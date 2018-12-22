Жизнь Древней Карфагенской церкви в Римский период - Дмитрий Нецветаев

Нецветаев - Жизнь Древней Карфагенской церкви в Римский период
Книга «Жизнь Древней Карфагенской церкви в Римский период» протоиерея Д.Д. Нецветаева, который более 25 лет является настоятелем русских православных храмов в Тунисе, - результат его многолетней и кропотливой работы в архивах и библиотеках Туниса, Санкт-Петербурга, Парижа и Рима, поездок по тунисской земле, посещения местных музеев и археологических памятников. Она, безусловно, займет видное место среди исследований античного этапа в истории раннего христианства и евангелизации Северной Африки.
Издание погружает читателя во времена жизни первых христиан, сопровождавшиеся борьбой между духовно-христианским и материально-языческим, знакомит с особенностями становления церкви и ее первыми подвижниками на Африканском континенте. Едва ли не впервые появилась возможность прочитать на русском языке выдержки из философских трудов, писем и богословских трактатов живших тогда на территории современного Туниса выдающихся христианских мыслителей - Киприана Карфагенского и Тертуллиана. Сопровождающие текст фотографии сохранившихся археологических артефактов связывают воедино далекое прошлое и современность, помогают лучше представить места, где разворачивались описываемые события, почувствовать атмосферу тех далеких лет.
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Сочинение о. Димитрия Нецветаева представляет собой очень серьезное и актуальное исследование. Вероятно, нам нет особой необходимости подчеркивать значение первых веков христианской истории для последующих периодов, в том числе и современного. Любой церковный обряд или институт восходит ко временам Господа нашего Иисуса Христа и ближайшему к ним времени. Туда же уходят и корни собственно христианского учения, а наша недавняя работа над курсом лекций о. Ливерия Воронова показала нам, сколь важно обращение к античности для понимания сути христианской веры.
Говоря об античном периоде церковной истории, отметим и более частный вопрос. Наряду с Римом, Александрией, Антиохией, Иерусалимом, а позже Констанинополем, Карфаген был крупнейшим центром античного христианства, вероятно, лишь немного уступившим митрополиям. Для Западной церкви Африка была одной из наиболее христианизированных областей, а Карфаген-фактически второй по значению епархий после римской. Поэтому история Древней Карфагенской церкви является в высшей степени актуальной темой. Наконец, с Африкой и Карфагеном связана деятельность нескольких выдающихся христианских мыслителей, участвовавших в составлении церковного учения, Тертуллиана, Киприана и, позднее-блаженного Августина.
Между тем степень разработки этих сюжетов в отечественной литературе явно недостаточна. Пока что нет серьезных фундаментальных исследований, посвященных творчеству Тертуллиана и святого Киприана. Нуждается в разработке и тема собственно североафриканского христианства. Это отчасти покрывается наличием материала общих курсов и, в частности, выдающегося общего труда В.В.Болотова, однако этот труд все-таки был написан в начале прошлого века. Не в полной мере эти вопросы освещены и в западной историографии, в основном отражающей тему со светской или католической позиций. Добавим, что ценность работы о. Димитрия явно повышается благодаря тому, что автор в течение нескольких десятилетий находился на территории Туниса и прекрасно знает топографические реалии, специфику страны, археологический, музейный и архивный материал, знаком с артефактами и документами, античными надписями и памятниками искусства.
Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Древней Греции и Рима исторического факультета СПбГУ, профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии А.Б. Егоров
Вашему вниманию предлагается итог многолетнего труда протоиерея Димитрия Нецветаева. Тема исследования мало изучена и зачастую фрагментарные сведения о жизни Древней Карфагенской церкви не • дают более полного представления о возникновении первых христианских общин на севере Африки. В своей книге автор систематизировал и ввел в научный оборот малоизвестные и отрывочные сведения о жизни древних христиан в самом известном и важном центре цивилизации Римского периода на африканском континенте. Века не пощадили ни письменных ни архитектурных памятников той эпохи. Поэтому дошедшие до нас немногочисленные свидетельства представляют особую ценность.
Карфаген был разрушен практически до основания, и завоеватели постарались стереть с лица земли материальные свидетельства процветающей эпохи Карфагенского царства. Автор старается собрать воедино все эти фрагменты в общую картину, чтобы читатели могли по достоинству оценить усилия первых христиан по укреплению веры в Господа нашего Иисуса Христа.
