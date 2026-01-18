Митра — древнее индоиранское божество, которому поклонялись в языческой Персии уже во втором тысячелетии до н. э. и которое, скорее всего, связано с ведическим богом Митрой, почитаемым в Индии. Мифы об этом древнем боге содержат элементы, связывающие его с мифологиями всех индоевропейских народов. В частности, ему посвящен один из гимнов «Ригведы» (3.59); в индуизме его также прославляют под двойным именем Митры-Варуны. Митра и Варуна поддерживают порядок и равновесие в мироздании, поскольку воплощают силу, лежащую в основе индуистской касты кшатриев. Митра — владыка небесного света и защитник истины, которого призывают всякий раз, когда приносят клятву или заключают договор (Примечание: Варуна = Эа Петах, «Повелитель Вод»).

В Персии Митру веками считали богом-защитником до того, как Заратустра (более известный на Западе под своим греческим именем Зороастр) реформировал персидский политеизм, разработав на основе поклонения прежним персидским божествам новую религию. На протяжении многих веков эта религия, зороастризм, медленно набирала популярность, в итоге, до появления ислама, превратившись в государственную религию Персидской империи.

Считается, что Зороастр жил в северо-восточном Иране в период VI-V веков до н.э., хотя некоторые ученые относят период его жизни к 1200 г. до н. э. Рождение Зороастра считают чудом: его мать, Дугдова, была девственницей, зачавшей после того, как на нее снизошел столб света. Учение Зороастра легло в основу первой монотеистической религии, в которой «Мудрый Владыка» небес Ахурамазда был абсолютным творцом космоса. В результате этой религиозной реформы Митра, как и остальные боги и богини персидского пантеона, был лишен независимого статуса, а его атрибуты и сила перешли к Ахурамазде.

Священная книга зороастризма — «Авеста». Она представляет собой собрание сакральных текстов: к ним относятся гаты (песни и гимны пророка Зороастра) и яшты (древние литургические поэмы и гимны), которые, по мнению исследователей, предшествуют творчеству Зороастра и были отредактированы в соответствии с проведенной им религиозной реформой. Также в «Авесту» входят ритуалы; предписания по правильному поведению в повседневной жизни; обряды посвящения при рождении ребенка, заключении брака и смерти. Благодаря «Авесте» зороастрийцы стали первыми «людьми книги». Само слово «Авеста» в переводе, вероятно, означает «авторитетное изречение».

Некоторые яшты представляют собой гимны в честь божеств Древней Персии, которые в зороастризме превратились в иерархию ангелов и архангелов, на вершине которой находится Ахурамазда. В новой религии Ахурамазда имеет семь бессмертных аспектов, так называемых Амеша Спента, каждый из которых покровительствует отдельной сфере мироздания: Боху Мана (благая мысль, мир животных или Ману); Аша Вахишта (праведность, мир огня); Спента Армайти (благочестие, мир земли); Хшатра Вайрья (власть, мир солнца и небес); Хаурватат (целостность, мир воды); Амертат (бессмертие, мир растений) и Спента Майнью, который отождествляется с Ахурамаздой (мир людей).

Кроме Амеша Спента, существуют также семь язатов, или духов-защитников: Анахита (вода/плодородие); Атар (огонь, или Агни); Хаома (целебное растение, оно же «Сома»); Сраоша (служение/тот, кто слышит молитвы); Рашну (правосудие); Митра (истина, ср. с Маат); Тиштрия (Собачья Звезда, или Сириус, источник дождя).

Мы уже упомянули, что эта новая религия была по своему характеру монотеистической, с отчетливым противопоставлением Амеша Спента и Язатов силам тьмы в лице Аримана и его последователей. Аримана, чьим символом служит змея, называют Великим Лжецом (Фарсидуруг, ср. с Ададом/Мардуком). Он и его демоны навлекают засуху, плохую погоду, болезни, бедность и все виды страданий. Впоследствии зороастрийское противопоставление Добра и Зла было унаследовано иудаизмом и христианством. И мы действительно можем проследить теологическую ось «добро против зла» и соответствующую ментальность от Зороастра ко всем современным монотеистическим мировым религиям.

В этой вечной битве света и тьмы Митра — великий воин, который, если верить посвященному ему гимну (Яшт 10), «топор стоострый он держит стоударный, мужей валящий вниз, из желтого металла отлитый, золоченый — сильнейшее оружие и самое победное, трепещет пред которым тлетворный Анхра-Манью, трепещет пред которым и проклятая Ярость, трепещет пред которым и Леность долгорукая, трепещут пред которым все мыслимые дэвы и грешные лжецы» (топорик Митры — по-прежнему один из атрибутов зороастрийских жрецов, который вручают при посвящении как символ борьбы со злом). Даже при том, что древние боги были лишены своей силы, Митра обладал настолько большими популярностью и влиянием, что зороастрийцы заимствовали истории о нем и выделили особое место в своей религии. Огненный храм, где обычно проводят наиболее значимые церемонии, называют «Дар-е-Мехр», что значит «Двор Митры».