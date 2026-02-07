Карлхайнц Дешнер - Криминальная история христианства - Ранний период - Часть первая

Дешнер - Криминальная история христианства - Ранний период - Часть первая
Как известно, сохраняется кричащее противоречие между жизнью Христа и его учением, противоречие, которое издавна пытаются притупить, приуменьшить ссылками на извечный антагонизм идеала и действительности — напрасно пытаются. Никто, однако, не проклял христианство, раз оно не реализует свои идеалы ни целиком, ни наполовину, ни еще меньше. Однако оно понимает, как я сказал в 1969 г в речи, которая довела меня до судьи, «понятие человеческого и даже слишком человеческого несколько широко, если от столетия к столетию, от тысячелетия к тысячелетию реализуют прямо противоположное, короче, если всей своей историей оно засвидетельствовано только как высшее проявление и реальное воплощение, как абсолютная вершина всемирно-исторической преступности».
Об этом, таким образом, идет речь. Не достигнут идеал не только частично, в определенной степени, нет, его, так сказать, бьют в лицо постоянно, и одновременно со всей претенциозностью разыгрывают роль защитника святых идеалов, даже высшей моральной инстанции мира. В признании такого лицемерия, выражения не «человеческой слабости», а не имеющей равной духовной низости и исток этой криминальной истории Бог идет в башмаках дьявола.
При этом моя работа не только криминальная история, но также, как говорит заголовок, история христианства, история христианских династий, христианских князей, христианских войн и мерзостей, история по ту сторону всех организационных и конфессиальных границ, история многих форм действия и поведения христианского мира, включая последствия секуляризации, которые развились, отделившись от исходного пункта, внутри культуры, хозяйства, политики, во всей толще общественной жизни. Однако сами христианские историки едины в том, что их дисциплина охватывает «возможно широкий радиус христианского проявления жизни» (К Борнкамм), интегрирует все «только мыслимые измерения исторической действительности» (Эбелинг), даже «со всеми изменениями содержательного, объективного характера» (Рендторф).
Историография делает различие, правда, между мирской историей (употребляемое теологами как историками понятие противоположность Спасению, святому) и церковной историей — в качестве самостоятельной дисциплины, как известно, лишь с XVI столетия. Однако сколько бы обе — не случайно — ни писали раздельно, фактически церковная история не больше как составная часть общей истории, как «священная история» она охотно прячется, в отличие от общей, за. «божественные святые дела», «совокупностью божественной милости и человеческого греха» (Блезер), за провиденциальной, метафизической глубокомысленностью — мистицизмом.
Католические теологи добиваются при этом часто удивительных открытий. Для Ханса Урса фон Балтазара, к примеру, недавнего иезуита, признанного своим братом по ордену Карлом Ранером в качестве значительнейшего католического теолога, внутренний процесс истории есть «излияние» «семени Господнего в лоно мира. Размножение и зачатие же совершаются в состоянии исключительного самоотречения и безоглядности. Церковь и душа, которые восприемлют названия слов и чувств, могут воспринять их лишь в женской открытости и готовности (согласии), которая не сопротивляется, не сжимается судорожно, не испытывает никаких мужских встречных усилий, напротив, отдается в темноте».
В действительности же, в особенности папство и епископы не боялись буквально ничего, чтобы подчинить себе, сделать послушными власть имущих, чтобы с ними конкурировать, вести за ними слежку, надувать их, властвовать над ними. На самом деле они так шли в этом мире, словно они не хотели отходить в вечность.
Это дерзко началось в IV столетии с императора Константина, которому не случайно посвящена самая большая статья тома, и проходит через теократический средневековый Запад до сегодняшнего времени Империи Хлодвига, Карла, Олафа, Альфреда и других, в первую очередь средневековые немецкие империи могли установиться лишь на христианском фундаменте Многие владыки мотивировали — по убеждению или для видимости — свою политику ссылками на свою веру, как вообще средневековый христианский мир почти все соотносил с Богом и Христом. Однако еще в XVI столетии церковная история влиятельнее всеобщей истории, и нельзя не признать всестороннего влияния до сего времени церкви на государство и наоборот, в каком объеме, с какой интенсивностью, каким образом - осветить именно это в рамках темы, через призму разных эпох, мой главный замысел.
Карлхайнц Дешнер - Криминальная история христианства - Ранний период - Часть первая
пер. с нем. Баженовой Ю. Ю. — Киев: Изд. «КНТ», 2021. — 576 с.
