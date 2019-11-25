Разумеется, книга не охватывает весь диапазон этого творчества, и не в попытках такого охвата задача подобных публикаций. Составляя и редактируя книгу, я видел в ней только очередной посильный шаг не только к более полному и разностороннему пониманию идей русского мыслителя, но и по направлению к цели, сегодня актуальной не менее, нежели в начале прошлого века: к единению сил, оставляющих в стороне мировоззренческие и идеологические разногласия ради сохранения и развития великой европейской культуры. В какой мере эта задача выполнена - теперь судить читателю.

Эта книга в основном составлена из докладов участников международной конференции «На пути к синтетическому единству европейской культуры: философско-богословское наследие П. А. Флоренского и современность» (Москва, 28 сентября-2 октября 2005 г.), организованной Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея и Институтом осточных церквей (Регенсбург, Германия) при поддержке Католического омитета по культурному сотрудничеству (Рим, Италия). В книгу включены также статьи известных российских и зарубежных исследователей творчества П. А. Флоренского, которые по тем или иным причинам не смогли принять в конференции непосредственное участие.

Творениям выдающегося русского мыслителя П. А. Флоренского, если прибегнуть к образному сравнению Марины Цветаевой, «как драгоценным винам», настал свой черед. Уже привычно называть его «русским Леонардо», имея в виду поразительную разносторонность, широту и глубину его замыслов. Но между Флоренским и великим флорентийцем не только знаменательное созвучие, но и различие - столь же важное, как между европейским Ренессансом и Серебряным веком русской культуры. Дело не в том, что Флоренский к культуре Возрождения относился с недоверием и склонен был считать ее началом упадка европейской, а значит и всемирной, духовности. Дело и не в том, что параллели между историческими и культурными эпохами всегда рискованны. Речь о другом.

Творения Леонардо споспешествовали приходу новой формы европейской (и всемирной) культуры, искавшей свой прообраз в античности, но претендующей на абсолютную ценность, устремленной к открытию бесконечной перспективы, ведущей ввысь и вдаль, соединяющей человека с бесконечностью мира и размещающей его внутри мировой гармонии. Угаданная в улыбке Джоконды глубина духа не замутнена всплесками темной скорби.

Облик Флоренского на картине М. В. Нестерова - антиномия света и тени. Посох в правой руке бесконечной вертикалью уходит в бездонную глубину земного мира, левая рука застыла в жесте, утишающем бурное биение сердца, а на лице печать мысли, напряженной колоссальным усилием, признающей и принимающей трагизм бытия, но не сломленной, не отчаявшейся. Мысли, вбирающей в себя полноту духовного переживания и в ней находящая силу отвечать на мучительные вопросы, непосильные для отвлеченного умствования.

Творчество Флоренского пришлось на пик кризиса европейской культуры, оно вдохновлено идеей реставрации ее оснований, но не возвратом к ушедшему навеки прошлому, а их преображением, требующим самоотречения от того, кто хотел бы достичь этой цели.

Поднявшему такой груз нельзя вменять нерасчетливость и переоценку своих сил. Взяв на себя роль «опекуна культуры», он обязан не только стать вровень с культурой, но и подняться над ней, чтобы увидеть ее путь дальше, чем позволяет позиция «участника». И если это путь к катастрофе, надо отринуть роль «плакальщика» или лукавого утешителя, не отворачиваться от угрозы, не пытаться в губительном страхе повернуть вспять - назад дороги нет. Необходимо припасть к неиссякаемому источнику духовной энергии, чтобы идти и вести культуру, преображая ее катастрофу в испытание духа, веруя в его могучий катарсис.

Это, безусловно, подвиг, одухотворенный высоким смирением и уверенностью в силе духа, но лишенный какой бы то ни было нарочитости и ложного пафоса. Это подвиг мысли и веры, соединенных так, что их единство не может быть разрушено конфликтами. Это единство в антиномии, но не в парадоксе или компромиссе - и то, и другое слишком мелко и плоско перед масштабом кризиса.

Так мыслил, так жил и умер Флоренский, оставив нам не только свои труды и замыслы, но свою жизнь как пример и урок, осознание которого, нет сомнения, станет делом не только нынешних, но и будущих поколений. Это и есть признание его гениальности, которое не может размениваться на похвалы (обратной стороной которых всегда были и остаются пристрастные хуления) его достижениям и прозрениям.