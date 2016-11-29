В современной духовной ситуации все отчетливее обозначается тенденция интегрирования теологического знания в мировоззрение и культуру. Одним из свидетельств этого процесса является активное внедрение теологии в систему светского образования. Очевидно, что теология в современном мире заявляет о себе как теология культуры в целом.

Термин «теология культуры» был введен в богословский лексикон известным немецким теологом Паулем Тиллихом. Тиллих полагал, что теология культуры призвана выявить и исследовать конкретный религиозный опыт, лежащий в основе различных феноменов культурной жизни. При этом сама религия рассматривается им не просто в качестве отдельного элемента культуры, но как общий знаменатель, как ее фундаментальная составляющая. «Эта составляющая, — подчеркивал Тиллих, — всегда присутствует в творениях культуры, даже если они не обнаруживают никакой связи с религией в более узком смысле слова. Именно эта составляющая, а вовсе не какой бы то ни было церковный контроль культурного творчества, подразумевается, когда мы используем выражение: “Теология культуры”» [Тиллих. С. 236].

Очевидно, что термин «теология культуры» хорошо вписывается в круг проблем и задач, стоящих ныне перед той новой дисциплиной, которая вошла в состав университетских наук в России под названием «Теология». Единственным дополнением к нему должно стать, на наш взгляд, указание на его национальную специфику, характеризующую конкретные проявления религиозного опыта на почве определенной культурно — исторической традиции.

Под теологией русской культуры мы понимаем особый метарелигиозный опыт и метарелигиозный склад русской души, которые явно или неявно, в прямой или опосредованной форме пронизывают все сферы русской культуры и лежат в основе национальной философии, искусства, нравственности, политического и правового сознания и, наконец, самой православной церковности. Этот дух религиозности коренится прежде всего в православной вере, взятой во всей полноте и целостности ее культурно — исторических и национально — психологических элементов, но не сводится к ней. Как отмечал о. Павел Флоренский, русское православие сложилось из взаимодействия трех основных сил: византийской теологии, т. е. греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по — своему принял византийское православие и переработал его в своем духе [Флоренский. С. 641]. Глубокий народный дух русского православия, его безусловная сопряженность с эсхатологическими судьбами русской истории восходят к истокам органической, метарелигиозной целостности сакральноязыческого и христианского строя русской души.

Метарелигиозность русского духа отличают два признака: богочеловечность и соборность. Идея богочеловечности целиком выношена русской мыслью и малопонятна или вовсе чужда западному христианству. Ее суть — в тайне двойного рождения: рождения Бога в человеке и рождения человека в Боге. Эта тайна преломляется в истории парадоксальным образом: подлинная человечность обнаруживается как богоподобное, божественное в человеке. «Для того, чтобы вполне походить на человека, — пишет Н. А. Бердяев, — нужно походить на Бога, Для того чтобы иметь образ человеческий, нужно иметь образ Божий. Человек сам по себе очень мало человечен, он даже бесчеловечен. Человечен не человек, а Бог». Трагедия богочеловечности, периодически проявляющаяся в порывах богоотступничества и богоборчества, кроется в теологическом искушении богочеловеческой воли: «человек захотел быть человеком без Бога, но Бог не захотел быть Богом без человека» (Фр. Баадер). Пытаясь объяснить этот парадокс, А. С. Хомяков замечает, что «единение земного человека со Христом всегда несовершенно; оно становится совершенным только в той области, где человек слагает свое личное несовершенство в совершенство взаимной любви» [Хомяков. С. 171]. Тайна богочеловечности может быть открыта только свободе человеческого разума и единству взаимной любви. Гармония единства и свободы и есть то, что Хомяков обозначил непереводимым на другие языки словом «соборность», которая может быть реально осуществлена только в Церкви как «живом организме истины и любви».

Идея соборной богочеловечности означает преодоление «самодостаточности человека в гуманизме» (Бердяев) и абсолютности Бога в теоцентризме, поворот к новому теоантропоцентрическому мировоззрению и новой «двухприродной и единоипостасной» этике. Именно об этом повороте и свидетельствует в целом теология русской культуры в ее православно — христианском, философском и этическом аспектах.