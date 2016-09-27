Хорошо, а также очень полезно - если мы хотим иметь политический успех - остановиться и задуматься над вопросом: какова действительность человека и общества, их обусловленная временем реальность? И даже более того: какова сущность человека и общества, каковы цель и смысл жизни? Из такого осмысления временной и надвременной действительности вытекает познание, которое дает эффективные направляющие идеи или образы для наших дел и замыслов и побуждает нас к тому, чтобы творить политику на благо человека.

Норберт Нойхауз - Ценности христианской демократии

Пер. с нем. - М: Республика, 2005. - 192 с.

ISBN 5-250-01916-1

Норберт Нойхауз - Ценности христианской демократии - Содержане

Введение

Что такое политика?

Экскурс: Истина

Экскурс: Мировоззрение против идеологии

Есть ли вообще христианская политика?

Христианская антропология

Свобода

Принцип субсидиарности - право и задача одновременно

Солидарность - основополагающий принцип христианского социального учения

Манфред Шпикер. Социальное государство: принципы - границы - возможности

Альберто Гиль. Руководящие добродетели менеджера на современном предприятии. О взаимосвязи между этикой и эстетикой

Почему христианин должен ангажировать себя в обществе и политике?

Терпимость

Общее благо

Устойчивое развитие

Социальная рыночная экономика

Глобализация

Коррупция - причина бедности и постоянной слаборазвитости

Предприниматель - неотъемлемый двигатель экономики

Собственность

Смысл и сущность труда

Норберт Нойхауз - Ценности христианской демократии - Введение

В политике речь идет не только о власти, личной карьере, влиянии и деньгах, как может показаться из ежедневных сообщений в газетах и электронных средствах массовой информации: «Меркель против Шредера», «Мюнтерферинг против Штойбера» или вообще какие-нибудь коварные стратегии и уловки. Политика - это не только «грязное занятие, от которого лучше держаться подальше».



Предметом политики является обустройство нашей совместной жизни. Политика есть то, что касается всех нас (Аристотель), поэтому она не должна быть делом лишь немногих специалистов. Политические решения оказывают прямое воздействие на нашу повседневную, конкретную жизнь. Мы не можем уклониться от этих воздействий, как бы мы ни хотели, и нам не следует замыкаться в своем личном мирке, если мы испытываем недовольство сложившимися условиями.



Так как решения, касающиеся устройства совместного бытия, затрагивают каждого человека, то каждый должен принимать участие в принятии подобных решений. В усло-ииях представительской демократии это осуществляется, во-первых, посредством регулярного участия в выборах народных представителей и, во-вторых, посредством участия в публичных дискуссиях, посредством гражданских инициатив, деятельности в какой-либо партии и - почему нет? - посредством занятия официальной должности в объединениях, союзах, профсоюзах, социальных учреждениях, к органах коммунального самоуправления или государственных учреждениях.

При этом действует нравственный принцип: «Там, где я имею влияние, там я несу и ответственность!» И эта ответственность повышается по мере роста влияния, которое я имею или могу приобрести в силу моих знаний и способностей или же моих материальных возможностей и общественного положения.



В условиях демократии каждый человек, обладающий правом голоса, имеет по крайней мере возможность оказать влияние своим голосованием. Если он этого не делает, то поступает безответственно. Он предоставляет другим решать не только свою собственную судьбу, но и судьбу своей страны, народа. При голосовании он должен также ясно представлять себе, кому он оказывает доверие. Приход к власти Гитлера в Германии в 1933 г. со всеми ужасными последствиями этого должен служить предостерегающим примером.



Но если мы говорим об ответственности, то ответственности перед кем? Где берем мы критерии для правильного решения? И что значит вообще «правильное решение»? Является ли правильным решение, которое удовлетворяет мои личные интересы? Или есть нечто такое, например общее благо, во что вмещается также и мое личное благо? Короче говоря, как должна быть организована совместная жизнь? Каковы критерии ее правильной организации?



Политические партии и социальные мыслители предлагают нам различные проекты общества. Различия между ними иногда отчетливо видны, потому что они противоположны, иногда они очень возвышенны, но тем не менее имеют значение на долгую перспективу.



В основе любого воззрения на общество, в основе каждой общественно-политической программы любой партии лежит ответ на вопрос: что есть человек? Даже если ответ на этот вопрос дается лишь имплицитно, потому что на первый план обычно выступают социально-организационные программы и предложения. В конечном итоге по поводу любых структурно-определяющих предложений, касающихся общественной политики, принципиального устройства экономики, культурной политики, следует задавать вопрос: какое представление о человеке, о счастье человека, о смыслe жизни стоит за всем этим? Идет ли речь об удовлетворении его чисто материальных потребностей, как, например, в благотворительном государстве? Идет ли речь об идеологической мобилизации, как при коммунистах. Следует застать вопрос, какое представление об обществе, культуре и человеке стоит за всем этим.



Ибо ложное представление о человеке, о смысле его жизни неизбежно приводит к ложному развитию общественной, хозяйственной и культурной жизни.



Человек может пытаться произвольно конструировать эти представления по своему духу и своему желанию. Но в конечном итоге они сталкиваются с реальностью того, что есть на самом деле человек, что есть общество, что есть культура, короче - с реальностью творения, с реальностью бытия.

Современный немецкий философ Йозеф Пипер говорит по этому поводу в своем трактате о мужестве, который стал манифестом христианского сопротивления против национал-социализма в Германии: «Из ложных или неправильных тлкований действительности бытия с внутренней необходимостью вытекают ложные цели и неправильные идеалы. А именно: как все Должное находит свое обоснование в Бытии, так и все образы, определяющие наши деяния, коренятся в познании действительности».