друга Григория Богослова. Богословие каждого из них представляет индивидуальные особенности как в общем характере, так и в подробностях, но это — собственно только разновидности одного богословского типа. По своим основным началам и существенным элементам оно представляется весьма сложным.

Прежде всего, на нем сказалось влияние Оригена, который действовал на каппадокийских отцов тем неотразимее, что начала богословия Оригена оказались богословскими традициями их родной страны: живое предание связывало их с признанным авторитетом доникейской эпохи — Григорием Чудотворцем, непосредственным учеником Оригена. Воспоминания о нем ко времени каппадокийских отцов, особенно в семье Василия Великого через бабку его Макрину, были еще чрезвычайно живы; богословские воззрения его также не были еще забыты: Каппадокийцы сами свидетельствуют, какое влияние на их религиозное образование имел «Символ» Апостола их страны (Basil. Саеsаг., Εpist. 204, асd Neocaesar.[, сар. 2; 6]; Gregor. Nyss., De vita Gregorii Thaumaturgi). Следы значительной зависимости от него богословской мысли Каппадокийцев бесспорны. Но Григорий Чудотворец привел Каппадокийцев и к самому Оригену. Они тщательно изучали Оригена и увлекались им. Василий Великий и Григорий Богослов составили даже выборку лучших мест из произведений Оригена — «Филокалию». Правда, они не усвоили ошибочных мнений Оригена (за исключением Григория Нисского), однако несомненно, они проникли в дух его богословия.

Впрочем, влияние Оригена сказалось на них в различной степени: Василий Великий, муж более практического направления, дух более сильный и положительный, менее подчинился влиянию Оригена; значительно более оно отразилось на Григории Богослове, а Григорий Нисский является настоящим оригенистом. Таким образом, оригенизм, в той смягченной форме, в какой представил его Григорий Чудотворец, и с теми ограничениями его свободы, какие постепенно были сделаны до этого времени и вытекали сами собой из состояния церковного вероучения, составил одно из существенных предположений богословской деятельности каппадокийских отцов по специально догматическим вопросам их времени. Но Ориген собственно определял общий характер и дух их богословия, доставив в то же время целый ряд понятий и необходимых терминов. Содержание же [их] богословского учения имело в своем основании Никейское исповедание; отсюда естественно вытекает их зависимость от богословия св. Афанасия: они были учениками св. Афанасия и этим укрепили свою связь с новоалександрийским богословием, с той существенной особенностью, что у св. Афанасия заметно перевешивают тенденции и круг мыслей малоазийского богословия св. Иринея, а у каппадокийских отцов — оригеновское направление. Этот перевес объясняется не только усиленным влиянием на них Оригена, но и тем подкреплением, какое оригенизм нашел в широком и глубоком классическом образовании их.

Благодаря последнему они постигли дух эллинской культуры и науки и стояли на уровне современного им научного мировоззрения. Когда каппадокийские отцы обратились к эллинской школе, уже давно прошли времена господства одной философской системы: в IV веке синкретизм вступил в свои права, и всякий избирал свои собственные пути, заимствуя то из одной, то из другой системы необходимые данные для собственных построений. Поэтому и у каппадокийских отцов мы видим, с одной стороны, преобладание платоновских и неоплатоновских влияний, которые были сродны оригеновскому направлению их богословствования и подкрепили и пояснили его, но, с другой стороны, они оказались не чуждыми и аристотелевских воззрений: борьба с арианством, преимущественно с Евномием, который с помощью аристотелевской философии сообщил арианской догматике диалектическую, научно-философскую форму, заставила Каппадокийцев, при всем их нерасположении к Аристотелю, в значительной степени воспользоваться точными понятиями аристотелевской школы, что не могло остаться без влияния на некоторые стороны их богословского учения и его терминологию. Наконец, церковно-исторические обстоятельства и собственные стремления каппадокийских отцов в служении Церкви поставили их, в особенности Василия Великого, в близкие отношения к деятелям того консервативного направления в богословии, которое представляло традиции малоазийского богословия: в связи с влиянием св. Афанасия оно, несомненно, оказало свою дрлю воздействия на направление и характер их богословия, удерживая от одностороннего увлечения метафизическими проблемами и побуждая проявлять внимание к практически-религиозным интересам. При таком обилии существенных элементов, которые органически сочетались в богословии каппадокийских отцов, они, со своей стороны, сильно содействовали развитию церковной богословской науки: то, что св. Афанасий выразил хотя и в глубоко-философском духе, но без надлежащей формально-диалектической обработки, больше как библейско-церковную догму, чем строго философскую теорию, они развили научно-диалектическим и философско-критическим методом, перевели на точный язык современных философских понятий.