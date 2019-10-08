Хрестоматия по истории Русской Церкви с древнейших времен до середины XV века

И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал Владимир на другом берегу лимана, на расстоянии полета стрелы от города, и крепко сопротивлялись горожане. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изнемогать, и сказал Владимир горожанам: «Если не сдадитесь, то простою и три года». Они же не послушали его. Владимир же, изготовив войско свое, приказал насыпать землю горой у городских стен. И когда насыпали они, корсунцы, подкопав стену городскую, крали насыпанную землю, и носили ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же присыпали еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж именем Анастас, корсунянин, пустил стрелу, написав на ней: «Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока». Владимир же, услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: «Если сбудется это, — сам крещусь!»

И тотчас же повелел копать п оперек трубам, и перекрыли воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с дружиною своей и послал к цесарям Василию и Константину сказать: «Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». И, услышав это, опечалились цесари и послали ему весть такую: «Не пристало христианам жениться и выдавать замуж за язычников. Если же крестишься, то и ее получишь, и Царство Небесное воспримешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя». Услышав это, сказал Владимир посланным к нему от цесарей: «Скажите цесарям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде разузнал о законе вашем и люба мне вера ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи». И рады были цесари, услышав это, и упросили сестру свою, именем Анну, и послали к Владимиру, говоря: «Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе». Ответил же Владимир: «Пусть пришедшие с сестрою вашею и крестят меня». И послушались цесари и послали сестру свою, сановников и пресвитеров. Она же не хотела идти к язычникам и сказала им: «Лучше бы мне здесь умереть». И сказали ей братья: «Может быть, обратит Бог Русскую землю к покаянию, а Греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь? Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам то же». И едва принудили ее. Она же села на корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и отправилась через море.

Хрестоматия по истории Русской Церкви с древнейших времен до середины XV века

учебное пособие для высших учебных заведений

сост. свящ. И. А. Никулин

Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. 264 с.

ISBN 978-5-6041842-5-7

Хрестоматия по истории Русской Церкви с древнейших времен до середины XV века - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ПРИНЯТИЕ РУСЬЮ ХРИСТИАНСТВА И РУССКАЯ МИТРОПОЛИЯ В КИЕВСКОЙ РУСИ

1.1. Христианство на Руси до Крещения Руси

1.2. Крещение Руси

1.3. Высшее церковное управление и церковно-государственные отношения в Киевской Руси

1.4. Церковное просвещение на Руси в XI–XII веках

1.5. Монашество и богослужение в домонгольский период

ГЛАВА 2. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД МОНГОЛЬСКОГО ИГА

2.1. Русская Церковь между Ордой и Орденом

2.2. Деятельность русских митрополитов во второй половине XIII века — 1370-х годах

2.3. Смута на митрополии. Митрополит Киприан и Фотий

2.4. Автокефалия Русской митрополии

Хрестоматия по истории Русской Церкви с древнейших времен до середины XV века - Предисловие

Настоящая хрестоматия содержит источники по истории Русской Православной Церкви с древнейших времен до середины XV века. Главный принцип отбора документов состоял в том, чтобы опубликовать наиболее важные материалы по ключевым вопросам истории Церкви в Древней Руси, ориентируясь на учебные задачи дисциплины «История Русской Православной Церкви». Издание построено на основе проблемно-хронологического принципа. Первый раздел посвящен истории христианства в Киевской Руси до нашествия монголов (1237 г.). Во втором разделе приводятся источники по монгольскому периоду истории Русской Церкви, который традиционно завершается серединой XV века, событиями, связанными с установлением автокефалии. Большинство документов представлено в извлечениях и отрывках. По возможности, древнерусские тексты приводятся в переводе на русский язык с целью облегчения понимания смысла источников, что не оговаривается.