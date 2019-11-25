На пути к синтетическому единству европейской культуры
Эта книга в основном составлена из докладов участников международной конференции «На пути к синтетическому единству европейской культуры: философско-богословское наследие П. А. Флоренского и современность» (Москва, 28 сентября-2 октября 2005 г.), организованной Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея и Институтом осточных церквей (Регенсбург, Германия) при поддержке Католического омитета по культурному сотрудничеству (Рим, Италия). В книгу включены также статьи известных российских и зарубежных исследователей творчества П. А. Флоренского, которые по тем или иным причинам не смогли принять в конференции непосредственное участие.
Разумеется, книга не охватывает весь диапазон этого творчества, и не в попытках такого охвата задача подобных публикаций. Составляя и редактируя книгу, я видел в ней только очередной посильный шаг не только к более полному и разностороннему пониманию идей русского мыслителя, но и по направлению к цели, сегодня актуальной не менее, нежели в начале прошлого века: к единению сил, оставляющих в стороне мировоззренческие и идеологические разногласия ради сохранения и развития великой европейской культуры. В какой мере эта задача выполнена - теперь судить читателю.
На пути к синтетическому единству европейской культуры - Философско-богословское наследие П. А. Флоренского и современность
Под ред. Владимира Поруса (Серия «Религиозные мыслители»).
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. - 279 с.
ISBN 5-89647-157-2
На пути к синтетическому единству европейской культуры - Философско-богословское наследие П. А. Флоренского и современность - Содержание
От редактора
Проблемы богословия
- А Раух. Кенозис-теозис: уничижение Бога и возвышение человека. Мысли о. Павла Флоренского
- Л. Кросс. Тварный мир как таинство: к проблеме так называемого гностицизма о. Павла Флоренского
- Е.М.Амелина. Идея теократии в философско-богословском наследии П. А. Флоренского
- А И. Негров. Вопросы библейской герменевтики в творчестве П. А. Флоренского
- Дж.Силинг. «Третья антиномия» Канта и «Субстанция» Спинозы в софиологии Флоренского и Булгакова
Философия культуры
- B. Н.Порус. Павел Флоренский: опыт антиномической философии культуры
- Н. Валентины. Понятие «дружба» в трудах П. А. Флоренского
- C. М. Климова. Антиномизм как образ эпохи (Л. Толстой и П. Флоренский)
- А И. Олексенко. На пороге рода. К философии генеалогии П. А. Флоренского
- Д. Л. Шукуров (инокДамаскин). Русский футуризм в философско- лингвистической характеристике П. А. Флоренского
- М.Б. Красильникова. Антиномия временного и вечного в мифологеме Эдема
- М.Г. Талалай. Отец Павел Флоренский в современной итальянской культуре
- О.М. Седых. «Ночная» тема в творчестве П. А. Флоренского
Философия познания
- Б.И.Пружинин. П.А. Флоренский и проблема социокультурной обусловленности знания Серебряного века. Историко-философский диптих
- Т.Г. Щедрина. Тематические линии русской философии: Павел Флоренский и Густав Шпет
- В.А. Шапошников. Математическая апологетика Павла Флоренского....
- В.Ю.Даренский. Антиномическая диалектика о. Павла Флоренского как феноменология религиозного опыта
- И.П.Прядко. Идеи логической паранепротиворечивости и дискурс русской философии
- С. В. Чесноков. Тема еврейской письменности в переписке Л. А. Тихомирова и П. А. Флоренского
- Т.А Шутова. Диалог длиною в четверть века. К истории создания «Эмпиреи и Эмпирии» Павлом Флоренским
Философия имени
- В.А Суковатая. «Философия имени» Павла Флоренскогои ее связь с философскими, лингвистическими и семиотическими идеями XX века
- Д.Е. Мартынов. Имяславская проблема и о. Павел Флоренский
- В. К. Кантор. Флоренский, Степун и большевистское имяславие
Об авторах
На пути к синтетическому единству европейской культуры - Философско-богословское наследие П. А. Флоренского и современность - От редактора
Творениям выдающегося русского мыслителя П. А. Флоренского, если прибегнуть к образному сравнению Марины Цветаевой, «как драгоценным винам», настал свой черед. Уже привычно называть его «русским Леонардо», имея в виду поразительную разносторонность, широту и глубину его замыслов. Но между Флоренским и великим флорентийцем не только знаменательное созвучие, но и различие - столь же важное, как между европейским Ренессансом и Серебряным веком русской культуры. Дело не в том, что Флоренский к культуре Возрождения относился с недоверием и склонен был считать ее началом упадка европейской, а значит и всемирной, духовности. Дело и не в том, что параллели между историческими и культурными эпохами всегда рискованны. Речь о другом.
Творения Леонардо споспешествовали приходу новой формы европейской (и всемирной) культуры, искавшей свой прообраз в античности, но претендующей на абсолютную ценность, устремленной к открытию бесконечной перспективы, ведущей ввысь и вдаль, соединяющей человека с бесконечностью мира и размещающей его внутри мировой гармонии. Угаданная в улыбке Джоконды глубина духа не замутнена всплесками темной скорби.
Облик Флоренского на картине М. В. Нестерова - антиномия света и тени. Посох в правой руке бесконечной вертикалью уходит в бездонную глубину земного мира, левая рука застыла в жесте, утишающем бурное биение сердца, а на лице печать мысли, напряженной колоссальным усилием, признающей и принимающей трагизм бытия, но не сломленной, не отчаявшейся. Мысли, вбирающей в себя полноту духовного переживания и в ней находящая силу отвечать на мучительные вопросы, непосильные для отвлеченного умствования.
Творчество Флоренского пришлось на пик кризиса европейской культуры, оно вдохновлено идеей реставрации ее оснований, но не возвратом к ушедшему навеки прошлому, а их преображением, требующим самоотречения от того, кто хотел бы достичь этой цели.
Поднявшему такой груз нельзя вменять нерасчетливость и переоценку своих сил. Взяв на себя роль «опекуна культуры», он обязан не только стать вровень с культурой, но и подняться над ней, чтобы увидеть ее путь дальше, чем позволяет позиция «участника». И если это путь к катастрофе, надо отринуть роль «плакальщика» или лукавого утешителя, не отворачиваться от угрозы, не пытаться в губительном страхе повернуть вспять - назад дороги нет. Необходимо припасть к неиссякаемому источнику духовной энергии, чтобы идти и вести культуру, преображая ее катастрофу в испытание духа, веруя в его могучий катарсис.
Это, безусловно, подвиг, одухотворенный высоким смирением и уверенностью в силе духа, но лишенный какой бы то ни было нарочитости и ложного пафоса. Это подвиг мысли и веры, соединенных так, что их единство не может быть разрушено конфликтами. Это единство в антиномии, но не в парадоксе или компромиссе - и то, и другое слишком мелко и плоско перед масштабом кризиса.
Так мыслил, так жил и умер Флоренский, оставив нам не только свои труды и замыслы, но свою жизнь как пример и урок, осознание которого, нет сомнения, станет делом не только нынешних, но и будущих поколений. Это и есть признание его гениальности, которое не может размениваться на похвалы (обратной стороной которых всегда были и остаются пристрастные хуления) его достижениям и прозрениям.
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