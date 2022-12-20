Владимир Небадонский - Бог и человек

Некоторым будет новым, что в православии Христом именуют и Личность Христа, и Вторую ипостась Святой Троицы, и нравственный закон, и «матрицу» параметров эталонной человечности. Только совершенный духовный ум может понять отличия личности, нравственного закона и «матрицы» параметров. Для простых верующих это всё одно – Христос, а для видящих – это совершенно равные категории и явления.

Если Богочеловек Иисус Христос – это Личность, то нравственный закон и «матрица» параметров совершенно безличностны, поэтому, когда люди обращаются за помощью к Личности, – это одно, а когда они обращаются к нравственному закону, – это выглядит глупо. Именно знание даёт понимание различий Личности и Логоса.

Логос – это не просто фактически естественный духовный закон. Это скорее сверх естественный закон, который непреложен и независим ни от чьей воли, поскольку это Закон движения первичной энергии благодати во Вселенной Духа. Это фундаментальный Закон, говоря современным языком, который определяет всё и содержит всё. Логос безмерен и включает в себя логосы всех биологических видов и всего сущего. «Матрица» человека – это только одна из многих в системе Логоса. Поэтому «матрица» нравственных параметров человечности существует отдельно от Личности Иисуса Христа.

Говоря другими словами, Христос – не создатель «матрицы» и логоса человечности. Создатель этой «матрицы» Отец, евангелие о котором принёс нам Учитель, а Христос, тот кто показал людям, как работает эта «матрица» и система, через которую можно прийти вначале ко Христу, а от Христа и к Отцу.

Смысл слов, сказанных Иоанном – «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог» и «В начале был Закон, идея, намерение и Закон, идея, намерение были у Бога, и Закон, идея, намерение были Богом» подводится к пониманию Логоса, которое нам преподносится в виде Слова. «Слово» было наиболее употребительным и первым стояло в словаре значений. Позднее все тексты толкований Священного Писания и творений, богослужебных книг и самих богословий, короче везде, где было понятие Логос, были переведены как Слово. В принципе, получилась религиозная диверсия, так исказить подлинный смысл изречения любимого ученика Христа, который говорил о самом сокровенном и важном – о Логосе, как Божественном намерении. Именно с этой подменой в массовом христианстве и православии получил распространение магизм слова и ложное отношение к слову, как заклинанию. Понятие и осознание этого требует постоянного прироста духовного ума. А это задача исихии, схимы и умного делания, а не массовой религии. Массовая религия не решает задачи достижения духовного совершенства. Религия решает задачу достижения только нравственного совершенства и социальной нормы, а этой нормой и есть норма добропорядочности и добродетели, а не духовной осознанности.

Владимир Небадонский - Бог и человек

«Автор», 2022. – 35 с.

Владимир Небадонский - Бог и человек - Содержание