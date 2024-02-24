Носэ – Цецилия
Первые солнечные лучи едва золотили вершину Капитолийского холма, и только громадный храм Юпитера-громовержца был освещен в столице империи, тогда как здания, построенные у подножья холма, оставались в тени. Рим — властитель, царь всех народов — начинал пробуждаться.
Не из дворца и не из храма доносился легкий шум, приносимый утренним ветерком. Шел он из темных закоулков, где жалась огромная толпа людей. Тут были греки и, главным образом, египтяне. Их стоны, жалобы и проклятья, произносимые на различных наречиях, смешивались с бранью и щелканьем хлыстов римлян, их хозяев, которые вели этих несчастных на назначенный в тот день большой базар. Через несколько часов братья и сестры, мужья и жены расстанутся, быть может, навеки.
Крепко держась за руки, в самом центре этой толпы находились юноша и девушка. Это были не обыкновенные невольники. Место, которое они занимали в рядах, казалось, было выбрано с умыслом, и можно было сказать, что хозяин, не желая обесценить их, хотел избавить эти тела от ран, наносимых грубыми и безжалостными вожатыми.
Девушка казалась слабой и нежной; юноша отличался от товарищей по неволе тонкими чертами лица и белой кожей, что говорило о его высоком происхождении. Оба были одеты в длинные полотняные туники, определявшими их национальность. Невольно бросалась в глаза гордая и благородная осанка юноши, когда он нагибался к сестре, чтобы сказать ей несколько ободряющих слов.
— Я уже взрослый, дорогая Цецилия, — тихо произнес он, — я буду работать для нашего освобождения, сначала твоего, а потом и моего.
Эти обещания хоть как-то облегчали горе девушки, которая со страхом ожидала разлуки с братом.
— О, если бы они продавали нас в Афинах, Луций! Может быть, там нашелся бы какой-нибудь друг нашей семьи, который купил бы нас обоих! — и глубокий вздох вырвался из груди девушки.
— Быть может, нас купят вместе, — ответил юноша.
По выражению его глаз и по тому, как он произнес слово «купят», было видно, как тяжела ему мысль о предстоящей неволе.
Ф. де Носэ – Цецилия
Перевод с французского А. Мерказиной. – Wheaton, IL: Издательство «Евангельское Слово», 1997. – 140 с.
Ф. де Носэ – Цецилия - Содержание
- Брат и сестра
- «Презренная секта»
- Афины
- Бегство Луция
- Таинственный узник
- В море
- Комната Валерии
- Церковь в Афинах
- Поклонение богам
- Дельфийский оракул
- Решение
- Розыски Луция
- Друзья в нужде
- Известия
- Бунт
- Встреча
- Искушение
- Свет во тьме
- Первое гонение
- Заключение
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