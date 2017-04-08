Долгое время неокантианство считалось перевернутой страницей истории философии, вызывающей в лучшем случае"архивный" интерес. Поэтому когда современная философия столкнулась с фактом свершившегося в конце ХХ в. "переоткрытия" и возрождения неокантианства мысли, перед исследователями возникла проблема, состоящая не только в теоретическом обосновании этого факта, но и в определении дальнейших теоретико-методологических перспектив исторического опыта этого философского течения.

Развернувшиеся исследования охватывают широкий спектр философских проблем, разработанных в рамках неокантианства, — от проблемы метода в научном познании, понятий бытия и субъекта и их функции в неметафизической философской теории, проблемы автономной личности и ее значения для обоснования нормативной этики — до проекта систематически выстроенной философской эстетики и антропологии, вопросов о возможности критической философии религии и проблем социального воспитания и общественного устройства, — неожиданно обнаруживая их остро актуальное звучание. Актуализации неокантианства во многом способствуют проекты, благодаря которым состоялось открытие такого феномена российской философии и культуры первой половины XX в., как русское неокантианство.

Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры

[под ред. И. Н. Грифцовой, Н. А. Дмитриевой]

М. Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 567 с. (Humanitas).

ISBN 978-5-8243-1458-8

Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры - Содержание

Предисловие

Введение

Раздел I. Кант и неокантианство Глава 1. Неокантианство: кантианские сюжеты и мотивы Карлики на плечах гиганта? Рецепция Канта в неокантианстве (У. Рени) О метафизических проблемах в марбургском неокантианстве (X. Хольцхай) Функционализм как трансцендентальный принцип в философии Марбургской школы (В. Е. Семёнов) Глава 2. Вокруг Канта: полемика и размышления О необходимости переоценки неокантианства в свете современной интерпретации системы И. Канта (Л. А. Калинников) Право на Канта: к спору Адольфа Тренделенбурга и Куно Фишера {М. Р. Дёмин) «Естественное чувство системы ради единства разума»: Герман Коген как читатель кантовской философии истории (Я. Фьорато)

Раздел II. Логика познания и философия науки Глава 3. Неизбежные контакты: Гуссерль и неокантианство Ранний Гуссерль и неокантианство: Размежевание с Ф. А. Ланге в «Философии арифметики» (Я. В. Мотрошилова) Конструкция и конституция, или Каково содержание опыта? Гуссерль vs. неокантианцы (С. Люфт ) Гуссерль vs. Кассирер: жизненный мир или символический универсум культуры? (А. В. Фролов) Глава 4. Неокантианство и наука в философии А. Риля Особенности философского критицизма Алоиза Риля (Д. Миронова) Алоиз Риль и культура знания в неокантианстве (Э. В. Орт) Глава 5. Взгляд из России Логика в русском неокантианстве: образ логики А. И. Введенского (В. Я. Брюшинкин, В. С. Попова) Учение о бесконечном суждении Якова Гордина (И. Лейтане) Немецкое неокантианство в контексте российской гуманитарной мысли: С. Л. Рубинштейн (В. А. Лекторский) Основные черты теории познания В. Э. Сеземана (К В. М иклуш) Глава 6. Неокантианская философия и современная наука Понятие и суждение в философии Г. Когена (Т. Б. Длуган) Отто Бук и понятие материи у Майкла Фарадея (М. Джованелли) Дмитрий Гавронский и Эрнст Кассирер: из истории Марбургской школы (М. Феррари) Неокантианство и радикальный конструктивизм: тема реальности (Б. И. Пружинин)

Раздел III. Человек — общество — история Глава 7. Проблема социального Аксиология социального у Генриха Риккерта (К. Крайней) Понятие государства в немецком идеализме (О позиции Эрнста Кассирера в исторической полемике) (X. Мёккель) Глава 8. Русское зеркало Учение Германа Когена в России: особенности рецепции (В. Я. Белов) Право и мораль. Пауль Наторп и интерпретация Борисом Вышеславцевым Канта и Фихте (Ю. Штольценберг) Глава 9. Неокантианство и марксизм История и идеалы: значение некоторых неокантианских тем в спорах русских марксистов на рубеже XIX и XX веков (Д. Стейла) Критическая философия сегодня: неокантианство и современный марксизм (Ю. А. Муравьев)

Раздел IV. Неокантианская антропология Глава 10. На подступах к философии человека Кант и Ницше, или Автономная личность и сверхчеловек. Антиномии персональности в русском философском критицизме рубежа XIX—XX веков (Я. С. Плотников) Неокантианство и Лев Толстой: от «наукоучения» к учению о человеке (Я. А. Дмитриева) Несостоявшаяся альтернатива: неокантианская педагогика в России в начале XX века (К. В. Фараджев)

