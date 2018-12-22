Жизнь Древней Карфагенской церкви в Римский период - Дмитрий Нецветаев

Введение

Глава первая - Географическое и политическое положение Карфагена

Глава вторая - Становление Карфагенской церкви

Глава третья - Сцилитанские мученики

Глава четвертая - Тертуллиан и его литературное наследие

Глава пятая - Перпетуя и Филицитата

Глава шестая - Святой Киприан Карфагенский, житие и труды

Глава седьмая - Гонение в Африке от Диоклетиана

Заключение

Эпилог

Примечания

Библиография

Указатели

18 февраля 1992 года настоятелем русских храмов в Тунисском государстве был назначен священник Димитрий Нецветаев. Оказавшись на священной Карфагенской земле, омытой мученической кровью христианских подвижников, невозможно было не заинтересоваться историей Африканской церкви, так как множество археологических раскопов Карфагена и других исторических мест современного Туниса и Ливии свидетельствует о древнем христианстве.

Если евангелизация Европы, Ближнего Востока, Египта и прочих многих земель достаточно исследована, то в современной русской историографии не существует ни одного труда, который бы в целом отражал все известные события данного периода.

На протяжении всей церковной истории тема раннего христианства не утрачивала своей актуальности. Процесс зарождения Поместной церкви в африканских провинциях, появление и деятельность первых просветителей, иерархическое руководство в мирное время и в период гонений, мученичество и исповедничество за Христа, борьба Кафолической Церкви с ересями и расколами интересовали историков и богословов во все времена. По окончании XX века, в котором на территории некогда Российской империи, прошли массовые репрессии против христиан, тема жизни Церкви в эпоху гонений приобрела новое значение и актуальность.

В наше время появления на мировом пространстве новых сект и еретических группировок процесс формирования отдельной Поместной церкви приобретает свою исключительность и злободневность. В связи с этим исследователи поднимают для тщательного анализа раннехристианские пласты ее истории.

Так как автор на протяжении 25 лет возглавляет православную общину на территории Древней Карфагенской церкви, выбор темы зарождения христианства не случаен. Задачей данного исследования стало желание показать могущество и единство исчезнувшей в истории Поместной церкви. Тема первоначального периода Африканской церкви представляет интерес для изучения также в связи с колоссальным авторитетом ее представителей. Святой Киприан, Тертуллиан, святые Перпетуя и Филицитата, сцилитанские мученики, пожалуй, самые прославленные личности Карфагенской церкви. Благодаря им, а также многим затерявшимся в истории ревностным христианам в Африке сформировалась самобытная и высокоорганизованная Поместная церковь, внесшая свою лепту в мировую сокровищницу христианской истории и античной культуры. Церковный уклад, организация Поместных соборов, христианская доктрина в эпоху гонений вошли в основу следующих этапов формирования Карфагенской церкви.

Исследуемые автором исторические произведения: трактаты и послания Тертуллиана, письма и богословские творения святого Киприана Карфагенского и пассионы святых мучеников - широко использовались для чтения в церковной среде как во время их написания, так и позже на протяжении всей христианской истории. Несмотря на то что были написаны более семнадцати столетий назад, они остаются злободневными и в наше время. Одна фраза святого Киприана Карфагенского: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец!» - является мощным орудием борьбы с распространившимися, особенно в последнее время, различными ересями и расколами. Помимо этого, сколько мудрости, душевной пользы и актуальности содержится в творениях святого священномученика Киприана и церковного учителя Тертуллиана.

Раннехристианские произведения карфагенских богословов показывают нам уже сформировавшуюся до эпохи Вселенских Соборов доктрину Православной Церкви, глубину и древность церковных таинств и обрядов, почитания святых мучеников и угодников Божиих, Креста Господня, Богородицы, святых икон и много того, что в наше время составляет основу церковного культа. Это доказывает правоту Православного вероисповедания в историческом аспекте истинного учения Господа Иисуса Христа.

Из приведенных произведений можно судить также о предстоятелях Карфагенской церкви в эпоху гонений. В отличие от Римской церкви, нам известны имена лишь нескольких ее епископов, упоминаемых в исторических документах. Однако важность данного вопроса заключается в самом факте их существования, что подчеркивает самобытную и независимую роль всей Африканской Церкви. На основании жизнеописания, деловых и моральных качеств тех епископов, которые приводятся в данном изыскании, можно судить об образе главы Поместной Карфагенской церкви в эпоху гонений.

В конце XX-начале XXI века в свет вышла книга воспоминаний старосты храма святого Александра Невского города Бизерта А.А.Манштейн-Ширинской. Наряду с другими публикациями2 эта книга, вызвавшая огромный резонанс, показывает многим интересующимся историей события XX века, а именно приход в тунисский порт Бизерта кораблей Черноморской эскадры, жизнь русских эмигрантов на чужбине в Северной Африке, хитросплетения и поломанные судьбы российских беженцев. Русские эмигранты, подобно первым христианам Карфагена, оказались в чуждой для них среде. С падением тоталитарного советского режима по этой теме в Российском государстве выходит много самых различных публикаций.

Роль Карфагенской церкви и ее отдельных представителей в историческом процессе формирования общецерковной доктрины, христианских традиций и церковного управления нельзя недооценивать. Пришло, как нам кажется, время представить на суд современной публики богатое литературное наследие Древней Карфагенской церкви, духовные постулаты которого не утратили своей актуальности и в наши дни.

В 2012-2013 годах на русские храмы в Тунисе были организованы нападки со стороны исламских радикалов. В частности, была осквернена человеческими экскрементами мозаичная икона святого Киприана Карфагенского, находящаяся на внешней стене храма Воскресения Христова в Тунисе. Были разрушены около 20 надгробных крестов в русской секции христианского кладбища. Исламские радикалы также пытались сбить кресты на воротах Воскресенского храма. Несколько раз русские храмы забрасывались камнями со стороны местного мусульманского населения. В адрес настоятеля и прихожан русских православных храмов приходили письма от «партии Аллаха» с угрозами и требованием принятия ислама.

Хотелось бы отметить, что тунисские власти всячески ограждают христиан от проявления какой-либо агрессии со стороны мусульманских экстремистов. Так с 2012 года русские храмы в Тунисе находятся под круглосуточной полицейской охраной.

Духовный опыт и твердая стойкость убеждений первых христиан, показанные настоящим исследованием, актуальны для многочисленных христиан в Северной Африке для сохранения веры своих отцов в нелегких условиях мусульманского мира и евангельского свидетельства среди инакомыслящих. Как и много столетий назад, христианам приходится защищать свои позиции и личным примером доказывать свою правоту.