Небольсин - Андросова - Апокалипсис как послание
Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)1 традиционно занимает заключительное место в изданиях христианской Библии, соответствующее его расположению в полных рукописях Св. Писания. Это место глубоко символично и абсолютно обоснованно. Книга является эсхатологической по содержанию и содержит ярчайшие картины, относящиеся к концу истории, итоговому суду над миром и жизни будущего века. При этом она глубоко связана и перекликается с другими книгами Св. Писания как Нового, так и Ветхого Завета. Такой характер Апокалипсиса совершенно очевиден при восприятии Библии не как случайного нагромождения памятников различного происхождения, но как цельного, обладающего внутренней идейной и повествовательной логикой комплекса богодухновенных текстов, основной темой которого является история спасения человечества. В этом случае последняя книга естественным образом подводит итоги этой истории, выполняет резюмирующую функцию по отношению ко всему Св. Писанию. Жизнь в раю (ср. Откр. 22:1-3), вражда между женой и змием (ср. Откр. 12), неисчислимое потомство праотца (ср. Откр. 7:9-17), плен и выявляющий великую про- мыслительную силу Бога исход из него, сопровождающийся казнями, ниспосылаемыми на притеснителей, и великими испытаниями для избранного народа (ср. седмеричные циклы труб и чаш в Откр. 8-11; 15- 16), — вот неполный перечень только тех мотивов, которые связывают Апокалипсис с Пятикнижием. Если выйти за рамки Моисеевых книг, то нельзя не увидеть перекличек с историей занятия израильтянами Земли Обетованной, установлением столицы и Храма в Иерусалиме (ср. образы 144 тыс. запечатленных в Откр. 7:4-8 и Иерусалима (Сиона) в Откр. 11; 14; 21-22). Сюда же необходимо отнести восприятие монарха Израиля и его царствования как выходящего за этнические и политические рамки спасительного служения (ср. неоднократные аллюзии на Пс. 2 в разных местах Апокалипсиса), промыслительно предусмотренный, но и ограниченный вавилонский плен (ср. раздел Откр. 16:21-19:4 о «блуднице Вавилонской»). В Ветхом Завете также следует искать основы понимания истории как временной гегемонии языческих держав до установления вечного царства святых Всевышнего (ср. образы двух зверей в Откр. 13 с очевидной отсылкой к Дан. 7). Там же лежат корни страшных картин суда над грешниками (ср. Откр. 6:12-17; 14:9-11; 19:17-21; 20:7-15) и красочных описаний грядущего восстановления Иерусалима (ср. Откр. 21- 22 с явными аллюзиями на Иез. 40-48 и Ис. 60).
Столь же очевидна и связь Откровения Иоанна Богослова с новозаветными книгами. Повествовательный характер вкупе с центральным положением, занимаемым в повествовании Иисусом Христом, роднит Апокалипсис с Евангелиями, эпистолярное оформление — с апостольскими посланиями, а то, что адресатами книги являются христиане Малой Азии, заставляет воспринимать его в контексте первохристианского свидетельства в этой части античного мира, отраженного и в посланиях, и в книге Деяний.
Таким образом, Откровение органически связано со всеми пластами Св. Писания, являясь его подлинным обобщением. При этом в самом тексте книги провозглашается чрезвычайная актуальность ее содержания. Не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко (Откр. 22:10), сказано в самом ее конце. Традиционно подчеркивается контраст этого повеления по отношению к повелению, данному пророку Даниилу: сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени (Дан. 12:4; ср. 12:9). Ветхозаветное пророчество мыслится как далекое от своего исполнения, в то время как пророчество Апокалипсиса уже находится в процессе исполнения — время близко (Откр. 1:3). Откровение дается о том, чему надлежит быть вскоре (Откр. 1:1; 22:6; в этой формулировке тоже очевиден контраст с выражением Даниила что будет в последние дни: Дан. 2:28). То, что содержится в Откровении, жизненно важно для всякого последователя Христа, здесь открыто то, что должно быть воспринято как необходимое для спасения руководство к действию в текущих условиях, когда с приходом Христа расклад сил в этом мире установился окончательно, и история спасения вступила в свою последнюю фазу. Важнее всего, что подателем откровения оказывается Сам Христос — хотя книга традиционно именуется Откровением Иоанна, ее начальные слова недвусмысленно свидетельствуют, что вся она в целом есть Откровение Иисуса Христа.
При всем этом, однако, история церковной рецепции Откровения оказалась сложной. В доникейский период книга пользовалась всеобщим признанием как апостольское писание и привлекала к себе большой интерес. Но два обстоятельства уже тогда предвещали будущие осложнения. Во-первых, значительное число церковных авторов П-Ш вв. толковало Апокалипсис, относя заключение сатаны в бездну и тысячелетнее царство святых со Христом (Откр. 20:1-6) к будущему историческому периоду до всеобщего воскресения и Страшного Суда (т. н. хилиазм). Во-вторых, тогда же противник данных взглядов, александрийский епископ св. Дионисий, высказал сомнения в принадлежности Апокалипсиса перу евангелиста Иоанна (Евсевий Кесарийский. Церковная история VII. 24-25). В IV в. в связи с уходом хилиазма на периферию церковного сознания и, вероятно, ввиду высокого авторитета св. Дионисия, критика которого представлялась убедительной, интерес к Откровению в грекоязычных церквах заметно упал. Такое резкое ослабление внимания к Апокалипсису повлияло на весь византийский период церковной истории. Откровение оказалось единственной книгой Нового Завета, не читаемой на литургии в богослужении византийского обряда, следствием чего стал незначительный объем посвященного ей гомилетического материала. За весь византийский период было написано всего три полных толкования на Апокалипсис (Икумения, Андрея Кесарийского и Арефы Кесарийского). Все это наложило отпечаток на восприятие Откровения в Поместных Православных церквах византийской традиции — внимание к Апокалипсису там было эпизодическим и фрагментарным.
