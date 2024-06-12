Нагель - Аналитическая философия и человеческая жизнь
Философия во второй половине двадцатого века, в период, когда я начал заниматься этой областью, характеризовалась сложной деятельностью и ростом в ряде областей. Что наиболее заметно в аналитической традиции, в рамках которой я сформировался, так это сосредоточенность на языке, как предмете, имеющем огромное философское значение самом по себе, так и пути к философскому пониманию других тем, от метафизики до этики. Сам я никогда не занимался философией языка, но образование в этой области философии оказало влияние на то, как я мыслю и пишу.
Я столкнулся с аналитической философией в ее трех ведущих ветвях, последовательно учась в трех университетах. Я был студентом Корнельского университета в то время, когда на философском факультете там преобладало влияние Людвига Витгенштейна благодаря присутствию его ученика и последователя Нормана Малкольма. Мы с большим вниманием изучали более поздние работы Витгенштейна, опубликованные и неопубликованные, и усвоили метод обнаружения корней многих философских проблем в неправильном понимании того, как функционировал язык. Затем я поступил в Оксфорд в качестве аспиранта в то время, когда Дж. Л. Остин, Пол Грайс и другие уделяли пристальное внимание точным деталям использования обычного естественного языка, настаивая на содержащихся в нем тонкостях, в отличие от чрезмерного упрощения общих теорий, выраженных в искусственной и часто туманной философской лексике. После двух лет в Оксфорде я поступил в Гарвард, чтобы закончить аспирантуру, и там столкнулся с более систематическим, логически обоснованным подходом Куайна к языку, в духе логических эмпиристов, таких как Рудольф Карнап и Бертран Рассел.
На самом деле я не являюсь последователем ни одной из этих традиций, но они обеспечили интеллектуальную среду, в которой я работал, сильно отличающуюся от среды Континентальной философии того же времени, с ее сильными элементами марксизма, экзистенциализма и феноменологии. В силу своего темперамента, каким-то глубинным образом, меня привлекали аспекты этих континентальных движений - эгалитарный утопизм Маркса, ощущение абсурда экзистенциалистов и неизбежность субъективной точки зрения феноменологии. Но я преследовал эти интересы в аналитических рамках.
Внимание к языку принесло с собой стандарты концептуальной ясности и настойчивости в тщательной проверке философских гипотез с помощью аргументов и контраргументов. Но на этом фоне были три основных направления развития аналитической философии, которые характерны для ее относительно недавней истории и которые были важны для меня в более содержательном плане. Одно из них - тесная связь между философией и наукой. Другое - великое возрождение моральной, политической и правовой философии. И третье - возвращение, по крайней мере, частичной респектабельности Lebensphilosophie - философских размышлений об основных вопросах жизни и смерти.
Нагель Т. - Аналитическая философия и человеческая жизнь
Пер. с англ. В.В. Целищева. - Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 304 с.
ISBN 978-588373-830-1
Нагель Т. - Аналитическая философия и человеческая жизнь - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
- Глава 2. ТОНИ ДЖАДТ: ЖИЗНЬ И ПАМЯТЬ
- Глава 3. ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЫ УЙДЕМ
- Глава 4. МОЖЕМ ЛИ МЫ ВЫЖИТЬ?
- Глава 5. ПОМОЩЬ В УМИРАНИИ
- Глава 6. ТЕРЕЗИЕНШТАДТ
ЭТИКА
- Глава 7. ПИТЕР СИНГЕР ИВЫ
- Глава 8. ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛЬТРУИЗМ
- Глава 9. КОРСГААРД КАНТ И ДРУГИЕ НАШИ БЛИЖНИЕ
- Глава 10. СОЖАЛЕНИЕ И ЕГО ПРЕДЕЛЫ
- Глава 11. ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ
- Глава 12. ЗАКОН, МОРАЛЬ И ИСТИНА
- Глава 13. ИЛЛЮЗИЯ СПРАВЕДЛИВОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (Совместно с Liam Murphy)
МОРАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
- Глава 14. СКАНЛОН О РЕАЛЬНОСТИ РЕЗОНОВ
- Глава 15. МЫШЛЕНИЕ КАНЕМАНА
- Глава 16. КОРТЕКС И ПРОБЛЕМА ВАГОНА
- Глава 17. МОДУЛЯРНАЯ МОРАЛЬНОСТЬ
- Глава 18. ФУНКЦИИ И ИДЕАЛЫ
РЕАЛЬНОСТЬ
- Глава 19. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИДЕЯ КНИГИ «УМ И КОСМОС»
- Глава 20. ПЛАНТИНГА О НАУКЕ И РЕЛИГИИ
- Глава 21. ВОЗМОЖНА ЛИ МЕТАФИЗИКА?
- Глава 22. СОЗДАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО УМА
- Глава 23. ИЛЛЮЗИИ ДЕННЕТТА
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
- Глава 24. РОБЕРТ НОЗИК (1938-2002)
- Глава 25. ДЖОН РОЛЗ (1921-2002)
- Глава 26. БЕРНАРД УИЛЬЯМС (1929-2003)
- Глава 27. ДОНАЛЬД ДЭВИДСОН (1917-2003)
- Глава 28. ПИТЕР СТРОСОН (1919-2006)
- Глава 29. РОНАЛЬД ДВОРКИН 2006
- Глава 30. ДЖОН СЁРЛ (2009)
- Глава 31. РОНАЛЬД ДВОРКИН (1931-2012)
- Глава 32. БАРРИ СТРАУД (1935-2019)
No comments yet. Be the first!