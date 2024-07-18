Небольсин - Андросова - Апокалипсис как послание

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)1 традиционно занимает заключительное место в изданиях христианской Библии, соответствующее его расположению в полных рукописях Св. Писания. Это место глубоко символично и абсолютно обоснованно. Книга является эсхатологической по содержанию и содержит ярчайшие картины, относящиеся к концу истории, итоговому суду над миром и жизни будущего века. При этом она глубоко связана и перекликается с другими книгами Св. Писания как Нового, так и Ветхого Завета. Такой характер Апокалипсиса совершенно очевиден при восприятии Библии не как случайного нагромождения памятников различного происхождения, но как цельного, обладающего внутренней идейной и повествовательной логикой комплекса богодухновенных текстов, основной темой которого является история спасения человечества. В этом случае последняя книга естественным образом подводит итоги этой истории, выполняет резюмирующую функцию по отношению ко всему Св. Писанию. Жизнь в раю (ср. Откр. 22:1-3), вражда между женой и змием (ср. Откр. 12), неисчислимое потомство праотца (ср. Откр. 7:9-17), плен и выявляющий великую про- мыслительную силу Бога исход из него, сопровождающийся казнями, ниспосылаемыми на притеснителей, и великими испытаниями для избранного народа (ср. седмеричные циклы труб и чаш в Откр. 8-11; 15- 16), — вот неполный перечень только тех мотивов, которые связывают Апокалипсис с Пятикнижием. Если выйти за рамки Моисеевых книг, то нельзя не увидеть перекличек с историей занятия израильтянами Земли Обетованной, установлением столицы и Храма в Иерусалиме (ср. образы 144 тыс. запечатленных в Откр. 7:4-8 и Иерусалима (Сиона) в Откр. 11; 14; 21-22). Сюда же необходимо отнести восприятие монарха Израиля и его царствования как выходящего за этнические и политические рамки спасительного служения (ср. неоднократные аллюзии на Пс. 2 в разных местах Апокалипсиса), промыслительно предусмотренный, но и ограниченный вавилонский плен (ср. раздел Откр. 16:21-19:4 о «блуднице Вавилонской»). В Ветхом Завете также следует искать основы понимания истории как временной гегемонии языческих держав до установления вечного царства святых Всевышнего (ср. образы двух зверей в Откр. 13 с очевидной отсылкой к Дан. 7). Там же лежат корни страшных картин суда над грешниками (ср. Откр. 6:12-17; 14:9-11; 19:17-21; 20:7-15) и красочных описаний грядущего восстановления Иерусалима (ср. Откр. 21- 22 с явными аллюзиями на Иез. 40-48 и Ис. 60).

Столь же очевидна и связь Откровения Иоанна Богослова с новозаветными книгами. Повествовательный характер вкупе с центральным положением, занимаемым в повествовании Иисусом Христом, роднит Апокалипсис с Евангелиями, эпистолярное оформление — с апостольскими посланиями, а то, что адресатами книги являются христиане Малой Азии, заставляет воспринимать его в контексте первохристианского свидетельства в этой части античного мира, отраженного и в посланиях, и в книге Деяний.

Таким образом, Откровение органически связано со всеми пластами Св. Писания, являясь его подлинным обобщением. При этом в самом тексте книги провозглашается чрезвычайная актуальность ее содержания. Не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко (Откр. 22:10), сказано в самом ее конце. Традиционно подчеркивается контраст этого повеления по отношению к повелению, данному пророку Даниилу: сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени (Дан. 12:4; ср. 12:9). Ветхозаветное пророчество мыслится как далекое от своего исполнения, в то время как пророчество Апокалипсиса уже находится в процессе исполнения — время близко (Откр. 1:3). Откровение дается о том, чему надлежит быть вскоре (Откр. 1:1; 22:6; в этой формулировке тоже очевиден контраст с выражением Даниила что будет в последние дни: Дан. 2:28). То, что содержится в Откровении, жизненно важно для всякого последователя Христа, здесь открыто то, что должно быть воспринято как необходимое для спасения руководство к действию в текущих условиях, когда с приходом Христа расклад сил в этом мире установился окончательно, и история спасения вступила в свою последнюю фазу. Важнее всего, что подателем откровения оказывается Сам Христос — хотя книга традиционно именуется Откровением Иоанна, ее начальные слова недвусмысленно свидетельствуют, что вся она в целом есть Откровение Иисуса Христа.

