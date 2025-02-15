С момента первого издания этой книги прошло более семи лет, за это время многое изменилось как в окружающей нас жизни, так и в исследованиях маргинальной религиозности. Появившаяся в академии лишь во второй половине 1990-х годов, эта сфера всего за двадцать пять лет смогла не только прочно закрепиться в научном сообществе, но и развиться в полноценную отрасль гуманитарного знания. За этот период появились профильные исследовательские сети и организации\ журналы и книжные серии, проведено множество конгрессов и конференций. И неудивительно, что десятилетний юбилей амстердамской кафедры западного эзотеризма и связанных с ним течений, на котором присутствовал автор книги, отмечался с размахом как триумф эзотерических исследований в современной академии, ведь такое широкое признание до недавнего времени маргинализированной сферы - во многом заслуга коллектива кафедры.

Пожалуй, сейчас эту книгу правильнее было бы назвать «Классический этап в изучении маргинальной религиозности», поскольку за последние годы многие ее герои были признаны маститыми учеными, а некоторые уже умерли, например Антуан Февр. В то же время появилось целое поколение молодых исследователей, с начала карьеры специализировавшихся на изучении отдельных аспектов, персон, теорий сферы эзотерических учений. Этим новым ученым нет необходимости в обосновании легитимности своих занятий, им не нужно доказывать кому-то в академии, что они занимаются настоящей наукой, как это было с их предшественниками. Разумеется, такая свобода и специализированная подготовка не могли не отразиться на стиле новых исследований. Но при всех этих изменениях автор данной книги убежден, что модель, разработанная им, адекватно описывает общую логику изучения маргинальной религиозности и фиксирует его вехи, поэтому текст книги не подвергался концептуальной переработке. Но это не значит, что второе издание совсем не отличается от первого; напротив, задачей, стоящей перед автором, стала детализация и всестороннее расширение панорамы исследований. Поэтому в книгу добавлено немало нового материала. Так, уточнены и расширены главы про круг Эранос, исторические основания подхода классического рационализма, теории Ф. Йейтс, Дж. Крайпла, исправлены некоторые неточности первого издания, в третью часть добавлена глава «Переходные формы», описывающая историю социологии оккультного и подробно излагающая теорию оккультуры К. Партриджа. В заключении к книге дан набросок портрета нового поколения исследователей эзотеризма, показано, в чем они близки классикам и чем отличаются, определены их основные интересы, очерчены перспективы новых исследований и их ограничения.

За последние годы на русский язык переведен ряд трудов классиков исследования маргинальной религиозности, которые являются героями этой книги'. Поскольку принципиально эти переводы не отличаются от сделанных автором для ее первого издания, а в некоторых случаях и уступают, то в большинстве своем ссылки в тексте идут на оригинальные издания. Автору хотелось бы надеяться, что второе издание книги поможет лучше понять, что такое эзотерика и зачем ее нужно изучать.



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Заметим, что прилагательное «маргинальная» не должно вводить в заблуждение, в нем нет никаких негативных коннотаций. Под маргинальной мы понимаем ту религиозность, которая в течение истории западной культуры, начиная с принятия христианства Римской империей, была вытесняема и порицаема официальной религиозной и культурной традицией и никогда не была господствующей. При этом маргинальное здесь не должна пониматься как социологическая категория, выразители такой религиозности зачастую не принадлежали к раскольникам и сектантам, напротив, они могли быть частью культурной, религиозной и политической элиты общества, при этом их внутренняя духовная жизнь строилась вокруг принципов, не принимаемых и не разделяемых официальной религиозной традицией (что, кстати, не всегда могло осознаваться ими самими). Отметим, что эта религиозность была маргинальной лишь в контексте западной культуры, изначально строящейся на христианском фундаменте, на Востоке в принципе сложно говорить о маргинализации какого-либо религиозного явления.

«Эзотерика», «оккультизм», «герметизм», «паранормальное»... — что же значат эти термины? Это просто названия ряда стеллажей в книжном магазине, или это религиозные учения, или разновидность философии? В этой книге мы не претендуем на то, чтобы дать на эти вопросы прямой ответ, ведь, для того чтобы его сформулировать, прежде пришлось бы принять определенную мировоззренческую или исследовательскую точку зрения. Но в таком случае изменилась бы цель нашей работы: книга из научного исследования существующих позиций превратилась бы либо в изложение личного отношения к теме, либо в отстаивание одного из научных подходов к ней. Конечно, любой человек имеет какую-то мировоззренческую установку, и она в той или иной степени находит выражение в его трудах. Важно, однако, чтобы эта установка не стала цензором, следуя указаниям которого человек выбирает более близкие ему научные гипотезы и замалчивает то, с чем он не согласен. Как представляется, для наиболее полного освещения темы нашей работы мы должны, насколько это возможно, методологически устранить личную позицию по описываемому вопросу, дабы во всей полноте и сложности продемонстрировать теории героев данной книги. Следовательно, здесь будут раскрыты значения указанных терминов, но так, как их понимает тот или иной выразитель описываемого конкретного подхода. Поясним сразу, чтобы не возвращаться к этому вопросу: по форме данная книга — метаисследование, призванное описать четыре подхода к изучению маргинальной религиозности, а по содержанию она затрагивает множество тем — от гностицизма до контркультуры 1960-х гг. Героями здесь будут ученые-исследователи, в той или иной степени затрагивающие в своих трудах тему маргинальной религиозности как цельного феномена: Карл Юнг, Гершом Шолем, Мирча Элиаде, Фрэнсис Йейтс, Умберто Эко, Джеймс Уэбб, Антуан Февр, Воутер Ханеграаф, Коку фон Штукрад, Артур Верслуйс, Джеффри Крайпл, Йоан Петру Кулиану и другие.

