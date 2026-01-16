В этой книге Эдвард Эдингер отвечает на фундаментальный вопрос: в чем смысл жизни в эпоху, когда старые религии теряют силу? Он предлагает увидеть в психологии не просто терапию, а путь к высшей цели.

«Бог и бессознательное» — это путеводитель по миру внутренних смыслов. Вы узнаете, почему ваши личные переживания имеют значение для мироздания и как через работу над собой мы помогаем «божественному» воплотиться в реальности. Это интеллектуальное завещание Эдингера, возвращающее человеку ощущение космического достоинства и ответственности за свою внутреннюю жизнь.

Эдвард Ф. Эдингер - Бог и бессознательное

М.: Клуб Касталия. 2016. — 386 с.

Эдвард Ф. Эдингер - Бог и бессознательное - Содержание

НОВЫЙ БОГООБРАЗ

I. ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

II. ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ БОГ

III. ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ИНКАРНАЦИЯ

КОММЕНТАРИИ К РАБОТЕ ЮНГА «ОТВЕТ ИОВУ»