Обрядовая теория мифа
Теория, критический анализ которой предлагается в настоящем сборнике, принадлежит к числу самых неоднозначных концепций в истории гуманитарных наук, фундаментальным образом повлиявших на самые разнообразные области знания, но прежде всего и по преимуществу ее влияние сказалось на развитии религиоведения. Сегодня невозможно представить историю религиоведения без трудов Робертсон-Смита, Фрэзера, Тэйлора, хорошо известных не только искушенному в вопросах изучения религиозных феноменов читателю. Тем не менее в отечественной историографии наблюдается последовательное замалчивание имен тех ученых, которые не только продолжили исследование соответствующих вопросов, но, что гораздо существеннее, заложили основы научной методологии религиоведения и культурологии и внесли вклад в методологию гуманитарных наук, который вовсе не ограничивается традиционными рамками антропологии или антиковедения, характерными для классического периода науки о религии.
Количество и содержание выходящих сегодня за рубежом изданий, посвященных данной проблематике, указывает на вполне определенный интерес к обрядовой теорий, что выражается прежде всего в переосмыслении исходных постулатов ритуалистов, включении их в более широкий методологический и теоретический контекст. Последнее обстоятельство, в свою очередь, чрезвычайно точно маркирует определяющую не только современные попытки переосмысления классических подходов, но и исходную интенцию практически всех построений ритуалистов - создание предельно простой в своих основаниях, если не аксиоматичной, исследовательской парадигмы, в рамках которой и могло осуществиться отвечающее требованиям научной последовательности исследование. Обрядовая гипотеза, при всей кажущейся на первый взгляд простоте, представлялась идеальной моделью, отвечавшей чаяниям исследователя, работающего в области гуманитарных наук, - поиска точности и последовательности, наличие которых прежде носило если не стихийный, то явно искусственный характер. После выхода в свет работ Корнфорда, Мюррея, Харрисон, Фрэзера и др. появилась оправданная в методологическом отношении возможность обнаружить в самом материале принципы классификации - первой процедуры, знаменующей научное исследование. В связи с этим показательно, что Макс Мюллер еще на заре религиоведения выдвигал в качестве общего принципа сравнительного подхода парафраз известной пословицы «классифицируй и овладевай», и во многом благодаря предельно четким принципам классификации обрядовая теория приобрела столь высокий статус среди прочих подходов к проблемам интерпретации культурных форм.
На первом этапе сторонники обрядового подхода применяли данную теорию лишь для классификации и объяснения динамики и статики всего того, что традиционно считается областью науки о религии. Позднее она превратилась в поистине универсальный метод исследования культуры в целом, а сформулированные в качестве рабочей гипотезы принципы вышли за рамки метода и стали определенным целостным «взглядом» на культуру. Данная метаморфоза закономерна и обусловливается теми тенденциями в развитии религиоведения, которые были характерны для начала его формирования.
Обрядовая теория мифа
Д. Фонтенроуз, В. Бэском, К. Клакхон, С. Хьюман и др.
СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2003. - 216 с.
ISBN 5-288-03327-7
Обрядовая теория мифа - Содержание
От составителя
Д. Фонтенроуз. Обрядовая теория мифа
Пролог
I. Рэглан. Царская жертва
- Жертвоприношение божественного царя
- Древние свидетельства о царской жертве
- Этнографические свидетельства о царской жертве
- Первобытные истоки
- Томас Бекет
- Гай Фокс
- Эвгемеризм Рэглана
- Доисторическая драма
- Заключение к критике теории Рэглана
II. Хьюман. Прекрасная Фемида
- Теория Харрисон
- Гимн из Паликастро
- Заключение к критике теории Хьюмана
III. Царь Леса
- Призрачный жрец
- Поединок за «наследство»
- Древо и ветвь
- Диана Веста
- Вирбий и Эрегия
- Munera
IV. Определения
- Соотношение мифа и ритуала
- Определение мифа и другие термины
- Функции мифа
Приложение. Гимн из Паликастро
B. Бэском. Мифо-ритуальная теория
- Историчность
- Воображение
- Иокаста и Эдип
- Ньиканг и Уата Гунунг
К. Клакхон. Мифы и обряды: общая теория
C. Хьюман. Обрядовый подход к мифу и мифическому
Примечания
Именной указатель
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