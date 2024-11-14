Антонио Негри - Учреждающая власть - Трактат об альтернативах Нового времени

Вышедшая в свет в 1992 году в Италии, в 1994 — в Соединенных Штатах, в 1996 — во Франции, а затем и в других странах, «Учреждающая власть» жила подпольной жизнью. Первые издания везде закончились (чем и оправдывается переиздание), но дискуссия была, скажем так, едва ощутимой. И все же она была. Некоторые тематические элементы вызвали обсуждение, а в ряде случаев спровоцировали и более оживленную критику. В первую очередь обсуждалось наше прочтение политической теории Нового времени как самого настоящего метафизического нарратива об эпохе (она является им в большей степени, чем картезианское сомнение или кантианский трансцендентализм). Это значит, что здесь, в политическом, проявляется онтологическая укорененность Нового времени. Во-вторых, тот факт, что внутри развития модерна и в противоход ему имелся ряд радикальных (антимодерных) альтернатив, принципиально определенных мыслью Макиавелли, Спинозы и Маркса. В-третьих, связка конституции и революции, описанная нами в терминах кризиса: если учреждающая власть является фигурой онтологии, то кризис — это не просто отдельное событие, но длительное производство событий, диспозитив, всегда открытый пришествию грядущего. В-четвертых, тезис, что через все великие революции Нового времени — от революции итальянского гуманизма до Английской революции XVII века, от Американской и Французской и вплоть до Русской революции — проходит некая творческая способность, которая не находит удовлетворения в себе самой, и следовательно, не находит его даже в институциональном (юридическом) решении, но всегда ищет нечто потустороннее, нечто всегда открытое. И в-пятых, утверждение, что, следовательно, критическая и кризисная природа учреждающей власти является могуществом и освобождением критической мысли от любой подчиненной позиции, а также условием практики, когда та стремится к осуществлению.

Как мы сказали, успех этих тезисов в области современной политической теории был едва заметным. Но были и те, кто сделал «Учреждающую власть» объектом вполне открытой полемики. В первую очередь это Этьен Балибар, который — помимо того что он перевел книгу на французский — открыл ее для критики, в основном обвиняя в том, что она подпитывается виталистской идеей об учреждающем процессе. Хотя и соглашаясь с историческими рамками, в которых разворачивается анализ, Балибар тем не менее считает, что понятие учреждающей власти не может быть противопоставлено понятию учрежденной власти: такая позиция сделала бы природу учреждающей власти хрупкой, а не состоятельной; виртуальной, а не реальной. Поэтому, согласно Балибару, учреждающая власть не может подвергаться риску быть сведенной к некой этической фигуре (к одному из двух источников морального творчества, каким его видел Бергсон), но скорее должна представляться как реальная способность устанавливать право, завершать себя в нем, пусть даже и революционизируя его. С противоположного фланга Джорджо Агамбен в «Ното васег», воздав должное онтологической укорененности учреждающей власти, критикует ее теорию, обнаруживая в ее деятельности фигуру, которая, как ему представляется, не может быть оторванной от фигуры учрежденной власти, иными словами, от суверенитета. Согласно Агамбену, учреждающая власть притягивается своей противоположностью и поэтому не может считаться ни радикальным обновлением реальности, ни тематическим признаком революционного движения. Короче говоря, для Агамбена учреждающая власть формально включена в учрежденную власть, в суверенитет, в политическую традицию модерна. Оба варианта критики, часто повторявшиеся другими (дружественными или нет) рецензентами, как раз в своей противоположной и альтернативной типичности представляют собой проблему, в переплетения которой я хотел бы здесь погрузиться, чтобы попробовать сконструировать возможный ответ.

Антонио Негри - Учреждающая власть - Трактат об альтернативах Нового времени

Перевод с итальянского С. Ермакова

Санкт-Петербург, «Владимир Даль», 2024

ISBN 978-5-93615-343-3

Антонио Негри - Учреждающая власть - Трактат об альтернативах Нового времени - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Глава I. УЧРЕЖДАЮЩАЯ ВЛАСТЬ КАК ПОНЯТИЕ КРИЗИСА

1. О юридическом понятии учреждающей власти

2. Абсолютная процедура, конституция, революция

3. От структуры к субъекту

Глава II. ДОБЛЕСТЬ И ФОРТУНА. МАКИАВЕЛЛИАНСКАЯ ПАРАДИГМА

1. Логика времени и нерешительность Принцепса

2. Демократия как абсолютное правление и реформа Ренессанса

3. Критическая онтология учреждающего принципа

Глава III. АТЛАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ТЕОРИЯ КОНТРВЛАСТИ

1. Mutatio и anakyklosis

2. Харрингтон: учреждающая власть как контрвласть

3. Учреждающий двигатель и конституционалистское препятствие

Глава IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

1. Учреждающая власть и «фронтир» свободы

2. Homo politicus и республиканская машина

3. Кризис события и переворачивание тенденции

Глава V. РЕВОЛЮЦИЯ И КОНСТИТУЦИЯ ТРУДА

1. Руссоистская загадка и время санкюлотов

2. Конституция труда

3. Завершить революцию

Глава VI. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ДИАЛЕКТИКИ

1. Учреждающая власть в революционном материализме

2. Ленин и Советы: институциональный компромисс

3. Социализм и предприятие

Глава VII. УЧРЕЖДЕНИЕ МОГУЩЕСТВА

1. Multitudo et potentia: проблема

2. Конститутивная дисутопия

3. По ту сторону Нового времени

С. А. Ермаков. Послесловие переводчика