Павел Георгиевич Носачев - Отреченное знание - Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века - Историко-аналитическое исследование

М.: Новое литературное обозрение, 2023. - 504 с.: ил. (Серия «Studia гeligiosa») ISBN 978-5-4448-1901-2

также первое издание книги:

Москва: Издательство Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2015 г. — 336 с.

ISBN 978-5-7429-0967-5

Носачев - Отреченное знание - Содержание издания 2022 г.

Предисловие ко второму изданию Введение Вопрос о терминах

«Как можно верить во все это — это же полная чушь!»

Подход? Метод?

Вопрос о биографиях

Чем обусловлен выбор героев книги?

Вопрос о методе и несколько формальных замечаний ЧАСТЬ 1. МИСТОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД Глава I. Мистоцентризм и религионизм

Глава 2. Время Эранос

Глава 3. Мистоцентрический подход: общие черты

Глава 4. Религиоведчески-психологический проект Карла Густава Юнга

Глава 5. Гностицизм и каббала в творчестве Гершома Шолема

Глава 6. Интегральный традиционализм как религиоведческий метод

Глава 7. Мистоцентрический подход: выводы ЧАСТЬ 2. ПОДХОД КЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА Глава I. Истоки подхода классического рационализма

Глава 2. Подход классического рационализма: общие черты

Глава 3. Фрэнсис Йейтс и «герметико-каббалистическая традиция» Фрэнсис Йейтс и институт Варбурга Герметизм и научная революция Две интерпретации «Меланхолии I»: Э, Панофски и Ф. Йейтс История Джона Ди: два взгляда Влияния и критика

Глава 4. Одержимость герметическим семиозисом Умберто Эко и западный эзотеризм

Семиотика — краткий экскурс

Герметический семиозис

Рациональное и иррациональное

Эзотерика и этика

Вопрос об источниках

Умберто Эко и исследование западного эзотеризма Глава 5. Перевернутое отражение Наследие Дж, Уэбба: общий обзор

Социология оккультного

Социология «оккультного» Дж. Уэбба

История «оккультного»

Влияния и критика Глава 6. Подход классического рационализма: выводы ЧАСТЬ 3. НОВОЕВРОПЕЙСКИЙ ПОДХОД Глава I. Институциональная история новоевропейского подхода Глава 2. Новоевропейский подход: общие черты и ключевые концепции Общие концепции

Ключевые концепции Глава 3. Западный эзотеризм как форма мысли Два периода творческого пути профессора А. Февра

Проблема терминологии

Эзотеризм как форма мысли: характеристики

Влияния и критика Глава 4. Новая историография Воутера Ханеграаффа Эмпирический метод

Религионизм и интегральный традиционализм

Редукционизм и «социология оккультного»

Что такое эзотеризм?

История западного эзотеризма от нью-эйдж к эпохе Возрождения и обратно

Существовал ли эзотеризм до эпохи Возрождения?

История «мусорной корзины»

Алхимия: case study

Возвращение «мусорной корзины»

Роль науки о западном эзотеризме

«Коперниканский переворот» в изучении эзотеризма

Влияния и критика Глава 5. Коку фон Штукрад и борьба с очевидностями Эзотерический дискурс в западной культуре

«Общие страсти»

Дискурс эзотерического в науке и культуре раннего Нового времени

Религиоведение как дискурсивная формация

Влияния и критика Глава 6. Переходные формы Теория оккультуры

Основные составляющие оккультуры

Теория оккультуры и исследования западного эзотеризма Глава 7. Новоевропейский подход: выводы ЧАСТЬ 4. АМЕРИКАНСКИЙ ПОДХОД Глава I. Условия формирования американского подхода Глава 2. Американский подход: общие черты Глава 3. «Западная эзотерическая традиция» как литературный феномен Эзотерика, мистицизм, магия, гнозис

«Западная эзотерическая традиция»: проблема существования

«Западная эзотерическая традиция»: краткая история

Влияния и критика Глава 4. Безрелигиозная религия и западный эзотеризм Стиль мысли Джеффри Крайпла

Проект новой науки о религии

Безрелигиозная религия и западный эзотеризм

Критика Глава 5. Два образа религиоведения Й.П. Кулиану Теория морфодинамики и история дуализма на Западе

«..Наука прошлого, настоящего и будущего»

Влияния и критика Глава 6. Американский подход: выводы Заключение

Новое поколение

Старые проблемы и новые ориентиры

Проблема западного

Отверженное знание

Новые сферы Список литературы Приложение Указатель имен

Павел Георгиевич Носачев - Отреченное знание - Содержание издания 2015 г

Введение

Глава 1. Мистоцентрический подход

Религиоведческо-психологический проект Карла Густава Юнга

Гностицизм и каббала в творчестве Гершома Шолема

Интегральный традиционализм как религиоведческий метод

Глава 2. Подход классического рационализма

Фрэнсис Йейтс и «герметико-каббалистическая традиция»

Одержимость герметическим семиозисом

Перевернутое отражение

Глава 3. Новоевропейский подход

Западный эзотеризм как форма мысли

Новая историография Воутера Ханеграафа

Коку фон Штукрад и борьба с очевидностями

Глава 4. Американский подход