ISBN 978-611-01-2362-4
Карлхайнц Дешнер - Криминальная история христианства - Ранний период - Часть первая - Содержание
ВВЕДЕНИЕ КО ВСЕЙ РАБОТЕ
- Круг тем, метод, проблема объективности и проблематика всей историографии
ГЛАВА 1 НАЧАЛО В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
- ИЗРАИЛЬ
- КОЛОНИЗАЦИЯ И «ЛЮБИМЫЙ БОГ»
- СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И «СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»
- ЗВЕРСТВА ДАВИДА И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК БИБЛИИ
- ИУДЕЯ, ИЗРАИЛЬ И «СТРАХ ГОСПОДНИЙ»
- КЛЕРИКАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ И ЗАРОЖДАЮЩЕЕСЯ ГОСПОДСТВО СВЯЩЕННИКОВ
- МНОГО ДЕНЕГ ДЛЯ «БОГА» - «СВ. ДЕНЬГИ»
- МАККАВЕЙСКОЕ СВЯЩЕННОЕ ВОИНСТВО
- ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА (66-70 гг. от РХ)
- «РЕШАЮЩАЯ ВОЙНА БОГА» ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ БАР-КОХБЫ (131-136 гг.)
ГЛАВА 2 ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ВОЙНА ПРОТИВ ЕВРЕЕВ НАЧИНАЕТСЯ
- ТЕРПИМОСТЬ К ЕВРЕЙСКОЙ РЕЛИГИИ В ЯЗЫЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
- INTERPRETАТЮ CHRISTIANA
- АНТИСЕМИТИЗМ НОВОГО ЗАВЕТА
- ЦЕРКОВНЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ СО II ПО IV СТОЛЕТИЕ
- УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ И АНТИСЕМИТ ЕФРЕМ
- УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ И АНТИСЕМИТ ИОАНН ХРИЗОСТОМ
- СВ. ЮДОФОБЫ ИЕРОНИМ И ИЛАРИЙ ИЗ ПУАТЬЕ
- АНТИЕВРЕЙСКАЯ ЛОЖЬ ЦЕРКВИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО
ГЛАВА 3 РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ ХРИСТИАН ХРИСТИАНАМИ НАЧИНАЕТСЯ
- В НАЧАЛЕ ХРИСТИАНСТВА НЕ БЫЛО «ПРАВОВЕРНОСТИ»
- «ОБВИНЕНИЕ В ЕРЕСИ» В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- ПРЕЗРЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ, ДЕТЯМ, «ФАЛЬШИВЫЕ МУЧЕНИКИ» ВО ИМЯ БОГА
- ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ ЛЮБВИ И «БЕСТИИ» Н-го СТОЛЕТИЯ (ИГНАТИЙ, ИРИНЕЙ, КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ)
- «ЗВЕРИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЛИКЕ» Ш-го СТОЛЕТИЯ (ТЕРТУЛЛИАН, ИППОЛИТ, КИПРИАН)
- «БОГ МИРА» И «СЫНОВЬЯ ДЬЯВОЛА» В IV-m СТОЛЕТИИ (ПАХОМИЙ, ЕПИФАНИЙ, ВАСИЛИЙ, ЕВСЕВИЙ, ИОАНН ХРИЗОСТОМ, ЕФРЕМ, ИЛАРИЙ)
- СВ. ИЕРОНИМ И ЕГО «УБОЙНЫЙ СКОТ ДЛЯ АДА»
ГЛАВА 4 НАСТУПЛЕНИЕ НА ЯЗЫЧЕСТВО ИДЕТ
- АНТИЯЗЫЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
- КОМПРОМИССЫ И НЕНАВИСТЬ К ЯЗЫЧНИКАМ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
- ДИФФАМАЦИЯ КОСМОСА, РЕЛИГИИ И КУЛЬТУРЫ ЯЗЫЧНИКОВ (АРИСТИД, АФЕНАГОР, ТАТИАН, ТЕРТУЛЛИАН, КЛИМЕНТ и др.)