При всем этом, однако, история церковной рецепции Откровения оказалась сложной. В доникейский период книга пользовалась всеобщим признанием как апостольское писание и привлекала к себе большой интерес. Но два обстоятельства уже тогда предвещали будущие осложнения. Во-первых, значительное число церковных авторов П-Ш вв. толковало Апокалипсис, относя заключение сатаны в бездну и тысячелетнее царство святых со Христом (Откр. 20:1-6) к будущему историческому периоду до всеобщего воскресения и Страшного Суда (т. н. хилиазм). Во-вторых, тогда же противник данных взглядов, александрийский епископ св. Дионисий, высказал сомнения в принадлежности Апокалипсиса перу евангелиста Иоанна (Евсевий Кесарийский. Церковная история VII. 24-25). В IV в. в связи с уходом хилиазма на периферию церковного сознания и, вероятно, ввиду высокого авторитета св. Дионисия, критика которого представлялась убедительной, интерес к Откровению в грекоязычных церквах заметно упал. Такое резкое ослабление внимания к Апокалипсису повлияло на весь византийский период церковной истории. Откровение оказалось единственной книгой Нового Завета, не читаемой на литургии в богослужении византийского обряда, следствием чего стал незначительный объем посвященного ей гомилетического материала. За весь византийский период было написано всего три полных толкования на Апокалипсис (Икумения, Андрея Кесарийского и Арефы Кесарийского). Все это наложило отпечаток на восприятие Откровения в Поместных Православных церквах византийской традиции — внимание к Апокалипсису там было эпизодическим и фрагментарным.

Небольсин А. Г., Андросова В. А. - Апокалипсис как послание - Основные вопросы интерпретации Откровения Иоанна Богослова

М.: Издательский дом «Познание», 2024. — 272 с.: ил.

ISBN 978-5-6050484-8-0

Небольсин А. Г., Андросова В. А. - Апокалипсис как послание – Содержание

Часть I. А. Г. Небольсин. Обстоятельства написания, композиция и жанр

Введение

Глава 1. Датировка и авторство 1.1. Датировка Откровения 1.2. Авторство Откровения Глоссарий Литература

Глава 2. Композиция 2.1. Общий план Откровения 2.2. Построение отдельных разделов Откровения 2.2.1. Послания семи церквам (гл. 2-3) 2.2.2. Седмерицы печатей, труб и чаш 2.2.3. Построение гл. 12-14 по отдельности 2.2.4. Видения Вавилона и Нового Иерусалима, а также связующие их главы 2.3. Техника «сцепления» — важнейший композиционный прием Откровения 2.4. Немаркированные седмерицы в Откровении 2.5. Резюме. Краткое изложение сюжета Откровения Глоссарий Литература

Глава 3. Жанр 3.1. Откровение как послание 3.2. Откровение как памятник апокалиптического жанра 3.2.1. Переклички Откровения с ранними пластами Первой (эфиопской) книги Еноха 3.2.2. Переклички Откровения с современными ему апокалиптическими творениями: «Книгой притч» Первой (эфиопской) книги Еноха 3 (4) книгой Ездры и сирийским Апокалипсисом Баруха 3.3. Откровение как пророческая книга 3.3.1. Параллели Откровения с Ветхим Заветом 3.4. Прочие жанровые черты Откровения 3.5. Общий вывод Глоссарий Литература



Часть II. В. А. Андросова. Богословское содержание и основные идеи