Такое знание помогает нам самим по достоинству ценить нашу историю и увидеть рождение новой христианской цивилизации, в которой мы живем и ныне. В своей работе о. Димитрий не просто систематизирует имеющиеся результаты более чем десятилетнего исследования. Книга показывает, что он своими руками осязает, видит воочию свидетельства давно ушедшей эпохи, черпая в них силы для несения своей христианской миссии сегодня, в другой эпохе и в другой стране, в иных исторических условиях.
Назарий, епископ Кронштадтский, Наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, председатель правления Фонда сохранения исторического и культурного наследия им. А.А.Манштейн-Ширинской
Протоиерей Дмитрий Нецветаев - Жизнь Древней Карфагенской церкви в Римский период
М.: Арт Волхонка, 2018. - 272 с: ил.
ISBN 978-5-906848-36-9
Протоиерей Дмитрий Нецветаев - Жизнь Древней Карфагенской церкви в Римский период - Содержание
Введение
Глава первая - Географическое и политическое положение Карфагена
Глава вторая - Становление Карфагенской церкви
Глава третья - Сцилитанские мученики
Глава четвертая - Тертуллиан и его литературное наследие
- Личность Тертуллиана
- Жизнь Тертуллиана
- Первые гонения на христиан в Карфагене
- Первые литературные труды Тертуллиана
- Религиозные течения в Карфагене
- Литературные труды Тертуллиана
- Монтанизм в Карфагене
- Монтанистические произведения Тертуллиана
- Самые поздние труды Тертуллиана
- Систематизация литературных трудов Тертуллиана
- Значение трудов Тертуллиана
Глава пятая - Перпетуя и Филицитата
- «Вечное счастье»
- Гонение на христиан императора Септимия Севера
- Сведения о пассионе тубурбинцев
- Допрос тубурбинцев (по изданию Леклерка)
- «Пассион»
- Погребение мучеников
- Ценность и авторство «Пассиона»
Глава шестая - Святой Киприан Карфагенский, житие и труды
- Жизнь святителя Киприана
- Нравственное состояние языческого общества
- Обращение Киприана в христианство
- Епископское служение святого Киприана
- Гонения от императора Деция
- Внутренние волнения в Карфагенской церкви
- Новацианский раскол
- Борьба святителя Киприана с раскольниками
- Новые гонения от императора Требониана Галла
- Церковная деятельность во время затишья
- Споры о крещении еретиков
- Гонения от императора Валериана
- Литературное наследие святого Киприана
- Значение деятельности святого
Глава седьмая - Гонение в Африке от Диоклетиана
- Карфагенская церковь после святого Киприана
- Новая власть в Римской империи
- Начало репрессий при Диоклетиане
- Африканские мученики и отступники
- Абитинские мученики
- Последние вспышки и окончание гонения
Заключение
Эпилог
Примечания
Библиография
Указатели
Протоиерей Дмитрий Нецветаев - Жизнь Древней Карфагенской церкви в Римский период - Введение
18 февраля 1992 года настоятелем русских храмов в Тунисском государстве был назначен священник Димитрий Нецветаев. Оказавшись на священной Карфагенской земле, омытой мученической кровью христианских подвижников, невозможно было не заинтересоваться историей Африканской церкви, так как множество археологических раскопов Карфагена и других исторических мест современного Туниса и Ливии свидетельствует о древнем христианстве.
Если евангелизация Европы, Ближнего Востока, Египта и прочих многих земель достаточно исследована, то в современной русской историографии не существует ни одного труда, который бы в целом отражал все известные события данного периода.
На протяжении всей церковной истории тема раннего христианства не утрачивала своей актуальности. Процесс зарождения Поместной церкви в африканских провинциях, появление и деятельность первых просветителей, иерархическое руководство в мирное время и в период гонений, мученичество и исповедничество за Христа, борьба Кафолической Церкви с ересями и расколами интересовали историков и богословов во все времена. По окончании XX века, в котором на территории некогда Российской империи, прошли массовые репрессии против христиан, тема жизни Церкви в эпоху гонений приобрела новое значение и актуальность.
В наше время появления на мировом пространстве новых сект и еретических группировок процесс формирования отдельной Поместной церкви приобретает свою исключительность и злободневность. В связи с этим исследователи поднимают для тщательного анализа раннехристианские пласты ее истории.
