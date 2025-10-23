Нофал - Очерки по самаритянскому богословию XVIII в.

Изучение самаритянского богословия до сих пор остаётся одним из самых перспективных направлений ближневосточных штудий: неисследованный, но добротно описанный востоковедами-библиографами массив самаритянской литературы и сегодня ждёт своего первого исследователя и даже издателя. Особый интерес для заинтересованного читателя представляет арабоязычная самаритянская литература ХVІІ–ХІХ вв., практически не представленная в западной специализированной периодике. К сожалению, русская востоковедческая наука и поныне избегает рассматривать отдельные проблемы как самаритянской теологии, так и самарийского источниковедения: в то время как отечественные авторы предпочли рассмотрение историографических трудов самаритянской общины ознакомлению с её же религиозными памятниками, единственным фундаментальным трудом, посвящённым самаритянскому богословию, остаётся во многом устаревшая монография Дж. Макдональда.

Вышеупомянутыми обстоятельствами объясняется наше обращение к основной теме настоящего труда — реконструкции системы религиозно-философских воззрений ал-Газзала б. ’Абу Сурура (ум. после 1755), самаритянского экзегета из Газы, книжника-билингва, посвятившего объяснению книг Бытия и Исхода объёмный трактат «Рассеяние тьмы, [покрывающей] тайны Дарующего» («Кашф/Кбшиф ал-гайахиб ‘ала асрар ал-Вахиб»). Предваряя этой книгой издание самого сочинения ал-Газзала, мы считаем своим долгом ознакомить читателя — впервые в истории мировой науки — с самаритянским богословием Нового времени, испытавшим влияние арабо-мусульманской мысли и еврейской аггадической литературы. «Проба пера» русскоязычного автора в части изучения самаритянской религии, безусловно, обречена на определённого рода неудачи, связанные с ограниченным объёмом имеющегося в распоряжении специалистов материала; тем не менее результаты нашей «разведки», вводящей в научный оборот перевод фрагментов толкования Ибн ’Абу Сурура, могут послужить серьёзным подспорьем для коллег, избравших арабскую самаритянскую религиозную литературу в качестве предмета своих исследований, которые, повторимся, могут значительно скорректировать или вовсе опровергнуть итоги нашей работы.

Формат книги определен спецификой материала «Рассеяния...» — эклектического комментария к первым двум книгам Самаритянского Пятикнижия, привлекшего для объяснения Священного Писания общины с десяток томов естественнонаучных и богословских сочинений мусульманских, «гризимских» и еврейских авторитетов Средневековья. Стилистической и тематической пестроте авторского текста ал-Газзала более других соответствует жанр очерков — разрозненных эссе, каждое из которых аналитически объединяет объёмные примечания Ибн ’Абу Сурура вокруг тех или иных смысловых осей «Рассеяния...». Число последних, впрочем, было ограничено нами всего тремя, коль скоро толкование ал-Газзала затрагивает основополагающие для религиозного мировоззрения проблемы теологии, натур- и историософии. Первая же, открывающая, часть наших очерков отведена под краткое описание истории самаритянской общины Газы и судьбы исследуемой рукописи.

Ф. О. Нофал - Очерки по самаритянскому богословию XVIII в.

Нофал Ф. О. Очерки по самаритянскому богословию XVIII в. (на материале трактата «Рассеяние тьмы, [покрывающей] тайны Дарующего»). - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2025. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 16. Библейские тексты и исследования; Иудейские и ближневосточные источники; т. 5 (3)).- 168 с.

ISBN 978-5-907449-41-1

Ф. О. Нофал - Очерки по самаритянскому богословию XVIII в. - Содержание