Небольсин А. Г., Андросова В. А. - Апокалипсис как послание - Основные вопросы интерпретации Откровения Иоанна Богослова
М.: Издательский дом «Познание», 2024. — 272 с.: ил.
ISBN 978-5-6050484-8-0
Небольсин А. Г., Андросова В. А. - Апокалипсис как послание – Содержание
Часть I. А. Г. Небольсин. Обстоятельства написания, композиция и жанр
- Введение
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Глава 1. Датировка и авторство
- 1.1. Датировка Откровения
- 1.2. Авторство Откровения
- Глоссарий
- Литература
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Глава 2. Композиция
- 2.1. Общий план Откровения
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2.2. Построение отдельных разделов Откровения
- 2.2.1. Послания семи церквам (гл. 2-3)
- 2.2.2. Седмерицы печатей, труб и чаш
- 2.2.3. Построение гл. 12-14 по отдельности
- 2.2.4. Видения Вавилона и Нового Иерусалима, а также связующие их главы
- 2.3. Техника «сцепления» — важнейший композиционный прием Откровения
- 2.4. Немаркированные седмерицы в Откровении
- 2.5. Резюме. Краткое изложение сюжета Откровения
- Глоссарий
- Литература
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Глава 3. Жанр
- 3.1. Откровение как послание
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3.2. Откровение как памятник апокалиптического жанра
- 3.2.1. Переклички Откровения с ранними пластами Первой (эфиопской) книги Еноха
- 3.2.2. Переклички Откровения с современными ему апокалиптическими творениями: «Книгой притч» Первой (эфиопской) книги Еноха
- 3 (4) книгой Ездры и сирийским Апокалипсисом Баруха
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3.3. Откровение как пророческая книга
- 3.3.1. Параллели Откровения с Ветхим Заветом
- 3.4. Прочие жанровые черты Откровения
- 3.5. Общий вывод
- Глоссарий
- Литература
Часть II. В. А. Андросова. Богословское содержание и основные идеи
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Введение: особенности образности апокалипсиса
- Уникальные черты богословия Апокалипсиса
- Ключевые акценты повествования Апокалипсиса
- Три подхода к толкованию Апокалипсиса
- Символическое значение чисел, присутствующих в Апокалипсисе
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Глава 1. Сюжетные линии и образы, представляющие силы добра
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1.1. Образы Бога Отца. Учение о Боге
- 1.1.1. Указания на Лица Троицы
- 1.1.2. «Первый и Последний», «Альфа и Омега»
- 1.1.3. «Сидящий на престоле»
- 1.1.4. Богословское значение образа престола Бога
- 1.1.5. «Который есть, и был, и грядет»
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1.2. Учение об Иисусе Христе
- 1.2.1. Видение «Подобного Сыну Человеческому»
- 1.2.2. Символика огня в описании Иисуса
- 1.2.3. Лев от колена Иудина
- 1.2.4. Агнец как бы закланный
- 1.2.5. Агнец прославляемый
- 1.2.6. Богословское значение принятия Христом запечатанной книги
- 1.2.7. Младенец, рожденный от «Жены, облеченной в солнце»
- 1.2.8. Всадник на белом коне
- 1.2.9. Пребывание Иисуса на небе и на земле
- 1.2.10. Обобщение: христология Апокалипсиса
- 1.2.12. Иисус Христос — Богочеловек и истинный Владыка
- 1.3. Учение о Духе
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1.4. Учение о Церкви — экклесиология
- 1.4.1. Верующие — светильники в руках Иисуса
- 1.4.2. Послания семи церквам — призыв к стойкости, верности и слышанию Духа
- 1.4.4. Двадцать четыре старца — цари и священники, небесный образ Церкви
- 1.4.5. Мученики на небесах в белых одеждах
- 1.4.6. Печать Божия на челах верных
- 1.4.7. Христиане — храм Бога, пребывающие под Его духовной защитой
- 1.4.8. Два свидетеля — «светильники» — благие плоды христианского свидетельства
- 1.4.9. Жена, облеченная в солнце, — образ истинных победителей
- 1.4.10. Тысячелетнее царство святых —богословское значение
- 1.4.11. Невеста Агнца
- 1.4.12. Сравнительный анализ центральных глав Апокалипсиса
- 1.1. Образы Бога Отца. Учение о Боге
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Глава 2. Сюжетные линии и образы, представляющие силы зла
- 2.1. Дракон-клеветник
- 2.2. Первый зверь
- 2.3. Второй зверь — лжепророк
- 2.4. Основные толкования зверя
- 2.5. Вавилон — «великий город»-блудница
- 2.6. Суд над силами зла — богословское значение постепенности
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Глава 3. Другие значимые богословские темы апокалипсиса
- 3.1. Тема истинного владычества
- 3.2. Описание последнего Суда — раскрытие книг
- 3.3. Соотношение книги жизни и книги людских деяний
- 3.4. Богословское значение образа запечатанной книги в Откр. 5
- 3.5. Богословское значение образа «книжки» (свитка) в Откр. 10
- 3.6. Соотношение запечатанной книги из Откр. 5 и «книжки» из Откр. 10
- 3.7. Откровение Апокалипсиса о душах людей, пребывающих в вечной жизни с Богом
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Глава 4. Победа над злом и преображение всего творения — явление новой реальности, небесного иерусалима
- 4.1. Основные характеристики Небесного Иерусалима
- 4.2. Значение числа 12
- 4.3. Новый рай
- Литература по откровению Иоанна Богослова
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