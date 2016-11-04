У многих протестантских церквей проблема святости трактуется в ракурсе их доктрины о предопределении: то есть изначально до начала мира сего некоторые люди избраны для рая, а некоторые для ада. Та же, в принципе, позиция и у мусульман - Аллаха нет в этом мире, Аллах в небесах, за «девяносто девятью завесами».

А значит нет и святых, хотя есть, конечно, выдающиеся мусульмане, есть те, о ком с великим почтением говорится в Коране: общие в иудаизме и христианстве ветхозаветные пророки: Ибрахим-Авраам, Муса-Моисей. Шииты почитают праведного халифа Али. Иса бен-Марьям - Иисус Сын Марии, почитается как пророк, но здесь-то и очевидна разница: одно дело - говорить о пророке Исе, добавляя каждый раз к его имени традиционное мусульманское «мир ему», другое - молиться Ему и почитать места, с Ним связанные.

Соответственно в протестантизме и исламе господствует представление о том, что святость это на 200% дар Божий, от которого нельзя отказаться, ведь свободы нет и потому никакого примера святой жизни быть и не может, и тем более бессмысленно говорить о ходатайстве святых. А в Католичестве и Православии это дар Божий, только зов и силы для жизни во Христе и со Христом, а «вектор» человек определяет сам, то есть человек идет за Христом и подражает Ему свободно.