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ХРИСТИАН В ЗЕРКАЛЕ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
- ЯЗЫЧЕСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ - РЕТРОСПЕКТИВНО
- ЦЕЛЬС И ПОРФИРИЙ - ПЕРВЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВНИКИ ХРИСТИАНСТВА
ГЛАВА 5 СВ. КОНСТАНТИН, ПЕРВЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ИМПЕРАТОР «ЗНАК СЕМНАДЦАТИ СТОЛЕТИЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ»
- БЛАГОРОДНЫЕ ПРЕДКИ И СТРАХИ НА РЕЙНЕ
- ВОЙНА ПРОТИВ МАКСЕНЦИЯ
- ПЕРВАЯ ПРИВИЛЕГИЯ ХРИСТИАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА
- ВОЙНА ПРОТИВ МАКСИМИНА ДАЙА
- ВОЙНА ПРОТИВ ЛИЦИНИЯ
- РАСТУЩИЕ ЛЬГОТЫ КАТОЛИЧЕСКОГО КЛИРА
- КОНСТАНТИН КАК СПАСИТЕЛЬ, ОСВОБОДИТЕЛЬ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БОГА
- ОТ ЦЕРКВИ ПАЦИФИСТОВ К ЦЕРКВИ ВОЕННЫХ ПОПОВ
- ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ И УЖЕСТОЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
- БОРЬБА КОНСТАНТИНА ПРОТИВ ЕВРЕЕВ, «ЕРЕТИКОВ», ЯЗЫЧНИКОВ
ГЛАВА 6 ПЕРСИЯ, АРМЕНИЯ И ХРИСТИАНСТВО
- СВ. ГРИГОР УНИЧТОЖАЕТ АРМЯНСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО И ОСНОВЫВАЕТ НАСЛЕДНЫЙ ПАТРИАРХАТ
- ПЕРВОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО МИРА - ВОЙНА ЗА ВОЙНОЙ «ВО ИМЯ ХРИСТА»
- НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ КОНСТАНТИНА И «НАСТАВЛЕНИЕ О ВОЙНЕ» ОТЦА ЦЕРКВИ АФРААТА
ГЛАВА 7 ХРИСТИАНСКИЕ СЫНОВЬЯ КОНСТАНТИНА И ИХ ПРЕЕМНИКИ
- УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ДИНАСТИИ ЧЕРЕЗ РАСПРАВУ С РОДСТВЕННИКАМИ
- ПЕРВЫЕ ВОЙНЫ МЕЖДУ БЛАГОЧЕСТИВЫМИ ХРИСТИАНАМИ
- ХРИСТИАНСКИЙ СТИЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КОНСТАНЦИЯ
- ОТЕЦ ЦЕРКВИ ПРОПОВЕДУЕТ РАЗБОЙ И УБИЙСТВО
- ПЕРВЫЙ ШТУРМ ХРАМА, ПЫТКИ И ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРРОР ПРИ КОНСТАНЦИИ
- РЕЗНЯ ПРИ ПРАВОВЕРНОМ ГАЛЛЕ
- ЯЗЫЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ЮЛИАНЕ
- ХРИСТИАНСКИЕ СКАЗКИ УЖАСОВ
- ИОВИАН, ВАЛЕНТИНИАН I И ВАЛЕНТ
- ПОТОКИ КРОВИ ПРИ КАТОЛИКЕ ВАЛЕНТИНИАНЕ
- СТРАХ И ТРЕПЕТ ПРИ АРИАНИНЕ ВАЛЕНТЕ
ГЛАВА 8 УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ АФАНАСИЙ (ПРИМЕРНО 295-373 гг.)
- СЛОЖНАЯ СУЩНОСТЬ БОГА И ВОТЧИНА МРАКА
- БОРЬБА НЕ ЗА ВЕРУ ЗА ВЛАСТЬ, ЗА АЛЕКСАНДРИЮ
- НИКЕЙСКИЙ СОБОР И «КОНСТАНТИНОВСКИЙ» СИМВОЛ ВЕРЫ
- ХАРАКТЕР И ТАКТИКА УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ
- ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАВЕТНИЧЕСТВО АФАНАСИЯ, ПОДДЕЛКИ И СМЕРТЬ АРИЯ
- «ПОЛЕ БИТВЫ» АЛЕКСАНДРИИ ПРИ ПАТРИАРХАХ АФАНАСИИ И ГРИГОРИИ
- АНТИОХИЯ И МЕЛЕТИАНСКИЙ РАСКОЛ
- БЛИЗКОЕ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ СОСТОЯНИЕ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ И УГРОЗА ВОЙНЫ С КАТОЛИЧЕСКОГО ЗАПАДА
- ВОЗВРАЩЕНИЕ АФАНАСИЯ (346 г.), НОВОЕ БЕГСТВО (356 г) И ШЕСТЬ ЛЕТ ПРИБЕЖИЩА У ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ КРАСАВИЦЫ
- СИНОДЫ АРЛЯ, МИЛАНА, РИМИНИ, СЕЛЕВКИИ И ТРАГИКОМИЧЕСКИЕ СПЕКТАКЛИ ЕПИСКОПОВ ЛЮЦИФЕРА КАЛЬЯРСКОГО И ЛИБЕРИЯ РИМСКОГО
- БЕССОВЕСТНЫЕ ОТЦЫ СОБОРА И ПАТРИАРХ ГЕОРГИЙ, АРИАНСКИЙ «ВОЛК», МОНОПОЛИСТ И МУЧЕНИК
ГЛАВА 9 УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ АМВРОСИЙ (ПРИМЕРНО 333 или 339-397 гг.)
