Норденген - Держи мозг в тонусе

У человеческого мозга есть поразительная особенность — приспосабливаться к переменам даже в старости. Когда мы учимся чему-то новому и напрягаем извилины, между нервными клетками образуются новые связи, а на их основе — совершенно новые нейронные сети. Кроме того, происходит стабилизация и укрепление ранее сформированных нейронных контактов (синапсов). Все, чему вы учитесь как физически, так и умственно, помогает поддерживать ваш мозг в тонусе.

Тренировка мозга — это понятие, которое всего за несколько лет перестало считаться «политически некорректным» и стало актуальным предметом исследований. Прямое доказательство эффективности таких тренировок — изменения в мозге после длительных образовательных процессов, например изучения нового иностранного языка или игры на музыкальном инструменте. Так как все это невозможно освоить по мановению волшебной палочки, на основе таких процессов сейчас активно разрабатываются тренировочные программы или приложения, с помощью которых любой человек, упражняясь всего пару часов в неделю, сможет прокачать себе «супермозг».

Надеюсь, что своей книгой я сумею вдохновить и мотивировать вас регулярно выполнять упражнения, которые будут держать ваш мозг в тонусе. Я расскажу о возможностях и ограничениях своего подхода к тренировкам мозга, и это поможет вам вписать их в свой напряженный график. Другими словами, я хочу мотивировать вас изменить отношение к устоявшимся привычкам и трудностям. Если вы поменяете его и начнете делать выбор в пользу других действий, каждый день или исходя из ситуации, то быстро заметите, как мозг становится здоровее. Исследование игр и приложений для тренировки извилин указывает на то, что это вовсе не «чудеса медицины», а одного часа упражнений в неделю вполне достаточно, чтобы улучшить работу мозга. То, как мы в общем и целом проживаем свою жизнь, и есть самое важное.

Меня часто спрашивают, выполняю ли я сама все упражнения, которые привожу здесь. К сожалению, мой ответ — «нет». Но в то же время я стала лучше понимать свое отношение к проблемам, с которыми сталкиваюсь в повседневной жизни. Осознание того, что преодолевать трудности — полезно для мозга, мотивирует не избегать их. Например, я никогда не была уверенным водителем. Но, решившись приобрести первую машину, я понимала, что обратного пути не будет, купи я автомобиль с автоматической коробкой передач. Поэтому мой выбор пал на «механику», хотя я прекрасно понимала, что впереди меня ждала масса неловких ситуаций. Что может быть хуже, когда двигатель глохнет посреди дороги с круговым движением? Или когда трогаешься с места на подъеме, а машина позади находится на опасно близком расстоянии? Я бросила вызов самой себе, и теперь мне значительно легче одновременно управлять рулем, педалями и переключать передачи. К тому же в определенных ситуациях я стала быстрее соображать, на какую передачу нужно перевести рычаг. Подобным образом я начала сознательно отрабатывать навык парковки. Но все же, если я опаздываю на работу, то скорее всего выберу парковочное пространство свободнее (в моем понимании — это свободный ряд из трех парковочных мест с возможностью поставить автомобиль посередине, не боясь поцарапать соседние машины). И наоборот, если я располагаю временем, то стараюсь подыскать место для более сложного парковочного маневра (то есть заехать на парковочное место между двумя машинами) — хотя знаю, что публично опозорюсь, когда начну выкручивать руль из стороны в сторону бесконечное количество раз, чтобы подстроиться под нужный угол. Не исключено, что мне придется даже выйти из машины и проверить, сколько пространства есть в моем распоряжении, прежде чем продолжить попытки ровно поставить автомобиль. Если мне хватит терпения, то постепенно я прокачаю этот навык, чтобы лучше оценивать расстояние. Как раз на этом примере видно, что сложных ситуаций не избежать, если просто притвориться пассажиром. Это также касается других видов тренировок, например игры в шахматы или выполнения теста на IQ. Тренировка мозга, как и любой другой вид тренировок, является специфической. Не существует же такой таблетки, приняв которую вы моментально похудеете, или диеты, на которой можно есть все что угодно и в любых количествах, при этом сбрасывая вес. Так и с тренировками мозга: нет короткого пути без усилий. Тренировка требует огромного труда, и результат становится заметен со временем как при прокачивании тела, так и мозга.

Норденген К. - Держи мозг в тонусе - Скандинавская методика тренировки интел лекта

СПб.: Питер, 2019. — 272 с.: ил. — (Серия «Сам себе психолог»).

ISBN 978-5-4461-1152-7

Норденген К. - Держи мозг в тонусе – Содержание

Не ходите

по проторенной дорожке

Тренировка для извилин

Когнитивный резерв

Настоящие чудеса

Скажите деменции ««нет»»

Как испокон веков тренировали извилины

Тренировка памяти

Ключ к успеху в запоминании имен

Искусство запоминать числа

Телефонные номера

Номера банковских счетов и карт

Автомобильные номера

Чертоги разума (метод локусов)

Тренировка интеллекта

Мини-тест на IQ

Ключи к решению

Баллы IQ

Мозг в форме: 30-дневная программа тренировок

День 1-30

Мозг и шахматы

Шахматы — тренировка с историческими корнями

Шахматная доска

Шахматные фигуры: что, куда и как

Король

Ферзь

Пешки

Ладья

Слон

Конь

Ценность шахматных фигур

Шахматы на примерах

Пешечная структура

Ладья

Слон

Конь

Шахматные приемы, которым не научит дедуля на даче

Взятие на проходе

Рокировка

Шахматный глоссарий

Запоминание шаблонов

Как завершать партию?

Ничья

Вечный шах

Пат

Шахматная стратегия и тактика — отличная тренировка для мозга

Пример тактической элегантности

Связка — ситуация, когда фигура не может сдвинуться

Числовой штурм

Фокус первый

Фокус второй

Фокус третий

Фокус четвертый

Фокус пятый

Фокус шестой

Фокус седьмой

Числовые загадки

Геометрические головоломки

Арифметические орешки

Ответы на числовые загадки

Ответы к геометрическим головоломкам

Ответы на арифметические орешки

Логический и зрительный тренинг

Кто в центре?

Какой стакан наполнится первым?

В каком доме живет Гудрун?

И кто хозяин ящерицы?

Братья и сестры

Комбинаторика в кино

Кто где живет?

Кто есть кто?

Кто чей супруг или супруга?

Мозг обманывает нас: тест на ложные воспоминания

Четыре классические загадки

Загадка Эйнштейна

Проклятье старого замка

Загадка про мост

Шапка заключенного

Мозгоребусы

Оптическая иллюзия

Ответы на визуальные и логические задачки

Мозговикторина

Анатомия мозга

Ответы на викторину «Анатомия мозга»

Меню для мозга

Ответы на викторину «Меню для мозга»

Мозгоцифры

Ответы на викторину «Мозгоцифры»

Здоровье мозга

Ответы на викторину «Здоровье мозга»

Мозг-кинозвезда

Ответы на викторину «Мозг-кинозвезда»

Благодарности

Список литературы