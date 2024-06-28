Муравьева, Татьяна - Мифы Дальнего Востока - От хозяина тайги Дуэнте и шаманки Кытны до духов вулканов и мухоморных девушек

Эта книга посвящена мифологии народов Дальнего Востока. Дальний Восток — восточная оконечность Евразии, с географической и исторической точек зрения является частью Сибири. Известный исследователь Сибири, сам сибиряк, писатель и общественный деятель Николай Михайлович Ядринцев во второй половине XIX века писал: «Сибирь занимает весь север Азии и тянется на север до Северного Ледовитого океана, на востоке она достигает Тихого океана, на юге границы ее составляет Китайская империя, на юго-востоке она граничит со среднеазиатскими владениями Российской империи, а на северо-западе и на западе Сибирь отделена от Европейской России Уральским хребтом».

Однако в 1922 году была создана отдельная административная единица — Дальневосточная область, впоследствии преобразованная в Дальневосточный федеральный округ РФ; и в настоящее время преобладает мнение, что Дальний Восток — это не Сибирь. Дальневосточный федеральный округ занимает огромную территорию, в состав которой входят Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Амурская, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский и Корякский автономные округа и Республика Саха (Якутия).

Ввиду ограниченности объема этой книги автор счел возможным взять за основу не административный, а чисто географический принцип определения понятия «Дальний Восток» и включить в нее рассказ о мифологии народов, населяющих Чукотский и Камчатский полуострова, побережье Берингова, Охотского, Японского морей и остров Сахалин. Это чукчи, коряки, керёки, ительмены, эскимосы, алеуты, нивхи, орочи, броки, нанайцы, ульчи, негидальцы и удэгейцы.

Все они являются потомками древнейшего населения Азии, поэтому их часто называют палеоазиатскими народами. Этот термин во второй половине XIX века предложил известный этнограф, антрополог и путешественник, академик Леопольд Иванович Шренк (1826-1894). Однако впоследствии ученыелингвисты установили, что языки этих народов имеют разное происхождение: чукчи, коряки, кереки и ительмены составляют чукотско-камчатскую языковую группу; эскимосы и алеуты — эскимосско-алеутскую; орочи, ороки, нанайцы, ульчи, негидальцы и удэгейцы входят в тунгусо-маньчжурскую, а нивхи стоят особняком — их язык не может быть отнесен ни к какой из известных языковых групп.

Муравьева, Татьяна - Мифы Дальнего Востока - От хозяина тайги Дуэнте и шаманки Кытны до духов вулканов и мухоморных девушек

Москва : МИФ, 2024. — 352 с. : ил. — (Мифы от и до. Россия).

ISBN 978-5-00214-475-4

Муравьева, Татьяна - Мифы Дальнего Востока – Содержание

Предисловие

Часть I. Мифы чукотско-камчатских народов и Чукчи

Кереки

Коряки

Ительмены

Часть II. Мифы эскимосско-алеутских народов

Азиатские эскимосы

Алеуты

Часть III. Мифы народа нивхи

Нивхи

Часть IV. Мифы тунгусо-маньчжурских народов

Ороки (уйльта)

Ульчи

Нанайцы

Удэгейцы

Негидальцы

Орочи

Часть V. История исследования народов Дальнего Востока

Библиография

Источники иллюстраций