Так как автор на протяжении 25 лет возглавляет православную общину на территории Древней Карфагенской церкви, выбор темы зарождения христианства не случаен. Задачей данного исследования стало желание показать могущество и единство исчезнувшей в истории Поместной церкви. Тема первоначального периода Африканской церкви представляет интерес для изучения также в связи с колоссальным авторитетом ее представителей. Святой Киприан, Тертуллиан, святые Перпетуя и Филицитата, сцилитанские мученики, пожалуй, самые прославленные личности Карфагенской церкви. Благодаря им, а также многим затерявшимся в истории ревностным христианам в Африке сформировалась самобытная и высокоорганизованная Поместная церковь, внесшая свою лепту в мировую сокровищницу христианской истории и античной культуры. Церковный уклад, организация Поместных соборов, христианская доктрина в эпоху гонений вошли в основу следующих этапов формирования Карфагенской церкви.
Исследуемые автором исторические произведения: трактаты и послания Тертуллиана, письма и богословские творения святого Киприана Карфагенского и пассионы святых мучеников - широко использовались для чтения в церковной среде как во время их написания, так и позже на протяжении всей христианской истории. Несмотря на то что были написаны более семнадцати столетий назад, они остаются злободневными и в наше время. Одна фраза святого Киприана Карфагенского: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец!» - является мощным орудием борьбы с распространившимися, особенно в последнее время, различными ересями и расколами. Помимо этого, сколько мудрости, душевной пользы и актуальности содержится в творениях святого священномученика Киприана и церковного учителя Тертуллиана.
Раннехристианские произведения карфагенских богословов показывают нам уже сформировавшуюся до эпохи Вселенских Соборов доктрину Православной Церкви, глубину и древность церковных таинств и обрядов, почитания святых мучеников и угодников Божиих, Креста Господня, Богородицы, святых икон и много того, что в наше время составляет основу церковного культа. Это доказывает правоту Православного вероисповедания в историческом аспекте истинного учения Господа Иисуса Христа.
Из приведенных произведений можно судить также о предстоятелях Карфагенской церкви в эпоху гонений. В отличие от Римской церкви, нам известны имена лишь нескольких ее епископов, упоминаемых в исторических документах. Однако важность данного вопроса заключается в самом факте их существования, что подчеркивает самобытную и независимую роль всей Африканской Церкви. На основании жизнеописания, деловых и моральных качеств тех епископов, которые приводятся в данном изыскании, можно судить об образе главы Поместной Карфагенской церкви в эпоху гонений.
В конце XX-начале XXI века в свет вышла книга воспоминаний старосты храма святого Александра Невского города Бизерта А.А.Манштейн-Ширинской. Наряду с другими публикациями2 эта книга, вызвавшая огромный резонанс, показывает многим интересующимся историей события XX века, а именно приход в тунисский порт Бизерта кораблей Черноморской эскадры, жизнь русских эмигрантов на чужбине в Северной Африке, хитросплетения и поломанные судьбы российских беженцев. Русские эмигранты, подобно первым христианам Карфагена, оказались в чуждой для них среде. С падением тоталитарного советского режима по этой теме в Российском государстве выходит много самых различных публикаций.
Роль Карфагенской церкви и ее отдельных представителей в историческом процессе формирования общецерковной доктрины, христианских традиций и церковного управления нельзя недооценивать. Пришло, как нам кажется, время представить на суд современной публики богатое литературное наследие Древней Карфагенской церкви, духовные постулаты которого не утратили своей актуальности и в наши дни.
В 2012-2013 годах на русские храмы в Тунисе были организованы нападки со стороны исламских радикалов. В частности, была осквернена человеческими экскрементами мозаичная икона святого Киприана Карфагенского, находящаяся на внешней стене храма Воскресения Христова в Тунисе. Были разрушены около 20 надгробных крестов в русской секции христианского кладбища. Исламские радикалы также пытались сбить кресты на воротах Воскресенского храма. Несколько раз русские храмы забрасывались камнями со стороны местного мусульманского населения. В адрес настоятеля и прихожан русских православных храмов приходили письма от «партии Аллаха» с угрозами и требованием принятия ислама.
Хотелось бы отметить, что тунисские власти всячески ограждают христиан от проявления какой-либо агрессии со стороны мусульманских экстремистов. Так с 2012 года русские храмы в Тунисе находятся под круглосуточной полицейской охраной.
Духовный опыт и твердая стойкость убеждений первых христиан, показанные настоящим исследованием, актуальны для многочисленных христиан в Северной Африке для сохранения веры своих отцов в нелегких условиях мусульманского мира и евангельского свидетельства среди инакомыслящих. Как и много столетий назад, христианам приходится защищать свои позиции и личным примером доказывать свою правоту.
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