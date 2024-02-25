Японские мифы и легенды - Главные предания Страны восходящего солнца

Япония всегда была довольно закрытой страной. Ее история, легенды, предания много веков подряд для всего мира практически оставались тайной за семью печатями. Только во второй половине XIX столетия после открытия страны и благодаря реформам императора Мэйдзи государство начало принимать активное участие в международной политике. Когда на всемирных выставках в Лондоне и Париже были продемонстрированы японские товары и произведения искусства, они вызвали у зрителей такой восторг, что в западноевропейском искусстве даже возникло особое течение, получившее название «японизм», вдохновленное японским фарфором, гравюрами лаковыми изделиями и так далее Японское искусство оказало влияние на таких признанных мастеров живописи, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Джеймс Уистлер. Что же касается японской мифологии, она долгое время была менее известна, чем, скажем, древнегреческая — не в последнюю очередь это можно объяснить сложностями перевода и все теми же культурными особенностями, понимание которых для европейцев также долгое время являлось серьезной проблемой.

Каковы особенности японского мифа? Так же как и в мифах любого другого народа, в японских преданиях отражены истории о сотворении Вселенной, о появлении морей, островов, скал и деревьев, о первых правителях и о непобедимых героях. В легендах Страны восходящего солнца есть сюжеты, напоминающие европейские сказки о борьбе с чудовищами и о спасении прекрасных принцесс, о победе добра над злом, о выборе пути и об уважении к вечным ценностям — семье, родственным связям, благородству, верности данному слову. Но, конечно же, все это имеет свой неповторимый колорит.

Как и любая другая, мифология Японии развивалась на протяжении веков. На старые сюжеты наслаивались новые, в числе персонажей появлялись уже не только духи, боги и вымышленные герои, но и реально существовавшие исторические лица — императоры, военачальники, знаменитые самураи. Свое влияние оказали и религиозные особенности: например, синтоизм, основанный на поклонении душам умерших и явлениям природы, за каждым из которых стоит определенное божество — ками. В первые века нашей эры на территорию Японии проникает буддизм, черты которого также отразились в мифологии и фольклоре. А кроме того, появилось множество течений, объединивших в себе и синтоистские, и буддистские традиции.

Японские мифы и легенды - Главные предания Страны восходящего солнца

Москва : Эксмо, 2023. — 448 с. : ил. — (Путешественники во времени).

ISBN 978-5-04-171659-2

Японские мифы и легенды – Содержание

Предисловие

Глава 1. Происхождение мира

Глава 2. Великие герои и великие воины

Глава 3. Сказания о рубщике бамбука и лунной деве

Глава 4. Буддийские легенды

Глава 5. Животный мир. От простых светлячков до оборотней

Глава 6. Детский бог Дзидзо

Глава 7. Легенды в искусстве и искусство в легендах

Глава 8. Небо и земля

Глава 9. Легенды о горе Фудзи

Глава 10. Легенды о колоколах

Глава 11. Персонажи легенд в саду

Глава 12. Зеркала, куклы и бабочки

Глава 13. Боги, святые, люди

Глава 14. Веера и чай

Глава 15. Сверхъестественное

Глава 16. Стихия: гроза и море

Заключение