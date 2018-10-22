Новозаветные апокрифы - Александрийская библиотека
В сборник включены апокрифические сочинения, представляющие основные жанры раннехристианской литературы. Среди них как известные апокрифы, так и малоизвестные — в частности апокрифические деяния апостолов, которые в этом издании публикуются в переводе с сирийского.
Как известно, сохранилось лишь одно документальное свидетельство о трагических событиях, легших впоследствии в основу евангельского текста, — коротенькая запись в «Анналах» Тацита: «Христа... казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат». Еще очень долгое время рассказы о Спасителе передавались из уст в уста, пополняясь все новыми и новыми подробностями.
Новозаветные апокрифы - Александрийская библиотека
[сост., коммент. С. Ершова ; предаст В. Рохмистрова]
СПб. : Амфора, ТИД Амфора, 2009. — 423 с.
Серия «Александрийская библиотека»
ISBN 978-5-367-00931-6
Новозаветные апокрифы - Александрийская библиотека - Содержание
В. Рохмистров. Откройся, тайн священных дверь
АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
- Первоевангелие Иакова
- Книга о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спасителя
- Евангелие Младенчества
- Книга Иосифа Плотника
- Евангелие от Никодима
- Евангелие от Петра
АПОКРИФИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
- Деяния Иуды Фомы апостола
- История Иоханнана апостола, сына Зеведеева
- Еще история о кончине святого Иоханнана, апостола и евангелиста
- Учение Симона Кифы в Риме городе
- История Филиппа, апостола и благовестника
- Приложение.
- Учение двенадцати апостолов
АПОКРИФИЧЕСКИЕ АПОКАЛИПСИСЫ
Откровение Петра
- Откровение Павла
- Откровение Пресвятой Богородицы
- Откровение Иоанна Богослова
Новозаветные апокрифы - Александрийская библиотека - Предисловие
Длительное господство устной традиции объясняется не только тем, что первые последователи Христа меньше всего думали о записи своих рассказов и поучений, но еще и тем, что сами апостолы оставались по-преимуществу иудеями и не видели необходимости в
создании новых текстов. Не было у них особой потребности в записях еще и потому, что пришествие Царства Божия не относилось ими к какому-то отдаленному будущему. Да и роль устного слова была в те времена очень значима. Даже первые христианские тексты в большей степени предназначались для чтения вслух. Затем в христианских общинах появились люди, которые стали обрабатывать эти устные проповеди и создава ть различные произведения повествовательного и нравоучительного характера.
Они объединяли в одном рассказе различные притчи, речения Иисуса, цитаты из ветхозаветных текстов, особенно те, что свидетельствовали о пришествии Мессии. Так сложился новый жанр — развернутое повествование об Иисусе Христе, его пришествии, учении, мученической смерти и воскресении — евангелие (благая весть).
Обычно такому благовествованию присваивалось имя, которое свидетельствовало не столько о том, что текст написан именно этим апостолом, учеником Христа, сколько о том, что запись сделана с его слов. Имя как бы освящало повествование, делая его подлинным
свидетельством непосредственного участника событий. Со временем возник естественный интерес и к самим апостолам.
Истории об этих самоотверженных и преданных Христу людях стали объединяться под названием «деяния». Деяния среди новозаветных текстов наиболее многочисленны и, по-видимому, особенно популярны. И это не удивительно, потому что они представляют собой настоящие повести о чудесах и людях божественных. Деяния строились во многом по образу и подобию евангелий; особенно ясно это видно по апокрифическим «Деяниям Иуды Фомы». В них есть откровенная попытка представить Фому двойником Христа. Еще одной характерной особенностью деяний является смешение повествовательных частей с молитвами, проповедями и гимнами.
Это свидетельствует о сильном иудейском влиянии, поскольку античная литература, в отличие от восточной, как правило, стремилась к сохранению чистоты жанра. В нашем издании апокрифические деяния апостолов даются в переводе с сирийского.
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