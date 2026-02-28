«История ромеев» является важнейшей работой Григоры и одним из главных источников по византийской истории XIII—XIV вв. Ее 37 книг охватывают период с 1204 по 1359 г., но наиболее подробно автор описывает исторических деятелей своего времени и события, свидетелем и, подчас, участником которых он был как лицо приближенное к императорскому двору. Особое внимание он уделяет церковным спорам.

Первый том настоящего трехтомного издания содержит книги с I по XI в новом современном переводе.

Никифор Григора - История ромеев - Том 1

Пер. с греч. Р. В. Яшунского, вступ. ст. Л. Герд

СПб.: Свое издательство, 2013. — XLII, 438 с. - (SERIA BYZANTINA).

ISBN 978-5-4386-0136-4

Никифор Григора - История ромеев - Григора и его эпоха

Византийская империя, наследница империи Римской, до начала VII в. являлась мощной державой, в пределы которой входил весь бассейн Средиземного моря и значительная часть Ближнего Востока. На западе она простиралась до Атлантического океана, на востоке — до границ Персии. Константинополь, «Второй Рим», мыслился ромеями как центр ойкумены, а народы, еще не вошедшие в состав Империи и не просвещенные светом христианства — как потенциальные подданные византийского императора. Из этой универсалистской концепции исходила и внешняя политика византийских императоров, и миссионерская политика вселенской церкви как на западе, так и на востоке Империи (даже титул «вселенский патриарх» был усвоен себе, в конечном счете, Константинопольским, а не Римским, горячо протестовавшим против такой «узурпации величия»,епископом).

Можно сказать, что на этом универсализме базировалось сознание каждого сколько-нибудь просвещенного жителя Империи. Однако с течением времени для могущественного государства начинается время неудач. С севера наступают варвары, с востока персы, затем арабы. Запад оказывается мало послушен византийскому императору и живет своей жизнью. Вслед за политическими событиями приходит и церковное разделение: многочисленные периоды колебаний, охлаждения и сближения отношений закончились, наконец, окончательным расколом в 1054 году.

Между тем Сирия и Палестина уже несколько столетий находились под властью мусульман, что затрудняло паломничество к святым местам. Эпоха Крестовых походов — переломный этап в истории Византийской империи. Проход крестоносцев через византийские земли, соперничество латинского духовенства с православным создавали ситуацию нестабильности. Подлинной трагедией для Восточно-римской империи явился Четвертый крестовый поход и разграбление Константинополя в 1204 году. От этого удара Византия уже не смогла оправиться никогда. Если до Крестовых походов она представляла собой пусть и осаждаемое с разных сторонврагами, но вполне благополучное государство, то после начала XIII века остались одни лишь обломки былого величия.

В Константинополе была основана Латинская империя, управляемая императорами франкского происхождения. Феодор I Ласкарис создает византийское государство в Малой Азии, в Никее, где византийскому двору и патриарху было суждено находиться в течение почти 60 лет. На северо-западе греческих земель, в Эпире, создается другое малое византийское государство — Эпирский деспотат; на востоке Малой Азии, в Трапезунде, была образована Трапезундская империя, во главе которой встали правители из рода Комнинов[1].

В 1261 году Михаилу VIII Палеологу удается отвоевать Константинополь. Император возвращался в историческую столицу великого государства. Перед ним стояла чрезвычайно трудная задача консолидации греческих земель. Для укрепления империи Михаил не брезговал никакими средствами: в 1274 году была заключена Лионская уния с западной церковью; побочная дочь Михаила была выдана замуж за монгольского хана Ногая; императору приходилось лавировать между венецианцами, генуэзцами и французами, каждые из которых стремились к господству в Восточном Средиземноморье и к овладению византийским наследством. Михаил сумел спасти государство от грозившей ему опасности со стороны королевства Обеих Сицилии и передал престол своему сыну Андронику II Старшему (1282-1328)[2].

В 1295 году Андроник короновал со-императором своего сына Михаила IX. Сын Михаила, внук Андроника Старшего — Андроник Младший — был некогда любимцем деда. Но его легкомыслие и, в частности, одно из любовных приключений, закончившееся убийством брата и повлекшее за собой преждевременную смерть его отца Михаила IX, изменило отношение деда к внуку. Между ними началась междоусобная борьба; партия Андроника Младшего одержала победу, и его дед был вынужден отречься от престола и постричься в монахи. Ко времени смерти Андроника III в 1341 году его старшему сыну, Иоанну V, едва исполнилось одиннадцать лет. Вокруг престола разгорелась долгая гражданская война, возглавляемая с одной стороны партией Анны Савойской, матери малолетнего императора, ее сторонника Апокавка и патриарха Иоанна Калеки, с другой — Иоанном Кантакузином, человеком, приобретшим колоссальное влияние еще при жизни Андроника III.