- ПОЛИТИКА АМВРОСИЯ - ПРИМЕР ДЛЯ ЦЕРКВИ ДО СИХ ПОР
- СВ. АМВРОСИЙ ПОНУЖДАЕТ К УНИЧТОЖЕНИЮ ГОТОВ - И ПЕРЕЖИВАЕТ «ГИБЕЛЬ МИРА»
- ИМПЕРАТОР ФЕОДОСИЙ «ВЕЛИКИЙ» БОРЬБА ЗА КАТОЛИЦИЗМ И «ПРОЛИВАТЬ КРОВЬ КАК ВОДУ»
- ПОДАВЛЕНИЕ АМВРОСИЕМ ЯЗЫЧЕСТВА
- АМВРОСИЙ УНИЧТОЖАЕТ АРИАНСКОЕ ХРИСТИАНСТВО ЗАПАДА
- НАХОДКИ УЧИТЕЛЯ ЦЕРКВИ, ИЛИ «L'ELEMENTO SOPRANATURALE»
- ОБЛАВА НА ПРИСЦИЛЛИАНА ПЕРВЫЕ КАЗНИ ХРИСТИАН ХРИСТИАНАМИ
- УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ АМВРОСИЙ: ФАНАТИЧНЫЙ ЮДОФОБ ПЕРВОЕ СОЖЖЕНИЕ СИНАГОГИ С ОДОБРЕНИЯ И ПО ПРИКАЗУ ХРИСТИАНСКОГО ЕПИСКОПА
- ДВОЙСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ АМВРОСИЯ И ВОЙНА МЕЖДУ КАТОЛИЧЕСКИМИ ГОСУДАРЯМИ
- ДВЕ БОЙНИ «РЕШИТЕЛЬНО ХРИСТИАНСКОГО» ИМПЕРАТОРА И ОБЪЯСНЕНИЕ КРОВАВОЙ РЕЗНИ АВГУСТИНОМ
- БОРЬБА ФЕОДОСИЯ «ВЕЛИКОГО» ПРОТИВ «ЕРЕТИКОВ»
- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ВОЙНОЙ ПРОТИВ ЯЗЫЧЕСТВА
ГЛАВА 10 УЧИТЕЛЬ ЦЕРКВИ АВГУСТИН (354-430 гг.)
- «ГЕНИЙ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ» И БОРЬБА «ДО ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ»
- ПОХОД АВГУСТИНА ПРОТИВ ДОНАТИСТОВ
- НИЗВЕРЖЕНИЕ ПЕЛАГИЯ
- АТАКА АВГУСТИНА НА ЯЗЫЧЕСТВО
- ЕПИСКОП ИЗ ГИППОНА И ЕВРЕИ
- АВГУСТИН САНКЦИОНИРУЕТ «СПРАВЕДЛИВУЮ ВОЙНУ», «СВЯЩЕННУЮ ВОЙНУ» И НЕКОТОРЫЕ ВОЕННЫЕ НАПАДЕНИЯ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ОБ АВТОРЕ
Примечания
Вы, конечно ребята извините, но это же антихристианская книга. Чего ее ждать, да и еще с нетерпением ??? Не могу понять...
Есть факты, а есть их подача и трактовка... Как фактологический материал - книга, безусловно, интересная, можно не разделять их трактовку автором...
А будет ли оцифрован и второй том?
он уже оцифрован, скоро будет
Очень жду!