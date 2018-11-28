Работа посвящена истории одного из самых глубоких и масштабных кризисов в истории Церкви — арианских споров. В ходе арианских споров был в окончательном виде сформулирован основополагающий в рамках христианского богословия догмат о Пресвятой Троице, а также возникли или развились новые церковные институты, призванные защищать церковное единство: вселенский собор, первенство Римского престола, служение христианского императора.

Георгий Захаров - «...Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами» - Экклезиологическая проблематика в истории арианских споров

Г. Е. Захаров. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 187 с.

ISBN 978-5-7429-0873-9

Георгий Захаров - «...Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами» - Экклезиологическая проблематика в истории арианских споров

Введение. I. Арианский кризис как угроза единству Церкви: введение в историю конфликта 1. Кафолическая Церковь и местные церкви

2. Священство и царство

3. Церковные расколы IV в.

4. Арианский кризис: начало спора

5. Арианский кризис: путь к разделению

6. Арианский кризис: путь к единству II. Триадология и экклезиология в восточной богословской традиции IV в. 1. Полемика Акакия Кесарийского с омиусианами на Селевкийском соборе 359 г.

2. Свт. Григорий Богослов как участник арианских споров: анализ богословской и церковно-политической позиции III. Римское первенство в экклезиологической традиции IV в. 1. Римское первенство в доникейской традиции

2. Церковные соборы 340—343 гг. и развитие идеи римского первенства

3. «Апостольский престол» в творениях свт. Либерия Римского и свт. Афанасия Великого

4. Учение о римском примате папы Дамаса I и его восприятие современниками IV. Везеготское «арианство»: вероучительная традиция и проблемы этнической самоидентификации 1. Богословие омийского течения 2. Богословие Ульфилы в свете свидетельств «арианских» и ортодоксальных авторов

3. «Арианская» вероучительная традиция в Везеготском королевстве в V—VI вв

Заключение Сокращения Источники Литература

Георгий Захаров - «...Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами» - Экклезиологическая проблематика в истории арианских споров - Введение

Арианский кризис IV в. не привлекает достаточного внимания современных отечественных исследователей. Читателю, интересующемуся историей этого периода, приходится обращаться к работам XIX — начала XX в., в первую очередь трудам В. Н. Самуилова [1] , В. В. Болотова [2] , А. А. Спасского [3] , которые, при всем их значении для своего времени, на настоящий момент уже сильно устарели. Западная наука за последние десятилетия далеко продвинулась вперед в изучении феномена арианских споров [4] . Сама традиционная модель их интерпретации как конфликта сторонников Никейского собора и нескольких групп «ари-анствующих» епископов, которые в различной степени поддерживали учение Ария («строгие ариане», «полуариане» и т.п.), полностью отвергнута в современной историографии.

В то же время в научной литературе зачастую наблюдается определенный разрыв между двумя подходами к изучению арианского кризиса: исторической интерпретацией спора как церковно-политической борьбы различных течений в среде епископата, в которой принимали также активное участие и государственная власть и широкие слои городского населения, а на завершающем этапе также и варварские группы, переселившиеся в процессе Великого переселения народов в пределы Империи, и теологической интерпретацией арианского спора как процесса постепенного уточнения и более адекватного и полного выражения вероучения Церкви. Кроме того, малоизученным остается вопрос о влиянии арианских споров на процесс развития церковной организации и учения о Церкви.

В то же время церковно-историческое исследование, претендующее на комплексное изучение церковной жизни в ту или иную эпоху, неизбежно призвано использовать одновременно историческую и богословскую методологию и должно быть направлено на установление взаимосвязей между богословской мыслью эпохи и историческим процессом. Исследование, игнорирующее богословский или исторический подход в изучении истории Церкви, обречено на формирование неполной и искаженной картины исследуемой реальности, поскольку ни богословие не может быть понято вне исторического контекста, ни деятельность членов Церкви не может быть адекватно интерпретировано в отрыве от их богословских воззрений.

Установить живую взаимосвязь между богословской традицией и историческим путем Церкви позволяет экклезиология — сфера богословской мысли, связанная с осмыслением феномена Церкви в ее вечном и историческом аспектах. Фундаментальные свойства Церкви — единство, святость, кафоличность и апостоличность, — оставаясь непреложными, находят в каждую историческую эпоху особые формы реализации. В различные эпохи единство Церкви подвергается разного рода испытаниям, часто напрямую связанным с расхождениями в интепретации христианского вероучения. В этой связи предложенный в рамках настоящей монографии подход к изучению церковной истории эпохи арианских споров можно обозначить как историко-экклезиологический.

Тема взаимосвязи между экклезиологической мыслью и исторической реальностью бытия Церкви в эпоху арианских споров может стать предметом целого ряда объемных исследований. В рамках данной монографии преследуется двойная цель: во-первых, в первом приближении рассмотреть указанную проблему на протяжении всей истории конфликта (очерк I, который носит научно-популярный характер и во многом суммирует достижения современной историографии), а во-вторых, более углубленно изучить отдельные вопросы, связанные с общей темой работы, которые были предметом нашего специального исследования: взаимосвязь триадологии и экклезиологии в арианских спорах на Востоке (очерк II), влияние арианских споров на развитие учения о римском первенстве (очерк III) и, наконец, роль «арианской» богословской традиции в формировании везеготской этноконфессиональной общности (очерк IV).