Уже несколько месяцев спустя после смерти Андроника в Дидимотихоне, во Фракии, Кантакузин провозгласил себя императором Иоанном VI. Вскоре после этого состоялась коронация Иоанна V в Константинополе. Кантакузин, заручившись поддержкой турок (он даже выдал свою дочь за османского султана), одержал верх в борьбе.В Адрианополе состоялась его коронация иерусалимским патриархом, после чего он вступил в Константинополь. Вскоре последовала новая коронация Кантакузина, а его дочь Елена была выдана замуж за Иоанна V. Однако устраненный от власти молодой император в конце 1354 г. вступил в столицу, Кантакузин был вынужден отречься от престола и постригся в монахи с именем Иоасаф.

Главное внимание в области внешней политики при Андрониках было направлено на Сербию и на османов. Если Карлу Анжуйскому не удалось образовать греко-латинское государство, то в XIV в. к этому был близок сербский король Стефан Душан. Самой страшной угрозой на востоке было усиление турок-османов, которымкак раз и было суждено создать столетием позднее огромную империю, включившую в себя и греков, и южных славян. В этих условиях Андроник II решил прибегнуть к посторонней помощи, которая не замедлила явиться в лице испанских (каталонских) наемников. Предводитель этой дружины, Рожер де Флор, поставил Андронику неслыханные условия за помощь против турок — брак с племянницей императора, титул великого дуки и крупную сумму денег. Император был вынужден согласиться, и испанцы прибылив Византию. После нескольких удачных военных операций стало ясно намерение Рожера устроить свое собственное княжество в Малой Азии. Вымогательства каталонского предводителя окончились тем, что Андроник пожаловал ему титул кесаря; однако его торжество было непродолжительным: в Адрианополе Рожер и его спутники были перебиты по велению находившегося там Михаила IX. После этого были совершены нападения на испанцев в Константинополе и других городах. Тогда каталонцы, сосредоточенные у Галлиполи, порвали союзный договор с Византией и двинулись на запад, опустошая все на своем пути. В Греции они разгромили французов и утвердили в Афинском герцогстве свое владычество[3].

Между тем турки воспользовались уходом испанцев, а также гражданской войной между дедом и внуком Андрониками и завоевали ряд крупных византийских городов: Пруссу (Бруссу), которая стала столицей государства османов, Никею и Никомидию, и вплотную подошли к берегу Мраморного моря. К 1341 году, когда умер Андроник III, турки уже были полными властителями Малой Азии и стали угрожать даже Константинополю. Выполнение намеченного ими плана облегчалось постоянными внутренними раздорами в империи, особенно при Иоанне Кантакузине, который регулярно вмешивал османовво внутренние дела государства. Именно на турок опирался Кантакузин в своей борьбе против Иоанна V Палеолога. Для удовлетворения финансовых требований османов Кантакузин даже отдал им деньги, присланные московским великим князем Симеоном Гордым на восстановление храма Св. Софии.

С согласия Кантакузина турки основали свои первые поселения на Галлиполийском полуострове, на европейском берегу Дарданелл; по его же приглашению турецкие отряды опустошали Фракию. Понятно, что когда в начале 1350-х годов в руках турок оказалась крепость Цимпа на Галлиполийском полуострове, уже никакие предложения денег не могли заставить их уйти оттуда. После землетрясения 1354 года, когда множество городов и сел по южному берегу Фракии было разрушено, турки взяли в свои руки несколько оставленных населением городов, в том числе крепость Каллиполис (Галлиполи), выстроили там сильные укрепления и поместили большой гарнизон. Опасность, которую они представлялидля Константинополя, была очевидна всем. Конечно, виноват в их продвижении был не один Кантакузин: Подобно ему, союза с османами искали венецианцы и генуэзцы, а также сербский король Стефан Душан. Отсутствие единства в среде христиан и явилось главной причиной быстрого продвижения османов на Балканский полуостров.

