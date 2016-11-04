Никольский - Доктрина преподобного Симеона Нового Богослова о теозисе
У многих протестантских церквей проблема святости трактуется в ракурсе их доктрины о предопределении: то есть изначально до начала мира сего некоторые люди избраны для рая, а некоторые для ада. Та же, в принципе, позиция и у мусульман - Аллаха нет в этом мире, Аллах в небесах, за «девяносто девятью завесами».
А значит нет и святых, хотя есть, конечно, выдающиеся мусульмане, есть те, о ком с великим почтением говорится в Коране: общие в иудаизме и христианстве ветхозаветные пророки: Ибрахим-Авраам, Муса-Моисей. Шииты почитают праведного халифа Али. Иса бен-Марьям - Иисус Сын Марии, почитается как пророк, но здесь-то и очевидна разница: одно дело - говорить о пророке Исе, добавляя каждый раз к его имени традиционное мусульманское «мир ему», другое - молиться Ему и почитать места, с Ним связанные.
Соответственно в протестантизме и исламе господствует представление о том, что святость это на 200% дар Божий, от которого нельзя отказаться, ведь свободы нет и потому никакого примера святой жизни быть и не может, и тем более бессмысленно говорить о ходатайстве святых. А в Католичестве и Православии это дар Божий, только зов и силы для жизни во Христе и со Христом, а «вектор» человек определяет сам, то есть человек идет за Христом и подражает Ему свободно.
Никольский Евгений Владимирович - Доктрина преподобного Симеона Нового Богослова о теозисе и богоподобии человека
М.: ЛЕНАНД, 2015. — 128 с.
ISBN 978-5-9710-1371-6
Никольский Евгений Владимирович - Доктрина преподобного Симеона Нового Богослова о теозисе и богоподобии человека - Содержание
ГЛАВА 1 Христианское понятие обожения. Его отличие от аналогичных понятий в иных религиях. Учение об обожении в Библии и его развитие у христианских авторов до XI века
- § 1.1. Христианское понятие об обожении
- § 1.2. Сравнительный анализ христианского ученияоб обожении и его аналогов в нехристианскихмистических учениях
- § 1.3. Учение об обожении в Библии
- § 1.4. Развитие учения об обожении у христианских авторов до XI века
ГЛАВА 2 Учение преподобного Симеона о человеке как образе и подобии Божий и домостроительстве его спасения
- § 2.1. Биографические сведения о преподобном Симеоне Новом Богослове
- § 2.2. Образ и подобие Божие: предназначение человека в учении Симеона Нового Богослова
- § 2.3. Грехопадение и его последствия в рецепции святого Симеона
- § 2.4. Боговоплощение. Его значение для спасения человека и его обожения по преподобному Симеону
ГЛАВА 3 Путь к обожению по преподобному Симеону
- § 3.1. Значение личных усилий человека для достижения обожения. Спасающее значение Божественной благодати
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§ 3.2. Значение Церкви и таинств на пути к обожению
- 3.2.1 Таинство крещения и «крещение Духом»
- 3.2.2 Таинство Евхаристии
ГЛАВА 4 Учение преподобного Симеона Нового Богослова об обожении в его характерных аспектах
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§ 4.1. Учение преподобного Симеона об обожении в контексте темы Божественного Света
- 4.1.1. Учение преп. Симеона о Боге, являющемся как Свет
- 4.1.2. Последствия видения Божественного Света для человека
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§ 4.2. Вопрос о природе соединения с Богом: по сущности или по энергии?