Раздел V. Религия и культура Глава 11. Коген и философия религии Идеи для новой концепции субъекта в «Религии разума из источников иудаизма» Германа Когена (3. А. Сокулер) От «вечного принципа логики» к мессианскому будущему. Аспекты времени в когеновской критике рациональности (Р. Шиндлер) Глава 12. Проблемы неокантианской эстетики Бахтин и неокантианство (подступы к проблеме) (В. Л. Махлин) Герман Коген и Михаил Бахтин: диалог об эстетике? (М. Е. Соболева) Проблема эстетического в философии Генриха Ланца(О. А. Попова) «Сижу за ширмой...»: Александр Блок и Андрей Белый(А. Н. Круглов) Соотношение образного и нравственного начал в творческом мире Бориса Пастернака (Е. Б. Пастернак) Эстетика Г. Когена в контексте современного искусства: актуальные проблемы (Т. А. Акиндинова) Глава 13. Критика культуры Критический идеализм в эпоху различия (А. Пома) Неокантианство сегодня: нерешенные вопросы (Г. Эдель)



Указатель имен. Составитель И. И. Ремезова

Предметный указатель. Составитель Н. А. Дмитриева

Сведения об авторах

Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры - Предисловие

Предлагаемая вашему вниманию монография - результат совместной работы интернационального авторского коллектива. В ходе этой работы происходил интенсивный обмен идеями, тезисами и текстами как в рамках российских и международных инициативных проектов, семинаров и конференций, так и по всемирной сети Интернет.

Важной вехой в этом процессе стала Международная научная конференция «Неокантианство немецкое и русское: от логики познания к “социальной педагогике”», прошедшая в Российско-Немецком Доме 29—31 мая 2008 г. при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Немецкого научно-исследовательского Сообщества (DFG). Инициатором и непосредственным организатором этой конференции выступила кафедра философии Московского педагогического государственного университета при поддержке журнала Президиума Российской академии наук «Вопросы философии», факультета философии и психологии Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (декан В. Н. Белов), профессора Ю. Штольценберга (Университет им. Мартина Лютера, Галле — Виттенберг, Германия) и Общества Германа Когена (Цюрих, Швейцария).

Дискуссии, состоявшиеся в рамках этой конференции и посвященные актуальнейшим вопросам современного этапа в исследованиях неокантианства, показали необходимость заново продумать те или иные позиции и представить читателю не просто сборник конференционных материалов или тяготеющих к самостоятельности статей, а методологически выверенное монографическое исследование, подчиненное единой логике.

От лица авторского коллектива редакторы благодарят всех, кто всемерно способствовал успешному сотрудничеству и, соответственно, появлению этой монографии. Мы выражаем искреннюю благодарность ректору, академику РАН и РАО В. Л. Матросову и в целом ректорату Московского педагогического государственного университета, переводчикам П. В. Резвых, А. Н. Круглову и А. К. Судакову, работавшим на конференции, и тем, кто осуществил письменные переводы «препринтов» с иностранных языков на русский и с русского на немецкий или английский, что позволило сделать максимально продуктивной научную коммуникацию, — В. А. Беляеву, О. В. Вышегородцевой, Н. А. Дмитриевой, Т. Мёккель, Д. Мироновой, П. Науману, Л. А. Перевезенцевой, П. В. Резвых, А. К. Судакову, Р. А. Счастливцеву, А. В. Фролову. Мы сердечно благодарны тем сотрудникам кафедры философии МПГУ, кто оказал посильную помощь в подготовке и проведении конференции, — прежде всего Е. Г. Волковой и Е. В. Черкуновой, а также просто друзьям: М. В. Сахаровой, А. Н. Аверюшкину, А. П. Гавриловой, Н. В. Кочеткову, О. О. Куликовой, Е. М. Шемякиной.

За финансовую поддержку конференции мы признательны Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) (проект № 08-06-06041 г) и Немецкому научно-исследовательскому Сообществу (DFG), а также Российско-Немецкому Дому в лице его директора д-ра И. Хеч и заместителя директора А. А. Медведева за предоставление помещений и оборудования для проведения заседаний конференции.

Мы благодарим Российский фонд фундаментальных исследований, без финансовой поддержки которого эта книга не увидела бы свет. По предварительной договоренности с издательством «Kоnigshausen & Neumann» (Вюрцбург, Германия) она готовится к выходу также на немецком и английском языках под редакцией Ю. Штольценберга и Н. А. Дмитриевой.

И. Н. Грифцова, Н. А. Дмитриева