В соперничестве между Венецией и Генуей Андроник II взял сторону последней, и после этого генуэзцы получили у императора разрешение обнести свою колонию в Галате стенами, построив таким образом укрепленный латинский городок напротив столицы. Доходы этого «государства в государстве» росли (по свидетельству Никифора Григоры, только таможенные сборы достигали ежегодно до 200 ООО золотых). Пользуясь почти полным отсутствием флота у Византии, генуэзцы установили контроль над всей торговлей в Черном и Эгейском морях. Иоанн Кантакузин, сознавая опасность для государства со стороны Галаты, приступил к постройке военных и торговых судов. Генуэзцы решили силой противостать замыслам Кантакузина: они построили на возвышенности стены и башню. Когда греческий флот вошел в Золотой Рог, разразившаяся буря и неопытность византийских капитанов привели к полному разгрому нового флота. Таким образом, Галата еще более укрепилась.

С генуэзской монополией не могли смириться и венецианцы, и от немедленного столкновения обеих морских держав их удержала только чума 1348 года, принесенная из Северного Причерноморья генуэзскими кораблями в Константинополь. Когда эпидемия несколько поутихла, венецианцы в союзе с арагонским королем предприняли военные действия против Генуи. Решающая битва произошла в начале 50-х годов, однако не принесла победы ни той, ни другой стороне. Сближение генуэзцев с османами заставило Иоанна Кантакузина отказаться от союза с Венецией и примириться с генуэзцами. Однако противники были утомлены войной и заключили между собой мир. Войнаокончилась подписанием в 1381 году мира в Турине, главном городе Савойского государства[4].

Как уже было сказано, параллельно с османской опасностью, на западе для Византии серьезную угрозу представляло Сербское государство. Основанное в XII веке Стефаном Нема-ней, наивысшего расцвета оно достигло при Стефане Душане (1331-1355). Со вступлением на престол Иоанна V, когда в империи разразилась гражданская война, Душану, заключавшему союзы то с Кантакузином, то с его противниками, удалось завладеть большой частью Македонии (кроме Фессалоники) и направиться в сторону Константинополя. Важной вехой в его завоевательных походах было взятие Серр — греческого города в Македонии, который являлся стратегическим ключом ко всей области. Именно с Серрами связывают венчание на царство Стефана Душана, который именовал себя царем сербов и ромеев. Подобно болгарским царям XI и XIII веков, Симеону и Асеням, Душан стремился создать единое греко-славянское государство с центром в Константинополе: осуществить, пусть в малых масштабах, византийскую имперскую идею. Чтобы заручиться поддержкой греческого духовенства, он щедро одаривал пожертвованиями, привилегиями и льготами афонские монастыри.

Наконец, на Пасху 1346 года в Скопие при полном сборе сербского, болгарского и греческого духовенства, а также в присутствии прота Святой Горы было учреждено сербское патриаршество и состоялось торжественное венчание Стефана Душана царским венцом. Греческий язык стал официальным языком его царства наравне с сербским, новый «василевс» приблизил к себе представителей греческой знати. Однако мечтам о взятии Константинополя не удалось осуществиться: могущество турок и отсутствие флота не позволили Душану реализовать во всей полноте свои замыслы[5].

Эпоха Палеологов — этот последний период в истории Византийской империи — знаменита необыкновенно интересной, насыщенной и разнообразной интеллектуальной жизнью, которая сосредотачивалась в больших городах, и, конечно, в первую очередь, в Константинополе. Уже много десятилетий исследователи спорят о том, можно ли говорить о Ренессансе в Византии. Если рассматривать Ренессанс в широком смысле слова — как интеллектуальный подъем и расцвет всех направлений науки и искусства, — то, конечно, в Византии последних двух столетий он имел место; более того, так называемых «Ренессансов» в истории империи насчитывают несколько — в том числе Македонский, Комниновский.

[1] Эпохе Крестовых походови Латинской империи в Константинополе посвящено немало литературы. См.: Успенский Ф. И. История Крестовых походов.СПб., 1900; Васильев А. А. История Византийской империи. От начала Крестовых походов до падения Константинополя. СПб., 1998. С. 7-269; Runciman S. A History of the Crusades. Vol. 1-3. Cambridge, 1951-1954.

[2] О правлении Михаила VIII см.: Васильев А. А. История Византийской империи. С. 269-299; Runciman S. The Sicilian Vespers: A History of the Mediterranean World in the Later Thirteenth Century. 1958 (рус. пер.: Рансимен С Сицилийская вечерня: История Средиземноморья в XIII веке.СПб., 2007).

[3] Васильев А. А. История Византийской империи. С. 301-306.

[4] Васильев А. А. История Византийской империи. С. 323-328.

[5] Там же. С. 306-309.

