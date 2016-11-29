Назаров - Введение в теологию
Первое в истории российского образования учебное пособие по университетской (светской) теологии, введенной в систему государственного образования России в 2000 г. Структура пособия соответствует общим разделам и направлениям богословской науки. Центральными являются темы основного (естественного), догматического и нравственного богословия, а главным методологическим принципом — диалог между православным богословием и русской религиозной философией как одним из определяющих источников университетской теологии в России.
Содержание каждого раздела включает в себя как общие справочно-энциклопедические сведения, так и основной проблемный материал, раскрывающий тему в живом, дискуссионном ключе.
В Приложении помещены справочно-энциклопедические статьи по основным понятиям и источникам университетской теологии, а также Программа дисциплины «Введение в специальность (теологию)", рекомендованная отделением теологии Учебно-методического объединения университетов России.
Книга предназначена для теологов, культурологов, философов, историков.
В современной духовной ситуации все отчетливее обозначается тенденция интегрирования теологического знания в мировоззрение и культуру. Одним из свидетельств этого процесса является активное внедрение теологии в систему светского образования. Очевидно, что теология в современном мире заявляет о себе как теология культуры в целом.
Владимир Николаевич Назаров - Введение в теологию - Учебное пособие
М.: Гардарики, 2004. - 320 с.
ISBN 5-8297-0193-6 (в пер.)
Агентство CIP РГБ
Владимир Назаров - Введение в теологию - Учебное пособие
Введение
Университетская теология в современной России: перспективы развития
Университетская теология в современной России: перспективы развития
- 1. Теология или богословие?
- 2. Светская или университетская теология?
- 3. Православно-христианская основа университетской теологии
- 4. Рациональное обоснование веры
- 5. Искушение рационализмом
- 6. Теология «цельного духа»
- Литература
Глава 1 Естественная теология (умозрительное богословие)
- 1. Понятие естественной теологии
- 2. Происхождение и сущность религии
- 3. Понятие Бога
- 4. Многообразие религий и принципы их типологии
- 5. Доказательства бытия Бога
- 6. Смысл религиозного скептицизма и атеизма
- 7. Бог и мировое зло: проблема теодицеи
- Литература
Глава 2 Теология откровения
- 1. Общее понятие теологии откровения
- 2. Теология догмата
- 3. Теология откровения А.С. Хомякова
- 4. Теология Богочеловечества (Халкидонский догмат в этико-антропологической перспективе)
- 5. Христианская теология смерти (Смерть как богочеловеческое таинство)
- 6. Теология воскресения (опыт догматического комментария к Великой Дивеевской тайне преподобного Серафима Саровского
- Литература
Глава 3 Теология морали. Русская этика: в поисках абсолютного добра
- 1. Теология и христианская этика
- 2. Религиозный смысл русской этики
- 3. Нравоучение средневековой Руси (XI—XVII вв.)
- 4. Секуляризация этической мысли
- 5. Христианская этика и нравственное богословие
- 6. Религиозно-метафизическое возрождение этики
- 7. Религиозная этика XX в
- Литература
Глава 4 Теология и философия: современный диалог
- 1. Православие и русская философия
- 2. Теологумен софийности в русской религиозной философии
- 3. Христианство и пол. Философия «третьего пола» В. В. Розанова
- 4. Метафоры непонимания: Л.Н. Толстой и Русская церковь в современном мире
- 5. Философия «оцерковления мира» Л.П. Карсавина в контексте современной православной экклезиологии
- Литература
Приложения
Владимир Назаров - Введение в теологию - Учебное пособие - Введение
В современной духовной ситуации все отчетливее обозначается тенденция интегрирования теологического знания в мировоззрение и культуру. Одним из свидетельств этого процесса является активное внедрение теологии в систему светского образования. Очевидно, что теология в современном мире заявляет о себе как теология культуры в целом.
