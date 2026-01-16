Эдингер - Бог и бессознательное
В этой книге Эдвард Эдингер отвечает на фундаментальный вопрос: в чем смысл жизни в эпоху, когда старые религии теряют силу? Он предлагает увидеть в психологии не просто терапию, а путь к высшей цели.
«Бог и бессознательное» — это путеводитель по миру внутренних смыслов. Вы узнаете, почему ваши личные переживания имеют значение для мироздания и как через работу над собой мы помогаем «божественному» воплотиться в реальности. Это интеллектуальное завещание Эдингера, возвращающее человеку ощущение космического достоинства и ответственности за свою внутреннюю жизнь.
Эдвард Ф. Эдингер - Бог и бессознательное
М.: Клуб Касталия. 2016. — 386 с.
Эдвард Ф. Эдингер - Бог и бессознательное - Содержание
НОВЫЙ БОГООБРАЗ
I. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
II. ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ БОГ
III. ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ИНКАРНАЦИЯ
КОММЕНТАРИИ К РАБОТЕ ЮНГА «ОТВЕТ ИОВУ»
СТОЛКНОВЕНИЕ С САМОСТЬЮ. КОММЕНТАРИИ К ГРАВЮРАМ УИЛЬЯМА БЛЕЙКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КНИГА ИОВА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРЛ ЮНГ. ОТВЕТ ИОВУ (ФРАГМЕНТЫ)
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