Представляем вниманию читателей второй том «Истории ромеев» Никифора Григоры.

В него вошли книги с XII по XXIII и первые две главы книги XXIV, как и в editio princeps.

В Патрологии аббата Миня 148-й том доводится до конца двадцать четвертой книги, но разбивка Боннского издания, на наш взгляд, более соответствует логике произведения, поскольку том здесь оканчивается вместе с изложением Григорой его полемики с паламитами, которое представляет собой, по сути, отдельный богословский трактат, насыщенный цитатами из отцов Церкви и античных философов, а также собственными рассуждениями автора, после чего снова следует историческое повествование, продолжающееся затем и в двадцать пятой книге без какого-либо логического разрыва.

Эта полемическая часть, можно сказать, впервые переводится на новый язык, так как Я. Л. ван Дитен, автор немецкого перевода, обширные цитаты по большей части опускает, довольствуясь ссылками на соответствующие оригинальные тексты, а собственные рассуждения Григоры зачастую приводит в кратком пересказе (что отчасти компенсируется обширнейшими примечаниями, содержащими в себе богословский анализ).

Мы же пошли по другому пути и предложили собственный перевод цитируемых текстов даже в тех случаях, когда уже имеются старые русские переводы.

Это обусловлено, во-первых, тем, что Григора часто цитирует достаточно вольно, что-то для большей ясности вставляя от себя, а что-то меняя местами; и, во-вторых, необходимостью ставить цитаты в контекст собственных рассуждений Григоры, употребляя одни и те же варианты перевода греческих терминов (например, «энергия» или «деятельность») и сохраняя расставляемые им смысловые акценты.

Последнее даже заставило нас в некоторых случаях разойтись с традиционным прочтением древних авторов, так как иначе нарушилась бы внутренняя логика аргументов самого Никифора.

Мы также постарались отметить ряд цитат, по той или иной причине не указанных или неверно указанных ванн Дитеном, а также скрытые цитаты и аллюзии, преимущественно библейские.

Роман Яшунский Санкт-Петербург 25 октября 2014 г.

Никифор Григора - История ромеев - Том 2

Ρωμαϊκή Ιστορία / Пер. с греч. Р. В. Яшунского

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2014. - viii + 496 с. - (SERIA BYZANTINA).

ISBN 978-5-4240-0095-9

Ρωμαϊκή ιστορία - История ромеев Никифора Григоры - Том 2 - Книга двенадцатая

1. События, случившиеся на протяжении примерно ста пятидесяти лет до этого [времени], мы, по возможности кратко, изложили в одиннадцати книгах первого тома. А последующие мы будем освещать уже более подробно, поскольку следили за ними гораздо пристальнее. Ибо нам много чего довелось слышать и видеть лично. А чему мы сами не были свидетелями, о том получали точные сведения от непосредственных участников, так что и во втором случае знаем немногим хуже — а то и вовсе не хуже, — чем в первом. И, думаю, больше, чем обо всем, что происходило в последующие годы, желающие смогут узнать из имеющего быть сказанным — лучше даже, чем в любой Стое и платоновской Академии! — о различии между пороком и добродетелью и о том, как одна своим причастникам подает доброе, а другой своим, наоборот, злое. Ибо, восходя в обратном направлении от конца к началу, можно рассматривать и исследовать путь каждого из них, [начертанный] во времени, словно на некоей безошибочной картине, как бы посредством неких элементов, носящихся то іуда, то сюда, подобно Эврипу, и отсюда легко постигать принципы промысла.

Никифор Григора (ок. 1290-1361) — византийский эрудит, историк и астроном, участник богословских, так называемых «исихастских», споров середины XIV в., в которых он выступал оппонентом Григория Паламы. Автор ряда агиографических произведений, трудов по риторике, богословских трактатов и естественнонаучных, преимущественно астрономических, сочинений.

«История ромеев» является важнейшей работой Григоры и одним из главных источников по византийской истории ХIII - XIV вв. Ее 37 книг охватывают период с 1204 по 1359 г., но наиболее подробно автор описывает исторических деятелей своего времени и события, свидетелем и подчас участником которых он был как лицо, приближенное к императорскому двору.

Никифор Григора - История ромеев - Ρωμαϊκή ιστορία - Том 3

Пер. с греч. Р. В. Яшунского

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2016. — viii + 488 с.

SERIA BYZANTINA

ISBN 985-5-7164-0706-0

Никифор Григора - История ромеев - Ρωμαϊκή ιστορία - Том 3 - Содержание

Список используемых условных названий и сокращений