Термин «теология культуры» был введен в богословский лексикон известным немецким теологом Паулем Тиллихом. Тиллих полагал, что теология культуры призвана выявить и исследовать конкретный религиозный опыт, лежащий в основе различных феноменов культурной жизни. При этом сама религия рассматривается им не просто в качестве отдельного элемента культуры, но как общий знаменатель, как ее фундаментальная составляющая. «Эта составляющая, — подчеркивал Тиллих, — всегда присутствует в творениях культуры, даже если они не обнаруживают никакой связи с религией в более узком смысле слова. Именно эта составляющая, а вовсе не какой бы то ни было церковный контроль культурного творчества, подразумевается, когда мы используем выражение: “Теология культуры”» [Тиллих. С. 236].
Очевидно, что термин «теология культуры» хорошо вписывается в круг проблем и задач, стоящих ныне перед той новой дисциплиной, которая вошла в состав университетских наук в России под названием «Теология». Единственным дополнением к нему должно стать, на наш взгляд, указание на его национальную специфику, характеризующую конкретные проявления религиозного опыта на почве определенной культурно — исторической традиции.
Под теологией русской культуры мы понимаем особый метарелигиозный опыт и метарелигиозный склад русской души, которые явно или неявно, в прямой или опосредованной форме пронизывают все сферы русской культуры и лежат в основе национальной философии, искусства, нравственности, политического и правового сознания и, наконец, самой православной церковности. Этот дух религиозности коренится прежде всего в православной вере, взятой во всей полноте и целостности ее культурно — исторических и национально — психологических элементов, но не сводится к ней. Как отмечал о. Павел Флоренский, русское православие сложилось из взаимодействия трех основных сил: византийской теологии, т. е. греческой веры, принесенной нам монахами и священниками Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру, и русского народного характера, который по — своему принял византийское православие и переработал его в своем духе [Флоренский. С. 641]. Глубокий народный дух русского православия, его безусловная сопряженность с эсхатологическими судьбами русской истории восходят к истокам органической, метарелигиозной целостности сакральноязыческого и христианского строя русской души.
Метарелигиозность русского духа отличают два признака: богочеловечность и соборность. Идея богочеловечности целиком выношена русской мыслью и малопонятна или вовсе чужда западному христианству. Ее суть — в тайне двойного рождения: рождения Бога в человеке и рождения человека в Боге. Эта тайна преломляется в истории парадоксальным образом: подлинная человечность обнаруживается как богоподобное, божественное в человеке. «Для того, чтобы вполне походить на человека, — пишет Н. А. Бердяев, — нужно походить на Бога, Для того чтобы иметь образ человеческий, нужно иметь образ Божий. Человек сам по себе очень мало человечен, он даже бесчеловечен. Человечен не человек, а Бог». Трагедия богочеловечности, периодически проявляющаяся в порывах богоотступничества и богоборчества, кроется в теологическом искушении богочеловеческой воли: «человек захотел быть человеком без Бога, но Бог не захотел быть Богом без человека» (Фр. Баадер). Пытаясь объяснить этот парадокс, А. С. Хомяков замечает, что «единение земного человека со Христом всегда несовершенно; оно становится совершенным только в той области, где человек слагает свое личное несовершенство в совершенство взаимной любви» [Хомяков. С. 171]. Тайна богочеловечности может быть открыта только свободе человеческого разума и единству взаимной любви. Гармония единства и свободы и есть то, что Хомяков обозначил непереводимым на другие языки словом «соборность», которая может быть реально осуществлена только в Церкви как «живом организме истины и любви».
Идея соборной богочеловечности означает преодоление «самодостаточности человека в гуманизме» (Бердяев) и абсолютности Бога в теоцентризме, поворот к новому теоантропоцентрическому мировоззрению и новой «двухприродной и единоипостасной» этике. Именно об этом повороте и свидетельствует в целом теология русской культуры в ее православно — христианском, философском и этическом аспектах.
15/10/2012
Небольшая справка. Автор пособия организовал в Тульском педагогическом университете им. Л. Н. Толстого кафедру теологии, которая довольно быстро прекратила свое существование. Само же пособие, несмотря на сильные заявления в преамбуле, так и не было воспринято университетским теологическим сообществом России, которое с тех пор пополнилось четырьмя десятками профильных кафедр. Так что книжка остается только занятным памятником эпохи, отражая предствления о теологии части философского сообщества на рубеже тысячелетий.
Спасибо!