Церковно-религиозная история стран Европы в целом развивалась в рамках общей парадигмы. Религиозные представления европейских народов на раннем этапе их развития имели политеистический характер. Они выражались в обожествлении природных стихий, фетишизме и культе предков. Процессы объединения разрозненных племен, формирования общественных отношений и генезис государства требовали создания единой официальной религии и прочной церковной организации, призванной содействовать укреплению государственной власти. Такой силой во всех европейских странах стала христианская религия и церковь. Христианство, зародившееся в восточных провинциях Римской империи, в IV в. стало официальной религией в империи, после чего ее влияние начало распространяться на соседние народы и государства. При этом внутри христианского учения с самого начала возникали различные направления. Канонические разногласия вызвали необходимость выработки единых догматов. Это было достигнуто на Никейском церковном соборе 324 г., на котором был принят официальный символ веры.

Однако единство христианской церкви сохранить не удалось. В силу ряда причин, в том числе политического и культурного характера, внутри церкви развивался раскол, который завершился к середине XI в. ее окончательным разделением на западную, или римско-католическую, и восточную, или греко-православную, церкви. Первая из них объединила западноевропейские государства, сформировавшиеся на развалинах распавшейся Западной Римской империи. Вторая имела статус государственной церкви в Восточной Римской (Византийской) империи, сохранившейся от распада и просуществовавшей до середины XV в. Процесс христианизации Европы завершился в основном в начале второго тысячелетия. Различные государства приняли либо западную, либо восточную версию христианского учения и церковной организации. Биполярность христианства была нарушена в XVI в., когда движение за реформирование католической церкви привело к тому, что от нее отделился ряд новых направлений, выделившихся в отдельные церковные организации. В общем для Европы ключе развивалась церковно-религиозная история стран Северной Европы: Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии.

Дохристианские верования народов, населявших эти страны, имели немало общих черт с религиозными представлениями кельтов, славян и балтов. Древнескандинавская мифология по эпичности своих сказаний и богатству сюжетов сопоставима с произведениями античных авторов. ВIX—XI вв., в связи с процессом формирования государственных структур, Северная Европа была христианизирована. Господству католической церкви, установленному в указанный период в странах этого региона, пришел конец в XVI в., когда североевропейские страны пошли по пути Реформации. В результате изучения дисциплины учащиеся должны: знать — основные этапы развития мировых религий; — основные направления в христианстве; — религиозную карту региона; уметь — анализировать религиозные учения; — обосновать конфессиональную ситуацию в регионе; — синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки; — анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; владеть — основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира; — основополагающей информацией по мировым религиям и их положению в регионе.

Мусаев Вадим - Религиоведение: религия и церковь в странах Северной Европы

учеб. пособие для академического бакалавриата

2-е изд.

М.: Издательство Юрайт, 2019. 226 с.

Серия: Бакалавр. Академический курс

ISBN 978-5-534-07497-0

Мусаев Вадим - Религиоведение: религия и церковь в странах Северной Европы - Оглавление

Введение

Глава 1. Христианство в Северной Европе в Средние века Вопросы к главе 1

Глава 2. Реформация в странах Северной Европы Вопросы к главе 2

Глава 3. Церковно-религиозная жизнь в странах Северной Европы в XVII—XIX вв Вопросы к главе 3

Глава 4. Преобразования в церковной жизни стран Северной Европы в первой половине — середине XX в Вопросы к главе 4

Глава 5. Современное положение лютеранских церквей в странах Северной Европы Вопросы к главе 5

Глава 6. Православие в Северной Европе Вопросы к главе 6

Глава 7. Прочие иноконфессиональные общины в странах Северной Европы Вопросы к главе 7

Глава 8. Церковь и политика в странах Северной Европы. Христианские политические партии Вопросы к главе 8



Заключение

Хронология

Литература