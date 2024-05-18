Навчіть і хрестіть – Посібник для підготовки до водного хрещення

Водне хрещення - унікальна подія в житті віруючого, після якої він отримує право у повному розумінні слова називатися християнином. Хрещення є обов’язковим актом, оскільки це наказ Христа: «Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт. 28:19) і «Хто повірить і охреститься, буде спасенний» (Мр. 16:16). Син Божий залишив приклад: будучи безгрішним, Він прийняв Іванове хрещення разом з іншими людьми, тим самим демонструючи своє єднання з народом Божим. Неможливо розвивати стосунки з Богом, уникаючи водного хрещення, оскільки хрещений стає частиною Церкви (Дії 2:38).

Практично у всіх християнських традиціях хрещення вважається важливим етапом духовного життя, хоча його богословське значення і практика відрізняються. У православ’ї, католицтві, і навіть деяких напрямах протестантизму (наприклад, лютеранській церкві) важливу роль відіграє ідея універсалізму Церкви. Церква є інструментом, за допомогою якого Бог формує суспільство, тому приналежність до Церкви часто стає ознакою національної або культурної ідентичності. Людина в цій моделі стає християнином за фактом народження, тому хрещення немовлят прирівнюється до старозавітного обряду обрізання. Вважається, що «хрещення породжує віру». Звідси традиція хрестити дітей у ранньому віці.

Євангельські напрями християнства наполягають на допущені до хрещення тільки тих людей, які сповідують рятівну віру (Мр. 16:16) і чиє життя змінюється згідно Слова Божого (Мт. 3:6-8). Такий підхід підтверджується прикладами хрещення, описаними в євангеліях і в книзі Дії апостолів. Хреститися може той, хто має особисті стосунки з Богом виключно через Ісуса Христа у Його Тілі - Церкві. Хрещенню передує покаяння, однак у Новому Завіті хрещення і покаяння не поділяються як окремі та самостійні кроки віри. По суті це два аспекти одного явища. Після хрещення людина набуває нового духовного статусу. Її нові стосунки з Богом будуються на приналежності до Христа, що засвідчена і зовнішнім знаком - водним хрещенням.

Незважаючи на богословську єдність хрещення та покаяння, вже на ранніх етапах Церква практикувала катехуменат - навчання новонавернених перед хрещенням. Наші сучасники, читаючи Писання можуть дійти висновку, що люди охрестилися в день навернення (наприклад, у день П’ятидесятниці). Однак слід нагадати, що там йшлося про євреїв, які, як правило, знали Писання Старого Завіту. Прийняття водного хрещення свідчило про визнання ними Ісуса Месією. Вхід Церкви в язичницьке середовище вимагав навчання новонавернених основам Писання і християнської моралі. Тих, хто готується до хрещення в ранній Церкві, називали «оголошеними», тобто людьми, які оголосили себе християнами через публічне покаяння. У такому статусі віруючі могли перебувати від року до трьох років. Ретельність у допуску до хрещення була обумовлена переслідуваннями на Церкву того часу. Новонавернений мав не лише засвоїти певні знання, а й жити як християнин, демонструючи вірність Христу та Церкві у ворожому політичному та ідеологічному середовищі.

Сучасні євангельські церкви продовжують практику підготовки до водного хрещення. На сьогоднішній день розроблено і видано кілька посібників для навчання новонавернених. Серед них виділяється багаторазово перевиданий посібник «Підготовка до хрещення» (упорядник Сергій Санніков). Це досить об’ємна праця (більше 500 с.), яка, скоріше, є курсом початкового богослов’я, тоді як у даному виданні представлені найбільш значущі теми саме для підготовки до водного хрещення. Ця книга не претендує на оригінальність з наукової чи богословської точок зору, проте може стати корисним інструментом для помісних церков у підготовці до хрещення. Посібник також не є вичерпним у тематичному відношенні. У ньому представлені сім, на наш погляд, найважливіших тем для тих, хто готується до водного хрещення. Читач наприкінці кожного підрозділу знайде питання для обговорення, які допоможуть як закріпити матеріал, так і розширити його. Враховуючи варіативність поглядів в євангельських церквах, служителі, які проводять підготовки до хрещення, можуть додати й інші важливі для них теми.

Навчіть і хрестіть – Посібник для підготовки до водного хрещення

Seattle, WA: International Bible Seminary, 2023. – 94 с.

ISBN 979-8-88992-973-4

Навчіть і хрестіть – Зміст

Передмова: важливість водного хрещення

1. Біблія - записане Боже одкровення 1.1. Форми божественного одкровення 1.2. Богонатхненність та непогрішимість Писання 1.3. Історія Біблії 1.4. Писання в житті віруючого

2. Великий Триєдиний Бог 2.1. Існування Бога 2.2. Атрибути Бога 2.3. Триєдність Бога 2.4. Боголюдина Ісус Христос 2.5. Особа і дії Святого Духа

3. Людина: створення, гріхопадіння, спасіння 3.1. Створення світу та людини 3.2. Гріхопадіння Адама і наслідки для людства 3.3. Спасіння людини 3.4. Покаяння і народження згори

4. Духовне життя християнина 4.1. Важливість духовного зросту 4.2. Роль водного хрещення 4.3. Участь у Вечері Господній 4.4. Освячення і боротьба з гріхом 4.5. Молитва і піст 4.6. Хрещення Святим Духом і переможне життя

5. Церква - співтовариство віруючих навкруги Христа 5.1. Природа і місія Церкви 5.2. Важливість церкви в житті віруючого 5.3. Форми і види церковного служіння 5.4. Церковна дисципліна

6. Покликання християнина 6.1. Духовні дари в Церкві 6.2. Як відкрити і розвивати дар? 6.3. Духовний плід

7. Віруючий і оточуючий світ 7.1. Етичні дилеми 7.2. Світська та християнська культура 7.3. Церква і держава 7.4. Євангельський християнин та інші релігії



Післямова