«Оды Соломона» представляют богатый и исключительный по своей важности материал по раннехристианскому богословию. Являясь сборником поэтических гимнов, они не содержат систематично и последовательно изложенного учения. В то же время в Одах затрагиваются многочисленные богословские темы, такие как: спасение, благодать, бессмертная жизнь, слово, премудрость и многие другие.

Через весь сборник проходит тема богопознания, которое раскрывается с потрясающей непосредственностью, как единение во взаимной любви. Вся эта сокровищница религиозного опыта еще ждет своего православного осмысления. Надеемся, что настоящая публикация «Од Соломона» привлечет внимание к этому почти неизвестному у нас памятнику и позволит лучше понять историю становления раннехристианской мысли.

Оды Соломона

перевод с Сирийского протоиерея Леонида Грилихеса

Издательство Свято-Владимирского Братства Москва, 2004

ISBN 5-900249-13-1

Оды Соломона - Содержание

Введение

Оды Соломона

Оды Соломона - Введение

Данная публикация имеет своей целью познакомить нашего читателя с открытым в начале XX в., но до сих пор не издававшимся по-русски сирийским сборником гимнов, т. н. «Одами Соломона», который, по мнению виднейшего ученого в области сирийской литературы С. Брока, является «одним из самых прекрасных и в то же время самым проблематичным произведением раннего христианства». До начала XIX в. об «Одах Соломона» было известно лишь по упоминаниям у Никифора, Псевдо-Афанасия и по единственной цитате у Лактанция. В 1812 г. датский епископ Ф. Мюнтер впервые опубликовал сборник из пяти од, обнаруженных им в коптской рукописи, принадлежащей Британскому музею (Add. 5114) и содержащей текст гностического трактата «Пистис София». Фрагменты Од, помещенные в «Пистис София», не позволяли сделать хоть сколько-нибудь обоснованное заключение относительно их происхождения, поэтому всестороннее изучение этого памятника стало возможно лишь после того, как 4 января 1909 г. Дж. Рендел Харрис, исследовав рукопись XV в., открыл сирийского текст Од и псалмов Соломона. Спустя три месяца после своего открытия Харрис сделал краткое сообщение о находке и уже в том же году подготовил публикацию сирийского текста рукописи. В результате стали известны и были введены в научный оборот 40 из 42-х од Соломона (с 3-ей по 42-ую, 1-ая, 2-ая и несколько первых строк 3-ей оды приходились на начальные утраченные листы кодекса; 1-ая или часть 1-ой оды известна по-коптски из «Пистис София»). Через три года после открытия Харриса в апреле 1912 г. Ф. К. Бёркит обнаружил большую часть Од (с 17:7 по 40:20) в рукописи X в., происходящей из монастыря Сирийцев в Нитрийской пустыне и которая по иронии судьбы уже 70 лет хранилась в библиотеке Британского музея (Add. 14538). Наконец, в одном из папирусов, приобретенных в 1955-1956 гг. М. Мартином Бодмером, а именно в греческом папирусе, датируемом III в. (Р. Bodmer XI), был обнаружен греческий вариант 11-ой оды.

За минувшие почти сто лет изучения «Од Соломона» ученым не удалось прийти к желаемому консенсусу. Нет окончательного решения ни относительно оригинального языка Од (высказывались мнения как в пользу греческого, так и в пользу сирийского, и даже еврейского языка), ни относительно места их создания (Антиохия, Эдесса). Датировка Од также колеблется в весьма значительных пределах (от I в. до Р. X по III в. по Р. X), причем дело осложняется тем, что в одах нет ни одного хоть сколько-нибудь однозначного указания на известные исторические события. Не решив вопроса о языке оригинала, месте и времени его создания, невозможно с уверенностью говорить и о личности автора, оценка которой также значительно варьируется у различных исследователей. В авторе Од видели то иудея, то ессея, то иудеохристианина. Отмечая определенные сходства Од с кумранской литературой, делалось предположение, что автор Од мог быть обращенным из кумранитов. Наконец, ряд ученых склонялись к гностическому происхождению сборника Од. Последнее мнение было подвергнуто решительной критике Дж. X. Чарльсуортом. Отстаивая не гностическое происхождение Од, он, в частности, указывал на то, что автор Од обращается с молитвой к Богу Творцу (7:9-13), может употреблять параллельно понятия «знание» и «вера» (8:10 и далее), почти во всех одах содержатся аллюзии на книги Ветхого Завета, автор Од не обнаруживает характерного для гностиков дуализма и пр.