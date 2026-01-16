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Эдингер - Бог и бессознательное

Эдвард Ф. Эдингер - Бог и бессознательное
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

В этой книге Эдвард Эдингер отвечает на фундаментальный вопрос: в чем смысл жизни в эпоху, когда старые религии теряют силу? Он предлагает увидеть в психологии не просто терапию, а путь к высшей цели.

«Бог и бессознательное» — это путеводитель по миру внутренних смыслов. Вы узнаете, почему ваши личные переживания имеют значение для мироздания и как через работу над собой мы помогаем «божественному» воплотиться в реальности. Это интеллектуальное завещание Эдингера, возвращающее человеку ощущение космического достоинства и ответственности за свою внутреннюю жизнь.

Эдвард Ф. Эдингер - Бог и бессознательное

М.: Клуб Касталия. 2016. — 386 с.

Эдвард Ф. Эдингер - Бог и бессознательное - Содержание

НОВЫЙ БОГООБРАЗ

  • I. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

  • II. ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ БОГ

  • III. ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ИНКАРНАЦИЯ

КОММЕНТАРИИ К РАБОТЕ ЮНГА «ОТВЕТ ИОВУ»

  • СТОЛКНОВЕНИЕ С САМОСТЬЮ. КОММЕНТАРИИ К ГРАВЮРАМ УИЛЬЯМА БЛЕЙКА

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КНИГА ИОВА

  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРЛ ЮНГ. ОТВЕТ ИОВУ (ФРАГМЕНТЫ)

Views 1 222
Rating 5.0 / 5
Added 16.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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