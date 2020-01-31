Нофал - Диалектика авраамического символа
Ислам: классика и современность
Вы держите в руках фундаментальную монографию, посвященную осмыслению предельных оснований мусульманской культуры. Ее автор - молодой украинский ученый Фарис Нофал - вырос на Ближнем Востоке и является билингвом. Арабо-мусульманская культура так же близка ему, как европейская. Кроме того, Фарис Нофал уже в течение долгого времени изучает средневековую арабо-мусульманскую мысль, в частности мутазилизм. Плодом этого изучения стал ряд серьезных исследований.
Данный труд является плодом многолетних размышлений над сущностными основаниями исламского сознания, доктринального образа жизни и мысли мусульман. Книга написана с исследовательских, философско-востоковедческих позиций: в ней не найти ни идеологических положений, ни политических призывов. Заметим, что это редкость: большая часть литературы, посвященной исламу, обычно касается социально-политических вопросов, умалчивая о первоосновах веры и знания, умалчивая о том, что может быть названо основанием возникновения и развития религиозных и светских идеологий в мусульманских регионах мира. Работа Фариса Нофала стремится восполнить этот пробел.
Фарис Османович Нофал - Диалектика авраамического символа
(Ислам: классика и современность)
Москва: ООО «Садра», 2020 г. - 328 с.
ISBN 978-5-907041-17-2
Фарис Османович Нофал - Диалектика авраамического символа - Содержание
От издательства
Вместо предисловия
I. Пролегомены. Логика исторического символа
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1. Феноменология мифа
- 1.1. Textus receptus
- 1.2. Ритуал
- 1.3. Религиозное право и этика
- 1.4. Догмат
- 1.5. Апофатика и катафатика. Первый предел мифа. «Фонема» мифа
- 1.6. «Семема» мифа. Миф как акт
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2. Экзистенциальная диалектика мифа
- 2.1. Миф и покой
- 2.2. Напряжение
- 2.3. Рекуррентность
- 2.4. Открытость
- 2.5. Невербальность
- 2.6. Эйдос как теос
- 2.7. «Философское самоубийство» мифологии. Конец и начало архетипичности
- 2.8. Экзистенциальное время мифа
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3. Миф как знаковая система
- 3.1. Знак как фрактал мифа
- 3.2. Знак и символ
- 3.3. Типология мифа
II. В поисках исламского символа
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1. Космогонический миф ислама
- 1.1. Картина творения
- 1.2. Онтология калима
- 1.3. «Именная» власть человека
- 1.4. Агностицизм исламского мифа
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2. Литургический миф ислама
- 2.1. «Правоведение поклонения»
- 2.2. Право и этика
- 2.3. Линейная дискретность поклонения
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3. Эсхатологический миф ислама
- 3.1. Общая картина
- 3.2. Телесность как онтологический принцип
- 3.3. Над-телесные наслаждения как апофатическое утверждение телесности
Послесловие. Догматический миф ислама
Избранная библиография по феноменологии религии и общей теории символа
Фарис Османович Нофал - Диалектика авраамического символа - Вместо предисловия
Дорогой А., приветствую!
Был несказанно рад твоему письму - и одновременно удивлен им. Да, к сожалению, мы с тобой редко садимся за один стол - хоть обеденный, хоть письменный; увы, еще реже мы говорим с тобой о таких вещах, как апологетика или философия религии. С другой стороны, я всегда с неизменным удовольствием читаю твои отзывы о моих, по большей части, неудачных, размышлениях. Наверное, они на девяносто девять процентов состоят из твоих замечаний. Никто никогда не разубедит меня в том, что ты - настоящий философ, который на голову - и не одну - стоит выше нас, философов «бумажных», «дипломированных».
Надеюсь, высланный в предыдущем письме текст не оказался на твой вкус совсем уж бесполезным, «пресным». Твои замечания, насколько я понял, касаются моей «обнаженной» позиции по апологетической «классике» (точнее, ее отсутствию). С радостью отвечу на них. В конце концов, я давно считал своим долгом объясниться.
Я безнадежно устал от апологетики. Увы, она не столько «устарела», сколько оказалась полой, пустой изнутри. Она всегда софистична; софизмы составляют самое ее существо. Вдумайся только: христианам постоянно предлагают «воевать» с историей доктрин, забывая об их «святых садистах» и их богословии ненависти! Разумеется, виновные в подобных канонизациях давно почили в бозе, да и исламская или иудейская апологетика не отстает от типично христианских софизмов по своему качеству. Однако проблема не растворяется в поликонфессиональном апологетическом «бессилии». Мне как человеку религиозному это «бессилие» кажется промыслительным: любая попытка обойти внутреннее напряжение, противоречие мифа, грозит неофиту религиозной гибелью. Основать религиозную субстанцию на апологетике нельзя. Эллинская философия долго пробивалась сквозь асфальт павлианского (или, шире, иерусалимского) иудаизма; что теперь делать современной философии, если каждый второй член общины - и не важно какой! - дышит самой что ни на есть рафинированной апологетикой?
Я не раз признавался в своей преданности нашему философскому наследию. Но для меня «нашей», как ты догадываешься, остается и арабская философская школа. Во многом русская и арабоязычная мысли XX в. пересекаются; нам только предстоит выяснить степень их родства. В любом случае, методологически они могут сослужить хорошую службу в деле религиозно-феноменологических штудий. Феноменологических - потому, что догмат, оторванный неумелым исследователем от опыта, теряет всякую структурированность - а значит, и ценность. А коль скоро речь идет об опыте, мы имеем полное право привлекать богатый экзистенциалистский и околоэкзистенциалистский инструментарий, вышедший из религиозной философии и подспудно ей, этой религиозной философии, верный. От Ницше до Флоренского и от Лосева до Сартра расстояние все-таки меньше, чем можно предположить «в первом приближении».
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