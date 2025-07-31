Богословие и наука

Проблема отношения между верой и знанием многогранна. Сюда относятся как вопросы, затрагивающие взаимосвязь философии и богословия, так и вопросы, касающиеся соотношения между наукой и богословием (или шире - между наукой и религией).

Вера и знание: взгляд с Востока

Под ред. Терезы Оболевич (Серия «Богословие и наука»)

М.: Издательство ББИ, 2014. — viii + 200 с.

ISBN 978-5-89647-251-3

Вера и знание - взгляд с Востока - Содержание

Алексей Нестерук - Вселенная как насыщенный феномен: христианская концепция творения в свете современной философии и науки

Димитрий Кирьянов - Божественное действие и современная наука: проблемы интерпретации

Кирилл Копейкин - Замечания к истории взаимоотношений науки и богословия в России

Сергей Гриб - О возможности диалога между наукой и религией на основе русской православной традиции

Владимир Катасонов - О границах «в принципе безграничной» науки

Светлана Коначева - возможности и границы применения онтологических категорий в интерпретации святоотеческого учения о личности

Андрей Гриб - Православие и развитие математики

Галина Муравник - Апология биологической эволюции в контексте дискуссии с «научными» креационистами

Вера и знание - взгляд с Востока - Предисловие

В настоящем сборнике проблема отношения между верой и знанием в восточном христианстве обсуждается не только в историческом плане, но также в аналитическом аспекте. Авторы книги - известные специалисты, которые занимаются естественными дисциплинами и в то же время пытаются указать пути диалога с православием.

Алексей Нестерук в обширном исследовании «Вселенная как насыщенный феномен: христианская концепция творения в свете современной философии и науки» рассматривает фундаментальную проблему творения мира в контексте патристического богословия (прежде всего св. Максима Исповедника) и современных философских концепций и научных теорий. Автор подчеркивает христологическое и антропологическое измерение творения, а также трансцендентный и имманентый аспекты отношения между Творцом и тварью.

Протоиерей Димитрий Кирьянов в статье «Божественное действие и современная наука: проблемы интерпретации» анализирует западные философские концепции божественного действия в контексте современного научного знания, а также рассматривает актуальность восточно-христианского подхода, восходящего к св. Максиму Исповеднику.

Протоиерей Кирилл Копейкин в исследовании «Замечания к истории взаимоотношений науки и богословия в России» представляет данную проблему с исторической точки зрения (начиная с XVII века - эпохи так называемой «научной революции» по настоящее время) и в перспективе будущего науки как таковой, указывая на ее связь с богословием.

Сергей Гриб в эссе «О возможности диалога между наукой и религией на основе русской православной традиции» рассматривает некоторые примеры взаимоотношения веры и знания в православной традиции и рассуждает о ее перспективах.

Владимир Катасонов в статье «О границах "в принципе безграничной" науки» размышляет о понятии науки в свете учения Джона Локка, Мартина Хайдеггера и о. Сергия Булгакова, показывая, что онтологическая сущность вещи для научного познания недоступна и это открывает путь к метафизике и богословию.

Светлана Коначева в тексте «Возможности и границы применения онтологических категорий в интерпретации святоотеческого учения о личности» дает обзор философии Хайдеггера в свете па-тристической и неопатристической традиции, указывая перспективы применения хайдеггеровского аппарата для решения богословских проблем.

Андрей Гриб в эссе «Православие и развитие математики» рассматривает некоторые аспекты отношения советских математиков к православной вере и отслеживает предпринимаемые ими попытки применения математики к решению религиозных вопросов.

В заключительной статье Галины Муравник «Апология биологической эволюции в контексте дискуссии с "научными" креационистами», отстаивающей позицию эволюционизма в духе Пьера Тейяра де Шардена, представлены современные дискуссии православных эволюционистов с креационистами.

Алексей Нестерук - Вселенная как насыщенный феномен: ХРИСТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЕНИЯ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ

Современные дискуссии о взаимоотношении христианского богословия и науки вынуждены в той или иной мере иметь дело с богословской проблемой творения. Богословие предполагает обращение к божественному, и тем самым проводится четкое различение между этим миром (который изучает наука) и Богом, который его сотворил. В этом онтологическом различии и закодирован смысл проблематики творения как случайности, или свободной обусловленности мира.

Задача диалога между богословием и наукой состоит в том, чтобы прояснить в современном философском и научном контексте значение того, что понимается под сотворением мира из ничего.

Вопреки написанному Карлом Бартом в сороковые годы XX столетия о том, что «не существует научных проблем, вопросов, возражений и помощи в отношении того, что Священное Писание и христианская церковь понимают под божественной деятельностью сотворения» [1] , необходима современная интерпретация доктрины сотворения для прояснения либеральному сознанию смысла того, что в связи с этим постоянно цитируется в библейских текстах [2]

Это в первую очередь касается взгляда на вселенную как сотворенную в свете современного естествознания, особенно космологии. Также это касается понимания учения о сотворении мира из ничего для прояснения смысла человеческого состояния как неотделимой части тварного мира.