- 4.2.1.Святоотеческие взгляды на различие сущности и энергий в Боге
- 4.2.2.Взгляды преподобного Симеона на трансцендентность Бога по существу и доступности Его в энергиях
- 4.2.3.К вопросу о сущностном соединении человека с Богом
- § 4.3. «Антропология цельности» преподобного Симеона Нового Богослова
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§ 4.4. Учение преподобного Симеона о сознательном характереобожения и о необходимости достижения обоженияеще в земной жизни
- 4.4.1. Учение о сознательном характере приобщения благодати
- 4.4.2. Начало теозиса в земной жизни христианина
- 4.4.3. Эсхатологические аспекты теозиса
Заключение
Библиография
Никольский Евгений Владимирович - Доктрина преподобного Симеона Нового Богослова о теозисе и богоподобии человека - Введение
«Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13,43). В комментарии на эти слова Господа Иисуса Христа, характеризующие состояние праведников в будущем веке, блаженный Феофилакт Болгарский говорит: «просияют как солнце» - поелику Солнце правды есть Христос, то праведники просветятся тогда подобно Христу, ибо говорится, что они будут как боги[1]. Эти слова относятся к будущему состоянию обожения праведников, которое будет даровано им как плод искупительного подвига Иисуса Христа. Такое толкование не случайно. Можно привести множество мест Священного Писания, которые Отцы церкви объясняли именно в русле христианского учения об обожении (теозисе) человека.
Учение об обожении[2], основанное на Священном Писании, было учением Церкви во все времена. Оно не было только плодом богословских домыслов и отвлеченных умозрений о Боге. Для Отцов Церкви обожение (или теозис) не идея, не теория, не догма, а, прежде всего, факт их внутренней (духовной) жизни. На этом факте, как на незыблемом фундаменте, они базировались во всех тех случаях, когда им приходилось решать спорные вопросы своего времени. Из этого факта они исходили при раскрытии своего сотериологического, этического и эсхатологического учения. Так, вопрос о божестве Христа был для Афанасия Великого не вопросом спекулятивного умозрения, а вопросом самой жизни, имевшим глубокое этико-сотериологическое значение. Принять или отвергнуть «йоту» для него значило решить вопрос о жизни и смерти человека, ибо жизнь последнего есть процесс обожения, а это обожение немыслимо без признания божеского достоинства Христа[3]. Но с другой стороны идея обожения не есть только результат мистических прозрений отдельных духовидцев. Церковь восприняла обожение как самую настоящую духовную реальность, и она молится об обожении человека и руководит им на пути к обожению[4].
Высшей стадией обожения является святость[5]. Светский, секулярный мир пропагандирует профанное понимание святости, лишенное какоголибо мистического, религиозно-сакрального смысла. Для них святость -категория аморфная, понимаемая более нравственно, или эстетически, а не онтологически. Обычно святыми именуют людей по тем, или иным причинам отличившихся, или проявивших нравственный героизм, в том числе самопожертвование. Такие взгляды на святость проникают и в мышление христиан, а о том, как они влияют на рецепцию сознания канонизированных монархов речь пойдет в нижеследующих главах.
Другие религиозно-философские и религиозные системы трактуют данную категорию по-своему. Классические протестанты - англикане, лютеране - чтят святых, в их служебниках есть к ним молитвы. А вот если мы возьмем более радикальных протестантствующих, баптистов, например, то увидим, что у них отсутствие почитания святых связано с целым комплексом других моментов: они отрицают почитание Божией Матери, почитание икон, Таинства.
С точки зрения баптиста, Господь не действует через реалии тварного мира, им незнакомо понятие благодати в исконно христианском смысле. Для них хлеб и вино Евхаристии - лишь хлеб и вино, они не могут стать чем-то иным. Православные и католики веруют, что перед ними Тело и Кровь Искупителя, потому что Господь «прелагает» эти вино и хлеб. Если здесь, в тварном мире, невозможно Божие действие, то нет и святых в понимании православных и католиков.
[1] Подробнее см: Благовестник, или толкование Блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарского на Святое Евангелие в четырех книгах. Евангелие от Матфея. М., 2001. С. 152
[2] Обычно как синоним к термину «обожение» используется слово «теозис». В нашей монографии оба термина употребляются как синонимы.
[3] Минин П. Главные направления древне-церковной мистики // Мистическое богословие. Киев, 1991. С. 339-340
[4] Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы: вступ. ст. А.И. Сидорова. М., 1996. (Репринт, изд.: Париж: YMCA PRESS, 1950). С. 394-395
[5] В богословии идут споры о соотношении понятий святость и теозис. Мы в рамках данной работы придерживаемся точки зрения о том, что святость- это высшая стадия теозиса, которую может достичь христианин. Более детально все частные аспекты раскрываются на страницах данной монографии.
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