Христианство есть домостроительство (созидание) нашего спасения в Господе Иисусе Христе. Так как человеку нельзя спастись без Бога, то христианская вера (религия) учит: с одной стороны, тому, что Бог сделал для спасения человека (вероучение), с другой, тому, что должен делать сам человек, чтобы спастись.

Последнее составляет предмет христианского нравоучения. Человек, ищущий спасения, просвещаясь верой, должен иметь основательное знание о том, чего требует от него христианская вера, как следует ему жить и действовать как христианину. Это знание может быть приобретено чрез чтение и слушание слова Божия, святоотеческих писаний, чтение житий святых, бесед и поучений, предлагаемых с церковной кафедры и во взаимном общении с христианами. Но вернейшим способом к тому служит изображение христианской жизни в общем обзоре, где разные правила христианской жизни были бы изложены в порядке, во взаимной связи и возможной полноте.

Гермоген Шиманский – Нравственное богословие

Общество любителей православной литературы. Издательство им. свт. Льва, папы Римского, 2010.

ISBN 485-779

Гермоген Шиманский – Нравственное богословие – Содержание

Введение

Часть 1. О сущности нравственности вообще и общих началах христианской нравственной жизни

Отдел 1. О нравственной деятельности вообще

Глава 1. Условия нравственных действий

Глава 2. О нравственном законе и нравственном действовании

Отдел 2. Виды нравственности и возрасты нравственной жизни в добром и худом направлении

Глава 3. О добродетели и ее свойствах

Глава 4. Грех, его свойства и виды

Часть 2. Нравственная жизнь человека после обращения его к Богу или основы деятельного благочестия

Отдел 1. О начале христианской жизни чрез св. крещение и покаяние и о порядке христианской богоугодной жизни

Глава 5. Как начинается христианская жизнь (после крещения) в таинстве покаяния или о покаянии и обращении грешника к Богу

Отдел 2. О подвиге христианской богоугодной жизни

Глава 6. Упражнения в добре душевных и телесных сил человека. Благодатные средства воспитания и укрепления духовной жизни

Глава 7. О молитве

Глава 8. О просветительном пути усовершающихся. Богословские добродетели христианина: вера, надежда, любовь

Глава 9. Созидание личного спасения и служение ближним на основе самоотвержения и любви

Отдел 3. Взаимные обязанности христианина

Глава 10. Семейные обязанности христианина

Глава 11. Христианин как член общества и государства

Гермоген Шиманский – Нравственное богословие. Главное начало христианской нравственности

Нравственная жизнь человека сложна и разнообразна. Предвидеть заранее все случаи нравственного действования человека, заранее определить, как тот или иной человек должен будет поступить в том или ином случае, при тех или иных обстоятельствах, — невозможно. Хотя некоторые богословы-моралисты (католики) и стараются регламентировать самым подробным образом каждый шаг человеческой жизни, составляя полный кодекс законов, наподобие гражданских кодексов, но это не соответствует достоинству христианина, освобожден ному от ветхозаветной опеки закона, и, кроме того, совершенно бесцельно, так как нет возможности удержать в памяти все бесчисленное множество частных предписаний. Поэтому необходимо указать одно главное начало христианской нравственности, которое обнимало бы все частные законы и было бы надежным руководителем во всех частных случаях жизни.

Такое начало христианской нравственности заключается в любви, а именно, — в любви к Богу и ближнему. На это указывает Сам Спаситель, отвечая на вопрос законника: «Какая наибольшая заповедь в законе ?» — словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим; сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22:36—40). Апостолы называют любовь «царским законом» (Иак.2:8), «исполнением всего закона» (Рим.13:8,10), «союзом совершенств». Так же рассуждают и отцы Церкви. Св. Иоанн Златоуст говорит: «В заповеди любви сокращенно вмещается весь состав заповедей, так как начало и конец добродетели есть любовь: она есть и корень, и необходимое условие, и совершенство добродетели».

Блаженный Августин пишет: «Сущность всего Божественного Писания заключается в любви к Богу и ближнему. Если ты не имеешь столько времени и силы, чтобы надлежащим образом пересмотреть все листы Священного Писания, то предайся только любви, которая обнимает собою все прочее». Но почему же именно в любви мы должны видеть главное начало нравственной жизни, а, например, не в эгоизме, столь свойственном нашей природе? Потому что эгоизм есть начало, чуждое богосозданной природе человека, начало, привнесенное в человеческую природу грехом человека, тогда как любовь есть его подлинное, исконное начало.