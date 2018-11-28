Захаров - Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами
Работа посвящена истории одного из самых глубоких и масштабных кризисов в истории Церкви — арианских споров. В ходе арианских споров был в окончательном виде сформулирован основополагающий в рамках христианского богословия догмат о Пресвятой Троице, а также возникли или развились новые церковные институты, призванные защищать церковное единство: вселенский собор, первенство Римского престола, служение христианского императора.
Георгий Захаров - «...Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами» - Экклезиологическая проблематика в истории арианских споров
Г. Е. Захаров. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 187 с.
ISBN 978-5-7429-0873-9
Георгий Захаров - «...Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами» - Экклезиологическая проблематика в истории арианских споров
Введение.
I. Арианский кризис как угроза единству Церкви: введение в историю конфликта
- 1. Кафолическая Церковь и местные церкви
- 2. Священство и царство
- 3. Церковные расколы IV в.
- 4. Арианский кризис: начало спора
- 5. Арианский кризис: путь к разделению
- 6. Арианский кризис: путь к единству
II. Триадология и экклезиология в восточной богословской традиции IV в.
- 1. Полемика Акакия Кесарийского с омиусианами на Селевкийском соборе 359 г.
- 2. Свт. Григорий Богослов как участник арианских споров: анализ богословской и церковно-политической позиции
III. Римское первенство в экклезиологической традиции IV в.
- 1. Римское первенство в доникейской традиции
- 2. Церковные соборы 340—343 гг. и развитие идеи римского первенства
- 3. «Апостольский престол» в творениях свт. Либерия Римского и свт. Афанасия Великого
- 4. Учение о римском примате папы Дамаса I и его восприятие современниками
IV. Везеготское «арианство»: вероучительная традиция и проблемы этнической самоидентификации
1. Богословие омийского течения
2. Богословие Ульфилы в свете свидетельств «арианских» и ортодоксальных авторов
3. «Арианская» вероучительная традиция в Везеготском королевстве в V—VI вв
Заключение
Сокращения
Источники
Литература
Георгий Захаров - «...Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами» - Экклезиологическая проблематика в истории арианских споров - Введение
Арианский кризис IV в. не привлекает достаточного внимания современных отечественных исследователей. Читателю, интересующемуся историей этого периода, приходится обращаться к работам XIX — начала XX в., в первую очередь трудам В. Н. Самуилова[1], В. В. Болотова[2], А. А. Спасского[3], которые, при всем их значении для своего времени, на настоящий момент уже сильно устарели. Западная наука за последние десятилетия далеко продвинулась вперед в изучении феномена арианских споров[4]. Сама традиционная модель их интерпретации как конфликта сторонников Никейского собора и нескольких групп «ари-анствующих» епископов, которые в различной степени поддерживали учение Ария («строгие ариане», «полуариане» и т.п.), полностью отвергнута в современной историографии.
В то же время в научной литературе зачастую наблюдается определенный разрыв между двумя подходами к изучению арианского кризиса: исторической интерпретацией спора как церковно-политической борьбы различных течений в среде епископата, в которой принимали также активное участие и государственная власть и широкие слои городского населения, а на завершающем этапе также и варварские группы, переселившиеся в процессе Великого переселения народов в пределы Империи, и теологической интерпретацией арианского спора как процесса постепенного уточнения и более адекватного и полного выражения вероучения Церкви. Кроме того, малоизученным остается вопрос о влиянии арианских споров на процесс развития церковной организации и учения о Церкви.
В то же время церковно-историческое исследование, претендующее на комплексное изучение церковной жизни в ту или иную эпоху, неизбежно призвано использовать одновременно историческую и богословскую методологию и должно быть направлено на установление взаимосвязей между богословской мыслью эпохи и историческим процессом. Исследование, игнорирующее богословский или исторический подход в изучении истории Церкви, обречено на формирование неполной и искаженной картины исследуемой реальности, поскольку ни богословие не может быть понято вне исторического контекста, ни деятельность членов Церкви не может быть адекватно интерпретировано в отрыве от их богословских воззрений.
Установить живую взаимосвязь между богословской традицией и историческим путем Церкви позволяет экклезиология — сфера богословской мысли, связанная с осмыслением феномена Церкви в ее вечном и историческом аспектах. Фундаментальные свойства Церкви — единство, святость, кафоличность и апостоличность, — оставаясь непреложными, находят в каждую историческую эпоху особые формы реализации. В различные эпохи единство Церкви подвергается разного рода испытаниям, часто напрямую связанным с расхождениями в интепретации христианского вероучения. В этой связи предложенный в рамках настоящей монографии подход к изучению церковной истории эпохи арианских споров можно обозначить как историко-экклезиологический.
Тема взаимосвязи между экклезиологической мыслью и исторической реальностью бытия Церкви в эпоху арианских споров может стать предметом целого ряда объемных исследований. В рамках данной монографии преследуется двойная цель: во-первых, в первом приближении рассмотреть указанную проблему на протяжении всей истории конфликта (очерк I, который носит научно-популярный характер и во многом суммирует достижения современной историографии), а во-вторых, более углубленно изучить отдельные вопросы, связанные с общей темой работы, которые были предметом нашего специального исследования: взаимосвязь триадологии и экклезиологии в арианских спорах на Востоке (очерк II), влияние арианских споров на развитие учения о римском первенстве (очерк III) и, наконец, роль «арианской» богословской традиции в формировании везеготской этноконфессиональной общности (очерк IV).
[1] Самуилов В. Н. История арианства на латинском Западе. СПб., 1890.
[2] Болотов В. В. История Церкви в период Вселенских соборов. М., 2007; Болотов В. В. Либерий, еп. Римский и Сирмийские соборы // Христианское чтение. 1891. Ч. 1. С. 304—315, 434—459; Ч. 2. С. 61—78, 266—282, 386—394.
[3] Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. Сергиев Посад, 1914.
[4] См. обобщающие исследования по истории арианских споров: Simonet-tiM. La crisi ariana nel IV secolo. R., 1975; Brennecke H. C. Hilarius von Poitiers und die Bischofsopposition gegen Konstantius II: Untersuchungen zur dritten Phase des arianischen Streites (337—361). Berlin; N. Y., 1984; Lцhr W. A. Die Entstehung der homцischen und homцusianischen Kirchenparteien: Studien zur Synodalgeschichte des 4. Jahrhunderts. Bonn, 1986; Brennecke H. C. Studien zur Geschichte der Homцer: der Osten bis zum Ende der homцischen Reichskirche. Tьbingen, 1988; Barnes T. D. Athanasius and Constantius. Theology and politics in the Constantinian Empire. Cambridge, 1993; Ulrich J. Die Anfдnge der abendlдndischen Rezeption des Nizдnums. Berlin; N. Y., 1994; Williams D. H. Ambrose of Milan and the End of the Nicene-Arian Conflicts. Oxford, 1995; Hanson R. P. C. The Search for the Christian Doctrine of God. The Arian Controversy, 318—381. L., 2005; Behr J. Formation of
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